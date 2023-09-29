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  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 12.
Ротор
 
Позже
Иртыш Омск
Прогнозы 46
Ротор 91.3% (42)
X 8.7% (4)
Иртыш Омск 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Ротор
Иртыш Омск

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ВЛА
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зуйков Сергей 3 0.27
Арсентьев Даниил 3 0.27
Гаджимурадов Рамазан 2 0.18
Никитин Алексей 1 0.09
Магомедов Рашид 1 0.09
Агеев Михаил 1 0.09
Иртыш Омск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Разборов Андрей 4 (1) 0.36
Кудряшов Павел 1 0.09
Юсупов Артём 1 0.09
Подоксёнов Сергей 1 0.09
Лапшов Иван 1 0.09
Шлеермахер Артур 1 0.09
Босов Александр 1 0.09

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иртыш Омск
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Иртыш Омск
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
1
Ротор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Иртыш Омск
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

4
2
Ротор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Иртыш Омск
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
4
57%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

11
10
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
6
55%
2
20%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0
Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0
Иртыш Омск
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Иртыш Омск - Муром 0:0 Иртыш Омск - Чайка Песчанокопское 1:1 Иртыш Омск - Динамо Брянск 1:3 Волга Ульяновск - Иртыш Омск 2:1
Иртыш Омск - Краснодар-2 1:2 Челябинск - Иртыш Омск 1:0 Велес Москва - Иртыш Омск 0:0 Уфа - Иртыш Омск 2:0 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Муром - Иртыш Омск 0:3 Чайка Песчанокопское - Иртыш Омск 0:0 Спартак Кострома - Иртыш Омск 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Челябинск - Иртыш Омск 1:1 Иртыш Омск - Амкар Пермь 3:2 Иртыш Омск - Торпедо Миасс 0:0 Тюмень - Иртыш Омск 2:2 Иртыш Омск - Новосибирск 1:0 Иртыш Омск - Носта 1:0

Результаты матчей

Ротор
Иртыш Омск

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ротор
Иртыш Омск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волга Ульяновск
 Заявка 11 6 1 4 12 - 10 19
2.
Краснодар-2
 Заявка 11 5 4 2 14 - 12 19
3.
Динамо Брянск
 Заявка 11 5 2 4 11 - 9 17
4.
Муром
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
5.
Уфа
 Заявка 11 4 3 4 14 - 8 15
6.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 11 3 5 3 14 - 12 14
7.
Ротор
 Заявка 11 3 5 3 11 - 12 14
8.
Иртыш Омск
 Заявка 11 3 4 4 10 - 11 13
9.
Велес Москва
 Заявка 11 3 4 4 8 - 12 13
10.
Спартак Кострома
 Заявка 11 1 4 6 7 - 13 7

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 11 7 2 2 14 - 8 23
2.
Авангард Курск
 11 6 2 3 22 - 11 20
3.
Родина-2 Москва
 11 5 4 2 9 - 7 19
4.
Текстильщик
 11 3 7 1 12 - 10 16
5.
Амкар Пермь
 11 3 6 2 10 - 8 15
6.
Челябинск
 11 3 4 4 11 - 13 13
7.
Металлург Липецк
 11 3 4 4 10 - 13 13
8.
Форте
 11 3 2 6 12 - 19 11
9.
Чертаново
 11 2 5 4 12 - 11 11
10.
Салют
 11 1 2 8 11 - 23 5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
2.
Динамо Брянск
 Заявка 6 3 1 2 4 - 3 10
3.
Волга Ульяновск
 Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
4.
Муром
 Заявка 6 3 1 2 5 - 8 10
5.
Велес Москва
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
6.
Краснодар-2
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
8.
Ротор
 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
9.
Иртыш Омск
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
10.
Спартак Кострома
 Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина-2 Москва
 6 5 0 1 8 - 2 15
2.
Новосибирск
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Авангард Курск
 6 3 2 1 16 - 7 11
4.
Челябинск
 5 3 1 1 8 - 6 10
5.
Текстильщик
 5 2 3 0 6 - 2 9
6.
Чертаново
 6 2 3 1 9 - 3 9
7.
Форте
 5 2 1 2 5 - 6 7
8.
Металлург Липецк
 5 1 3 1 5 - 6 6
9.
Амкар Пермь
 5 0 4 1 2 - 3 4
10.
Салют
 6 1 1 4 7 - 10 4

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 Заявка 6 3 2 1 7 - 7 11
2.
Волга Ульяновск
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
3.
Иртыш Омск
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
4.
Ротор
 Заявка 6 2 2 2 4 - 6 8
5.
Динамо Брянск
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
6.
Муром
 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
7.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
8.
Уфа
 Заявка 6 1 2 3 5 - 5 5
9.
Велес Москва
 Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
10.
Спартак Кострома
 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Амкар Пермь
 6 3 2 1 8 - 5 11
2.
Новосибирск
 5 3 1 1 6 - 4 10
3.
Авангард Курск
 5 3 0 2 6 - 4 9
4.
Металлург Липецк
 6 2 1 3 5 - 7 7
5.
Текстильщик
 6 1 4 1 6 - 8 7
6.
Родина-2 Москва
 5 0 4 1 1 - 5 4
7.
Форте
 6 1 1 4 7 - 13 4
8.
Челябинск
 6 0 3 3 3 - 7 3
9.
Чертаново
 5 0 2 3 3 - 8 2
10.
Салют
 5 0 1 4 4 - 13 1

Топ бомбардиров
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 5
Авангард Курск Мухин Евгений 5
Авангард Курск Igor Gershun 5
Краснодар-2 Карпов Данил 5
Форте Володкин Пётр 4
Весь список

Топ нарушителей
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Чайка Песчанокопское Шахтиев Халид 1
Форте Муслуев Идрис 1
Чайка Песчанокопское Ивашин Андрей 1
Авангард Курск Набатов Эмрах 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Иртыш Омск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2023, осталось 2 дня 9 часов 39 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 46
    Ротор 91.3% (42)
    X 8.7% (4)
    Иртыш Омск 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ротор - Иртыш Омск онлайн

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    Прогнозы на матч Ротор - Иртыш Омск

    Исход игры
    Ротор
    91.3% (42)
    Ничья
    8.7% (4)
    Иртыш Омск
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.23% (13)
    Меньше
    69.77% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    37.21% (16)
    Нет
    62.79% (27)
    Популярный счёт
    1:0 Ротор
    50% (23)
    2:1 Ротор
    23.9% (11)
    2:0 Ротор
    6.5% (3)
    1:1 Ничья
    6.5% (3)
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    Ротор
    Иртыш Омск
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