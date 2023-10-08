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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Кальяри
0:2
Перерыв
Рома
0'
11' Желтая карточка
Паредес Леандро
14' Желтая карточка
Сулемана Ибрахим
0:1
19' Гол
Ауа Уссем
0:2
20' Гол
Лукаку Ромелу
32' Желтая карточка
Ауа Уссем
44' Желтая карточка
Жозе Моуринью
44' Желтая карточка
Клаудио Раньери
45' Желтая карточка
Бове Эдоардо

Ход матча

11'
 
Паредес Леандро
14'
Сулемана Ибрахим
 
19'
0:1
Ауа Уссем
(Спинаццола Леонардо)
20'
0:2
Лукаку Ромелу
(Карсдорп Рик)
32'
 
Ауа Уссем
39'
Лувумбо Зито
Сулемана Ибрахим
 
40'
 
Белотти Андреа
Дибала Пауло
44'
 
Жозе Моуринью
44'
Клаудио Раньери
 
45'
 
Бове Эдоардо

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 127
Кальяри 3.9% (5)
X 7.1% (9)
Рома 89% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Рома
5.45
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3.60
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3.65
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Скуффет
Симоне
17
Хацидиакос
Пантелис
23
Ветеска
Матеуш
33
Оберт
Адам
8
Нандес
Найтан
25
Сулемана
Ибрахим
16
Прати
Маттео
29
Макумбу
Антуан
37
Дентелло
Пауло
19
Ористанио
Гаэтано
32
Петанья
Андреа
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
4
Кристанте
Бриан
5
Н'Дика
Эван
2
Карсдорп
Рик
52
Бове
Эдоардо
16
Паредес
Леандро
22
Ауа
Уссем
37
Спинаццола
Леонардо
21
Дибала
Пауло
90
Лукаку
Ромелу
Кальяри
3-5-2
Рома
3-5-2

История личных встреч

Кальяри
Рома

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

29 матчей

17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

10.3%
44.8%
44.9%
3 победы 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:2
СA
3:2
СA
3:2
ТМС
2:2
СA
3:4
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:3
СA
0:0
СA
2:4
СA
0:3
СA
4:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
5:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:2
СA
3:2
СA
1:1
СA
2:0

Голы

Всего голов

29
12

Голов в среднем за матч

1.93
0.86

Среднее время на гол

46
105

Всего голов

25
31

Голов в среднем за матч

1.79
2.07

Среднее время на гол

50
43

Всего голов

54
43

Голов в среднем за матч

1.86
1.48

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбо Зито 2 0.25
Ветеска Матеуш 0 0
Нандес Найтан 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 4 0.5
Кристанте Бриан 2 0.25
Белотти Андреа 2 0.25
Дибала Пауло 2 (1) 0.25
Ауа Уссем 2 0.25
Спинаццола Леонардо 1 0.13
Пеллегрини Лоренцо 1 0.13
Манчини Джанлука 1 0.13
Саншеш Ренату 1 0.13
Паредес Леандро 0 0
Льоренте Диего 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Бове Эдоардо 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 2 1
Паволетти Леонардо 2 0
Лувумбо Зито 2 0
Сулемана Ибрахим 2 0
Дейола Алессандро 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Макумбу Антуан 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 4 0
Дибала Пауло 2 0
Ауа Уссем 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Манчини Джанлука 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Кристенсен Расмус 1 0

Результаты матчей

Кальяри
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Рома
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Кальяри
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
10
Кальяри
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Рома
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
13

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

2
11
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
2
100%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
6
55%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

3
14
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
0
0%
2
14%
1-15
3
100%
3
21%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
6
43%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
9%
3
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
4
33%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
27%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0
Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1 Кальяри - Палермо 2:1
Рома
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1
Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1 Севилья - Рома 1:1 Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0

Результаты матчей

Кальяри
Рома

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
7
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 16 - 8 21
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7.
Монца
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Фрозиноне
 Заявка 8 3 3 2 11 - 11 12
9.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Рома
 2:0 Заявка 8 3 2 3 17 - 11 11
11.
Болонья
 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
12.
Сассуоло
 Заявка 8 3 1 4 12 - 14 10
13.
Лацио
 Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
14.
Торино
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
15.
Дженоа
 Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
16.
Верона
 Заявка 8 2 2 4 5 - 8 8
17.
Удинезе
 Заявка 8 0 5 3 4 - 12 5
18.
Эмполи
 Заявка 8 1 1 6 1 - 16 4
19.
Салернитана
 Заявка 8 0 3 5 4 - 17 3
20.
Кальяри
 0:2 Заявка 8 0 2 6 2 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
3.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
4.
Лечче
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
5.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
6.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
7.
Аталанта
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
8.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9.
Рома
 2:0 Заявка 4 2 1 1 12 - 4 7
10.
Болонья
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
13.
Сассуоло
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
14.
Торино
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
15.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
20.
Кальяри
 0:2 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
2.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Наполи
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Рома
 2:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
9.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
12.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Торино
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
16.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Фрозиноне
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Салернитана
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Кальяри
 0:2 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 10 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Наполи Осимхен Виктор 5
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Милан Пулишич Кристиан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 5
Ювентус Рабио Адриен 4
Рома Паредес Леандро 4
Эмполи Мале Юссеф 4
Монца Кальдирола Лука 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Оберт прокинул мяч вперёд на левом фланге, а Бове в подкате не успел и ударил соперника по ногам. Очередная жёлтая в нашем матче. Листопад какой-то. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты компенсировал арбитр к первому тайму. 
  • 45'
    После навеса со штрафного Ветеска пробил головой с линии вратарской, однако снаряд пролетел намного выше ворот. Хороший был шанс отыграть один мяч. 
  • Желтая карточка
    45'
    Жёлтую карточку получил ещё и Раньери. Видимо зацепились два тренера, и Соцца решил наказать сразу двух специалистов. 
  • Желтая карточка
    44'
    Жёлтая карточка Жозе Моуринью, который очень активно спорил с резервным арбитром. Продолжает португалец ругаться со всеми подряд на бровке поля. 
  • 43'
    Лувумбо по левому флангу активно пошёл в атаку. Кристанте руками пытался сдержать соперника и ему это удалось. Опасный штрафной заработали игроки "Кальяри". 
  • Фол, нарушение
    42'
    Нандес очень некрасиво сзади ударил по ногам Спинаццолу. Арбитр решил не давать жёлтую карточку капитану "Кальяри". Спорное решение. 
  • Опасный момент
    41'
    Петанья получил сферу в чужой штрафной и хитро пяткой оставил партнёру. Дентелло плотно пробил в ближний угол, однако попал в сетку с внешней стороны. 
  • Замена
    40'
    А теперь замена "Ромы". Вместо, получившего травму Дибалы, появился на поле Белотти. 
  • Замена
    39'
    Замена в составе "Кальяри". Вместо Сулемана на поле появился, как раз, автор двух забитых мячей в этом сезоне Лувумбо. 
  • 38'
    Очень жалко аргентинца. Всё говорит о том, что серьёзное повреждение у Пауло. Надеемся, что это не крестообразные связки. Совсем недавно была такая травма у него. 
  • Травма, повреждение
    37'
    А вот это очень плохо для римлян. Лежит на газоне Дибала и держится за колено. Судя по всему, потребуется замена одному из лидеров римской команды. 
  • 36'
    Показывают волнующегося Моуринью. В некоторых итальянских СМИ прошла информация, что в случае сегодняшнего поражения, наставник "Ромы" может быть уволен. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Нандес с правого фланга делал прострел - Кристанте выбил. А затем уже Прати грубо пытался отнять мяч у Дибалы. Штрафной в пользу "Ромы".
  • Угловой
    34'
    Ещё один угловой на правом фланге сумели заработать римляне. После навеса от Дибалы, зазаитники уверенно вынесли сферу подальше от своих ворот. 
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    • Опасный момент
      33'
      Лукаку и Дибала в паре убежали со своей половины поля. Впереди был только один защитник, но передача бельгийца на партнёра не была точной! Перспективную атаку загубили. 
    • Желтая карточка
      32'
      Ещё одна жёлтая карточка в нашем матче. Ауа довольно-таки грубо подкатился под Ористанио, и арбитр сразу же наказал француза "горчичником". 
    • 31'
      Полностью подопечные Моуринью отдали мяч своему сопернику. С созиданием у хозяев возникают проблемы, а вот желания точно у них не отнять.
    • 30'
      Нандес с трудом смог догнать мяч у лицевой и выполнил навес с правого фланга. Дентелло пробил головой в район дальнего угла, однако это было слабо и мимо!
    • 29'
      Удивительно, как римский коллектив проснулся буквально на пару минут и сделал результат. Сейчас снова "Рома" выглядит очень спокойной командой. 
    • 28'
      Упал игрок "Кальяри" недалеко от штрафной гостей, однако свисток Симоне Соццы в этом эпизоде промолчал. А затем Нандес завалил на газон Паредеса. Тут уже фол был зафиксирован. 
    • 27'
      Снова похожая атака вышла у хозяев. Нандес получил мяч справа в штрафной, но в этот раз решил сделать прострел. Н'Дика выбил сферу подальше из штрафной. 
    • Опасный момент
      26'
      Дантелло с левого фланга выполнил навес в штрафную, Нандес обработал снаряд грудью и мощно выстрелил в сторону ворот. Н'Дика подставился под удар и спас свою команду!
    • 25'
      Очень тяжело теперь будет подопечным Раньери вернутся в игру. Учитывая, что до этого матча они только дважды отличились в чемпионате. Причём, забивавших игроков в составе сегодня нет. 
    • Травма, повреждение
      24'
      Бове в верховой борьбе с Сулемана получил небольшое повреждение. Кажется, игроку "Ромы" даже не потребуется выход медицинской бригады. 
    • 23'
      Ористанио навесил в штрафную от правой бровки. Петанья боролся за верховой мяч с Манчини и нарушил правила. Далее немного поконфликтовали футболисты, но арбитр их быстро успокоил. 
    • Видеоповтор
      21'
      В комнате VAR проверили предыдущий эпизод на наличие офсайда у Лукаку. Вывод был сделан таков - бельгиец был в правильном положении. Гол засчитан.
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! ЛУКАКУ! Убивается интрига буквально за минуту! Карсдорп с правого края штрафной выполнил великолепную передачу вдоль ворот, а Лукаку практически с метра внёс мяч в сетку!
       
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! АУА! Стоило "Роме" немного добавить и сразу удалось забить! Спинаццола от левого края штрафной отдал изящную передачу вглубь на Ауа. Француза никто не опекал, и он метров с 8 пробил мимо голкипера!
       
    • Опасный момент
      18'
      ДИБАЛА! Перехватили мяч римляне недалеко от чужой штрафной. Доставили снаряд на Лукаку, который скинул Дибале. Аргентинец метров с 12 пробил низом, но Скуффет свою команду спас!
    • 17'
      Дибала пробил со штрафного, но попал в стенку. В продолжении атаки Паредес решил издали ударить по воротам, однако сфера улетела выше. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Дибала после скидки Лукаку здорово приближался к штрафной соперника, но его грубым приёмом остановил Ветеска. Штрафной для себя заработал аргентинец. 
    • 15'
      Спинаццола дважды с левого фланга пытался прострелить в штрафную площадь хозяев. Но первую попытку остановил защитник, а вторая вышла очень сильной. 
    • Желтая карточка
      14'
      Разгораются страсти у нас. Буквально за несколько секунд сразу четыре игрока оказались на газоне. А затем Сулемана в подкате бросился в ноги Бове, за что и получил жёлтую карточку.
    • 13'
      Ожидал я более активного старта от подопечных Моуринью. Всё-таки приехали они сегодня к главному аутсайдеру нынешнего чемпионата. 
    • 12'
      Очень некрасиво поступил в прошлой ситуации аргентинский полузащитник "Ромы". Но, в принципе" за Паредесом часто такое замечается. 
    • Желтая карточка
      11'
      Первая жёлтая карточка в нашем матче. Получил её Паредес. Причём эпизод вышел крайне интересным. Римляне убегали в атаку, а игрок "Кальяри" совершил фол. Нандес свистка не услышал и помчался в атаку, но его грубым приёмом снёс Паредес. 
    • Опасный момент
      10'
      ОПАСНО! Хацидиакос с левого фланга выполнил навес в штрафную. Петанья опередил защитника и головой пробил в ближний угол. Патрисиу в прыжке смог выручить свою команду!
    • 9'
      "Кальяри" этот сезон проводит очень слабо. Команда в своём активе имеет всего-навсего 3 очка, да и эти были добыты не за счёт победы, а за счёт трёх ничьих. 
    • 8'
      Паредес и Дибала хитро разыграли стандарт. Паредес сам ворвался в штрафную отдавал прострел в центр на Кристанте. Защитник сумел опередить игрока "Ромы" и вынес снаряд из штрафной. 
    • Угловой
      7'
      Лукаку после длинной передачи сумел зацепиться за мяч в чужой штрафной. Отдавал передачу назад, но защитник выбил за лицевую. Будет первый угловой в матче. 
    • 6'
      Всей командой сейчас римский коллектив перешёл на чужую половину поля, однако вскрыть оборону "Кальяри" пока очень проблематично. 
    • 5'
      А вот и первый раз в матче Руй Патрисиу вступил в игру. Дентелло навесил с левого фланга, но угодил точно в руки португальскому голкиперу римлян. 
    • 4'
      Довольно-таки спокойное начало матча. Ни одна из команд не спешит раскрываться. Гости, по-прежнему, больше владеют мячом.
    • 3'
      Римляне в середине недели проводили матч в рамках Лиги Европы. Дома был уверенно обыгран швейцарский "Серветт" со счётом 4-0. "Кальяри", как вы понимаете, в еврокубках не участвует. 
    • 2'
      Длинный заброс вперёд на правый фланг. Сулемана уже готов был ворваться в штрафную, но лайнсмен поднял флажок - сфера вышла за боковую линию. 
    • 1'
      Сразу же гости завладели мячом. Активно они двигаются впереди. Чувствуется, кто фаворит сегодняшнего матча. 
    • Первый тайм начался
      Матч начался! С центра разыграли гости. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 0:2 Рома

    Исход игры
    Кальяри
    3.9% (5)
    Ничья
    7.1% (9)
    Рома
    89% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.67% (62)
    Меньше
    48.33% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    55.83% (67)
    Нет
    44.17% (53)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    40.9% (52)
    0:2 Рома
    19.7% (25)
    0:1 Рома
    18.9% (24)
    1:1 Ничья
    5.5% (7)
    1:3 Рома
    1.6% (2)
    0:3 Рома
    1.6% (2)
    1:4 Рома
    1.6% (2)
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