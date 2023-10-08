Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Игрок из команды Салернитана делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

88' Кандрева Антонио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Мартеджани Агустин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Кандрева Антонио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

84' Гомес Алехандро Папу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Гомес Алехандро Папу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Хорошую попытку сделал Коломбо Лоренцо . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Г О О О О О Л - Пессина Маттео из команды Монца забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Гильермо Очоа прыгнул не в ту сторону.

81' После проверки VAR судья не изменил решения - Монца пробьет пенальти!

81' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Монца

80' Гомес Алехандро Папу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Бондо Варрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Гомес Алехандро Папу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Д'Амброзио Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Салернитана

76' Оооо... вот это был удар! Коломбо Лоренцо должен был забить с этой позиции.

76' Биринделли Самуэле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Гомес Алехандро Папу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Кандрева Антонио пробует нанести удар издали, но Michele Di Gregorio держит все под контролем

74' Оооо... вот это был удар! Диа Булайе должен был забить с этой позиции.

74' Хорошую попытку сделал Диа Булайе . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Оооо... вот это был удар! Диа Булайе должен был забить с этой позиции.

73' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Диа Булайе и попал в перекладину!

73' Хорошую попытку сделал Диа Булайе . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Trivante Stewart выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Кастанос Григорис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Данилюк Флавиус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Дьомбер Норберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Брадарич Домагой - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

63' Матч возобновится спорным мячом

63' Ох, нехорошо это выглядит. Чиурриа Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Чиурриа Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Тактическая замена. Кабрал Жоване уходит с поля и его заменяет Trivante Stewart

59' Кальдирола Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Дьомбер Норберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Матч возобновится спорным мячом

56' Дьомбер Норберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' О, нет. Из многообещающей позиции Диа Булайе из команды Салернитана наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

54' Кандрева Антонио из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Гальярдини Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Мартеджани Агустин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Колпани Андреа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Игрок из команды Салернитана делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника