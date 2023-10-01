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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Болонья
3:0
Конец матча
Эмполи
0'
10' Желтая карточка
Какаче Либерато
1:0
21' Гол
Орсолини Риккардо
39' Желтая карточка
Валюкевич Себастьян
44' Желтая карточка
Корацца Томмазо
45' Желтая карточка
Раноккья Филиппо
58' Желтая карточка
Эль Аззоузи Уссама
2:0
66' Гол
Орсолини Риккардо
81' Желтая карточка
Канчельери Маттео
3:0
90' Гол
Орсолини Риккардо
90'+8

Ход матча

10'
 
Какаче Либерато
21'
Орсолини Риккардо
1:0
39'
 
Валюкевич Себастьян
44'
Корацца Томмазо
 
45'
 
Раноккья Филиппо
54'
Эль Аззоузи Уссама
Моро Никола
 
58'
Эль Аззоузи Уссама
 
59'
 
Канчельери Маттео
Камбьяги Николо
59'
 
Фаццини Якопо
Раноккья Филиппо
66'
Орсолини Риккардо
(Фергюсон Льюис)
2:0
68'
Эбишер Мишель
Фройлер Ремо
 
68'
Де Сильвестри Лоренцо
Корацца Томмазо
 
69'
 
Бастони Симоне
Какаче Либерато
69'
 
Дестро Маттиа
Бальданци Томмазо
79'
 
Шпенди Стивен
Капуто Франческо
81'
 
Канчельери Маттео
86'
Ван Хойдонк Сидней
Зиркзее Джошуа
 
86'
Ликояннис Хараламбос
Ндой Дан
 
90'
Орсолини Риккардо
(Эль Аззоузи Уссама)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 512 Количество передач 357
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Болонья 83.5% (106)
X 13.4% (17)
Эмполи 3.1% (4)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
28
Скорупски
Лукаш
16
Корацца
Томмазо
31
Бёкема
Сэм
33
Калафьори
Рикардо
15
Кристиансен
Виктор
6
Моро
Никола
8
Фройлер
Ремо
7
Орсолини
Риккардо
19
Фергюсон
Льюис
11
Ндой
Дан
9
Зиркзее
Джошуа
99
Бериша
Этрит
24
Эбюэхи
Тайронн
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
13
Какаче
Либерато
18
Марин
Рэзван
22
Раноккья
Филиппо
29
Мале
Юссеф
35
Бальданци
Томмазо
9
Капуто
Франческо
28
Камбьяги
Николо
Болонья
4-2-3-1
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Болонья
Эмполи

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

СA
3:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
4:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:3

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2.4
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.7
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
90

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсолини Риккардо 3 0.43
Фергюсон Льюис 1 0.14
Зиркзее Джошуа 1 0.14
Фаббиан Джованни 1 0.14
Кристиансен Виктор 0 0
Эль Аззоузи Уссама 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальданци Томмазо 1 0.14
Канчельери Маттео 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салемакерс Алексис 1 1
Мотта Тьяго 2 0
Эбишер Мишель 2 0
Пош Штефан 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Фергюсон Льюис 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Ндой Дан 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Эль Аззоузи Уссама 1 0
Корацца Томмазо 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 3 0
Грасси Альберто 2 0
Какаче Либерато 2 0
Канчельери Маттео 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Гьяси Эммануэль 1 0
Хаас Николас 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Болонья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Эмполи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эмполи
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
1
Болонья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Эмполи
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
2
18%
1-15
2
67%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
15
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
1
25%
2
13%
1-15
2
50%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
25%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2
Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1 Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1
Эмполи
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2
Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0

Результаты матчей

Болонья
Эмполи

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Болонья
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6
2
5
1.5
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 0 1 19 - 3 18
2.
Милан
 Заявка 7 6 0 1 15 - 8 18
3.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
5.
Аталанта
 Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 12 - 10 11
7.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
8.
Болонья
 Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
9.
Сассуоло
 Заявка 6 3 0 3 11 - 12 9
10.
Фрозиноне
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
11.
Торино
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
12.
Дженоа
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
13.
Верона
 Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
14.
Лацио
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15.
Монца
 Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
16.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 13 - 11 5
17.
Удинезе
 Заявка 7 0 4 3 4 - 12 4
18.
Эмполи
 Заявка 7 1 0 6 1 - 16 3
19.
Салернитана
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
20.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
3.
Лечче
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
4.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Болонья
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
7.
Аталанта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
8.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
9.
Сассуоло
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
10.
Монца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
11.
Торино
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
12.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
13.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
14.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Дженоа
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
17.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
18.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
20.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
3.
Наполи
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
6.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
7.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
9.
Торино
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
11.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
13.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Салернитана
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 9 (1)
Наполи Осимхен Виктор 5
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 4 (1)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 4
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
Лечче Каба Мохамед 1 2
Монца Мари Пабло 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Орсолини Риккардо из команды Болонья сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 98'
    Болонья заслуженно побеждает в отличном матче
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Болонья: 60%, Эмполи: 40%.
  • 98'
    Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Болонья контролирует мяч.
  • 96'
    Болонья пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Болонья 83.5% (106)
    X 13.4% (17)
    Эмполи 3.1% (4)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 3:0 Эмполи

    Исход игры
    Болонья
    83.5% (106)
    Ничья
    13.4% (17)
    Эмполи
    3.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.4% (38)
    Меньше
    68.6% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    42.15% (51)
    Нет
    57.85% (70)
    Популярный счёт
    1:0 Болонья
    36.2% (46)
    2:1 Болонья
    26.8% (34)
    2:0 Болонья
    15% (19)
    1:1 Ничья
    11% (14)
    1:2 Эмполи
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
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