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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Оснабрюк
2:2
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
0:0
15' Не забитый пенальти
Краус Кевин II
1:0
17' Гол
Erik Engelhardt
19' Желтая карточка
Теше Роберт
20' Желтая карточка
Ферхук Йон
36' Желтая карточка
Редондо Кенни
2:0
37' Пенальти
Кюизанс Микаэль
2:1
45' Гол
Нихус Юлиан
62' Желтая карточка
Пухач Тымотеуш
78' Желтая карточка
Сольдо Никола
84' Желтая карточка
Айдини Басхким
85' Желтая карточка
Florian Kleinhansl
2:1
90' Не забитый пенальти
Бойд Терренс
2:2
90' Гол
Томяк Борис
90'+10

Ход матча

15'
0:0
Краус Кевин II
17'
Erik Engelhardt
(Jannes Wulff)
1:0
19'
Теше Роберт
 
20'
Ферхук Йон
 
36'
 
Редондо Кенни
37'
Кюизанс Микаэль
2:0
45'
2:1
Нихус Юлиан
(Рашль Тобиас)
46'
 
Сольдо Никола
Краус Кевин II
46'
 
Опоку Аарон
Редондо Кенни
62'
 
Пухач Тымотеуш
64'
Lukas Kunze
Теше Роберт
 
64'
Ниманн Ноэль
Конте Кристиан
 
74'
Henry Rorig
Jannes Wulff
 
76'
 
Бойд Терренс
Тачи Ричмонд
78'
 
Сольдо Никола
82'
 
Клемент Филипп
Нихус Юлиан
84'
Айдини Басхким
 
85'
Florian Kleinhansl
 
85'
Тальхаммер Максимилиан
Dave Gnaase
 
86'
Ферхук Йон
Erik Engelhardt
 
88'
 
Лобингер Лекс-Тигер
Циммер Жан
90'
2:1
Бойд Терренс
90'
2:2
Томяк Борис
(Клемент Филипп)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 19
  • 4 Удары в створ 13
  • 4 Угловые 13
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 300 Количество передач 404
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
1
Грилль
Леннарт
5
Айдини
Басхким
4
Гьямфи
Максвелл
14
Диаките
Умар
3
Florian
Kleinhansl
27
Кюизанс
Микаэль
26
Dave
Gnaase
8
Теше
Роберт
32
Jannes
Wulff
9
Erik
Engelhardt
17
Конте
Кристиан
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
5
Краус
Кевин
II
2
Томяк
Борис
8
Циммер
Жан
15
Пухач
Тымотеуш
16
Нихус
Юлиан
20
Рашль
Тобиас
11
Редондо
Кенни
29
Тачи
Ричмонд
9
Ахе
Рагнар
Оснабрюк
4-3-3
Кайзерслаутерн
3-4-2-1

История личных встреч

Оснабрюк
Кайзерслаутерн

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б3
0:1
Б3
2:0
Б3
1:3
Б3
2:0
К
1:1
Б2
0:2
Б2
2:0
Б2
2:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
0.8

Среднее время на гол

54
112

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 3 0.38
Конте Кристиан 2 0.25
Florian Kleinhansl 1 0.13
Теше Роберт 1 0.13
Диаките Умар 1 0.13
Dave Gnaase 1 0.13
Кюизанс Микаэль 1 (1) 0.13
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 6 0.75
Краус Кевин II 2 (1) 0.25
Риттер Марлон 1 0.13
Циммер Жан 1 0.13
Пухач Тымотеуш 1 0.13
Тачи Ричмонд 1 0.13
Рашль Тобиас 1 0.13
Томяк Борис 1 0.13
Нихус Юлиан 1 0.13
Редондо Кенни 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0

Карточки

Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 4 1
Теше Роберт 2 0
Dave Gnaase 2 0
Гьямфи Максвелл 2 0
Виманн Никлас 0 1
Ферхук Йон 1 0
Вридт Квази 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Конте Кристиан 1 0
Florian Kleinhansl 1 0
Florian Bahr 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 2 1
Пухач Тымотеуш 3 0
Редондо Кенни 2 0
Нихус Юлиан 2 0
Луте Андреас 0 1
Бойд Терренс 1 0
Риттер Марлон 1 0
Циммер Жан 1 0
Эльведи Ян 1 0
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Краль Юлиан 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Рашль Тобиас 1 0
Сольдо Никола 1 0

Результаты матчей

Оснабрюк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Кайзерслаутерн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
3
Оснабрюк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

1
9
Оснабрюк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
5
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
2
20%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
3
30%
2
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
10%
2
13%
1-15
2
20%
5
33%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
3
30%
3
20%
76-90

Пропущено

20
13
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
10%
1
8%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
4
20%
3
23%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
4
20%
4
31%
61-75
6
30%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Оснабрюк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1
Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Меппен 2:2 Ферль - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Цвиккау 4:3 Галлешер - Оснабрюк 0:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1
Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0

Результаты матчей

Оснабрюк
Кайзерслаутерн

Точный счет

2:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Оснабрюк
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 5 1 2 16 - 9 16
2.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 5 16
3.
Хольштайн Киль
 8 5 0 3 14 - 14 15
4.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
5.
Фортуна
 8 4 2 2 14 - 6 14
6.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 15 - 13 14
7.
Ганза
 8 4 0 4 10 - 12 12
8.
Магдебург
 8 3 3 2 17 - 14 12
9.
Нюрнберг
 8 3 3 2 12 - 13 12
10.
Падерборн
 8 3 2 3 11 - 14 11
11.
Эльвeрсберг
 8 3 2 3 11 - 14 11
12.
Герта
 8 3 0 5 16 - 15 9
13.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 13 - 15 9
14.
Карлсруэ
 8 2 2 4 12 - 15 8
15.
Веен Висбаден
 8 2 2 4 6 - 10 8
16.
Шальке 04
 8 2 1 5 13 - 18 7
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 2 5 5 - 12 5
18.
Оснабрюк
 8 1 2 5 10 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Кайзерслаутерн
 4 3 0 1 10 - 6 9
3.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
4.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 8 - 2 8
5.
Нюрнберг
 4 2 2 0 6 - 4 8
6.
Магдебург
 3 2 1 0 9 - 6 7
7.
Ганновер 96
 4 2 1 1 11 - 3 7
8.
Гройтер Фюрт
 4 2 1 1 10 - 6 7
9.
Фортуна
 4 2 1 1 6 - 4 7
10.
Падерборн
 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
12.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
13.
Хольштайн Киль
 4 2 0 2 8 - 9 6
14.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
16.
Веен Висбаден
 4 1 2 1 3 - 4 5
17.
Эльвeрсберг
 4 1 1 2 4 - 9 4
18.
Оснабрюк
 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Ганновер 96
 4 2 2 0 8 - 5 8
3.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 5 - 7 5
7.
Магдебург
 5 1 2 2 8 - 8 5
8.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
11.
Ганза
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
Карлсруэ
 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Веен Висбаден
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Герта
 4 1 0 3 7 - 12 3
15.
Гройтер Фюрт
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Оснабрюк
 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
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Топ нарушителей
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Тобиас Рашль сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Нихус Юлиан бьет в цель!
    • 37'
      Г О О О О Л - Кюизанс Микаэль из команды Оснабрюк забивает с точки!
    • 36'
      Редондо Кенни получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Ферхук Йон получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Теше Роберт получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Jannes Wulff сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Erik Engelhardt бьет в цель!
    • 15'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Краус Кевин II пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
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