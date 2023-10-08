Тур: 9. Стадион: Фелтинс-Арена.
0'
29' Желтая карточкаКенни Джонджо
31' Желтая карточкаКараман Кенан
0:1
41' ГолПревляк Смаил
0:2
51' ГолРезе Фабиан
78' Желтая карточкаЛяйстнер Тони
1:2
80' ГолYusuf Kabadayi
85' Вторая желтая карточкаКараман Кенан
90' Желтая карточкаКристенсен Густав
90'+7
Ход матча
29'
31'
41'
0:1
51'
0:2
78'
80'
1:2
85'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 12
-
6 Удары в створ 4
-
11 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
334 Количество передач 368
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
12
Эрнст
Тьярк
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Тауэр НикласЗащитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
-
11 Ласм БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Keke Topp
-
-
Главный тренер: Райс Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Bence Dardai
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Шальке 04
Герта
16 матчей
100%
16 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
26 матчей
61.5%
15.4%
23.1%
16 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
10 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
14
Голов в среднем за матч
2.15
1.08
Среднее время на гол
41
83
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.15
0.69
Среднее время на гол
78
130
Всего голов
43
23
Голов в среднем за матч
1.65
0.88
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
54
101
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.33
|Теродде Симон
|2
|0.22
|Оуведжан Томас
|2
|0.22
|Yusuf Kabadayi
|2
|0.22
|Караман Кенан
|1
|0.11
|Мёркин Дерри
|1
|0.11
|Мор Тобиас
|1
|0.11
|Ласм Бриан
|1
|0.11
|Форсан Эудраого
|1
|0.11
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Шалленберг Рон
|0
|0
|Темпельман Лино
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|7 (1)
|0.78
|Превляк Смаил
|3
|0.33
|Резе Фабиан
|3 (1)
|0.33
|Marten Winkler
|2
|0.22
|Бухалакис Андреас
|1
|0.11
|Дардаи Палко
|1
|0.11
|Шерхант Дерри
|1
|0.11
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|3
|1
|Каминьски Марцин
|3
|0
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Караман Кенан
|1
|1
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Yusuf Kabadayi
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Дордой Мартон
|2
|0
|Marten Winkler
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Bence Dardai
|2
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Карбовник Михал
|1
|0
|Клеменс Паскаль
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Герта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
4
Шальке 04
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Герта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
1
8
Шальке 04
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Герта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
2
12
Голы по времени матча
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
2
29%
5
38%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
13
3
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
38%
1
33%
76-90
Забито
14
18
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
2
14%
6
33%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
4
29%
2
11%
61-75
4
29%
3
17%
76-90
Пропущено
20
16
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
5%
1
6%
1-15
5
25%
1
6%
16-30
2
10%
3
19%
31-45
6
30%
5
31%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
5
25%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4
Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1
Герта
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4
Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6 Вольфсбург - Герта 1:2 Герта - Бохум 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Герта - Штутгарт 2:1
Результаты матчей
Шальке 04
Герта
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
36
54
36
45
18
27
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (4)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3