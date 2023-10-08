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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Лацио
2:1
Перерыв
Аталанта
0'
1:0
5' Гол в свои ворота
Де Кетеларе Шарль
2:0
11' Гол
Кастельянос Валентин
2:1
33' Гол
Эдерсон Хонорато

Ход матча

5'
Де Кетеларе Шарль
1:0
11'
Кастельянос Валентин
(Андерсон Фелипе)
2:0
33'
2:1
Эдерсон Хонорато
(Руджери Маттео)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 239 Количество передач 298
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 129
Лацио 34.1% (44)
X 38% (49)
Аталанта 27.9% (36)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
77
Марушич
Адам
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
23
Хюсай
Эльсейд
8
Гендузи
Маттео
65
Ровелла
Николо
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
19
Кастельянос
Валентин
20
Дзакканьи
Маттиа
1
Муссо
Хуан
42
Скальвини
Джорджио
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
8
Пашалич
Марио
17
Де
Кетеларе
Шарль
90
Скамакка
Джанлука
Лацио
4-3-3
Аталанта
3-4-1-2

История личных встреч

Лацио
Аталанта

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

32 матча

43.8%
18.8%
37.4%
14 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

31.3%
46.9%
21.8%
10 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

СA
0:2
СA
0:2
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:3
К
3:2
СA
1:4
СA
3:2
СA
3:3
К
0:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
3:4
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
К
2:0
СA
3:0

Голы

Всего голов

23
26

Голов в среднем за матч

1.44
1.63

Среднее время на гол

62
55

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

49
42

Голов в среднем за матч

1.53
1.31

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

58
68

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберто Луис 2 0.25
Иммобиле Чиро 2 (1) 0.25
Камада Даити 1 0.13
Весино Матиас 1 0.13
Дзакканьи Маттиа 1 0.13
Кастельянос Валентин 1 0.13
Андерсон Фелипе 0 0
Лаццари Мануэль 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдерсон Хонорато 2 0.25
Копмейнерс Тëн 2 0.25
Лукман Адемола 2 0.25
Скамакка Джанлука 2 0.25
Де Кетеларе Шарль 1 0.13
Сапата Дуван 1 0.13
Пашалич Марио 1 0.13
Цортеа Надир 1 0.13
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Муриэль Луис 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Лука 3 0
Иммобиле Чиро 2 0
Альберто Луис 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Романьоли Алессио 1 0
Катальди Данило 1 0
Марушич Адам 1 0
Исаксен Густав 1 0
Ровелла Николо 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 3 0
Джимсити Берат 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Толой Рафаэл 1 0
Лукман Адемола 1 0
Хольм Эмиль 1 0
Цортеа Надир 1 0

Результаты матчей

Лацио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Аталанта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Лацио
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Аталанта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
5
Лацио
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Аталанта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1
Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Кремонезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Лацио - Лечче 2:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Сассуоло 2:0
Аталанта
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0
Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0 Аталанта - Локарно 10:0 Аталанта - Монца 5:2 Интер Милан - Аталанта 3:2 Аталанта - Верона 3:1 Салернитана - Аталанта 1:0

Результаты матчей

Лацио
Аталанта

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Лацио
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 16 - 8 21
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6.
Аталанта
 1:2 Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7.
Монца
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Фрозиноне
 1:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
9.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Болонья
 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
11.
Лацио
 2:1 Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
12.
Сассуоло
 Заявка 8 3 1 4 12 - 14 10
13.
Торино
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
14.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
15.
Дженоа
 Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
16.
Верона
 0:1 Заявка 8 2 2 4 4 - 7 8
17.
Удинезе
 Заявка 8 0 5 3 4 - 12 5
18.
Эмполи
 Заявка 8 1 1 6 1 - 16 4
19.
Салернитана
 Заявка 8 0 3 5 4 - 17 3
20.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
3.
Фрозиноне
 1:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Лечче
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
5.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
6.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
7.
Аталанта
 1:2 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
8.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9.
Рома
 Заявка 4 2 1 1 12 - 4 7
10.
Болонья
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11.
Лацио
 2:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
12.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
13.
Сассуоло
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
14.
Торино
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
15.
Верона
 0:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
20.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
2.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Наполи
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Аталанта
 1:2 Заявка 5 2 0 3 7 - 7 6
7.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
9.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
10.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
11.
Верона
 0:1 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Лацио
 2:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
13.
Торино
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
15.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Фрозиноне
 1:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Салернитана
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 10 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Наполи Осимхен Виктор 5
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Милан Пулишич Кристиан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 5
Ювентус Рабио Адриен 4
Эмполи Мале Юссеф 4
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Совсем ничего не произошло в компенсированное время. Удивительный первый тайм мы посмотрели. Практически всё, что создали команды - всё и реализовали. 2-1 впереди "Лацио". Перерыв! 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Орсато к первому тайму. 
  • Опасный момент
    45'
    Луис Альберто классно навесил точно в створ ворот. Игрок "Лацио" пытался внести мяч в сетку, но всё-таки Муссо сумел выбить сферу практически с ленточки. 
  • Угловой
    45'
    Спокойно владели мячом гости на своей половине поля, а затем Муссо пропустил снаряд под ногой и тот улетел на угловой. Обычно, такие курьёзные стандарты чем-то заканчиваются. 
  • Травма, повреждение
    44'
    А вот здесь уже требуются медики. Дзаппакоста случайно врезался в Романьоли и упал на газон. Какие-то проблемы с плечом у игрока "Аталанты". 
  • 43'
    Скамакка убрал Гендузи и метров с 27 пробил по воротам. Мяч прошёл гораздо выше ворот. Проведель никуда сейчас не торопится, выбивая сферу от ворот. 
  • Травма, повреждение
    42'
    Досталось в столкновении по спине Дзакканьи. Остановил Орсато игру, дабы позвать на поле врачей, но игрок хозяев от медицинской помощи отказался. 
  • 41'
    Самый активный в первом тайме у гостей Дзаппакоста. Вот и сейчас он получил игровой снаряд на линии штрафной, но его удар с левой ноги вышел очень неточным. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Де Кетеларе получил сферу на чужой половине поля, и ему грубо сзади по ногам врезал Романьоли. Орсато лишь устно предупредил защитника "Лацио". 
  • 39'
    Дзакканьи в своём любимом стиле сместился слева в центра штрафной и пробил по воротам. Джимсити удар накрыл. Дальше уже Ровелла стрелял издали - попал в Де Рона. 
  • 38'
    Хюсай с левого фланга отдавал перспективную передачу к линии штрафной, вот только Луис Альберто не смог обработать мяч. 
  • Угловой
    37'
    Хорошая атака гостей закончилась тем, что активный Дзаппакоста получил мяч справа в штрафной и пробивал в дальний угол. Ровелла выстрел накрыл, и снаряд вылетел на угловой. 
  • 36'
    Продолжается та же самая картина на поле, что мы видели до забитого мяча Эдерсоном. Гости владеют мячом, хозяева рассчитывают на контратаки. 
  • 34'
    Результативный первый тайм получается. Если быть честным, то голову много голов этой встрече почти никто не ожидал. Команды пошли против системы. 
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!! ЭДЕРСОН! Легко гости отыграли один мяч. Руджери с левого фланга выполнил классную подачу в центр штрафной, а Эдерсон, оставшись без опеки, головой отправил сферу в угол ворот!
     
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    • 32'
      Ничего впереди не получается у "Аталанты". Дзаппакоста и Скамакка на правом фланге пытались обострить ситуацию, но защитник сделал классный перехват. 
    • 31'
      Пашалич усердно пытался заработать корнер для своей команды, борясь у лицевой с Ровеллой. Молодой игрок "Лацио" всё сделал уверенно, и Проведель будет выносить от ворот. 
    • 30'
      Успокоилась игра после двух забитых мячей римлянами. Боюсь, что разбудить такое течение матча сможет только гол от подопечных Гасперини. 
    • 29'
      Дзаппакоста навесил с правого фланга. Искал кого-то из своих форвардов, а нашёл только руки голкипера хозяев. Неудачный навес получился. 
    • 28'
      Муссо сейчас после розыгрыша мяча оказался на правом фланге своей обороны. Дабы избежать ошибки, голкипер просто вынес снаряд вперёд. Вышло очень плохо - аут для "Лацио".
    • 26'
      Фелипе Андерсон получил мяч на чужой половине поля и метров с 35 ударил по воротам. Защитник накрыл этот выстрел. Однако, логика в действиях игроков "Лацио" есть - Муссо сегодня неуверенно действует в "рамке".
    • Опасный момент
      25'
      Руджери сделал классный навес с левого фланга. Казале лишь чиркнул мяч головой и тот продолжил движение в район дальней штанги, где Пашалич сумел опередить Романьоли, но в створ хорват не попал!
    • 24'
      Скамакка из центра делал отличный пас партнёру направо, Дзакканьи вернулся к своей штрафной и эту передачу прервал. 
    • 23'
      Фелипе Андерсон на правом фланге показал отличный дриблинг. Сумел обыграть Колашинаца, но боснийца здорово подстраховал Де Рон. 
    • 22'
      Молодой Ровелла решил попробовать пробить метров с 30. Сфера пролетела далеко от от створа ворот. Попытка только лишь для статистики. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Джимсити грубо наступил на ногу Кастельяносу. Орсато устно предупредил защитника "Аталанты". А в следующий раз может и "горчичник" показать. 
    • 20'
      Никак не получается у гостей наладить атакующую игру. Выход в атаку очень затруднён. Есть такое ощущение, что нет связующего звена между защитой и атакой. 
    • 19'
      Активный прессинг мы сейчас видим от подопечных Гасперини, однако римляне пока не собираются расставаться с мячом. 
    • Штанга
      18'
      Гендузи получил мяч на линии штрафной и, не раздумывая, нанёс мощный удар по воротам Муссо. Снаряд зацепил перекладину и улетел выше. Ещё момент от "Лацио".
    • 17'
      Крайне недоволен Гасперини на бровке. Не удивлюсь, если уже в первом тайме мы увидим изменения в составе "Аталанты". Напомню, что у гостей на скамейке есть и Алексей Миранчук.
    • 16'
      Эдерсон из глубины отдавал хороший пас в штрафную на Пашалича. Не хватало хорвату везения и мяч обработать он не сумел. Ждм, когда гости нанесут первый удар по воротам Проведеля.
    • Опасный момент
      14'
      КАЗАЛЕ! Какой момент упускает "Лацио"! Луис Альберто пробил со штрафного. Снаряд угодил в стенку, но отскочил в штрафной к Казале, который пробивал в упор, однако попал в Муссо!
    • Фол, нарушение
      13'
      Дзакканьи и Кастельянос на левом фланге сыграли в короткий пас. Далее Дзакканьи выбрался в центр, где его сбил Де Рон. Опасный штрафной заработали хозяева. 
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! КАСТЕЛЬЯНОС! Сумасшедшее начало от "Лацио". Дзакканьи сделал длинный заброс вперёд, Фелипе Андерсон от правого края штрафной прострелил в центр, а Кастельянос замкнул уже в пустые ворота!
       
    • 11'
      Даниэле Орсато послушал своих помощников, которые подсказали ему в ухо, что это не пенальти. Продолжаем смотреть футбол.
    • Травма, повреждение
      10'
      Эдерсону досталось в штрафной "Лацио". Простреливал он с правого края, а защитник попал ему по ноге. Момент спорный. Посмотрим, вмешается ли VAR.
    • Угловой
      9'
      Дзаппакоста получил мяч на правом фланге, попытался навесить в штрафную, но Ровелла в отличном подкате выбил сферу на угловой. 
    • 8'
      Продолжают владеть мячом подопечные Маурицио Сарри, отличное начало этого матча они показывают. Постараются, думаю, забить и второй мяч.
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! АВТОГОЛ ДЕ КЕТЕЛАРЕ! Навес с левого углового от Луиса Альберто, мяч перелетел игроков, стоящих на ближней штанги, попал в бедро игрока "Аталанты" и залетел в ворота. Вот так начало от хозяев!
       
    • Угловой
      6'
      Дзакканьи с левого фланга выполнил неплохой навес к линии вратарской, а там Скальвини решил не рисковать и выбил снаряд на угловой.
    • 5'
      Довольно-таки спокойное течение матча пока у нас. Мячом владеет то одна команда, то другая. Ждём первых опасных атак.
    • 4'
      Получил травму в матче против "Селтика" Чиро Иммобиле - капитан и лидер атаки "орлов". Заменяет его сегодня аргентинец Кастельянос. Посмотрим, что получится у него.
    • 3'
      Фелипе Андерсон с правого фланга отдавал разрезающий пас в штрафную гостей, однако Дзакканьи никак к этой передаче успеть не мог.
    • 2'
      В середине недели оба коллектива проводили свои матчи в Еврокубках. "Лацио" в рамках Лиги Чемпионов обыграл в гостях "Селтик". "Аталанта" в матче Лиги Европы сумела победить португальский "Спортинг" на его поле. 
    • 1'
      Отличная погода сегодня в Риме. Светит яркое солнце в столице Италии. Надеемся, что и игра получится яркой!
    • Свисток
      Матч стартовал! С центра начали гости. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 2:1 Аталанта

    Исход игры
    Лацио
    34.1% (44)
    Ничья
    38% (49)
    Аталанта
    27.9% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.66% (66)
    Меньше
    46.34% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    85.37% (105)
    Нет
    14.63% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.2% (39)
    2:1 Лацио
    23.3% (30)
    1:2 Аталанта
    17.1% (22)
    2:2 Ничья
    7% (9)
    1:0 Лацио
    6.2% (8)
    0:1 Аталанта
    3.9% (5)
    0:2 Аталанта
    2.3% (3)
    3:2 Лацио
    1.6% (2)
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