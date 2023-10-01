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  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 12.
Ротор
0:0
Второй тайм: 75'
Иртыш Омск
0'
Прогнозы 133
Ротор 88.7% (118)
X 11.3% (15)
Иртыш Омск 0% (0)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ротор
Ничья
Иртыш Омск
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5.75
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Ротор
Иртыш Омск

История личных встреч

Ротор
Иртыш Омск

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ВЛА
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зуйков Сергей 3 0.25
Арсентьев Даниил 3 0.25
Гаджимурадов Рамазан 2 0.17
Никитин Алексей 1 0.08
Магомедов Рашид 1 0.08
Агеев Михаил 1 0.08
Иртыш Омск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Разборов Андрей 4 (1) 0.33
Кудряшов Павел 1 0.08
Юсупов Артём 1 0.08
Подоксёнов Сергей 1 0.08
Лапшов Иван 1 0.08
Шлеермахер Артур 1 0.08
Босов Александр 1 0.08

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иртыш Омск
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Иртыш Омск
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
1
Ротор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Иртыш Омск
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

4
2
Ротор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Иртыш Омск
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
4
57%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

11
10
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
6
55%
2
20%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0
Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0
Иртыш Омск
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Иртыш Омск - Муром 0:0 Иртыш Омск - Чайка Песчанокопское 1:1 Иртыш Омск - Динамо Брянск 1:3 Волга Ульяновск - Иртыш Омск 2:1
Иртыш Омск - Краснодар-2 1:2 Челябинск - Иртыш Омск 1:0 Велес Москва - Иртыш Омск 0:0 Уфа - Иртыш Омск 2:0 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Муром - Иртыш Омск 0:3 Чайка Песчанокопское - Иртыш Омск 0:0 Спартак Кострома - Иртыш Омск 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Челябинск - Иртыш Омск 1:1 Иртыш Омск - Амкар Пермь 3:2 Иртыш Омск - Торпедо Миасс 0:0 Тюмень - Иртыш Омск 2:2 Иртыш Омск - Новосибирск 1:0 Иртыш Омск - Носта 1:0

Результаты матчей

Ротор
Иртыш Омск

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ротор
Иртыш Омск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 0:0 Заявка 12 5 5 2 14 - 12 20
2.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 6 1 5 12 - 11 19
3.
Уфа
 Заявка 12 5 3 4 16 - 8 18
4.
Динамо Брянск
 Заявка 12 5 2 5 12 - 12 17
5.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 12 4 5 3 15 - 12 17
6.
Муром
 0:0 Заявка 12 4 5 3 12 - 14 17
7.
Ротор
 0:0 Заявка 12 3 6 3 11 - 12 15
8.
Иртыш Омск
 0:0 Заявка 12 3 5 4 10 - 11 14
9.
Велес Москва
 Заявка 12 3 4 5 8 - 14 13
10.
Спартак Кострома
 Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 12 8 2 2 15 - 8 26
2.
Родина-2 Москва
 12 6 4 2 10 - 7 22
3.
Авангард Курск
 12 6 2 4 22 - 12 20
4.
Амкар Пермь
 12 4 6 2 11 - 8 18
5.
Челябинск
 12 4 4 4 14 - 14 16
6.
Текстильщик
 12 3 7 2 12 - 11 16
7.
Металлург Липецк
 12 3 5 4 10 - 13 14
8.
Чертаново
 12 2 6 4 12 - 11 12
9.
Форте
 12 3 2 7 13 - 22 11
10.
Салют
 12 1 2 9 11 - 24 5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
2.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
3.
Муром
 0:0 Заявка 7 3 2 2 5 - 8 11
4.
Динамо Брянск
 Заявка 6 3 1 2 4 - 3 10
5.
Волга Ульяновск
 Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
6.
Велес Москва
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
7.
Краснодар-2
 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Спартак Кострома
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
9.
Ротор
 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 6 7
10.
Иртыш Омск
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 7 5 1 1 9 - 4 16
2.
Родина-2 Москва
 6 5 0 1 8 - 2 15
3.
Челябинск
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Авангард Курск
 6 3 2 1 16 - 7 11
5.
Текстильщик
 5 2 3 0 6 - 2 9
6.
Чертаново
 6 2 3 1 9 - 3 9
7.
Форте
 5 2 1 2 5 - 6 7
8.
Амкар Пермь
 6 1 4 1 3 - 3 7
9.
Металлург Липецк
 6 1 4 1 5 - 6 7
10.
Салют
 7 1 1 5 7 - 11 4

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 0:0 Заявка 7 3 3 1 7 - 7 12
2.
Волга Ульяновск
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
3.
Иртыш Омск
 0:0 Заявка 7 2 3 2 6 - 5 9
4.
Ротор
 0:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 6 8
5.
Динамо Брянск
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
6.
Муром
 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
7.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
8.
Уфа
 Заявка 6 1 2 3 5 - 5 5
9.
Велес Москва
 Заявка 7 1 1 5 3 - 13 4
10.
Спартак Кострома
 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Амкар Пермь
 6 3 2 1 8 - 5 11
2.
Новосибирск
 5 3 1 1 6 - 4 10
3.
Авангард Курск
 6 3 0 3 6 - 5 9
4.
Металлург Липецк
 6 2 1 3 5 - 7 7
5.
Родина-2 Москва
 6 1 4 1 2 - 5 7
6.
Текстильщик
 7 1 4 2 6 - 9 7
7.
Форте
 7 1 1 5 8 - 16 4
8.
Челябинск
 6 0 3 3 3 - 7 3
9.
Чертаново
 6 0 3 3 3 - 8 3
10.
Салют
 5 0 1 4 4 - 13 1

Топ бомбардиров
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 5
Авангард Курск Мухин Евгений 5
Авангард Курск Igor Gershun 5
Краснодар-2 Карпов Данил 5
Форте Володкин Пётр 4
Весь список

Топ нарушителей
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Чайка Песчанокопское Шахтиев Халид 1
Форте Муслуев Идрис 1
Чайка Песчанокопское Ивашин Андрей 1
Авангард Курск Набатов Эмрах 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 75'
    Всё меньше времени у команд остаётся, чтобы вырвать победу в сегодняшней встрече. "Ротор" более нацелен сейчас на ворота соперника.
  • Офсайд
    74'
    Даниил Арсентьев принял заброс партнёра на линии штрафной площади "Иртыша" в положении "вне игры".
  • Замена
    73'
    Сергей Попков выпустил на замену Рашида Магомедова вместо Михаила Агеева в составе волгоградского "Ротора".
  • 72'
    Даниил Пелих не добился успеха в атаке на левом фланге против Павла Горбачёва. От ворот мяч введёт в игру вратарь "Иртыша".
  • 71'
    52 на 48. Так как сумма данных чисел равняется 100, нетрудно догадаться, что это процентное соотношение владения мячом.
  • Штанга
    70'
    Артём Юсупов попадает в правую штангу, на грани пропущенного гола был сейчас "Ротор". Стоит отметить, что "Иртыш" прибавил в последние минуты.
  • 69'
    Два дальних удара последовали по воротам "Ротора". Оба раза прикладывался Виктор Демьянов. В первом случае Сергей Самок отразил мяч перед собой. Секунд через десять, после того как мяч потрогали другие футболисты, Демьянов пробил выше створа.
  • 68'
    Виктор Демьянов осуществлял подачу с правого края, а Алексей Шумских головой вынес мяч в обратную сторону за боковую линию.
  • 67'
    Виктор Демьянов слева сделал заброс в ближнюю часть штрафной площади "Иртыша", откуда выбил мяч Алексей Никитин, а на подборе подхватить мяч у Демьянова уже не получилось.
  • Замена
    66'
    Двойная замена зафиксирована в составе "Ротора": Илья Воробьёв вышел вместо Даниила Камлашева, а Иван Пяткин появился вместо Ризвана Ахмедханова.
  • Опасный момент
    65'
    Данил Пелих из области правого угла штрафной катил в район 11-метровой на Михаила Агеева, сходу пробившего мимо створа. 
  • Опасный момент
    64'
    Сергей Подоксёнов пробил низом из-за пределов штрафной площади, и Сергей Самок должен был нормально фиксировать мяч, однако выпустил его из рук и едва не навлёк опасное добивание.
  • Замена
    63'
    Валерий Петраков выпускает на замену в составе "Иртыша" Андрея Разборова вместо Ильи Карпука.
  • Опасный момент
    62'
    Сергей Зуйков с правого фланга диагонально выполнил подачу на Даниила Арсентьева, головой направившего мяч с отскоком от газона правее створа.
  • 61'
    Даниил Арсентьев отдавал мяч на Михаила Агеева в правую часть штрафной "Иртыша", где не удалось удержать владение игрокам "Ротора".
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    • 59'
      Долго вбрасывает аут "Иртыш" на половине поля соперника. Точнее, до сих пор не вбрасывает. Один футболист передаёт руками мяч другому.
    • 58'
      Даниил Арсентьев в борьбе потерял мяч в атаке на левом фланге, удачно действовали там в отборе омичи.
    • Замена
      57'
      Двойная замена производится в составе "Иртыша": Павел Горбачёв выходит вместо Никиты Ершова, а Александр Босов вступает в игру вместо Дениса Чушъялова.
    • 55'
      Данил Пелих с правого фланга забрасывал мяч в штрафную площадь "Иртыша", где перехват осуществил защитник визитёров.
    • 54'
      "Иртыш" не забивал в четырёх матчах этого сезона на выезде - о такой статистике напоминают режиссёры видеотрансляции.
    • 53'
      Ризван Ахмедханов подал со штрафного из глубины поля на левый край вратарской, откуда последовала поперечная скидка в руки Дмитрия Арапова.
    • Фол, нарушение
      52'
      Ризван Ахмедханов получил по ахиллу на половине поля "Иртыша" от Сергея Подоксёнова. Это штрафной удар в пользу "Ротора".
    • Фол, нарушение
      52'
      Ещё раз две подачи Виктора Демьянова с правого фланга. Одна с углового, другая с игры. Фиксируется фол гостей в атаке против Сергея Самка.
    • Угловой
      51'
      Виктор Демьянов подавал корнер гостей с правого фланга, потом состоялась повторная доставка мяча с игры. В итоге заработан новый угловой "Иртышом".
    • Угловой
      50'
      Никита Ершов выполнил высокую диагональную подачу с левого края на дальнюю штангу, и удалось заработать угловой "Иртышу" таким образом.
    • Желтая карточка
      49'
      Ризван Ахмедханов получил жёлтую карточку за нарушение правил на своей половине поля.
    • 48'
      Данил Пелих на правом фланге после обыгрыша с партнёров выполнил навес где-то на линию вратарской прямо в руки Дмитрия Арапова.
    • 47'
      Не скажешь, что в первом тайме какая-то команда имела значительное преимущество. Небольшое было у "Ротора", но не более того.
    • Замена
      46'
      Никита Антипов в перерыве вышел на замену в составе "Иртыша" вместо Булата Садыкова.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв при счёте 0:0. Посмотрим, будут ли голы во втором тайме.
    • Дополнительное время
      45'
      1 компенсированная минута добавлена к первому тайму.
    • 44'
      Подача углового справа от "Иртыша", не получается толкового удара по воротам волгоградцев со второго этажа, мяч спокойно опускается в руки Сергея Самка.
    • Угловой
      43'
      Илья Карпук овладел мячом в правой части штрафной площади "Ротора", и от Алексея Никитина мяч ушёл на угловой.
    • Травма, повреждение
      42'
      У Сергея Зуйкова проступила кровь сквозь намотанную повязку, поэтому он спешит за боковую линию к медикам по указанию главного арбитра.
    • 41'
      "Ротор" поближе был к взятию чужих ворот за первые сорок минут встречи, но не настолько, чтобы сказать, что он должен был к нынешнему времени обязательно вести в счёте.
    • Офсайд
      40'
      Илья Карпук в пределах штрафной площади "Ротора" оказался в положении "вне игры".
    • 39'
      Скоро должен вернуться в игру Сергей Зуйков, а арбитру будет что накинуть к первому тайму.
    • Травма, повреждение
      38'
      Много крови на лице Сергея Зуйкова после верхового столкновения. Врачи появляются на футбольном поле. Перемотают сейчас голову игроку "Ротора".
    • 38'
      Ризван Ахмедханов подавал корнер с левого фланга, и ничего острого не получилось, мяч ушёл за лицевую от футболистов хозяев.
    • Угловой
      37'
      Даниил Арсентьев слева прострелил на Алексея Никитина, но Булат Садыков в падении выбил мяч высоко на угловой.
    • Опасный момент
      36'
      Филипп Дворецков с левого фланга, казалось, безадресно пронзил мячом штрафную площадь гостей, однако Данил Пелих подхватил мяч на противоположном фланге и прострелил, после чего Михаил Агеев подсекал мяч в ворота и заработал угловой, сумел защитить свою рамку Дмитрий Арапов.
    • 35'
      Даниил Камлашев разыграл корнер на левом фланге с Филиппом Дворецковым и навесил, после чего верх выиграли перед своими воротами футболисты "Иртыша".
    • Угловой
      34'
      Алексей Шумских хотел сделать доставку с левого фланга в центр штрафной площади, однако Иван Лапшов отправил этот мяч на угловой.
    • 33'
      Не идеального качества газон на "Волгоград Арене", но вряд ли стоит на него жаловаться, на таком покрытии вполне можно играть нормально.
    • 32'
      В прошлом туре Второй лиги "Иртыш" встречался с "Муромом", и была зафиксирована нулевая ничья в той встрече.
    • Опасный момент
      31'
      Артём Юсупов подпрыгивает в районе левого края вратарской и пробивает мимо ближнего угла ворот после навеса по диагонали с правой стороны.
    • 29'
      Что касается омского "Иртыша", то он до Российской премьер-лиги никогда в истории не добирался.
    • 28'
      Дальний удар наносит Филипп Дворецков по воротам "Иртыша" - мяч свистит выше створа. Всё бьёт и бьёт Дворецков, только не забивает.
    • 27'
      "Иртыш" попробовал сообразить что-то внятное в атаке, но не получилось. Была подача с левого фланга, а потом попытка прострелить уже справа. В итоге мяч ушёл от гостей за лицевую линию.
    • 26'
      Напомним, что в сезоне-2020/2021 "Ротор" выступал в Премьер-лиге, но сразу же вылетел оттуда, а по итогам следующего сезона покинул и Первую лигу.
    • Травма, повреждение
      25'
      Артём Юсупов почувствовал какой-то дискомфорт, но достаточно быстро поднялся с газона, не понадобилась футболисту "Иртыша" медицинская помощь.
    • 24'
      Ризван Ахмедханов, уже начиная падать, пробивал с подбора низом с дальней дистанции, и после рикошета от игрока гостей мяч оказался в руках Дмитрия Арапова.
    • Опасный момент
      23'
      Данил Пелих осуществил навес с правого фланга в район ближнего края вратарской, откуда Филипп Дворецков головой направил мяч значительно выше перекладины.
    • Опасный момент
      22'
      Данил Пелих атаковал правым флангом, отдал пас на Михаила Агеева, а в конце концов очередной свой удар нанёс Филипп Дворецков, и мяч пролетел несколько выше перекладины.
    • 21'
      В прошлом туре "Ротор" потерпел поражение от "Уфы" с крупным счётом. Естественно, хотят реабилитироваться теперь перед своими болельщиками волгоградцы.
    • 20'
      Филипп Дворецков наносит удар с правого полуфланга, мяч идёт низом, и забирает его Дмитрий Арапов.
    • 19'
      Пока не назовёшь игру обоюдоострой, всё-таки скорее она происходит в центре поля, команды не слишком много обостряют.
    • 17'
      "Иртыш" вбросил аут на левом фланге на чужой половине поля и едва не заработал угловой, но вовремя подкатился защитник "Ротора" и не позволил мячу уйти за лицевую.
    • 16'
      Пишут,, что около 20 градусов тепла в Волгограде, осадков нет. Таковы погодные условия во время проведения матча.
    • Угловой
      14'
      Даниил Арсентьев отдал короткий пас на левом фланге Даниилу Камлашеву, которому не позволил подать Иван Лапшов. Будет угловой у "Ротора".
    • 13'
      "Ротор" стремится сейчас владеть инициативой, чтобы открыть счёт в матче. Пока омичи справляются.
    • 12'
      Филипп Дворецков ничего не смог сделать впереди на правом фланге, отняли у него мяч два защитника "Иртыша".
    • 10'
      Команды "Ротор" и "Иртыш" идут на смежных местах в турнирной таблицы группы золото.
    • 9'
      Свой предыдущий матч "Ротор" провёл среди недели, в Кубке России волгоградцы обыграли "Аланию" 1:0.
    • 8'
      Филипп Дворецков пробивал головой из центра штрафной площади гостей, но несильно и в руки Дмитрия Арапова.
    • Угловой
      6'
      Подача справа по диагонали летит в штрафную площадь "Иртыша", откуда Иван Лапшов головой переводит мяч на угловой.
    • 6'
      Ризван Ахмедханов подал корнер с правого фланга, верх выиграли хозяева, а на подборе оказались футболисты "Ротора".
    • 5'
      С помощью корнера, который подавался с правого фланга, не удалось "Иртышу" совершить обострение в атаке.
    • Угловой
      4'
      Ошибается Сергей Самок в своей штрафной площадке, но защитники подстраховывают вратаря "Ротора", угловой будет.
    • Опасный момент
      3'
      Даниил Арсентьев пробивал головой после подачи партнёра с левого края, и мяч проследовал мимо правой штанги.
    • Судья
      2'
      Вячеслав Гордиенко не смог выполнить подачу с правого фланга и оказался на газоне после контакта с соперником. Судья не видит там нарушения со стороны "Ротора".
    • 1'
      "Ротор" играет в тёмно-сине-голубой форме, а у "Иртыша" бело-чёрно-красная расцветка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Официальные лица матча:

      Главный судья: Целовальников Владислав (Астрахань).
      Первый помощник: Золотарев Игорь (Брянск).
      Второй помощник: Карпович Георгий (Санкт-Петербург).
      Резервный судья: Уткин Денис (Волгоград).
      Инспектор: Беляков Александр (Мичуринск).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 12-м туре Второй лиги А России группы золото между собой сыграют волгоградский «Ротор» и омский «Иртыш». Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 83 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 133
    Ротор 88.7% (118)
    X 11.3% (15)
    Иртыш Омск 0% (0)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Иртыш Омск
    2.98
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    3.70
    5.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ротор 0:0 Иртыш Омск

    Исход игры
    Ротор
    88.7% (118)
    Ничья
    11.3% (15)
    Иртыш Омск
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.4% (38)
    Меньше
    68.6% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    39.67% (48)
    Нет
    60.33% (73)
    Популярный счёт
    1:0 Ротор
    37.6% (50)
    2:1 Ротор
    23.3% (31)
    2:0 Ротор
    15% (20)
    1:1 Ничья
    7.5% (10)
    3:1 Ротор
    3.8% (5)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
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