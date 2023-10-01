Тур: 8. Стадион: Stadium at the Bremer Brucke.
2:2
Конец матча
0'
0:0
15' Не забитый пенальтиКраус Кевин II
1:0
17' ГолErik Engelhardt
19' Желтая карточкаТеше Роберт
20' Желтая карточкаФерхук Йон
36' Желтая карточкаРедондо Кенни
2:0
37' ПенальтиКюизанс Микаэль
2:1
45' ГолНихус Юлиан
62' Желтая карточкаПухач Тымотеуш
78' Желтая карточкаСольдо Никола
84' Желтая карточкаАйдини Басхким
85' Желтая карточкаFlorian Kleinhansl
2:1
90' Не забитый пенальтиБойд Терренс
2:2
90' ГолТомяк Борис
90'+10
Ход матча
15'
0:0
17'
1:0
19'
20'
36'
37'
2:0
45'
2:1
62'
78'
84'
90'
2:1
90'
2:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 19
-
4 Удары в створ 13
-
4 Угловые 13
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
300 Количество передач 404
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
14
Диаките
Умар
26
Dave
Gnaase
32
Jannes
Wulff
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
16
Нихус
Юлиан
20
Рашль
Тобиас
29
Тачи
Ричмонд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Jannes WulffНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Полузащитник
-
23 Ферхук ЙонНападающий
-
18 Кель ЛарсНападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
-
16 Henry Rorig
-
13 Lukas Kunze
-
28 Florian Bahr
-
Главный тренер: Tobias Schweinsteiger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Цук ХендрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Опоку АаронНападающий
-
13 Бойд ТерренсНападающий
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Оснабрюк
Кайзерслаутерн
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
0.8
Среднее время на гол
54
112
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
102
Бомбардиры внутри турнира
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|3
|0.38
|Конте Кристиан
|2
|0.25
|Florian Kleinhansl
|1
|0.13
|Теше Роберт
|1
|0.13
|Диаките Умар
|1
|0.13
|Dave Gnaase
|1
|0.13
|Кюизанс Микаэль
|1 (1)
|0.13
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|6
|0.75
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.25
|Риттер Марлон
|1
|0.13
|Циммер Жан
|1
|0.13
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.13
|Тачи Ричмонд
|1
|0.13
|Рашль Тобиас
|1
|0.13
|Томяк Борис
|1
|0.13
|Нихус Юлиан
|1
|0.13
|Редондо Кенни
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Карточки
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|4
|1
|Теше Роберт
|2
|0
|Dave Gnaase
|2
|0
|Гьямфи Максвелл
|2
|0
|Виманн Никлас
|0
|1
|Ферхук Йон
|1
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Конте Кристиан
|1
|0
|Florian Kleinhansl
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|2
|1
|Пухач Тымотеуш
|3
|0
|Редондо Кенни
|2
|0
|Нихус Юлиан
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Бойд Терренс
|1
|0
|Риттер Марлон
|1
|0
|Циммер Жан
|1
|0
|Эльведи Ян
|1
|0
|Цолински Бен
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Краль Юлиан
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Рашль Тобиас
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
Результаты матчей
Оснабрюк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Кайзерслаутерн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
3
Оснабрюк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
1
9
Оснабрюк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
4
40%
1
14%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
5
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
2
20%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
3
30%
2
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
10%
2
13%
1-15
2
20%
5
33%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
3
30%
3
20%
76-90
Пропущено
20
13
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
10%
1
8%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
4
20%
3
23%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
4
20%
4
31%
61-75
6
30%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Оснабрюк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1
Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Меппен 2:2 Ферль - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Цвиккау 4:3 Галлешер - Оснабрюк 0:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1
Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0
Результаты матчей
Оснабрюк
Кайзерслаутерн
Точный счет
2:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Оснабрюк
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
53
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3