Тур: 9. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
1:3
Конец матча
0'
0:1
11' ГолMattes Hansen
20' Желтая карточкаНиколау Яннис
0:2
27' ГолОбермайр Рафаэль
1:2
39' ГолИванов Роберт
50' Желтая карточкаВиб Данило
90' Желтая карточкаКраусе Робин
1:3
90' ГолБильбия Филип
90'+7
Ход матча
11'
0:1
20'
27'
39'
1:2
50'
90'
90'
1:3
Статистика матча
-
19 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
13 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
406 Количество передач 392
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
23
Виб
Данило
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
44
Johan
Gomez
21
Хут
Янник
27
Kai
Klefisch
29
Ilyas
Ansah
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Амин ЮссефПолузащитник
-
11 Ихорст ЛукНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ilyas AnsahПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Крузе МаксНападающий
- Нападающий
-
40 Niclas Nadj
-
17 Laurin Curda
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Падерборн
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
80
90
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
2.17
0.5
Среднее время на гол
41
180
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
1.57
0.71
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
57
126
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|3
|0.33
|Кауфманн Фабио
|1
|0.11
|Иванов Роберт
|1
|0.11
|Хельгасон Торир
|1
|0.11
|Декарли Сауло
|0
|0
|Краусе Робин
|0
|0
|Донкор Антон
|0
|0
|Крюгер Флориан
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|4 (1)
|0.44
|Платте Феликс
|1
|0.11
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.11
|Клаас Себастьян
|1
|0.11
|Гримальди Адриано
|1
|0.11
|Sirlord Conteh
|1
|0.11
|Бильбия Филип
|1
|0.11
|Niclas Nadj
|1
|0.11
|Лайпертц Роберт
|1
|0.11
|Хеуэр Яннис
|1
|0.11
|Mattes Hansen
|1
|0.11
|Крузе Макс
|0
|0
|Кинсомби Давид
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|2
|1
|Иванов Роберт
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Hasan Kurucay
|1
|1
|Декарли Сауло
|2
|0
|Johan Gomez
|2
|0
|Краусе Робин
|1
|0
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Риттмюллер Марвин
|1
|0
|Виб Данило
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Гримальди Адриано
|2
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Муслиу Визар
|0
|1
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Marcel Hoffmeier
|1
|0
|Бильбия Филип
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
|Mattes Hansen
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Падерборн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Айнтрахт Бр
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Падерборн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
0
6
Айнтрахт Бр
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Падерборн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
3
43%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
5
50%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
0
0%
3
21%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
2
33%
2
14%
76-90
Пропущено
15
15
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
5
33%
5
33%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
3
20%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1
Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6 Волкенроде - Айнтрахт Бр 1:14 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Ян 1:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2
Падерборн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1
Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Падерборн
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
18
45
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (4)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3