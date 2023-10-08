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  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 13.
Краснодар-2
0:0
Первый тайм: 2'
Ротор
0'
Прогнозы 125
Краснодар-2 36.8% (46)
X 37.6% (47)
Ротор 25.6% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Краснодар-2
Ротор

История личных встреч

Краснодар-2
Ротор

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

ВЛА
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
КФ
1:1
ВДЗЮ
3:0
ВДЗЮ
1:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
0.83

Среднее время на гол

180
108

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.9
0.9

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6

Среднее время на гол

100
100

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муллин Камиль 5 0.42
Карпов Данил 5 (2) 0.42
Гетьман Никита 2 0.17
Шахов Виталий 1 0.08
Гайворонский Данила 1 0.08
Кучугура Дмитрий 1 0.08
Богданец Кирилл 1 0.08
Кокшаров Александр 1 0.08
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зуйков Сергей 3 0.25
Арсентьев Даниил 3 0.25
Гаджимурадов Рамазан 2 0.17
Никитин Алексей 1 0.08
Дворецков Филипп 1 0.08
Магомедов Рашид 1 0.08
Агеев Михаил 1 0.08

Карточки

Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карпов Данил 0 1
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Краснодар-2
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ротор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1
Краснодар-2
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Ротор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

10
7
Краснодар-2
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Ротор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

14
8

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
5
50%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
5
29%
29%
6
50%
61-75
2
12%
2
17%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
5
36%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
5
36%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар-2
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Муром - Краснодар-2 2:3 Краснодар-2 - Чайка Песчанокопское 2:0 Спартак Кострома - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - Волга Ульяновск 1:2
Велес Москва - Краснодар-2 3:0 Иртыш Омск - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Ротор - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Муром 2:2 Чайка Песчанокопское - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Спартак Кострома 1:1 Динамо Брянск - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Кубань Холдинг 3:2 Краснодар-2 - Чайка Песчанокопское 2:2 Краснодар-2 - Шинник 4:0 Волгарь - Краснодар-2 0:3 Краснодар-2 - Велес Москва 5:2 Алания - Краснодар-2 5:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:0
Ротор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2
Ротор - Легион Махачкала 3:0 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2

Результаты матчей

Краснодар-2
Ротор

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Краснодар-2
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
2
10
1
11
2.5
1
11

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 0:0 Заявка 13 6 5 2 17 - 14 23
2.
Волга Ульяновск
 1:1 Заявка 13 6 2 5 13 - 12 20
3.
Чайка Песчанокопское
 2:0 Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
4.
Уфа
 Заявка 13 5 3 5 16 - 9 18
5.
Ротор
 0:0 Заявка 13 4 6 3 12 - 12 18
6.
Динамо Брянск
 0:2 Заявка 13 5 2 6 12 - 14 17
7.
Муром
 1:1 Заявка 13 4 5 4 15 - 18 17
8.
Иртыш Омск
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
9.
Велес Москва
 Заявка 13 4 4 5 10 - 15 16
10.
Спартак Кострома
 Заявка 13 2 4 7 11 - 16 10

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 13 8 3 2 16 - 9 27
2.
Родина-2 Москва
 13 6 5 2 11 - 8 23
3.
Авангард Курск
 13 6 3 4 22 - 12 21
4.
Текстильщик
 13 4 7 2 18 - 12 19
5.
Амкар Пермь
 13 4 6 3 12 - 11 18
6.
Челябинск
 13 4 5 4 14 - 14 17
7.
Чертаново
 13 3 6 4 15 - 11 15
8.
Форте
 13 4 2 7 16 - 23 14
9.
Металлург Липецк
 13 3 5 5 11 - 19 14
10.
Салют
 13 1 2 10 11 - 27 5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
2.
Велес Москва
 Заявка 6 3 3 0 7 - 2 12
3.
Чайка Песчанокопское
 2:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
4.
Волга Ульяновск
 1:1 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
5.
Динамо Брянск
 0:2 Заявка 7 3 1 3 4 - 5 10
6.
Муром
 1:1 Заявка 7 3 1 3 7 - 11 10
7.
Ротор
 0:0 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Краснодар-2
 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Иртыш Омск
 Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Спартак Кострома
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина-2 Москва
 7 5 1 1 9 - 3 16
2.
Новосибирск
 7 5 1 1 9 - 4 16
3.
Челябинск
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Текстильщик
 6 3 3 0 12 - 3 12
5.
Чертаново
 7 3 3 1 12 - 3 12
6.
Авангард Курск
 7 3 3 1 16 - 7 12
7.
Форте
 6 3 1 2 8 - 7 10
8.
Амкар Пермь
 6 1 4 1 3 - 3 7
9.
Металлург Липецк
 6 1 4 1 5 - 6 7
10.
Салют
 7 1 1 5 7 - 11 4

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 0:0 Заявка 7 4 2 1 10 - 9 14
2.
Волга Ульяновск
 1:1 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
3.
Чайка Песчанокопское
 2:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
4.
Ротор
 0:0 Заявка 7 2 3 2 4 - 6 9
5.
Иртыш Омск
 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
6.
Динамо Брянск
 0:2 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
7.
Муром
 1:1 Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
8.
Уфа
 Заявка 7 1 2 4 5 - 6 5
9.
Велес Москва
 Заявка 7 1 1 5 3 - 13 4
10.
Спартак Кострома
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 6 3 2 1 7 - 5 11
2.
Амкар Пермь
 7 3 2 2 9 - 8 11
3.
Авангард Курск
 6 3 0 3 6 - 5 9
4.
Родина-2 Москва
 6 1 4 1 2 - 5 7
5.
Металлург Липецк
 7 2 1 4 6 - 13 7
6.
Текстильщик
 7 1 4 2 6 - 9 7
7.
Форте
 7 1 1 5 8 - 16 4
8.
Челябинск
 7 0 4 3 3 - 7 4
9.
Чертаново
 6 0 3 3 3 - 8 3
10.
Салют
 6 0 1 5 4 - 16 1

Топ бомбардиров
Краснодар-2 Муллин Камиль 5
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 5
Авангард Курск Мухин Евгений 5
Текстильщик Скворцов Алексей 5
Форте Лаврищев Дмитрий 5
Весь список

Топ нарушителей
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Муром Бутаков Евгений 1
Чайка Песчанокопское Шахтиев Халид 1
Форте Муслуев Идрис 1
Чайка Песчанокопское Ивашин Андрей 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    С мячом игроки "Красноадра-2" на правом фланге, подача... Подбор за волгоградцами. Дворецков с мячом. 
  • 2'
    Длинная передача вперёд, пытался завладеть мячом  Муллин, который сегодня выступает за "Краснодар-2". Аут для юных "быков" он заработал. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. 
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на игре Второй лиги, группа А (Золото) между командами "Краснодар-2" и "Ротор". На месте комментатора для вас работаю я, Константин Лицин. 
  • Между собой команды играли 10 раз. Шесть из них приходятся на матчи Первой лиги. Дважды побеждали игроки "Краснодара-2". Четыре победы у "Ротора". Разница мячей 7:11 в пользу "Ротора". 
  • К отчётному туру команды подошли в расстоянии в пять очков. "Краснодар-2" лидирует в "Золоте". "Ротор" идёт на пятой строчке устанавливая рекорд за рекордом по посещаемости домашних матчей, имея 17 очков. Юные "быки" имеют 22 очка в активе. 
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 33.3% пользователей.
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Прогнозы 125
Краснодар-2 36.8% (46)
X 37.6% (47)
Ротор 25.6% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Краснодар-2 0:0 Ротор онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Краснодар-2 0:0 Ротор

Исход игры
Краснодар-2
36.5% (46)
Ничья
37.3% (47)
Ротор
26.2% (33)
Тотал 2.5
Больше
35.65% (41)
Меньше
64.35% (74)
Обе команды забьют
Да
72.17% (83)
Нет
27.83% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (42)
2:1 Краснодар-2
19% (24)
1:0 Краснодар-2
12.7% (16)
1:2 Ротор
12.7% (16)
0:1 Ротор
6.3% (8)
2:0 Краснодар-2
4% (5)
0:2 Ротор
1.6% (2)
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Краснодар-2
Ротор
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