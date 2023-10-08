Досталось в столкновении по спине Дзакканьи. Остановил Орсато игру, дабы позвать на поле врачей, но игрок хозяев от медицинской помощи отказался.

Скамакка убрал Гендузи и метров с 27 пробил по воротам. Мяч прошёл гораздо выше ворот. Проведель никуда сейчас не торопится, выбивая сферу от ворот.

А вот здесь уже требуются медики. Дзаппакоста случайно врезался в Романьоли и упал на газон. Какие-то проблемы с плечом у игрока "Аталанты".

Спокойно владели мячом гости на своей половине поля, а затем Муссо пропустил снаряд под ногой и тот улетел на угловой. Обычно, такие курьёзные стандарты чем-то заканчиваются.

Луис Альберто классно навесил точно в створ ворот. Игрок "Лацио" пытался внести мяч в сетку, но всё-таки Муссо сумел выбить сферу практически с ленточки.

Совсем ничего не произошло в компенсированное время. Удивительный первый тайм мы посмотрели. Практически всё, что создали команды - всё и реализовали. 2-1 впереди "Лацио". Перерыв!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!! ЭДЕРСОН! Легко гости отыграли один мяч. Руджери с левого фланга выполнил классную подачу в центр штрафной, а Эдерсон, оставшись без опеки, головой отправил сферу в угол ворот!

Результативный первый тайм получается. Если быть честным, то голову много голов этой встрече почти никто не ожидал. Команды пошли против системы.

Продолжается та же самая картина на поле, что мы видели до забитого мяча Эдерсоном. Гости владеют мячом, хозяева рассчитывают на контратаки.

Хорошая атака гостей закончилась тем, что активный Дзаппакоста получил мяч справа в штрафной и пробивал в дальний угол. Ровелла выстрел накрыл, и снаряд вылетел на угловой.

Хюсай с левого фланга отдавал перспективную передачу к линии штрафной, вот только Луис Альберто не смог обработать мяч.

Дзакканьи в своём любимом стиле сместился слева в центра штрафной и пробил по воротам. Джимсити удар накрыл. Дальше уже Ровелла стрелял издали - попал в Де Рона.

Де Кетеларе получил сферу на чужой половине поля, и ему грубо сзади по ногам врезал Романьоли. Орсато лишь устно предупредил защитника "Лацио".

Самый активный в первом тайме у гостей Дзаппакоста. Вот и сейчас он получил игровой снаряд на линии штрафной, но его удар с левой ноги вышел очень неточным.

Молодой Ровелла решил попробовать пробить метров с 30. Сфера пролетела далеко от от створа ворот. Попытка только лишь для статистики.

Скамакка из центра делал отличный пас партнёру направо, Дзакканьи вернулся к своей штрафной и эту передачу прервал.

Руджери сделал классный навес с левого фланга. Казале лишь чиркнул мяч головой и тот продолжил движение в район дальней штанги, где Пашалич сумел опередить Романьоли, но в створ хорват не попал!

Фелипе Андерсон получил мяч на чужой половине поля и метров с 35 ударил по воротам. Защитник накрыл этот выстрел. Однако, логика в действиях игроков "Лацио" есть - Муссо сегодня неуверенно действует в "рамке".

Муссо сейчас после розыгрыша мяча оказался на правом фланге своей обороны. Дабы избежать ошибки, голкипер просто вынес снаряд вперёд. Вышло очень плохо - аут для "Лацио".

Дзаппакоста навесил с правого фланга. Искал кого-то из своих форвардов, а нашёл только руки голкипера хозяев. Неудачный навес получился.

Успокоилась игра после двух забитых мячей римлянами. Боюсь, что разбудить такое течение матча сможет только гол от подопечных Гасперини.

Пашалич усердно пытался заработать корнер для своей команды, борясь у лицевой с Ровеллой. Молодой игрок "Лацио" всё сделал уверенно, и Проведель будет выносить от ворот.

Ничего впереди не получается у "Аталанты". Дзаппакоста и Скамакка на правом фланге пытались обострить ситуацию, но защитник сделал классный перехват.

21' Джимсити грубо наступил на ногу Кастельяносу. Орсато устно предупредил защитника "Аталанты". А в следующий раз может и "горчичник" показать.

20' Никак не получается у гостей наладить атакующую игру. Выход в атаку очень затруднён. Есть такое ощущение, что нет связующего звена между защитой и атакой.

19' Активный прессинг мы сейчас видим от подопечных Гасперини, однако римляне пока не собираются расставаться с мячом.

18' Гендузи получил мяч на линии штрафной и, не раздумывая, нанёс мощный удар по воротам Муссо. Снаряд зацепил перекладину и улетел выше. Ещё момент от "Лацио".

17' Крайне недоволен Гасперини на бровке. Не удивлюсь, если уже в первом тайме мы увидим изменения в составе "Аталанты". Напомню, что у гостей на скамейке есть и Алексей Миранчук.

16' Эдерсон из глубины отдавал хороший пас в штрафную на Пашалича. Не хватало хорвату везения и мяч обработать он не сумел. Ждм, когда гости нанесут первый удар по воротам Проведеля.

14' КАЗАЛЕ! Какой момент упускает "Лацио"! Луис Альберто пробил со штрафного. Снаряд угодил в стенку, но отскочил в штрафной к Казале, который пробивал в упор, однако попал в Муссо!

13' Дзакканьи и Кастельянос на левом фланге сыграли в короткий пас. Далее Дзакканьи выбрался в центр, где его сбил Де Рон. Опасный штрафной заработали хозяева.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! КАСТЕЛЬЯНОС! Сумасшедшее начало от "Лацио". Дзакканьи сделал длинный заброс вперёд, Фелипе Андерсон от правого края штрафной прострелил в центр, а Кастельянос замкнул уже в пустые ворота!



11' Даниэле Орсато послушал своих помощников, которые подсказали ему в ухо, что это не пенальти. Продолжаем смотреть футбол.

10' Эдерсону досталось в штрафной "Лацио". Простреливал он с правого края, а защитник попал ему по ноге. Момент спорный. Посмотрим, вмешается ли VAR.

9' Дзаппакоста получил мяч на правом фланге, попытался навесить в штрафную, но Ровелла в отличном подкате выбил сферу на угловой.

8' Продолжают владеть мячом подопечные Маурицио Сарри, отличное начало этого матча они показывают. Постараются, думаю, забить и второй мяч.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! АВТОГОЛ ДЕ КЕТЕЛАРЕ! Навес с левого углового от Луиса Альберто, мяч перелетел игроков, стоящих на ближней штанги, попал в бедро игрока "Аталанты" и залетел в ворота. Вот так начало от хозяев!



6' Дзакканьи с левого фланга выполнил неплохой навес к линии вратарской, а там Скальвини решил не рисковать и выбил снаряд на угловой.

5' Довольно-таки спокойное течение матча пока у нас. Мячом владеет то одна команда, то другая. Ждём первых опасных атак.

4' Получил травму в матче против "Селтика" Чиро Иммобиле - капитан и лидер атаки "орлов". Заменяет его сегодня аргентинец Кастельянос. Посмотрим, что получится у него.

3' Фелипе Андерсон с правого фланга отдавал разрезающий пас в штрафную гостей, однако Дзакканьи никак к этой передаче успеть не мог.

2' В середине недели оба коллектива проводили свои матчи в Еврокубках. "Лацио" в рамках Лиги Чемпионов обыграл в гостях "Селтик". "Аталанта" в матче Лиги Европы сумела победить португальский "Спортинг" на его поле.

1' Отличная погода сегодня в Риме. Светит яркое солнце в столице Италии. Надеемся, что и игра получится яркой!