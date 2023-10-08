Тур: 8. Стадион: Сардиния Арена. Главный судья: Соцца Симоне
0'
11' Желтая карточкаПаредес Леандро
14' Желтая карточкаСулемана Ибрахим
0:1
19' ГолАуа Уссем
0:2
20' ГолЛукаку Ромелу
32' Желтая карточкаАуа Уссем
44' Желтая карточкаЖозе Моуринью
44' Желтая карточкаКлаудио Раньери
45' Желтая карточкаБове Эдоардо
Ход матча
11'
14'
19'
0:1
20'
0:2
32'
44'
44'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Оберт
Адам
16
Прати
Маттео
52
Бове
Эдоардо
22
Ауа
Уссем
21
Дибала
Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
-
77 Лувумбо ЗитоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Ауа УссемПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
-
99 Свилар МилеВратарь
-
19 Челик МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Кошта ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Азмун СердарНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Кальяри
Рома
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
29 матчей
17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
10.3%
44.8%
44.9%
3 победы 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
12
Голов в среднем за матч
1.93
0.86
Среднее время на гол
46
105
Всего голов
25
31
Голов в среднем за матч
1.79
2.07
Среднее время на гол
50
43
Всего голов
54
43
Голов в среднем за матч
1.86
1.48
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
48
60
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лувумбо Зито
|2
|0.25
|Ветеска Матеуш
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|4
|0.5
|Кристанте Бриан
|2
|0.25
|Белотти Андреа
|2
|0.25
|Дибала Пауло
|2 (1)
|0.25
|Ауа Уссем
|2
|0.25
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.13
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.13
|Манчини Джанлука
|1
|0.13
|Саншеш Ренату
|1
|0.13
|Паредес Леандро
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Кристенсен Расмус
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Паволетти Леонардо
|2
|0
|Лувумбо Зито
|2
|0
|Сулемана Ибрахим
|2
|0
|Дейола Алессандро
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Макумбу Антуан
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|4
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Ауа Уссем
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Манчини Джанлука
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Кристенсен Расмус
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Рома
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Кальяри
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
0
10
Кальяри
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Рома
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
1
13
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
2
11
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
2
100%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
6
55%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
3
14
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
0
0%
2
14%
1-15
3
100%
3
21%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
6
43%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
9%
3
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
4
33%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
27%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0
Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1 Кальяри - Палермо 2:1
Рома
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1
Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1 Севилья - Рома 1:1 Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0
Результаты матчей
Кальяри
Рома
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
7
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 8
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|10.
|2:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 11
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|1 - 16
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 17
|3
|20.
|0:2 Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|9.
|2:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|12.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|20.
|0:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|8.
|2:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|0:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|10 (1)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|5 (1)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|5
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (3)
|Милан
|Пулишич Кристиан
|4 (1)
|Милан
|Эрнандес Тео
|5
|Ювентус
|Рабио Адриен
|4
|Рома
|Паредес Леандро
|4
|Эмполи
|Мале Юссеф
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кальяри 0:2 Рома
Исход игры
Кальяри
3.9% (5)
Ничья
7.1% (9)
Рома
89% (113)
Тотал 2.5
Больше
51.67% (62)
Меньше
48.33% (58)
Обе команды забьют
Да
55.83% (67)
Нет
44.17% (53)
Популярный счёт
1:2 Рома
40.9% (52)
0:2 Рома
19.7% (25)
0:1 Рома
18.9% (24)
1:1 Ничья
5.5% (7)
1:3 Рома
1.6% (2)
0:3 Рома
1.6% (2)
1:4 Рома
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!