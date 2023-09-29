Тур: 7. Стадион: Стадио Олимпико.
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рома
Фрозиноне
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
3.5
3
Среднее время на гол
25
30
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристанте Бриан
|2
|0.33
|Белотти Андреа
|2
|0.33
|Лукаку Ромелу
|2
|0.33
|Дибала Пауло
|2 (1)
|0.33
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.17
|Манчини Джанлука
|1
|0.17
|Саншеш Ренату
|1
|0.17
|Ауа Уссем
|1
|0.17
|Паредес Леандро
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
|Кристенсен Расмус
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маццители Лука
|2
|0.33
|Харрауи Абдау
|2 (1)
|0.33
|Романьоли Симоне
|1
|0.17
|Соуле Матиас
|1
|0.17
|Хеддира Валид
|1 (1)
|0.17
|Лирола Поль
|1
|0.17
|Монтеризи Иларио
|1
|0.17
|Марчицца Риккардо
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|3
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Ауа Уссем
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Манчини Джанлука
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Кристенсен Расмус
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маццители Лука
|2
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Околи Меме
|2
|0
|Ойоно Энтони
|2
|0
|Барренечеа Энцо
|2
|0
|Романьоли Симоне
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Соуле Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фрозиноне
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
1
Рома
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фрозиноне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
1
7
Рома
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Фрозиноне
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
9
1
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
22%
1
100%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
17%
3
33%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
5
42%
2
22%
76-90
Пропущено
12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
25%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0
Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1 Севилья - Рома 1:1 Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0
Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1
Результаты матчей
Рома
Фрозиноне
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
7
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Рома
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
12
13
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
15
15
15
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 3
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 10
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|3 - 4
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 11
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|1 - 13
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 10
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|10 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|4 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|4 (1)
|Сассуоло
|Пинамонти Андреа
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Кальяри
|Ветеска Матеуш
|1 2
|Лечче
|Каба Мохамед
|1 2
|Монца
|Мари Пабло
|3
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - Фрозиноне
Исход игры
Рома
95.2% (40)
Ничья
4.8% (2)
Фрозиноне
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.1% (16)
Меньше
61.9% (26)
Обе команды забьют
Да
33.33% (14)
Нет
66.67% (28)
Популярный счёт
2:0 Рома
52.4% (22)
2:1 Рома
16.7% (7)
3:1 Рома
11.9% (5)
3:0 Рома
9.5% (4)
1:1 Ничья
4.8% (2)
1:0 Рома
4.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!