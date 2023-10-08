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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Массими Лука
Монца
3:0
Конец матча
Салернитана
0'
1:0
9' Гол
Колпани Андреа
2:0
18' Гол
Виньято Самуэле
29' Желтая карточка
Виньято Самуэле
63' Желтая карточка
Брадарич Домагой
3:0
82' Пенальти
Пессина Маттео
90' Желтая карточка
Кулибали Лассана
90'+6

Ход матча

9'
Колпани Андреа
(Пессина Маттео)
1:0
18'
Виньято Самуэле
(Гальярдини Роберто)
2:0
29'
Виньято Самуэле
 
46'
 
Брадарич Домагой
Маццокки Паскуале
46'
 
Мартеджани Агустин
Ленговски Матеуш
46'
 
Маджоре Джулио
Бохинен Эмиль
60'
 
Стюарт Триван
Кабрал Жоване
63'
 
Брадарич Домагой
64'
Перейра Педру
Чиурриа Патрик
 
65'
Гомес Алехандро Папу
Колпани Андреа
 
72'
Биринделли Самуэле
Кирьякопулос Георгиос
 
72'
Бондо Варрен
Виньято Самуэле
 
82'
Пессина Маттео
3:0
83'
 
Кулибали Лассана
Кастанос Григорис
86'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Пессина Маттео
 
90'
 
Кулибали Лассана

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 490 Количество передач 347
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Монца 81.4% (105)
X 12.4% (16)
Салернитана 6.2% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
33
Д'Амброзио
Данило
22
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
84
Чиурриа
Патрик
77
Кирьякопулос
Георгиос
6
Гальярдини
Роберто
32
Пессина
Маттео
28
Колпани
Андреа
80
Виньято
Самуэле
9
Коломбо
Лоренцо
13
Очоа
Гильермо
5
Данилюк
Флавиус
23
Дьомбер
Норберт
98
Пирола
Лоренцо
20
Кастанос
Григорис
30
Маццокки
Паскуале
8
Бохинен
Эмиль
99
Ленговски
Матеуш
87
Кандрева
Антонио
21
Кабрал
Жоване
10
Диа
Булайе
Монца
3-4-2-1
Салернитана
3-4-2-1

История личных встреч

Монца
Салернитана

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

СA
3:0
СA
3:0
СB
1:3
СB
3:0
КИЛП
1:1
КИЛП
0:1
СCA
2:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.33

Среднее время на гол

51
270

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.86
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
126

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 4 0.5
Гальярдини Роберто 1 0.13
Коломбо Лоренцо 1 0.13
Пессина Маттео 1 (1) 0.13
Виньято Самуэле 1 0.13
Кальдирола Лука 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 2 0.25
Кабрал Жоване 1 0.13
Диа Булайе 1 0.13
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальдирола Лука 2 1
Мари Пабло 3 0
Иццо Армандо 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Биринделли Самуэле 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Гальярдини Роберто 1 0
Пессина Маттео 1 0
Перейра Педру II 1 0
Мота Дани 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 3 0
Фасио Федерико 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Брадарич Домагой 2 0
Ловато Маттео 2 0
Кандрева Антонио 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Пирола Лоренцо 1 0
Ленговски Матеуш 1 0

Результаты матчей

Монца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Салернитана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Монца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Салернитана
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

2
2
Монца
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Салернитана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
100%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
17
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
3
43%
4
24%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
29%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
1
14%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1
Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2
Салернитана
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3
Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Фиорентина 3:3 Наполи - Салернитана 1:1

Результаты матчей

Монца
Салернитана

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Монца
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
2
6
1.5
1
7
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 16 - 8 21
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6.
Аталанта
 1:2 Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7.
Монца
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Фрозиноне
 1:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
9.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Болонья
 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
11.
Лацио
 2:1 Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
12.
Сассуоло
 Заявка 8 3 1 4 12 - 14 10
13.
Торино
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
14.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
15.
Дженоа
 Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
16.
Верона
 0:1 Заявка 8 2 2 4 4 - 7 8
17.
Удинезе
 Заявка 8 0 5 3 4 - 12 5
18.
Эмполи
 Заявка 8 1 1 6 1 - 16 4
19.
Салернитана
 Заявка 8 0 3 5 4 - 17 3
20.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
3.
Фрозиноне
 1:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Лечче
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
5.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
6.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
7.
Аталанта
 1:2 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
8.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9.
Рома
 Заявка 4 2 1 1 12 - 4 7
10.
Болонья
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11.
Лацио
 2:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
12.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
13.
Сассуоло
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
14.
Торино
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
15.
Верона
 0:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
20.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
2.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Наполи
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Аталанта
 1:2 Заявка 5 2 0 3 7 - 7 6
7.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
9.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
10.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
11.
Верона
 0:1 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Лацио
 2:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
13.
Торино
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
15.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Фрозиноне
 1:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Салернитана
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 10 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Наполи Осимхен Виктор 5
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Милан Пулишич Кристиан 4 (1)
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Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 5
Ювентус Рабио Адриен 4
Эмполи Мале Юссеф 4
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
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    Прогнозы 129
    Монца 81.4% (105)
    X 12.4% (16)
    Салернитана 6.2% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 3:0 Салернитана

    Исход игры
    Монца
    81.4% (105)
    Ничья
    12.4% (16)
    Салернитана
    6.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.61% (41)
    Меньше
    66.39% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    44.26% (54)
    Нет
    55.74% (68)
    Популярный счёт
    1:0 Монца
    40.3% (52)
    2:1 Монца
    25.6% (33)
    2:0 Монца
    10.9% (14)
    1:1 Ничья
    10.1% (13)
    1:2 Салернитана
    4.7% (6)
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