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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Удинезе
2:2
Конец матча
Дженоа
0'
0:1
14' Гол
Гудмундссон Альберт
1:1
23' Гол
Лукка Лоренцо
25' Желтая карточка
Мартинес Хосеп
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Гудмундссон Альберт
35' Желтая карточка
Перейра Роберто
1:2
41' Гол
Гудмундссон Альберт
43' Желтая карточка
Саксесс Исаак
2:2
90' Гол в свои ворота
Маттурро Алан
90' Красная карточка
Ловрич Санди
90' Желтая карточка
Френдруп Мортен
90'+7

Ход матча

14'
0:1
Гудмундссон Альберт
(Френдруп Мортен)
23'
Лукка Лоренцо
1:1
25'
 
Мартинес Хосеп
28'
 
Гудмундссон Альберт
35'
Перейра Роберто
 
41'
1:2
Гудмундссон Альберт
(Ретеги Матео)
43'
Саксесс Исаак
 
46'
Земура Джордан
Камара Ассан
 
58'
Самарджич Лазар
Перейра Роберто
 
58'
Товен Флорьян
Саксесс Исаак
 
63'
Пайеро Мартин
Уолас Соуза
 
67'
 
Кутлу Беркан
Малиновский Руслан
78'
 
Мессиас Жуниор
Хапс Ридгесиано
78'
 
Пушкаш Георге
Ретеги Матео
80'
Феррейра Жоау
Кристенсен Томас
 
87'
 
Маттурро Алан
Гудмундссон Альберт
90'
Маттурро Алан
2:2
90'
Ловрич Санди
 
90'
 
Френдруп Мортен

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 418 Количество передач 298
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Удинезе 49.6% (62)
X 31.2% (39)
Дженоа 19.2% (24)
0
выиграет Дженоа, со счетом 0:2
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Сильвестри
Марко
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
31
Кристенсен
Томас
2
Эбоселе
Фести
37
Перейра
Роберто
11
Уолас
Соуза
4
Ловрич
Санди
12
Камара
Ассан
7
Саксесс
Исаак
17
Лукка
Лоренцо
1
Мартинес
Хосеп
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
22
Васкес
Хоан
4
Де
Винтер
Кони
2
Торсби
Мортен
32
Френдруп
Мортен
17
Малиновский
Руслан
55
Хапс
Ридгесиано
11
Гудмундссон
Альберт
19
Ретеги
Матео
Удинезе
3-5-2
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Удинезе
Дженоа

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

29 матчей

34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

31%
55.2%
13.8%
9 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:4
СA
3:3
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:4
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
3:5

Голы

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.47
1.36

Среднее время на гол

61
66

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.57
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

44
34

Голов в среднем за матч

1.52
1.17

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

59
76

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самарджич Лазар 2 0.29
Лукка Лоренцо 1 0.14
Саксесс Исаак 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 3 0.43
Гудмундссон Альберт 3 0.43
Торсби Мортен 1 0.14
Бани Маттиа 1 0.14
Бираски Давиде 1 0.14
Мессиас Жуниор 1 0.14
Френдруп Мортен 0 0
Стротман Кевин 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Дрэгушин Раду 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаселе Кристиан 3 0
Ловрич Санди 1 1
Товен Флорьян 2 0
Феррейра Жоау 1 0
Уолас Соуза 1 0
Перейра Роберто 1 0
Саксесс Исаак 1 0
Перес Неуэн 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 3 0
Ретеги Матео 3 0
Аарон Мартин 1 1
Стротман Кевин 2 0
Бадель Милан 2 0
Малиновский Руслан 2 0
Френдруп Мортен 2 0
Де Винтер Кони 2 0
Сабелли Стефано 1 0
Торсби Мортен 1 0
Мартинес Хосеп 1 0

Результаты матчей

Удинезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Дженоа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Удинезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Дженоа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

1
6
Удинезе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Дженоа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Пропущено

13
10
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0
Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1 Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0 Удинезе - Сампдория 2:0 Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0
Дженоа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0
Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0

Результаты матчей

Удинезе
Дженоа

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 0 1 19 - 3 18
2.
Милан
 Заявка 7 6 0 1 15 - 8 18
3.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
5.
Аталанта
 Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 12 - 10 11
7.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
8.
Болонья
 Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
9.
Сассуоло
 Заявка 6 3 0 3 11 - 12 9
10.
Фрозиноне
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
11.
Торино
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
12.
Дженоа
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
13.
Верона
 Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
14.
Лацио
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15.
Монца
 Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
16.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 13 - 11 5
17.
Удинезе
 Заявка 7 0 4 3 4 - 12 4
18.
Эмполи
 Заявка 7 1 0 6 1 - 16 3
19.
Салернитана
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
20.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
3.
Лечче
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
4.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Болонья
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
7.
Аталанта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
8.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
9.
Сассуоло
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
10.
Монца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
11.
Торино
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
12.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
13.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
14.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Дженоа
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
17.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
18.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
20.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
3.
Наполи
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
6.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
7.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
9.
Торино
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
11.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
13.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Салернитана
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 9 (1)
Наполи Осимхен Виктор 5
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 4 (1)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 4
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
Лечче Каба Мохамед 1 2
Монца Мари Пабло 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bluenergy Stadium - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Удинезе 49.6% (62)
    X 31.2% (39)
    Дженоа 19.2% (24)
    0
    выиграет Дженоа, со счетом 0:2
    вот так
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 2:2 Дженоа

    Исход игры
    Удинезе
    49.6% (62)
    Ничья
    31.2% (39)
    Дженоа
    19.2% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.21% (47)
    Меньше
    61.79% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (82)
    Нет
    33.33% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28% (35)
    2:1 Удинезе
    25.6% (32)
    1:0 Удинезе
    19.2% (24)
    1:2 Дженоа
    9.6% (12)
    0:1 Дженоа
    6.4% (8)
    2:0 Удинезе
    3.2% (4)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    0:2 Дженоа
    1.6% (2)
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