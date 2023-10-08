Тур: 9. Стадион: Holstein Stadion.
1:1
Конец матча
0'
1:0
44' ГолБеккер Тимо
1:1
70' ГолLuca Pascal Schnellbacher
71' Желтая карточкаПорат Финн
90' Желтая карточкаPaul Stock
90'+5
Ход матча
44'
1:0
70'
71'
90'
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
11 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
561 Количество передач 447
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
17
Беккер
Тимо
18
Роте
Том
10
Холтби
Льюис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Роте ТомЗащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Арп Янн-ФитеЗащитник
-
15 Шульц МарвинЗащитник
- Защитник
-
27 Меес ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
-
13 Матино СютоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеЗащитник
-
35 Антонич НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ваннер ПаульНападающий
-
21 Paul Stock
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хольштайн Киль
Эльвeрсберг
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|3 (1)
|0.33
|Пихлер Бенедикт
|3
|0.33
|Роте Том
|2
|0.22
|Матино Сюто
|2 (1)
|0.22
|Холтби Льюис
|1
|0.11
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.11
|Зандер Филипп
|1
|0.11
|Беккер Тимо
|1
|0.11
|Стернер Йонас
|1
|0.11
|Шульц Марвин
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фагир Вахид
|3
|0.33
|Luca Pascal Schnellbacher
|2
|0.22
|Manuel Feil
|2
|0.22
|Сикингер Карло
|1
|0.11
|Jannik Rochelt
|1
|0.11
|Коррейя Марсель
|1
|0.11
|Semih Sahin
|1
|0.11
|Якобсен Торе
|1 (1)
|0.11
|Paul Stock
|0
|0
|Ваннер Пауль
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Порат Финн
|4
|0
|Холтби Льюис
|3
|0
|Роте Том
|3
|0
|Шульц Марвин
|1
|1
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Матино Сюто
|1
|0
|Беккер Тимо
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якобсен Торе
|4
|0
|Сикингер Карло
|3
|0
|Semih Sahin
|3
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Jannik Rochelt
|2
|0
|Paul Stock
|2
|0
|Антонич Нико
|1
|0
|Maurice Neubauer
|1
|0
|Вандермерш Юго
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
5
Хольштайн Киль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
5
3
Хольштайн Киль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
17%
2
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
2
40%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
4
44%
76-90
Забито
15
12
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
1
7%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
5
33%
3
25%
46-60
3
20%
2
17%
61-75
1
7%
2
17%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
4
27%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
3
20%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5
Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Вайхе - Хольштайн Киль 0:1 Ранцау - Хольштайн Киль 0:9 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0
Эльвeрсберг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0
Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Фрайбург-2 - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Байройт 5:2
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Эльвeрсберг
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
6 раз 67%
1
3 раза 33%
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (4)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3