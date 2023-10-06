Тур: 13.
Позже
История личных встреч
Краснодар-2
Ротор
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.5
0.83
Среднее время на гол
180
108
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
0.9
0.9
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
Среднее время на гол
100
100
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муллин Камиль
|5
|0.42
|Карпов Данил
|5 (2)
|0.42
|Гетьман Никита
|2
|0.17
|Шахов Виталий
|1
|0.08
|Гайворонский Данила
|1
|0.08
|Кучугура Дмитрий
|1
|0.08
|Богданец Кирилл
|1
|0.08
|Кокшаров Александр
|1
|0.08
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зуйков Сергей
|3
|0.25
|Арсентьев Даниил
|3
|0.25
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.17
|Никитин Алексей
|1
|0.08
|Дворецков Филипп
|1
|0.08
|Магомедов Рашид
|1
|0.08
|Агеев Михаил
|1
|0.08
Карточки
Краснодар-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карпов Данил
|0
|1
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Краснодар-2
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ротор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
1
Краснодар-2
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Ротор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
10
7
Краснодар-2
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Ротор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
14
8
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
5
50%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
5
29%
29%
6
50%
61-75
2
12%
2
17%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
5
36%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
5
36%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар-2
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Муром - Краснодар-2 2:3 Краснодар-2 - Чайка Песчанокопское 2:0 Спартак Кострома - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - Волга Ульяновск 1:2
Велес Москва - Краснодар-2 3:0 Иртыш Омск - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Ротор - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Муром 2:2 Чайка Песчанокопское - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Спартак Кострома 1:1 Динамо Брянск - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Кубань Холдинг 3:2 Краснодар-2 - Чайка Песчанокопское 2:2 Краснодар-2 - Шинник 4:0 Волгарь - Краснодар-2 0:3 Краснодар-2 - Велес Москва 5:2 Алания - Краснодар-2 5:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:0
Ротор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2
Ротор - Легион Махачкала 3:0 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2
Результаты матчей
Краснодар-2
Ротор
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Краснодар-2
Ротор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
57
210
111
111
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 14
|22
|2.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|12 - 11
|19
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 8
|18
|4.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 12
|17
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 12
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 12
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 14
|13
|10.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
Группа серебро
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|2.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 3
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 11
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|9 - 4
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|8 - 2
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|16 - 7
|11
|5.
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|9 - 3
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|9.
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|10.
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|3.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|4.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|6.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|10.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|6
|3
|0
|3
|6 - 5
|9
|4.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|5.
|6
|1
|4
|1
|2 - 5
|7
|6.
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|7.
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|8.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|9.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|10.
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|Краснодар-2
|Муллин Камиль
|5
|Чайка Песчанокопское
|Долгов Павел
|5
|Авангард Курск
|Мухин Евгений
|5
|Муром
|Агуреев Даниил
|5
|Авангард Курск
|Igor Gershun
|5
|Волга Ульяновск
|Воронин Евгений
|1
|Муром
|Бутаков Евгений
|1
|Чайка Песчанокопское
|Шахтиев Халид
|1
|Форте
|Муслуев Идрис
|1
|Чайка Песчанокопское
|Ивашин Андрей
|1
Прогнозы на матч Краснодар-2 - Ротор
Исход игры
Краснодар-2
33.3% (12)
Ничья
44.4% (16)
Ротор
22.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (12)
Меньше
63.64% (21)
Обе команды забьют
Да
75.76% (25)
Нет
24.24% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (13)
2:1 Краснодар-2
25% (9)
0:1 Ротор
11.1% (4)
1:2 Ротор
8.3% (3)
1:0 Краснодар-2
5.6% (2)
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