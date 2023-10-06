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  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 13.
Краснодар-2
 
Позже
Ротор
Прогнозы 36
Краснодар-2 33.3% (12)
X 44.4% (16)
Ротор 22.2% (8)
Все прогнозы

История личных встреч

Краснодар-2
Ротор

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

ВЛА
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
КФ
1:1
ВДЗЮ
3:0
ВДЗЮ
1:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
0.83

Среднее время на гол

180
108

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.9
0.9

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6

Среднее время на гол

100
100

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муллин Камиль 5 0.42
Карпов Данил 5 (2) 0.42
Гетьман Никита 2 0.17
Шахов Виталий 1 0.08
Гайворонский Данила 1 0.08
Кучугура Дмитрий 1 0.08
Богданец Кирилл 1 0.08
Кокшаров Александр 1 0.08
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зуйков Сергей 3 0.25
Арсентьев Даниил 3 0.25
Гаджимурадов Рамазан 2 0.17
Никитин Алексей 1 0.08
Дворецков Филипп 1 0.08
Магомедов Рашид 1 0.08
Агеев Михаил 1 0.08

Карточки

Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карпов Данил 0 1
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Краснодар-2
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ротор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1
Краснодар-2
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Ротор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

10
7
Краснодар-2
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Ротор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

14
8

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
5
50%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
5
29%
29%
6
50%
61-75
2
12%
2
17%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
5
36%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
5
36%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар-2
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Муром - Краснодар-2 2:3 Краснодар-2 - Чайка Песчанокопское 2:0 Спартак Кострома - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - Волга Ульяновск 1:2
Велес Москва - Краснодар-2 3:0 Иртыш Омск - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Ротор - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Муром 2:2 Чайка Песчанокопское - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Спартак Кострома 1:1 Динамо Брянск - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Кубань Холдинг 3:2 Краснодар-2 - Чайка Песчанокопское 2:2 Краснодар-2 - Шинник 4:0 Волгарь - Краснодар-2 0:3 Краснодар-2 - Велес Москва 5:2 Алания - Краснодар-2 5:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:0
Ротор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2
Ротор - Легион Махачкала 3:0 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2

Результаты матчей

Краснодар-2
Ротор

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Краснодар-2
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
2
10
1
11
2.5
1
11

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 Заявка 12 6 4 2 17 - 14 22
2.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 6 1 5 12 - 11 19
3.
Уфа
 Заявка 12 5 3 4 16 - 8 18
4.
Динамо Брянск
 Заявка 12 5 2 5 12 - 12 17
5.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 12 4 5 3 15 - 12 17
6.
Ротор
 Заявка 12 4 5 3 12 - 12 17
7.
Муром
 Заявка 12 4 4 4 14 - 17 16
8.
Иртыш Омск
 Заявка 12 3 4 5 10 - 12 13
9.
Велес Москва
 Заявка 12 3 4 5 8 - 14 13
10.
Спартак Кострома
 Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 12 8 2 2 15 - 8 26
2.
Родина-2 Москва
 12 6 4 2 10 - 7 22
3.
Авангард Курск
 12 6 2 4 22 - 12 20
4.
Амкар Пермь
 12 4 6 2 11 - 8 18
5.
Челябинск
 12 4 4 4 14 - 14 16
6.
Текстильщик
 12 3 7 2 12 - 11 16
7.
Металлург Липецк
 12 3 5 4 10 - 13 14
8.
Чертаново
 12 2 6 4 12 - 11 12
9.
Форте
 12 3 2 7 13 - 22 11
10.
Салют
 12 1 2 9 11 - 24 5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
2.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
3.
Динамо Брянск
 Заявка 6 3 1 2 4 - 3 10
4.
Волга Ульяновск
 Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
5.
Муром
 Заявка 7 3 1 3 7 - 11 10
6.
Велес Москва
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
7.
Ротор
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Краснодар-2
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Спартак Кострома
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
10.
Иртыш Омск
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 7 5 1 1 9 - 4 16
2.
Родина-2 Москва
 6 5 0 1 8 - 2 15
3.
Челябинск
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Авангард Курск
 6 3 2 1 16 - 7 11
5.
Текстильщик
 5 2 3 0 6 - 2 9
6.
Чертаново
 6 2 3 1 9 - 3 9
7.
Форте
 5 2 1 2 5 - 6 7
8.
Амкар Пермь
 6 1 4 1 3 - 3 7
9.
Металлург Липецк
 6 1 4 1 5 - 6 7
10.
Салют
 7 1 1 5 7 - 11 4

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 Заявка 7 4 2 1 10 - 9 14
2.
Волга Ульяновск
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
3.
Ротор
 Заявка 6 2 2 2 4 - 6 8
4.
Иртыш Омск
 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
5.
Динамо Брянск
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
6.
Муром
 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
7.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
8.
Уфа
 Заявка 6 1 2 3 5 - 5 5
9.
Велес Москва
 Заявка 7 1 1 5 3 - 13 4
10.
Спартак Кострома
 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Амкар Пермь
 6 3 2 1 8 - 5 11
2.
Новосибирск
 5 3 1 1 6 - 4 10
3.
Авангард Курск
 6 3 0 3 6 - 5 9
4.
Металлург Липецк
 6 2 1 3 5 - 7 7
5.
Родина-2 Москва
 6 1 4 1 2 - 5 7
6.
Текстильщик
 7 1 4 2 6 - 9 7
7.
Форте
 7 1 1 5 8 - 16 4
8.
Челябинск
 6 0 3 3 3 - 7 3
9.
Чертаново
 6 0 3 3 3 - 8 3
10.
Салют
 5 0 1 4 4 - 13 1

Топ бомбардиров
Краснодар-2 Муллин Камиль 5
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 5
Авангард Курск Мухин Евгений 5
Муром Агуреев Даниил 5
Авангард Курск Igor Gershun 5
Весь список

Топ нарушителей
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Муром Бутаков Евгений 1
Чайка Песчанокопское Шахтиев Халид 1
Форте Муслуев Идрис 1
Чайка Песчанокопское Ивашин Андрей 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар-2 - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2023, осталось 2 дня 8 часов 28 минут.



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    • Прогнозы 36
    Краснодар-2 33.3% (12)
    X 44.4% (16)
    Ротор 22.2% (8)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Краснодар-2 - Ротор онлайн

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    Прогнозы на матч Краснодар-2 - Ротор

    Исход игры
    Краснодар-2
    33.3% (12)
    Ничья
    44.4% (16)
    Ротор
    22.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (12)
    Меньше
    63.64% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    75.76% (25)
    Нет
    24.24% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.1% (13)
    2:1 Краснодар-2
    25% (9)
    0:1 Ротор
    11.1% (4)
    1:2 Ротор
    8.3% (3)
    1:0 Краснодар-2
    5.6% (2)
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    Краснодар-2
    Ротор
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