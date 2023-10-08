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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Хольштайн Киль
1:1
Конец матча
Эльвeрсберг
0'
1:0
44' Гол
Беккер Тимо
1:1
70' Гол
Luca Pascal Schnellbacher
71' Желтая карточка
Порат Финн
90' Желтая карточка
Paul Stock
90'+5

Ход матча

44'
Беккер Тимо
1:0
64'
 
Paul Stock
Якобсен Торе
65'
 
Ваннер Пауль
Manuel Feil
70'
1:1
Luca Pascal Schnellbacher
71'
Порат Финн
 
71'
Меес Джошуа
Скрибски Стивен
 
71'
Матино Сюто
Пихлер Бенедикт
 
80'
Симакала Ба-Муака
Порат Финн
 
82'
 
Боямба Джозеф
Jannik Rochelt
82'
 
Мартинович Доминик
Luca Pascal Schnellbacher
83'
Юханссон Карл
Коменда Марко
 
90'
 
Paul Stock

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 561 Количество передач 447
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
1
Вайнер
Тимон
17
Беккер
Тимо
34
Colin
Kleine-Bekel
3
Коменда
Марко
8
Порат
Финн
18
Роте
Том
22
Nicolai
Remberg
10
Холтби
Льюис
16
Зандер
Филипп
7
Скрибски
Стивен
9
Пихлер
Бенедикт
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
5
Якель
Фредерик
14
Robin
Fellhauer
33
Maurice
Neubauer
31
Якобсен
Торе
23
Сикингер
Карло
7
Manuel
Feil
8
Semih
Sahin
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
Хольштайн Киль
3-4-1-2
Эльвeрсберг
4-2-3-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Эльвeрсберг

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б3
0:0
Б3
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 3 (1) 0.33
Пихлер Бенедикт 3 0.33
Роте Том 2 0.22
Матино Сюто 2 (1) 0.22
Холтби Льюис 1 0.11
Фридьонссон Хольмберт 1 0.11
Зандер Филипп 1 0.11
Беккер Тимо 1 0.11
Стернер Йонас 1 0.11
Шульц Марвин 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фагир Вахид 3 0.33
Luca Pascal Schnellbacher 2 0.22
Manuel Feil 2 0.22
Сикингер Карло 1 0.11
Jannik Rochelt 1 0.11
Коррейя Марсель 1 0.11
Semih Sahin 1 0.11
Якобсен Торе 1 (1) 0.11
Paul Stock 0 0
Ваннер Пауль 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Порат Финн 4 0
Холтби Льюис 3 0
Роте Том 3 0
Шульц Марвин 1 1
Симакала Ба-Муака 2 0
Зандер Филипп 2 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Матино Сюто 1 0
Беккер Тимо 1 0
Marko Ivezic 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Торе 4 0
Сикингер Карло 3 0
Semih Sahin 3 0
Manuel Feil 2 0
Jannik Rochelt 2 0
Paul Stock 2 0
Антонич Нико 1 0
Maurice Neubauer 1 0
Вандермерш Юго 1 0
Lukas Pinckert 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
5
Хольштайн Киль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

5
3
Хольштайн Киль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
17%
2
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
2
40%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
4
44%
76-90

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
1
7%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
5
33%
3
25%
46-60
3
20%
2
17%
61-75
1
7%
2
17%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
4
27%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
3
20%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5
Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Вайхе - Хольштайн Киль 0:1 Ранцау - Хольштайн Киль 0:9 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0
Эльвeрсберг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0
Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Фрайбург-2 - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Байройт 5:2

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Эльвeрсберг

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
6 раз 67%
1
3 раза 33%
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 9 5 4 0 18 - 6 19
2.
Гамбург
 9 5 2 2 17 - 10 17
3.
Кайзерслаутерн
 9 5 2 2 18 - 14 17
4.
Хольштайн Киль
 9 5 1 3 15 - 15 16
5.
Ганновер 96
 9 4 3 2 20 - 11 15
6.
Фортуна
 9 4 3 2 15 - 7 15
7.
Падерборн
 9 4 2 3 14 - 15 14
8.
Магдебург
 9 3 4 2 18 - 15 13
9.
Герта
 9 4 0 5 18 - 16 12
10.
Ганза
 9 4 0 5 10 - 13 12
11.
Гройтер Фюрт
 9 3 3 3 14 - 15 12
12.
Эльвeрсберг
 9 3 3 3 12 - 15 12
13.
Нюрнберг
 9 3 3 3 13 - 18 12
14.
Карлсруэ
 9 2 3 4 13 - 16 9
15.
Веен Висбаден
 9 2 3 4 7 - 11 9
16.
Шальке 04
 9 2 1 6 14 - 20 7
17.
Оснабрюк
 9 1 3 5 11 - 21 6
18.
Айнтрахт Бр
 9 1 2 6 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Кайзерслаутерн
 5 4 0 1 13 - 7 12
3.
Санкт-Паули
 5 3 2 0 13 - 3 11
4.
Гройтер Фюрт
 5 3 1 1 11 - 6 10
5.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Магдебург
 4 2 2 0 10 - 7 8
7.
Нюрнберг
 4 2 2 0 6 - 4 8
8.
Фортуна
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Ганновер 96
 4 2 1 1 11 - 3 7
10.
Падерборн
 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Хольштайн Киль
 5 2 1 2 9 - 10 7
12.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
13.
Шальке 04
 4 2 0 2 8 - 7 6
14.
Веен Висбаден
 5 1 3 1 4 - 5 6
15.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
16.
Айнтрахт Бр
 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Эльвeрсберг
 4 1 1 2 4 - 9 4
18.
Оснабрюк
 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Эльвeрсберг
 5 2 2 1 8 - 6 8
4.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 8 8
5.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
6.
Падерборн
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Герта
 5 2 0 3 9 - 13 6
8.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 5 - 7 5
9.
Магдебург
 5 1 2 2 8 - 8 5
10.
Гамбург
 5 1 2 2 6 - 7 5
11.
Карлсруэ
 5 1 1 3 8 - 11 4
12.
Нюрнберг
 5 1 1 3 7 - 14 4
13.
Веен Висбаден
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Ганза
 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Гройтер Фюрт
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Оснабрюк
 4 0 2 2 3 - 11 2
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (4)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Г О О О О Л - Беккер Тимо бьет в цель!
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