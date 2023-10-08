Лоботка совершил рывок к линии штрафной площади по правой половине поля и плотно пробил в ближний угол ворот, Терраччиано в прыжке отбил мяч в сторону от своих владений.

Постепенно у нас игра стала разбиваться на отрезки из-за пауз, но всё же при этом команды продолжают попытки показывать атакующий футбол.

Паризи совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел не очень удачно, в итоге никто из партнёров по команде не смог добраться до него в пределах штрафной.

Замбо-Ангисса присел на газон в центре поля и держится за заднюю поверхность бедра, в составе "Наполи" уже постепенно готовится замена.

Дункан также жалуется на мышечные поли в области спины, но всё же пока полузащитник "Фиорентины" замену не просит.

Распадори и Оливейра разогнали атаку по левому флангу, но в итоге Джакомо всё же накрыл Кайоде, который перехватил мяч.

Политано со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Мерет попал под прессинг в своей штрафной площади вновь, на этот раз Алекс выбил мяч в аут на своей половине поля.

Паризи совершил рывок вперёд по левому флангу и от лицевой линии поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Нзола под давлением защитников "Наполи" не смог зацепиться за мяч.

Дункан прошёл вперёд по левой половине поля и выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Бонавентура пробил по воротам, мяч попал в защитника "Наполи".

Политано и Осимхен разогнали атаку по правой половине поля, далее уже Осимхену не удалось как следует пробить по воротам, мяч был доставлен в центр штрафной площади, Кварацхелия не смог пробить по воротам, у Хвичи поехала нога, но продолжилась очень опасная атака "Наполи", далее мяч от Кварацхелии отскочил к Оливейре, который сделал всё, чтобы забил Осимхен, но при этом сам Матиас был в офсайде.

Кайоде из аута с правого фланга вбросил мяч в штрафную площадь "Наполи", защитники неаполитанского клуба сыграли внимательно и перехватили мяч.

Ди Лоренцо получил повреждение в борьбе с Брекало в своей штрафной площади. Вышли на поле врачи "Наполи", пауза в игре.

Поднялся Ди Лоренцо после паузы, показал капитан "Наполи", что с ним всё нормально, он готов продолжать матч.

18' Мартинес теперь уже на правой половине поля нарушил правила против Осимхена. "Наполи" вновь не стал спешить при розыгрыше мяча.

17' Нзола перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Наполи", правила были нарушены против Натана.

16' Кварацхелия попытался теперь уже что-то придумать на левом фланге, но Кайоде очень хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч.

15' Дункан в центральном круге нарушил правила против Кварацхелии. Игроки "Наполи" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

14' Оливейра прошёл вперёд по левому флангу, но затем под давлением двух соперников Матиас потерял мяч.

13' Не получается пока что у команд играть за счёт длинных забросов вперёд, оборона "Наполи" и "Фиорентины" к подобному готова хорошо.

12' Вновь "Фиорентина" вернула себе контроль над мячом, но теперь уже гости дальше центра поля продвинуться не могут.

11' Игроки "Фиорентины" после забитого мяча отдали контроль "Наполи", "лилии" готовы попробовать сыграть от обороны и ловить хозяев поля на контратаках.

10' Удалось "Наполи" и "Фиорентине" сразу же включиться на полную в центральном матче тура, теперь и "Наполи" конечно же уже придётся пытаться играть явным первым номером.