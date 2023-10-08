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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Массими Лука
Монца
1:0
Первый тайм: 18'
Салернитана
0'
1:0
9' Гол
Колпани Андреа

Ход матча

9'
Колпани Андреа
(Пессина Маттео)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 127
Монца 81.1% (103)
X 12.6% (16)
Салернитана 6.3% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Монца
Ничья
Салернитана
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
33
Д'Амброзио
Данило
22
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
84
Чиурриа
Патрик
77
Кирьякопулос
Георгиос
6
Гальярдини
Роберто
32
Пессина
Маттео
28
Колпани
Андреа
80
Виньято
Самуэле
9
Коломбо
Лоренцо
13
Очоа
Гильермо
5
Данилюк
Флавиус
23
Дьомбер
Норберт
98
Пирола
Лоренцо
20
Кастанос
Григорис
30
Маццокки
Паскуале
8
Бохинен
Эмиль
99
Ленговски
Матеуш
87
Кандрева
Антонио
21
Кабрал
Жоване
10
Диа
Булайе
Монца
3-4-2-1
Салернитана
3-4-2-1

История личных встреч

Монца
Салернитана

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

СA
3:0
СA
3:0
СB
1:3
СB
3:0
КИЛП
1:1
КИЛП
0:1
СCA
2:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.33

Среднее время на гол

51
270

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.86
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
126

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 3 0.43
Коломбо Лоренцо 1 0.14
Гальярдини Роберто 1 0.14
Кальдирола Лука 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 2 0.29
Кабрал Жоване 1 0.14
Диа Булайе 1 0.14
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальдирола Лука 2 1
Мари Пабло 3 0
Иццо Армандо 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Биринделли Самуэле 2 0
Гальярдини Роберто 1 0
Пессина Маттео 1 0
Перейра Педру II 1 0
Мота Дани 1 0
Виньято Самуэле 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 3 0
Фасио Федерико 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Ловато Маттео 2 0
Кандрева Антонио 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Пирола Лоренцо 1 0
Ленговски Матеуш 1 0

Результаты матчей

Монца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Салернитана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Монца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Салернитана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

2
2
Монца
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Салернитана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
14
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
3
43%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1
Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2
Салернитана
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3
Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Фиорентина 3:3 Наполи - Салернитана 1:1

Результаты матчей

Монца
Салернитана

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Монца
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 16 - 8 21
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
7.
Монца
 1:0 Заявка 8 3 3 2 6 - 7 12
8.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
9.
Болонья
 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
10.
Сассуоло
 Заявка 8 3 1 4 12 - 14 10
11.
Фрозиноне
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
12.
Торино
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
13.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
14.
Верона
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
15.
Дженоа
 Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
16.
Лацио
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
17.
Удинезе
 Заявка 8 0 5 3 4 - 12 5
18.
Эмполи
 Заявка 8 1 1 6 1 - 16 4
19.
Салернитана
 0:1 Заявка 8 0 3 5 4 - 15 3
20.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
3.
Лечче
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
4.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
5.
Монца
 1:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6.
Аталанта
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
7.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
8.
Рома
 Заявка 4 2 1 1 12 - 4 7
9.
Болонья
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
10.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
11.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
12.
Сассуоло
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
13.
Торино
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
14.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19.
Салернитана
 0:1 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
20.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
2.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Наполи
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
7.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Монца
 1:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
12.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
13.
Торино
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
15.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Фрозиноне
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Салернитана
 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 10 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Наполи Осимхен Виктор 5
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Милан Пулишич Кристиан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 5
Ювентус Рабио Адриен 4
Эмполи Мале Юссеф 4
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
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    Прогнозы 127
    Монца 81.1% (103)
    X 12.6% (16)
    Салернитана 6.3% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монца
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 1:0 Салернитана

    Исход игры
    Монца
    80.6% (104)
    Ничья
    13.2% (17)
    Салернитана
    6.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.61% (41)
    Меньше
    66.39% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    45.08% (55)
    Нет
    54.92% (67)
    Популярный счёт
    1:0 Монца
    39.5% (51)
    2:1 Монца
    25.6% (33)
    1:1 Ничья
    10.9% (14)
    2:0 Монца
    10.9% (14)
    1:2 Салернитана
    4.7% (6)
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    Монца
    Салернитана
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