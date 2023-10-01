Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

51' Команда Болонья имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Орсолини Риккардо пробует нанести удар издали, но Этрит Бериша держит все под контролем

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

48' Раноккья Филиппо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Кристиансен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Эмполи

47' Tommaso Corazza оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

46' Оооо... вот это был удар! Зиркзее Джошуа должен был забить с этой позиции.

46' Хорошую попытку сделал Зиркзее Джошуа . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Ндой Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Tommaso Corazza - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

44' Назначен штрафной. Пострадал Камбьяги Николо , его свалил Tommaso Corazza.

43' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Валюкевич Себастьян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

38' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Эмполи

36' Какаче Либерато из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Марин Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Калафьори Рикардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Луперто Себастьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе

31' Марин Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Моро Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Камбьяги Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Бальданци Томмазо пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

30' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Болонья

24' ШТАНГА! Так было близко к голу - Мале Юссеф нанес удар в каркас ворот!

23' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Болонья будет все-таки засчитан.

22' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Болонья

22' Команда Болонья забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

21' Моро Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Эмполи

21' Моро Никола не смог попасть в створ ударом издали

21' Зиркзее Джошуа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Кристиансен Виктор из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Отличная индивидуальная работа от Орсолини Риккардо , гол забит с изяществом.

21' Г О О О О Л - Орсолини Риккардо забивает ударом с левой ноги!

21' Ндой Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Зиркзее Джошуа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Хорошую попытку сделал Ндой Дан . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Зиркзее Джошуа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Калафьори Рикардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Эмполи

19' Зиркзее Джошуа из команды Болонья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

19' Фергюсон Льюис из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Удар от ворот произведет Эмполи

18' Орсолини Риккардо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

16' Удар от ворот произведет Эмполи

16' Орсолини Риккардо не смог попасть в створ ударом издали

15' Кристиансен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Орсолини Риккардо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Tommaso Corazza из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Раноккья Филиппо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Ндой Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Раноккья Филиппо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Какаче Либерато получил желтую карточку от судьи

9' Марин Рэзван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Хорошую попытку сделал Капуто Франческо . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Мале Юссеф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Эмполи

7' Фройлер Ремо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Болонья

4' Валюкевич Себастьян нанес удар головой, но Лукаш Скорупский спокойно отбил мяч.

3' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Раноккья Филиппо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Болонья

2' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Удар от ворот произведет Болонья

1' Камбьяги Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эмполи начинает с центра поля