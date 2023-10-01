Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Удар от ворот произведет Удинезе

85' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Удинезе

83' Самарджич Лазар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Дженоа

79' Лукка Лоренцо из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

79' Ловрич Санди из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Тактическая замена. Хапс Ридгесиано уходит с поля и его заменяет Жуниор Мессиас

76' Удар от ворот произведет Удинезе

76' Де Винтер Кони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Гудмундссон Альберт нанес удар головой, но Марко Сильвестри спокойно отбил мяч.

75' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Дженоа

73' Самарджич Лазар решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

73' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Удинезе пробьет пенальти!

72' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Удинезе

71' Удар от ворот произведет Дженоа

70' Пайеро Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Дженоа

69' Пайеро Мартин не смог попасть в створ ударом издали

69' Джордан Земура выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Бийол Яка нанес удар головой, но Хосеп Мартинес спокойно отбил мяч.

65' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

62' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Удинезе

61' Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

59' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Джордан Земура выиграл воздушное противоборство у Торсби Мортен

59' Удар от ворот произведет Дженоа

58' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

58' Уолас Соуза из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Джордан Земура выиграл воздушное противоборство у Дрэгушин Раду

56' Удар от ворот произведет Дженоа

53' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Удинезе

51' Удар от ворот произведет Дженоа

50' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Матч возобновлен

49' Малиновский Руслан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хорошую попытку сделал Гудмундссон Альберт . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Хапс Ридгесиано из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Камара Ассан уходит с поля и его заменяет Джордан Земура