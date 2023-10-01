Тур: 7. Стадион: Bluenergy Stadium - Stadio Friuli. Главный судья: Мариани Маурицио
0'
0:1
14' ГолГудмундссон Альберт
1:1
23' ГолЛукка Лоренцо
25' Желтая карточкаМартинес Хосеп
28' Undefined phrase: football_event_Гудмундссон Альберт
35' Желтая карточкаПерейра Роберто
1:2
41' ГолГудмундссон Альберт
43' Желтая карточкаСаксесс Исаак
2:2
90' Гол в свои воротаМаттурро Алан
90' Красная карточкаЛоврич Санди
90' Желтая карточкаФрендруп Мортен
90'+7
Ход матча
14'
23'
1:1
25'
35'
41'
43'
90'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
418 Количество передач 298
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
11
Уолас
Соуза
12
Камара
Ассан
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
19
Ретеги
Матео
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Перес НеуэнЗащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Камара АссанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Окойе МадукаВратарь
-
72 Малуса ДжоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Камара ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Аке МарлиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
25 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Удинезе
Дженоа
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
29 матчей
34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
31%
55.2%
13.8%
9 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.47
1.36
Среднее время на гол
61
66
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.57
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
44
34
Голов в среднем за матч
1.52
1.17
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
59
76
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самарджич Лазар
|2
|0.29
|Лукка Лоренцо
|1
|0.14
|Саксесс Исаак
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|3
|0.43
|Гудмундссон Альберт
|3
|0.43
|Торсби Мортен
|1
|0.14
|Бани Маттиа
|1
|0.14
|Бираски Давиде
|1
|0.14
|Мессиас Жуниор
|1
|0.14
|Френдруп Мортен
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
|Дрэгушин Раду
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаселе Кристиан
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Товен Флорьян
|2
|0
|Феррейра Жоау
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Перейра Роберто
|1
|0
|Саксесс Исаак
|1
|0
|Перес Неуэн
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|3
|0
|Ретеги Матео
|3
|0
|Аарон Мартин
|1
|1
|Стротман Кевин
|2
|0
|Бадель Милан
|2
|0
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Френдруп Мортен
|2
|0
|Де Винтер Кони
|2
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Мартинес Хосеп
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Дженоа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Удинезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Дженоа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
1
6
Удинезе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Дженоа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
33%
2
18%
76-90
Пропущено
13
10
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0
Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1 Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0 Удинезе - Сампдория 2:0 Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0
Дженоа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0
Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0
Результаты матчей
Удинезе
Дженоа
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
16
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 3
|18
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 8
|18
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 10
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 12
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 11
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|1 - 16
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|12.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|10 - 4
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
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|Каба Мохамед
|1 2
|Монца
|Мари Пабло
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе 2:2 Дженоа
Исход игры
Удинезе
49.6% (62)
Ничья
31.2% (39)
Дженоа
19.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
38.21% (47)
Меньше
61.79% (76)
Обе команды забьют
Да
66.67% (82)
Нет
33.33% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28% (35)
2:1 Удинезе
25.6% (32)
1:0 Удинезе
19.2% (24)
1:2 Дженоа
9.6% (12)
0:1 Дженоа
6.4% (8)
2:0 Удинезе
3.2% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
0:2 Дженоа
1.6% (2)
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