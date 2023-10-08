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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Айнтрахт Бр
1:3
Конец матча
Падерборн
0'
0:1
11' Гол
Mattes Hansen
20' Желтая карточка
Николау Яннис
0:2
27' Гол
Обермайр Рафаэль
1:2
39' Гол
Иванов Роберт
50' Желтая карточка
Виб Данило
90' Желтая карточка
Краусе Робин
1:3
90' Гол
Бильбия Филип
90'+7
1
Хофманн
Роб-Торбен
23
Виб
Данило
33
Гризбек
Себастьян
5
Иванов
Роберт
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
4
Николау
Яннис
37
Кауфманн
Фабио
44
Johan
Gomez
10
Крюгер
Флориан
36
Калисканер
Каан
21
Хут
Янник
6
Шустер
Марко
15
Tobias
Mueller
33
Marcel
Hoffmeier
23
Обермайр
Рафаэль
30
Муслия
Флоран
27
Kai
Klefisch
22
Mattes
Hansen
29
Ilyas
Ansah
26
Клаас
Себастьян
39
Гримальди
Адриано
Айнтрахт Бр
4-2-3-1
Падерборн
3-4-2-1

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Падерборн

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
5:1
Б2
0:0
Б2
0:0
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
2:0
ТМК
2:0
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
1:0
ТМС
1:2
Б3
2:0
Б3
2:1

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
1

Среднее время на гол

80
90

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

2.17
0.5

Среднее время на гол

41
180

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.57
0.71

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
126

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 3 0.33
Кауфманн Фабио 1 0.11
Иванов Роберт 1 0.11
Хельгасон Торир 1 0.11
Декарли Сауло 0 0
Краусе Робин 0 0
Донкор Антон 0 0
Крюгер Флориан 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 4 (1) 0.44
Платте Феликс 1 0.11
Обермайр Рафаэль 1 0.11
Клаас Себастьян 1 0.11
Гримальди Адриано 1 0.11
Sirlord Conteh 1 0.11
Бильбия Филип 1 0.11
Niclas Nadj 1 0.11
Лайпертц Роберт 1 0.11
Хеуэр Яннис 1 0.11
Mattes Hansen 1 0.11
Крузе Макс 0 0
Кинсомби Давид 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 2 1
Иванов Роберт 3 0
Берендт Бриан 1 1
Hasan Kurucay 1 1
Декарли Сауло 2 0
Johan Gomez 2 0
Краусе Робин 1 0
Кауфманн Фабио 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Риттмюллер Марвин 1 0
Виб Данило 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеуэр Яннис 4 0
Гримальди Адриано 2 0
Kai Klefisch 2 0
Муслиу Визар 0 1
Кинсомби Давид 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Marcel Hoffmeier 1 0
Бильбия Филип 1 0
Laurin Curda 1 0
Mattes Hansen 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Падерборн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2
Айнтрахт Бр
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Падерборн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

0
6
Айнтрахт Бр
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Падерборн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
3
43%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
5
50%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
0
0%
3
21%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
2
33%
2
14%
76-90

Пропущено

15
15
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
5
33%
5
33%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1
Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6 Волкенроде - Айнтрахт Бр 1:14 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Ян 1:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2
Падерборн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1
Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Падерборн

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 9 5 4 0 18 - 6 19
2.
Гамбург
 9 5 2 2 17 - 10 17
3.
Кайзерслаутерн
 9 5 2 2 18 - 14 17
4.
Хольштайн Киль
 9 5 1 3 15 - 15 16
5.
Ганновер 96
 9 4 3 2 20 - 11 15
6.
Фортуна
 9 4 3 2 15 - 7 15
7.
Падерборн
 9 4 2 3 14 - 15 14
8.
Магдебург
 9 3 4 2 18 - 15 13
9.
Герта
 9 4 0 5 18 - 16 12
10.
Ганза
 9 4 0 5 10 - 13 12
11.
Гройтер Фюрт
 9 3 3 3 14 - 15 12
12.
Эльвeрсберг
 9 3 3 3 12 - 15 12
13.
Нюрнберг
 9 3 3 3 13 - 18 12
14.
Карлсруэ
 9 2 3 4 13 - 16 9
15.
Веен Висбаден
 9 2 3 4 7 - 11 9
16.
Шальке 04
 9 2 1 6 14 - 20 7
17.
Оснабрюк
 9 1 3 5 11 - 21 6
18.
Айнтрахт Бр
 9 1 2 6 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Кайзерслаутерн
 5 4 0 1 13 - 7 12
3.
Санкт-Паули
 5 3 2 0 13 - 3 11
4.
Гройтер Фюрт
 5 3 1 1 11 - 6 10
5.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Магдебург
 4 2 2 0 10 - 7 8
7.
Нюрнберг
 4 2 2 0 6 - 4 8
8.
Фортуна
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Ганновер 96
 4 2 1 1 11 - 3 7
10.
Падерборн
 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Хольштайн Киль
 5 2 1 2 9 - 10 7
12.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
13.
Шальке 04
 4 2 0 2 8 - 7 6
14.
Веен Висбаден
 5 1 3 1 4 - 5 6
15.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
16.
Айнтрахт Бр
 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Эльвeрсберг
 4 1 1 2 4 - 9 4
18.
Оснабрюк
 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Эльвeрсберг
 5 2 2 1 8 - 6 8
4.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 8 8
5.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
6.
Падерборн
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Герта
 5 2 0 3 9 - 13 6
8.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 5 - 7 5
9.
Магдебург
 5 1 2 2 8 - 8 5
10.
Гамбург
 5 1 2 2 6 - 7 5
11.
Карлсруэ
 5 1 1 3 8 - 11 4
12.
Нюрнберг
 5 1 1 3 7 - 14 4
13.
Веен Висбаден
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Ганза
 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Гройтер Фюрт
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Оснабрюк
 4 0 2 2 3 - 11 2
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 4 0 0 4 1 - 8 0
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  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (4)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
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Топ нарушителей
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
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