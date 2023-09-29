Тур: 12.
Позже
История личных встреч
Ротор
Иртыш Омск
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зуйков Сергей
|3
|0.27
|Арсентьев Даниил
|3
|0.27
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.18
|Никитин Алексей
|1
|0.09
|Магомедов Рашид
|1
|0.09
|Агеев Михаил
|1
|0.09
Иртыш Омск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Разборов Андрей
|4 (1)
|0.36
|Кудряшов Павел
|1
|0.09
|Юсупов Артём
|1
|0.09
|Подоксёнов Сергей
|1
|0.09
|Лапшов Иван
|1
|0.09
|Шлеермахер Артур
|1
|0.09
|Босов Александр
|1
|0.09
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Иртыш Омск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Иртыш Омск
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
1
Ротор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Иртыш Омск
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
4
2
Ротор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Иртыш Омск
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
7
3
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
4
57%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
11
10
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
6
55%
2
20%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
2
18%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0
Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0
Иртыш Омск
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Иртыш Омск - Муром 0:0 Иртыш Омск - Чайка Песчанокопское 1:1 Иртыш Омск - Динамо Брянск 1:3 Волга Ульяновск - Иртыш Омск 2:1
Иртыш Омск - Краснодар-2 1:2 Челябинск - Иртыш Омск 1:0 Велес Москва - Иртыш Омск 0:0 Уфа - Иртыш Омск 2:0 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Муром - Иртыш Омск 0:3 Чайка Песчанокопское - Иртыш Омск 0:0 Спартак Кострома - Иртыш Омск 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Челябинск - Иртыш Омск 1:1 Иртыш Омск - Амкар Пермь 3:2 Иртыш Омск - Торпедо Миасс 0:0 Тюмень - Иртыш Омск 2:2 Иртыш Омск - Новосибирск 1:0 Иртыш Омск - Носта 1:0
Результаты матчей
Ротор
Иртыш Омск
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ротор
Иртыш Омск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
29
29
110
110
110
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|12 - 10
|19
|2.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|3.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 14
|16
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 8
|15
|6.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|7.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 12
|13
|10.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 13
|7
Группа серебро
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|2.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 3
|10
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 8
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|8.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|8 - 2
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|16 - 7
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|9 - 3
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|9.
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 7
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|3.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|4.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|10.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|4.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|5.
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|6.
|5
|0
|4
|1
|1 - 5
|4
|7.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|8.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|9.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|10.
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|Чайка Песчанокопское
|Долгов Павел
|5
|Авангард Курск
|Мухин Евгений
|5
|Авангард Курск
|Igor Gershun
|5
|Краснодар-2
|Карпов Данил
|5
|Форте
|Володкин Пётр
|4
|Волга Ульяновск
|Воронин Евгений
|1
|Чайка Песчанокопское
|Шахтиев Халид
|1
|Форте
|Муслуев Идрис
|1
|Чайка Песчанокопское
|Ивашин Андрей
|1
|Авангард Курск
|Набатов Эмрах
|1
Прогнозы на матч Ротор - Иртыш Омск
Исход игры
Ротор
91.3% (42)
Ничья
8.7% (4)
Иртыш Омск
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
30.23% (13)
Меньше
69.77% (30)
Обе команды забьют
Да
37.21% (16)
Нет
62.79% (27)
Популярный счёт
1:0 Ротор
50% (23)
2:1 Ротор
23.9% (11)
2:0 Ротор
6.5% (3)
1:1 Ничья
6.5% (3)
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