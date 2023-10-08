Тур: 8. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Орсато Даниэле
0'
1:0
5' Гол в свои воротаДе Кетеларе Шарль
2:0
11' ГолКастельянос Валентин
2:1
33' ГолЭдерсон Хонорато
Ход матча
5'
11'
33'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
239 Количество передач 298
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
77
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Адопо НдариПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лацио
Аталанта
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
32 матча
43.8%
18.8%
37.4%
14 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
31.3%
46.9%
21.8%
10 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
26
Голов в среднем за матч
1.44
1.63
Среднее время на гол
62
55
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.63
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
49
42
Голов в среднем за матч
1.53
1.31
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
58
68
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберто Луис
|2
|0.25
|Иммобиле Чиро
|2 (1)
|0.25
|Камада Даити
|1
|0.13
|Весино Матиас
|1
|0.13
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0.13
|Кастельянос Валентин
|1
|0.13
|Андерсон Фелипе
|0
|0
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдерсон Хонорато
|2
|0.25
|Копмейнерс Тëн
|2
|0.25
|Лукман Адемола
|2
|0.25
|Скамакка Джанлука
|2
|0.25
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0.13
|Сапата Дуван
|1
|0.13
|Пашалич Марио
|1
|0.13
|Цортеа Надир
|1
|0.13
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Муриэль Луис
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрини Лука
|3
|0
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Альберто Луис
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Катальди Данило
|1
|0
|Марушич Адам
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Джимсити Берат
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Толой Рафаэл
|1
|0
|Лукман Адемола
|1
|0
|Хольм Эмиль
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Аталанта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Лацио
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Аталанта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
5
Лацио
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Аталанта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1
Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Кремонезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Лацио - Лечче 2:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Сассуоло 2:0
Аталанта
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0
Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0 Аталанта - Локарно 10:0 Аталанта - Монца 5:2 Интер Милан - Аталанта 3:2 Аталанта - Верона 3:1 Салернитана - Аталанта 1:0
Результаты матчей
Лацио
Аталанта
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Лацио
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 8
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|1:2 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|8.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|10.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|11.
|2:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|16.
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|4 - 7
|8
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|1 - 16
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 17
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|3.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|1:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|2:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|12.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|15.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|1:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|11.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|12.
|2:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
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- — Вылет в Серию B
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|5
|Милан
|Жиру Оливье
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|Пулишич Кристиан
|4 (1)
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|Эрнандес Тео
|5
|Ювентус
|Рабио Адриен
|4
|Эмполи
|Мале Юссеф
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Кальяри
|Ветеска Матеуш
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио 2:1 Аталанта
Исход игры
Лацио
34.1% (44)
Ничья
38% (49)
Аталанта
27.9% (36)
Тотал 2.5
Больше
53.66% (66)
Меньше
46.34% (57)
Обе команды забьют
Да
85.37% (105)
Нет
14.63% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (39)
2:1 Лацио
23.3% (30)
1:2 Аталанта
17.1% (22)
2:2 Ничья
7% (9)
1:0 Лацио
6.2% (8)
0:1 Аталанта
3.9% (5)
0:2 Аталанта
2.3% (3)
3:2 Лацио
1.6% (2)
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