Два дальних удара последовали по воротам "Ротора". Оба раза прикладывался Виктор Демьянов. В первом случае Сергей Самок отразил мяч перед собой. Секунд через десять, после того как мяч потрогали другие футболисты, Демьянов пробил выше створа.

Артём Юсупов попадает в правую штангу, на грани пропущенного гола был сейчас "Ротор". Стоит отметить, что "Иртыш" прибавил в последние минуты.

52 на 48. Так как сумма данных чисел равняется 100, нетрудно догадаться, что это процентное соотношение владения мячом.

Даниил Пелих не добился успеха в атаке на левом фланге против Павла Горбачёва. От ворот мяч введёт в игру вратарь "Иртыша".

Сергей Попков выпустил на замену Рашида Магомедова вместо Михаила Агеева в составе волгоградского "Ротора".

Даниил Арсентьев принял заброс партнёра на линии штрафной площади "Иртыша" в положении "вне игры".

Всё меньше времени у команд остаётся, чтобы вырвать победу в сегодняшней встрече. "Ротор" более нацелен сейчас на ворота соперника.

Даниил Арсентьев отдавал мяч на Михаила Агеева в правую часть штрафной "Иртыша", где не удалось удержать владение игрокам "Ротора".

Сергей Зуйков с правого фланга диагонально выполнил подачу на Даниила Арсентьева, головой направившего мяч с отскоком от газона правее створа.

Валерий Петраков выпускает на замену в составе "Иртыша" Андрея Разборова вместо Ильи Карпука.

Сергей Подоксёнов пробил низом из-за пределов штрафной площади, и Сергей Самок должен был нормально фиксировать мяч, однако выпустил его из рук и едва не навлёк опасное добивание.

Данил Пелих из области правого угла штрафной катил в район 11-метровой на Михаила Агеева, сходу пробившего мимо створа.

Двойная замена зафиксирована в составе "Ротора": Илья Воробьёв вышел вместо Даниила Камлашева, а Иван Пяткин появился вместо Ризвана Ахмедханова.

Виктор Демьянов слева сделал заброс в ближнюю часть штрафной площади "Иртыша", откуда выбил мяч Алексей Никитин, а на подборе подхватить мяч у Демьянова уже не получилось.

Виктор Демьянов осуществлял подачу с правого края, а Алексей Шумских головой вынес мяч в обратную сторону за боковую линию.

Никита Ершов выполнил высокую диагональную подачу с левого края на дальнюю штангу, и удалось заработать угловой "Иртышу" таким образом.

Виктор Демьянов подавал корнер гостей с правого фланга, потом состоялась повторная доставка мяча с игры. В итоге заработан новый угловой "Иртышом".

Ещё раз две подачи Виктора Демьянова с правого фланга. Одна с углового, другая с игры. Фиксируется фол гостей в атаке против Сергея Самка.

Ризван Ахмедханов получил по ахиллу на половине поля "Иртыша" от Сергея Подоксёнова. Это штрафной удар в пользу "Ротора".

Ризван Ахмедханов подал со штрафного из глубины поля на левый край вратарской, откуда последовала поперечная скидка в руки Дмитрия Арапова.

"Иртыш" не забивал в четырёх матчах этого сезона на выезде - о такой статистике напоминают режиссёры видеотрансляции.

Данил Пелих с правого фланга забрасывал мяч в штрафную площадь "Иртыша", где перехват осуществил защитник визитёров.

Двойная замена производится в составе "Иртыша": Павел Горбачёв выходит вместо Никиты Ершова, а Александр Босов вступает в игру вместо Дениса Чушъялова.

Даниил Арсентьев в борьбе потерял мяч в атаке на левом фланге, удачно действовали там в отборе омичи.

Долго вбрасывает аут "Иртыш" на половине поля соперника. Точнее, до сих пор не вбрасывает. Один футболист передаёт руками мяч другому.

Никита Антипов в перерыве вышел на замену в составе "Иртыша" вместо Булата Садыкова.

Не скажешь, что в первом тайме какая-то команда имела значительное преимущество. Небольшое было у "Ротора", но не более того.

Данил Пелих на правом фланге после обыгрыша с партнёров выполнил навес где-то на линию вратарской прямо в руки Дмитрия Арапова.

Ризван Ахмедханов получил жёлтую карточку за нарушение правил на своей половине поля.

Первый тайм

— Свисток на перерыв при счёте 0:0. Посмотрим, будут ли голы во втором тайме.

45' 1 компенсированная минута добавлена к первому тайму.

44' Подача углового справа от "Иртыша", не получается толкового удара по воротам волгоградцев со второго этажа, мяч спокойно опускается в руки Сергея Самка.

43' Илья Карпук овладел мячом в правой части штрафной площади "Ротора", и от Алексея Никитина мяч ушёл на угловой.

42' У Сергея Зуйкова проступила кровь сквозь намотанную повязку, поэтому он спешит за боковую линию к медикам по указанию главного арбитра.

41' "Ротор" поближе был к взятию чужих ворот за первые сорок минут встречи, но не настолько, чтобы сказать, что он должен был к нынешнему времени обязательно вести в счёте.

40' Илья Карпук в пределах штрафной площади "Ротора" оказался в положении "вне игры".

39' Скоро должен вернуться в игру Сергей Зуйков, а арбитру будет что накинуть к первому тайму.

38' Много крови на лице Сергея Зуйкова после верхового столкновения. Врачи появляются на футбольном поле. Перемотают сейчас голову игроку "Ротора".

38' Ризван Ахмедханов подавал корнер с левого фланга, и ничего острого не получилось, мяч ушёл за лицевую от футболистов хозяев.

37' Даниил Арсентьев слева прострелил на Алексея Никитина, но Булат Садыков в падении выбил мяч высоко на угловой.

36' Филипп Дворецков с левого фланга, казалось, безадресно пронзил мячом штрафную площадь гостей, однако Данил Пелих подхватил мяч на противоположном фланге и прострелил, после чего Михаил Агеев подсекал мяч в ворота и заработал угловой, сумел защитить свою рамку Дмитрий Арапов.

35' Даниил Камлашев разыграл корнер на левом фланге с Филиппом Дворецковым и навесил, после чего верх выиграли перед своими воротами футболисты "Иртыша".

34' Алексей Шумских хотел сделать доставку с левого фланга в центр штрафной площади, однако Иван Лапшов отправил этот мяч на угловой.

33' Не идеального качества газон на "Волгоград Арене", но вряд ли стоит на него жаловаться, на таком покрытии вполне можно играть нормально.

32' В прошлом туре Второй лиги "Иртыш" встречался с "Муромом", и была зафиксирована нулевая ничья в той встрече.

31' Артём Юсупов подпрыгивает в районе левого края вратарской и пробивает мимо ближнего угла ворот после навеса по диагонали с правой стороны.

29' Что касается омского "Иртыша", то он до Российской премьер-лиги никогда в истории не добирался.

28' Дальний удар наносит Филипп Дворецков по воротам "Иртыша" - мяч свистит выше створа. Всё бьёт и бьёт Дворецков, только не забивает.

27' "Иртыш" попробовал сообразить что-то внятное в атаке, но не получилось. Была подача с левого фланга, а потом попытка прострелить уже справа. В итоге мяч ушёл от гостей за лицевую линию.

26' Напомним, что в сезоне-2020/2021 "Ротор" выступал в Премьер-лиге, но сразу же вылетел оттуда, а по итогам следующего сезона покинул и Первую лигу.

25' Артём Юсупов почувствовал какой-то дискомфорт, но достаточно быстро поднялся с газона, не понадобилась футболисту "Иртыша" медицинская помощь.

24' Ризван Ахмедханов, уже начиная падать, пробивал с подбора низом с дальней дистанции, и после рикошета от игрока гостей мяч оказался в руках Дмитрия Арапова.

23' Данил Пелих осуществил навес с правого фланга в район ближнего края вратарской, откуда Филипп Дворецков головой направил мяч значительно выше перекладины.

22' Данил Пелих атаковал правым флангом, отдал пас на Михаила Агеева, а в конце концов очередной свой удар нанёс Филипп Дворецков, и мяч пролетел несколько выше перекладины.

21' В прошлом туре "Ротор" потерпел поражение от "Уфы" с крупным счётом. Естественно, хотят реабилитироваться теперь перед своими болельщиками волгоградцы.

20' Филипп Дворецков наносит удар с правого полуфланга, мяч идёт низом, и забирает его Дмитрий Арапов.

19' Пока не назовёшь игру обоюдоострой, всё-таки скорее она происходит в центре поля, команды не слишком много обостряют.

17' "Иртыш" вбросил аут на левом фланге на чужой половине поля и едва не заработал угловой, но вовремя подкатился защитник "Ротора" и не позволил мячу уйти за лицевую.

16' Пишут,, что около 20 градусов тепла в Волгограде, осадков нет. Таковы погодные условия во время проведения матча.

14' Даниил Арсентьев отдал короткий пас на левом фланге Даниилу Камлашеву, которому не позволил подать Иван Лапшов. Будет угловой у "Ротора".

13' "Ротор" стремится сейчас владеть инициативой, чтобы открыть счёт в матче. Пока омичи справляются.

12' Филипп Дворецков ничего не смог сделать впереди на правом фланге, отняли у него мяч два защитника "Иртыша".

10' Команды "Ротор" и "Иртыш" идут на смежных местах в турнирной таблицы группы золото.

9' Свой предыдущий матч "Ротор" провёл среди недели, в Кубке России волгоградцы обыграли "Аланию" 1:0.

8' Филипп Дворецков пробивал головой из центра штрафной площади гостей, но несильно и в руки Дмитрия Арапова.

6' Подача справа по диагонали летит в штрафную площадь "Иртыша", откуда Иван Лапшов головой переводит мяч на угловой.

6' Ризван Ахмедханов подал корнер с правого фланга, верх выиграли хозяева, а на подборе оказались футболисты "Ротора".

5' С помощью корнера, который подавался с правого фланга, не удалось "Иртышу" совершить обострение в атаке.

4' Ошибается Сергей Самок в своей штрафной площадке, но защитники подстраховывают вратаря "Ротора", угловой будет.

3' Даниил Арсентьев пробивал головой после подачи партнёра с левого края, и мяч проследовал мимо правой штанги.

2' Вячеслав Гордиенко не смог выполнить подачу с правого фланга и оказался на газоне после контакта с соперником. Судья не видит там нарушения со стороны "Ротора".

1' "Ротор" играет в тёмно-сине-голубой форме, а у "Иртыша" бело-чёрно-красная расцветка.