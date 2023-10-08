Тур: 8. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Ла Пенья Федерико
0:1
Первый тайм: 35'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
55
Эстигор
Лео
3
Натан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
-
3 НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Наполи
Фиорентина
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
35 матчей
51.4%
25.7%
22.9%
18 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
60%
11.4%
10 побед 21 ничья 4 победы
Второй тайм
42.9%
31.4%
25.7%
15 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.61
1.47
Среднее время на гол
55
61
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.06
1
Среднее время на гол
85
90
Всего голов
47
43
Голов в среднем за матч
1.34
1.23
Тотал матчей
2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
67
73
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|5 (1)
|0.63
|Политано Маттео
|3 (1)
|0.38
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.25
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.13
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.13
|Распадори Джакомо
|1
|0.13
|Симеоне Джованни
|1
|0.13
|Эстигор Лео
|1
|0.13
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.13
|Каюсте Йенс
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Николас
|4
|0.5
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.38
|Мартинес Лукас II
|2
|0.25
|Дункан Альфред
|1
|0.13
|Бираги Кристиано
|1
|0.13
|Мандрагора Роландо
|1
|0.13
|Нзола М'Бала
|1
|0.13
|Брекало Йосип
|1
|0.13
|Куаме Кристиан
|1
|0.13
|Мело Артур
|0
|0
|Бельтран Лукас
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симеоне Джованни
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Каюсте Йенс
|2
|0
|Кварацхелия Хвича
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Руй Мариу
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миленкович Никола
|2
|0
|Раньери Лука
|2
|0
|Паризи Фабьяно
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Наполи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
7
Наполи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Фиорентина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
50%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
2
29%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
4
29%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
3
21%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
5
45%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0
Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2
Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Фиорентина - Парма 1:1 Фиорентина - Вест Хэм 1:2
Результаты матчей
Наполи
Фиорентина
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Наполи
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
52
52
34
34
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 8
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|4.
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 10
|17
|5.
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 7
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|19 - 12
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|1 - 16
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 17
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|8.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|12.
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|2.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|4.
|0:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
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|Ювентус
|Рабио Адриен
|4
|Рома
|Паредес Леандро
|4
|Эмполи
|Мале Юссеф
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Наполи 0:1 Фиорентина
Исход игры
Наполи
91.9% (125)
Ничья
7.4% (10)
Фиорентина
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
76.67% (92)
Меньше
23.33% (28)
Обе команды забьют
Да
79.17% (95)
Нет
20.83% (25)
Популярный счёт
2:1 Наполи
50.7% (69)
3:1 Наполи
8.8% (12)
2:0 Наполи
8.1% (11)
1:0 Наполи
8.1% (11)
1:1 Ничья
4.4% (6)
3:2 Наполи
3.7% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
4:0 Наполи
1.5% (2)
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