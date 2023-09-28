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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Аталанта
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 42
Аталанта 2.4% (1)
X 31% (13)
Ювентус 66.7% (28)
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Аталанта
Ничья
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Аталанта
Ювентус

История личных встреч

Аталанта
Ювентус

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
114.3%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

30 матчей

20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы

Первый тайм

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 6 ничьих 20 побед

37 матчей

8.1%
27%
64.9%
3 победы 10 ничьих 24 победы

Первый тайм

13.5%
40.5%
46%
5 побед 15 ничьих 17 побед

Второй тайм

16.2%
29.7%
54.1%
6 побед 11 ничьих 20 побед

История матчей

ТМК
0:0
СA
0:2
СA
3:3
СA
1:1
СA
0:1
ТМК
3:1
К
1:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:1
К
3:0
СA
2:2
СA
2:0
К
1:0
К
0:1
СA
2:2
СA
2:2
К
3:2
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
1:0
СA
1:4
СA
0:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:5
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:4
СA
1:0

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

0.94
0.89

Среднее время на гол

95
100

Всего голов

35
39

Голов в среднем за матч

1.84
2.17

Среднее время на гол

48
41

Всего голов

52
56

Голов в среднем за матч

1.41
1.51

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

64
59

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Копмейнерс Тëн 2 0.33
Лукман Адемола 2 0.33
Скамакка Джанлука 2 0.33
Де Кетеларе Шарль 1 0.17
Эдерсон Хонорато 1 0.17
Сапата Дуван 1 0.17
Пашалич Марио 1 0.17
Цортеа Надир 1 0.17
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Муриэль Луис 0 0
Адопо Ндари 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (1) 0.67
Кьеза Федерико 4 0.67
Рабио Адриен 1 0.17
Милик Аркадиуш 1 0.17
Данило Луис 1 0.17
Локателли Мануэль 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Айлинг Самуэль 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 3 0
Джимсити Берат 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Толой Рафаэл 1 0
Лукман Адемола 1 0
Цортеа Надир 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 3 0
Данило Луис 2 0
Локателли Мануэль 2 0
Влахович Душан 2 0
Миретти Фабио 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Бремер Глейсон 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Гатти Федерико 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Аталанта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Аталанта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Ювентус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
5
Аталанта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ювентус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
60%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
4
33%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2
Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0 Аталанта - Локарно 10:0 Аталанта - Монца 5:2 Интер Милан - Аталанта 3:2 Аталанта - Верона 3:1 Салернитана - Аталанта 1:0 Аталанта - Ювентус 0:2 Аталанта - Специя 3:2
Ювентус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2
Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1

Результаты матчей

Аталанта
Ювентус

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 6 5 0 1 15 - 3 15
2.
Милан
 Заявка 6 5 0 1 13 - 8 15
3.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4.
Аталанта
 Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
5.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Лечче
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 12 - 10 11
8.
Сассуоло
 Заявка 6 3 0 3 11 - 12 9
9.
Фрозиноне
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
10.
Торино
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
11.
Дженоа
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
12.
Лацио
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Верона
 Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
14.
Болонья
 Заявка 6 1 4 1 3 - 4 7
15.
Монца
 Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
16.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 13 - 11 5
17.
Эмполи
 Заявка 6 1 0 5 1 - 13 3
18.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 3 3 2 - 10 3
20.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
5.
Аталанта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Сассуоло
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
9.
Монца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
10.
Торино
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
13.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
14.
Дженоа
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
15.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
17.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
18.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
19.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Удинезе
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
2.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
3.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
6.
Наполи
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
8.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
9.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Торино
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Салернитана
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 4 (1)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
Лечче Каба Мохамед 1 2
Монца Мари Пабло 3
Аталанта Де Рон Мартен 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2023, осталось 2 дня 11 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 42
    Аталанта 2.4% (1)
    X 31% (13)
    Ювентус 66.7% (28)
    Все прогнозы
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    Аталанта
    Ничья
    Ювентус
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    Прогнозы на матч Аталанта - Ювентус

    Исход игры
    Аталанта
    2.4% (1)
    Ничья
    31% (13)
    Ювентус
    66.7% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (28)
    Меньше
    33.33% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    92.86% (39)
    Нет
    7.14% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    47.6% (20)
    1:1 Ничья
    26.2% (11)
    0:1 Ювентус
    7.1% (3)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
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    Аталанта
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