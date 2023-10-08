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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Шальке 04
1:2
Конец матча
Герта
0'
29' Желтая карточка
Кенни Джонджо
31' Желтая карточка
Караман Кенан
0:1
41' Гол
Превляк Смаил
0:2
51' Гол
Резе Фабиан
78' Желтая карточка
Ляйстнер Тони
1:2
80' Гол
Yusuf Kabadayi
85' Вторая желтая карточка
Караман Кенан
90' Желтая карточка
Кристенсен Густав
90'+7

Ход матча

29'
 
Кенни Джонджо
31'
Караман Кенан
 
41'
0:1
Превляк Смаил
51'
0:2
Резе Фабиан
58'
Ласм Бриан
Дрекслер Доминик
 
58'
Yusuf Kabadayi
Оуведжан Томас
 
63'
Зегуйн Пауль
Шалленберг Рон
 
63'
Теродде Симон
Полтер Себастьян
 
64'
 
Шерхант Дерри
Зефёйк Дейовайсио
70'
 
Хуссейн Билаль
Дордой Мартон
70'
 
Нидерлехнер Флориан
Превляк Смаил
78'
 
Ляйстнер Тони
80'
Yusuf Kabadayi
(Караман Кенан)
1:2
81'
 
Кристенсен Густав
Резе Фабиан
85'
Караман Кенан
 
86'
Форсан Эудраого
Темпельман Лино
 
90'
 
Кристенсен Густав

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 12
  • 6 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 334 Количество передач 368
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Хикерен
Джастин
41
Матричани
Хеннинг
25
Баумгартль
Тимо
35
Каминьски
Марцин
2
Оуведжан
Томас
10
Темпельман
Лино
6
Шалленберг
Рон
24
Дрекслер
Доминик
19
Караман
Кенан
5
Мёркин
Дерри
40
Полтер
Себастьян
12
Эрнст
Тьярк
34
Зефёйк
Дейовайсио
37
Ляйстнер
Тони
20
Кемпф
Марк-Оливер
6
Карбовник
Михал
5
Бухалакис
Андреас
31
Дордой
Мартон
16
Кенни
Джонджо
9
Превляк
Смаил
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
Шальке 04
4-2-3-1
Герта
4-2-3-1

История личных встреч

Шальке 04
Герта

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

61.5%
15.4%
23.1%
16 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
10 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Б
5:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
3:0
К
3:2
Б
0:0
Б
3:0
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:2

Голы

Всего голов

28
14

Голов в среднем за матч

2.15
1.08

Среднее время на гол

41
83

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.15
0.69

Среднее время на гол

78
130

Всего голов

43
23

Голов в среднем за матч

1.65
0.88

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

54
101

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 3 (1) 0.33
Теродде Симон 2 0.22
Оуведжан Томас 2 0.22
Yusuf Kabadayi 2 0.22
Караман Кенан 1 0.11
Мёркин Дерри 1 0.11
Мор Тобиас 1 0.11
Ласм Бриан 1 0.11
Форсан Эудраого 1 0.11
Зегуйн Пауль 0 0
Шалленберг Рон 0 0
Темпельман Лино 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 7 (1) 0.78
Превляк Смаил 3 0.33
Резе Фабиан 3 (1) 0.33
Marten Winkler 2 0.22
Бухалакис Андреас 1 0.11
Дардаи Палко 1 0.11
Шерхант Дерри 1 0.11
Хуссейн Билаль 0 0
Кристенсен Густав 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 3 1
Каминьски Марцин 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Караман Кенан 1 1
Сиссе Ибраима II 1 1
Полтер Себастьян 2 0
Оуведжан Томас 2 0
Латца Данни 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Yusuf Kabadayi 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 2 0
Дардаи Палко 2 0
Дордой Мартон 2 0
Marten Winkler 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Bence Dardai 2 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Бухалакис Андреас 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Рихтер Марко 1 0
Карбовник Михал 1 0
Клеменс Паскаль 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Герта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
4
Шальке 04
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Герта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

1
8
Шальке 04
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Герта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

2
12

Голы по времени матча

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
2
29%
5
38%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

13
3
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
38%
1
33%
76-90

Забито

14
18
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
2
14%
6
33%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
4
29%
2
11%
61-75
4
29%
3
17%
76-90

Пропущено

20
16
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
5%
1
6%
1-15
5
25%
1
6%
16-30
2
10%
3
19%
31-45
6
30%
5
31%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
5
25%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4
Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1
Герта
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4
Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6 Вольфсбург - Герта 1:2 Герта - Бохум 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Герта - Штутгарт 2:1

Результаты матчей

Шальке 04
Герта

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
2
2
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
5
4
3
6
2.5
4
5
1
8
3.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 9 5 4 0 18 - 6 19
2.
Гамбург
 9 5 2 2 17 - 10 17
3.
Кайзерслаутерн
 9 5 2 2 18 - 14 17
4.
Хольштайн Киль
 9 5 1 3 15 - 15 16
5.
Ганновер 96
 9 4 3 2 20 - 11 15
6.
Фортуна
 9 4 3 2 15 - 7 15
7.
Падерборн
 9 4 2 3 14 - 15 14
8.
Магдебург
 9 3 4 2 18 - 15 13
9.
Герта
 9 4 0 5 18 - 16 12
10.
Ганза
 9 4 0 5 10 - 13 12
11.
Гройтер Фюрт
 9 3 3 3 14 - 15 12
12.
Эльвeрсберг
 9 3 3 3 12 - 15 12
13.
Нюрнберг
 9 3 3 3 13 - 18 12
14.
Карлсруэ
 9 2 3 4 13 - 16 9
15.
Веен Висбаден
 9 2 3 4 7 - 11 9
16.
Шальке 04
 9 2 1 6 14 - 20 7
17.
Оснабрюк
 9 1 3 5 11 - 21 6
18.
Айнтрахт Бр
 9 1 2 6 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Кайзерслаутерн
 5 4 0 1 13 - 7 12
3.
Санкт-Паули
 5 3 2 0 13 - 3 11
4.
Гройтер Фюрт
 5 3 1 1 11 - 6 10
5.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Магдебург
 4 2 2 0 10 - 7 8
7.
Нюрнберг
 4 2 2 0 6 - 4 8
8.
Фортуна
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Ганновер 96
 4 2 1 1 11 - 3 7
10.
Падерборн
 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Хольштайн Киль
 5 2 1 2 9 - 10 7
12.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
13.
Шальке 04
 4 2 0 2 8 - 7 6
14.
Веен Висбаден
 5 1 3 1 4 - 5 6
15.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
16.
Айнтрахт Бр
 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Эльвeрсберг
 4 1 1 2 4 - 9 4
18.
Оснабрюк
 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Эльвeрсберг
 5 2 2 1 8 - 6 8
4.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 8 8
5.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
6.
Падерборн
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Герта
 5 2 0 3 9 - 13 6
8.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 5 - 7 5
9.
Магдебург
 5 1 2 2 8 - 8 5
10.
Гамбург
 5 1 2 2 6 - 7 5
11.
Карлсруэ
 5 1 1 3 8 - 11 4
12.
Нюрнберг
 5 1 1 3 7 - 14 4
13.
Веен Висбаден
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Ганза
 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Гройтер Фюрт
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Оснабрюк
 4 0 2 2 3 - 11 2
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (4)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Весь список
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    • 51'
      Г О О О О Л - Резе Фабиан бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Резе Фабиан сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Превляк Смаил бьет в цель!
    • 31'
      Караман Кенан получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Кенни Джонджо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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