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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Кальяри
 
Позже
Рома
Прогнозы 41
Кальяри 4.9% (2)
X 4.9% (2)
Рома 90.2% (37)
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История личных встреч

Кальяри
Рома

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

29 матчей

17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

10.3%
44.8%
44.9%
3 победы 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:2
СA
3:2
СA
3:2
ТМС
2:2
СA
3:4
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:3
СA
0:0
СA
2:4
СA
0:3
СA
4:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
5:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:2
СA
3:2
СA
1:1
СA
2:0

Голы

Всего голов

29
12

Голов в среднем за матч

1.93
0.86

Среднее время на гол

46
105

Всего голов

25
31

Голов в среднем за матч

1.79
2.07

Среднее время на гол

50
43

Всего голов

54
43

Голов в среднем за матч

1.86
1.48

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбо Зито 2 0.29
Ветеска Матеуш 0 0
Нандес Найтан 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 3 0.43
Кристанте Бриан 2 0.29
Белотти Андреа 2 0.29
Дибала Пауло 2 (1) 0.29
Спинаццола Леонардо 1 0.14
Пеллегрини Лоренцо 1 0.14
Манчини Джанлука 1 0.14
Саншеш Ренату 1 0.14
Ауа Уссем 1 0.14
Паредес Леандро 0 0
Льоренте Диего 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Бове Эдоардо 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 2 1
Паволетти Леонардо 2 0
Лувумбо Зито 2 0
Дейола Алессандро 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Макумбу Антуан 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Сулемана Ибрахим 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 3 0
Дибала Пауло 2 0
Ауа Уссем 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Манчини Джанлука 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Кристенсен Расмус 1 0

Результаты матчей

Кальяри
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Рома
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Кальяри
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
10
Кальяри
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Рома
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
13

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

2
11
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
2
100%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
6
55%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

3
14
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
0
0%
2
14%
1-15
3
100%
3
21%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
6
43%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
9%
3
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
4
33%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
27%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0
Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1 Кальяри - Палермо 2:1
Рома
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2
Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1 Севилья - Рома 1:1 Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0

Результаты матчей

Кальяри
Рома

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
7
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 0 1 19 - 3 18
2.
Милан
 Заявка 7 6 0 1 15 - 8 18
3.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
4.
Ювентус
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
7.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
8.
Болонья
 Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
9.
Сассуоло
 Заявка 7 3 0 4 11 - 13 9
10.
Фрозиноне
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11.
Торино
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
12.
Монца
 Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
13.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
14.
Дженоа
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Верона
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
16.
Лацио
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
17.
Удинезе
 Заявка 7 0 4 3 4 - 12 4
18.
Эмполи
 Заявка 7 1 0 6 1 - 16 3
19.
Салернитана
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
20.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
3.
Лечче
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
4.
Аталанта
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Рома
 Заявка 4 2 1 1 12 - 4 7
8.
Болонья
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
11.
Сассуоло
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12.
Торино
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
13.
Монца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
14.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
16.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
18.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
20.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
3.
Наполи
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
7.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
10.
Торино
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Фрозиноне
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 9 (1)
Наполи Осимхен Виктор 5
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Фиорентина Гонсалес Николас 4 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ювентус Рабио Адриен 4
Милан Эрнандес Тео 4
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
Лечче Каба Мохамед 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2023, осталось 2 дня 10 часов 27 минут.

    Главный судья: Соцца Симоне

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    • Прогнозы 41
    Кальяри 4.9% (2)
    X 4.9% (2)
    Рома 90.2% (37)
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    Прогнозы на матч Кальяри - Рома

    Исход игры
    Кальяри
    4.9% (2)
    Ничья
    4.9% (2)
    Рома
    90.2% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.22% (21)
    Меньше
    48.78% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    56.1% (23)
    Нет
    43.9% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    43.9% (18)
    0:2 Рома
    24.4% (10)
    0:1 Рома
    17.1% (7)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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