вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зуйков Сергей
|3
|0.25
|Арсентьев Даниил
|3
|0.25
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.17
|Никитин Алексей
|1
|0.08
|Магомедов Рашид
|1
|0.08
|Агеев Михаил
|1
|0.08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Разборов Андрей
|4 (1)
|0.33
|Кудряшов Павел
|1
|0.08
|Юсупов Артём
|1
|0.08
|Подоксёнов Сергей
|1
|0.08
|Лапшов Иван
|1
|0.08
|Шлеермахер Артур
|1
|0.08
|Босов Александр
|1
|0.08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|14 - 12
|20
|2.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|12 - 11
|19
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 8
|18
|4.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 12
|17
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 12
|17
|6.
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|7.
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 12
|15
|8.
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 11
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 14
|13
|10.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|15 - 8
|26
|2.
|12
|6
|4
|2
|10 - 7
|22
|3.
|12
|6
|2
|4
|22 - 12
|20
|4.
|12
|4
|6
|2
|11 - 8
|18
|5.
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|6.
|12
|3
|7
|2
|12 - 11
|16
|7.
|12
|3
|5
|4
|10 - 13
|14
|8.
|12
|2
|6
|4
|12 - 11
|12
|9.
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|10.
|12
|1
|2
|9
|11 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|2.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|3.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 8
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|9.
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|10.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|9 - 4
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|8 - 2
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|16 - 7
|11
|5.
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|9 - 3
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|9.
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|10.
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 7
|12
|2.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|3.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|4.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|6.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|10.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|6
|3
|0
|3
|6 - 5
|9
|4.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|5.
|6
|1
|4
|1
|2 - 5
|7
|6.
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|7.
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|8.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|9.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|10.
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|Чайка Песчанокопское
|Долгов Павел
|5
|Авангард Курск
|Мухин Евгений
|5
|Авангард Курск
|Igor Gershun
|5
|Краснодар-2
|Карпов Данил
|5
|Форте
|Володкин Пётр
|4
|Волга Ульяновск
|Воронин Евгений
|1
|Чайка Песчанокопское
|Шахтиев Халид
|1
|Форте
|Муслуев Идрис
|1
|Чайка Песчанокопское
|Ивашин Андрей
|1
|Авангард Курск
|Набатов Эмрах
|1