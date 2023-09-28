Тур: 7. Стадион: Гевисс Стэдиум.
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Аталанта
Ювентус
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
114.3%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
30 матчей
20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы
Первый тайм
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 6 ничьих 20 побед
37 матчей
8.1%
27%
64.9%
3 победы 10 ничьих 24 победы
Первый тайм
13.5%
40.5%
46%
5 побед 15 ничьих 17 побед
Второй тайм
16.2%
29.7%
54.1%
6 побед 11 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
0.94
0.89
Среднее время на гол
95
100
Всего голов
35
39
Голов в среднем за матч
1.84
2.17
Среднее время на гол
48
41
Всего голов
52
56
Голов в среднем за матч
1.41
1.51
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
64
59
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Копмейнерс Тëн
|2
|0.33
|Лукман Адемола
|2
|0.33
|Скамакка Джанлука
|2
|0.33
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0.17
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.17
|Сапата Дуван
|1
|0.17
|Пашалич Марио
|1
|0.17
|Цортеа Надир
|1
|0.17
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Муриэль Луис
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|4 (1)
|0.67
|Кьеза Федерико
|4
|0.67
|Рабио Адриен
|1
|0.17
|Милик Аркадиуш
|1
|0.17
|Данило Луис
|1
|0.17
|Локателли Мануэль
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Камбьясо Андреа
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Джимсити Берат
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Толой Рафаэл
|1
|0
|Лукман Адемола
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|3
|0
|Данило Луис
|2
|0
|Локателли Мануэль
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Бремер Глейсон
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
|Гатти Федерико
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Аталанта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Ювентус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
5
Аталанта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ювентус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
60%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
4
33%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2
Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0 Аталанта - Локарно 10:0 Аталанта - Монца 5:2 Интер Милан - Аталанта 3:2 Аталанта - Верона 3:1 Салернитана - Аталанта 1:0 Аталанта - Ювентус 0:2 Аталанта - Специя 3:2
Ювентус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2
Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1
Результаты матчей
Аталанта
Ювентус
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 3
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 10
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|3 - 4
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 11
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|1 - 13
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 10
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|10 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|4 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|4 (1)
|Сассуоло
|Пинамонти Андреа
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Кальяри
|Ветеска Матеуш
|1 2
|Лечче
|Каба Мохамед
|1 2
|Монца
|Мари Пабло
|3
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта - Ювентус
Исход игры
Аталанта
2.4% (1)
Ничья
31% (13)
Ювентус
66.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (28)
Меньше
33.33% (14)
Обе команды забьют
Да
92.86% (39)
Нет
7.14% (3)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
47.6% (20)
1:1 Ничья
26.2% (11)
0:1 Ювентус
7.1% (3)
2:2 Ничья
4.8% (2)
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