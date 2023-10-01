Тур: 7. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Мареска Фабио
0'
10' Желтая карточкаКакаче Либерато
1:0
21' ГолОрсолини Риккардо
39' Желтая карточкаВалюкевич Себастьян
44' Желтая карточкаКорацца Томмазо
45' Желтая карточкаРаноккья Филиппо
58' Желтая карточкаЭль Аззоузи Уссама
2:0
66' ГолОрсолини Риккардо
81' Желтая карточкаКанчельери Маттео
3:0
90' ГолОрсолини Риккардо
90'+8
Ход матча
10'
21'
44'
45'
66'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
10 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
512 Количество передач 357
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёкема
Сэм
11
Ндой
Дан
99
Бериша
Этрит
18
Марин
Рэзван
29
Мале
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндой ДанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреаццоли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Болонья
Эмполи
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2.4
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.7
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
90
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсолини Риккардо
|3
|0.43
|Фергюсон Льюис
|1
|0.14
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.14
|Фаббиан Джованни
|1
|0.14
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Эль Аззоузи Уссама
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальданци Томмазо
|1
|0.14
|Канчельери Маттео
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салемакерс Алексис
|1
|1
|Мотта Тьяго
|2
|0
|Эбишер Мишель
|2
|0
|Пош Штефан
|2
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Фергюсон Льюис
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Ндой Дан
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
|Эль Аззоузи Уссама
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|3
|0
|Грасси Альберто
|2
|0
|Какаче Либерато
|2
|0
|Канчельери Маттео
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Эмполи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эмполи
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
1
1
Болонья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Эмполи
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
2
18%
1-15
2
67%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
15
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
1
25%
2
13%
1-15
2
50%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
25%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2
Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1 Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1
Эмполи
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2
Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0
Результаты матчей
Болонья
Эмполи
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Болонья
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 3
|18
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 8
|18
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 10
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 12
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 11
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|1 - 16
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|12.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|10 - 4
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|9 (1)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|5
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|4 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|4 (1)
|Милан
|Эрнандес Тео
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Кальяри
|Ветеска Матеуш
|1 2
|Лечче
|Каба Мохамед
|1 2
|Монца
|Мари Пабло
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болонья 3:0 Эмполи
Исход игры
Болонья
83.5% (106)
Ничья
13.4% (17)
Эмполи
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
31.4% (38)
Меньше
68.6% (83)
Обе команды забьют
Да
42.15% (51)
Нет
57.85% (70)
Популярный счёт
1:0 Болонья
36.2% (46)
2:1 Болонья
26.8% (34)
2:0 Болонья
15% (19)
1:1 Ничья
11% (14)
1:2 Эмполи
2.4% (3)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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