Нандес очень некрасиво сзади ударил по ногам Спинаццолу. Арбитр решил не давать жёлтую карточку капитану "Кальяри". Спорное решение.

Лувумбо по левому флангу активно пошёл в атаку. Кристанте руками пытался сдержать соперника и ему это удалось. Опасный штрафной заработали игроки "Кальяри".

Жёлтая карточка Жозе Моуринью, который очень активно спорил с резервным арбитром. Продолжает португалец ругаться со всеми подряд на бровке поля.

Жёлтую карточку получил ещё и Раньери. Видимо зацепились два тренера, и Соцца решил наказать сразу двух специалистов.

После навеса со штрафного Ветеска пробил головой с линии вратарской, однако снаряд пролетел намного выше ворот. Хороший был шанс отыграть один мяч.

Оберт прокинул мяч вперёд на левом фланге, а Бове в подкате не успел и ударил соперника по ногам. Очередная жёлтая в нашем матче. Листопад какой-то.

Ещё один угловой на правом фланге сумели заработать римляне. После навеса от Дибалы, зазаитники уверенно вынесли сферу подальше от своих ворот.

Нандес с правого фланга делал прострел - Кристанте выбил. А затем уже Прати грубо пытался отнять мяч у Дибалы. Штрафной в пользу "Ромы".

Показывают волнующегося Моуринью. В некоторых итальянских СМИ прошла информация, что в случае сегодняшнего поражения, наставник "Ромы" может быть уволен.

А вот это очень плохо для римлян. Лежит на газоне Дибала и держится за колено. Судя по всему, потребуется замена одному из лидеров римской команды.

Очень жалко аргентинца. Всё говорит о том, что серьёзное повреждение у Пауло. Надеемся, что это не крестообразные связки. Совсем недавно была такая травма у него.

Замена в составе "Кальяри". Вместо Сулемана на поле появился, как раз, автор двух забитых мячей в этом сезоне Лувумбо.

А теперь замена "Ромы". Вместо, получившего травму Дибалы, появился на поле Белотти.

Петанья получил сферу в чужой штрафной и хитро пяткой оставил партнёру. Дентелло плотно пробил в ближний угол, однако попал в сетку с внешней стороны.

Бове в верховой борьбе с Сулемана получил небольшое повреждение. Кажется, игроку "Ромы" даже не потребуется выход медицинской бригады.

Очень тяжело теперь будет подопечным Раньери вернутся в игру. Учитывая, что до этого матча они только дважды отличились в чемпионате. Причём, забивавших игроков в составе сегодня нет.

Дантелло с левого фланга выполнил навес в штрафную, Нандес обработал снаряд грудью и мощно выстрелил в сторону ворот. Н'Дика подставился под удар и спас свою команду!

Снова похожая атака вышла у хозяев. Нандес получил мяч справа в штрафной, но в этот раз решил сделать прострел. Н'Дика выбил сферу подальше из штрафной.

Упал игрок "Кальяри" недалеко от штрафной гостей, однако свисток Симоне Соццы в этом эпизоде промолчал. А затем Нандес завалил на газон Паредеса. Тут уже фол был зафиксирован.

Удивительно, как римский коллектив проснулся буквально на пару минут и сделал результат. Сейчас снова "Рома" выглядит очень спокойной командой.

Нандес с трудом смог догнать мяч у лицевой и выполнил навес с правого фланга. Дентелло пробил головой в район дальнего угла, однако это было слабо и мимо!

Полностью подопечные Моуринью отдали мяч своему сопернику. С созиданием у хозяев возникают проблемы, а вот желания точно у них не отнять.

Ещё одна жёлтая карточка в нашем матче. Ауа довольно-таки грубо подкатился под Ористанио, и арбитр сразу же наказал француза "горчичником".

Лукаку и Дибала в паре убежали со своей половины поля. Впереди был только один защитник, но передача бельгийца на партнёра не была точной! Перспективную атаку загубили.

23' Ористанио навесил в штрафную от правой бровки. Петанья боролся за верховой мяч с Манчини и нарушил правила. Далее немного поконфликтовали футболисты, но арбитр их быстро успокоил.

21' В комнате VAR проверили предыдущий эпизод на наличие офсайда у Лукаку. Вывод был сделан таков - бельгиец был в правильном положении. Гол засчитан.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! ЛУКАКУ! Убивается интрига буквально за минуту! Карсдорп с правого края штрафной выполнил великолепную передачу вдоль ворот, а Лукаку практически с метра внёс мяч в сетку!



19' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! АУА! Стоило "Роме" немного добавить и сразу удалось забить! Спинаццола от левого края штрафной отдал изящную передачу вглубь на Ауа. Француза никто не опекал, и он метров с 8 пробил мимо голкипера!



18' ДИБАЛА! Перехватили мяч римляне недалеко от чужой штрафной. Доставили снаряд на Лукаку, который скинул Дибале. Аргентинец метров с 12 пробил низом, но Скуффет свою команду спас!

17' Дибала пробил со штрафного, но попал в стенку. В продолжении атаки Паредес решил издали ударить по воротам, однако сфера улетела выше.

16' Дибала после скидки Лукаку здорово приближался к штрафной соперника, но его грубым приёмом остановил Ветеска. Штрафной для себя заработал аргентинец.

15' Спинаццола дважды с левого фланга пытался прострелить в штрафную площадь хозяев. Но первую попытку остановил защитник, а вторая вышла очень сильной.

14' Разгораются страсти у нас. Буквально за несколько секунд сразу четыре игрока оказались на газоне. А затем Сулемана в подкате бросился в ноги Бове, за что и получил жёлтую карточку.

13' Ожидал я более активного старта от подопечных Моуринью. Всё-таки приехали они сегодня к главному аутсайдеру нынешнего чемпионата.

12' Очень некрасиво поступил в прошлой ситуации аргентинский полузащитник "Ромы". Но, в принципе" за Паредесом часто такое замечается.

11' Первая жёлтая карточка в нашем матче. Получил её Паредес. Причём эпизод вышел крайне интересным. Римляне убегали в атаку, а игрок "Кальяри" совершил фол. Нандес свистка не услышал и помчался в атаку, но его грубым приёмом снёс Паредес.

10' ОПАСНО! Хацидиакос с левого фланга выполнил навес в штрафную. Петанья опередил защитника и головой пробил в ближний угол. Патрисиу в прыжке смог выручить свою команду!

9' "Кальяри" этот сезон проводит очень слабо. Команда в своём активе имеет всего-навсего 3 очка, да и эти были добыты не за счёт победы, а за счёт трёх ничьих.

8' Паредес и Дибала хитро разыграли стандарт. Паредес сам ворвался в штрафную отдавал прострел в центр на Кристанте. Защитник сумел опередить игрока "Ромы" и вынес снаряд из штрафной.

7' Лукаку после длинной передачи сумел зацепиться за мяч в чужой штрафной. Отдавал передачу назад, но защитник выбил за лицевую. Будет первый угловой в матче.

6' Всей командой сейчас римский коллектив перешёл на чужую половину поля, однако вскрыть оборону "Кальяри" пока очень проблематично.

5' А вот и первый раз в матче Руй Патрисиу вступил в игру. Дентелло навесил с левого фланга, но угодил точно в руки португальскому голкиперу римлян.

4' Довольно-таки спокойное начало матча. Ни одна из команд не спешит раскрываться. Гости, по-прежнему, больше владеют мячом.

3' Римляне в середине недели проводили матч в рамках Лиги Европы. Дома был уверенно обыгран швейцарский "Серветт" со счётом 4-0. "Кальяри", как вы понимаете, в еврокубках не участвует.

2' Длинный заброс вперёд на правый фланг. Сулемана уже готов был ворваться в штрафную, но лайнсмен поднял флажок - сфера вышла за боковую линию.

1' Сразу же гости завладели мячом. Активно они двигаются впереди. Чувствуется, кто фаворит сегодняшнего матча.