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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Рома
 
Позже
Фрозиноне
Прогнозы 42
Рома 95.2% (40)
X 4.8% (2)
Фрозиноне 0% (0)
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Рома
Ничья
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Рома
Фрозиноне

История личных встреч

Рома
Фрозиноне

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
1:4
СA
2:3
СA
4:0
СA
3:1
СA
0:2

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

3.5
3

Среднее время на гол

25
30

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристанте Бриан 2 0.33
Белотти Андреа 2 0.33
Лукаку Ромелу 2 0.33
Дибала Пауло 2 (1) 0.33
Спинаццола Леонардо 1 0.17
Манчини Джанлука 1 0.17
Саншеш Ренату 1 0.17
Ауа Уссем 1 0.17
Паредес Леандро 0 0
Льоренте Диего 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маццители Лука 2 0.33
Харрауи Абдау 2 (1) 0.33
Романьоли Симоне 1 0.17
Соуле Матиас 1 0.17
Хеддира Валид 1 (1) 0.17
Лирола Поль 1 0.17
Монтеризи Иларио 1 0.17
Марчицца Риккардо 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 3 0
Дибала Пауло 2 0
Ауа Уссем 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Манчини Джанлука 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маццители Лука 2 0
Джелли Франческо 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Околи Меме 2 0
Ойоно Энтони 2 0
Барренечеа Энцо 2 0
Романьоли Симоне 1 0
Баэс Хайме 1 0
Соуле Матиас 1 0

Результаты матчей

Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фрозиноне
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
1
Рома
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фрозиноне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

1
7
Рома
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Фрозиноне
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

9
1
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
22%
1
100%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
17%
3
33%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
5
42%
2
22%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
25%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0
Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1 Севилья - Рома 1:1 Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0
Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1

Результаты матчей

Рома
Фрозиноне

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
7
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Рома
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5
1
3
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 6 5 0 1 15 - 3 15
2.
Милан
 Заявка 6 5 0 1 13 - 8 15
3.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4.
Аталанта
 Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
5.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Лечче
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 12 - 10 11
8.
Сассуоло
 Заявка 6 3 0 3 11 - 12 9
9.
Фрозиноне
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
10.
Торино
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
11.
Дженоа
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
12.
Лацио
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Верона
 Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
14.
Болонья
 Заявка 6 1 4 1 3 - 4 7
15.
Монца
 Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
16.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 13 - 11 5
17.
Эмполи
 Заявка 6 1 0 5 1 - 13 3
18.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 3 3 2 - 10 3
20.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
5.
Аталанта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Сассуоло
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
9.
Монца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
10.
Торино
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
13.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
14.
Дженоа
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
15.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
17.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
18.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
19.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Удинезе
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
2.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
3.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
6.
Наполи
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
8.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
9.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Торино
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Салернитана
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 4 (1)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
Лечче Каба Мохамед 1 2
Монца Мари Пабло 3
Аталанта Де Рон Мартен 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Фрозиноне от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 24 минуты.



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    • Прогнозы 42
    Рома 95.2% (40)
    X 4.8% (2)
    Фрозиноне 0% (0)
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    Прогнозы на матч Рома - Фрозиноне

    Исход игры
    Рома
    95.2% (40)
    Ничья
    4.8% (2)
    Фрозиноне
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.1% (16)
    Меньше
    61.9% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (14)
    Нет
    66.67% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    52.4% (22)
    2:1 Рома
    16.7% (7)
    3:1 Рома
    11.9% (5)
    3:0 Рома
    9.5% (4)
    1:1 Ничья
    4.8% (2)
    1:0 Рома
    4.8% (2)
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