Тур: 8. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Массими Лука
3:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолКолпани Андреа
2:0
18' ГолВиньято Самуэле
29' Желтая карточкаВиньято Самуэле
63' Желтая карточкаБрадарич Домагой
3:0
82' ПенальтиПессина Маттео
90' Желтая карточкаКулибали Лассана
90'+6
Ход матча
9'
1:0
18'
29'
63'
82'
3:0
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
490 Количество передач 347
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мари
Пабло
10
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ботхейм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Чауна ЛумНападающий
-
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монца
Салернитана
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.75
0.33
Среднее время на гол
51
270
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.86
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
126
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колпани Андреа
|4
|0.5
|Гальярдини Роберто
|1
|0.13
|Коломбо Лоренцо
|1
|0.13
|Пессина Маттео
|1 (1)
|0.13
|Виньято Самуэле
|1
|0.13
|Кальдирола Лука
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|2
|0.25
|Кабрал Жоване
|1
|0.13
|Диа Булайе
|1
|0.13
|Кулибали Лассана
|0
|0
|Брадарич Домагой
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальдирола Лука
|2
|1
|Мари Пабло
|3
|0
|Иццо Армандо
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Биринделли Самуэле
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Пессина Маттео
|1
|0
|Перейра Педру II
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Фасио Федерико
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Брадарич Домагой
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Кандрева Антонио
|1
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Кастанос Григорис
|1
|0
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Пирола Лоренцо
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
Результаты матчей
Монца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Салернитана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Монца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Салернитана
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
2
2
Монца
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Салернитана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
100%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
17
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
3
43%
4
24%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
29%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
1
14%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1
Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2
Салернитана
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3
Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Фиорентина 3:3 Наполи - Салернитана 1:1
Результаты матчей
Монца
Салернитана
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Монца
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 8
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|1:2 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|8.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|10.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|11.
|2:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|16.
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|4 - 7
|8
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|1 - 16
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 17
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|3.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|1:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|2:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|12.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|15.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|1:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|11.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|12.
|2:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
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|10 (1)
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|Берарди Доменико
|5 (1)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|5
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (3)
|Милан
|Пулишич Кристиан
|4 (1)
|Милан
|Эрнандес Тео
|5
|Ювентус
|Рабио Адриен
|4
|Эмполи
|Мале Юссеф
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Кальяри
|Ветеска Матеуш
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца 3:0 Салернитана
Исход игры
Монца
81.4% (105)
Ничья
12.4% (16)
Салернитана
6.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
33.61% (41)
Меньше
66.39% (81)
Обе команды забьют
Да
44.26% (54)
Нет
55.74% (68)
Популярный счёт
1:0 Монца
40.3% (52)
2:1 Монца
25.6% (33)
2:0 Монца
10.9% (14)
1:1 Ничья
10.1% (13)
1:2 Салернитана
4.7% (6)
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