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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Наполи
0:1
Первый тайм: 35'
Фиорентина
0'
0:1
7' Гол
Брекало Йосип

Ход матча

7'
0:1
Брекало Йосип
32'
Распадори Джакомо
Замбо-Ангисса Андре-Франк
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 132
Наполи 91.7% (121)
X 7.6% (10)
Фиорентина 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Наполи
Ничья
Фиорентина
5.70
4.45
5.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
55
Эстигор
Лео
3
Натан
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
28
Мартинес
Лукас
II
4
Миленкович
Никола
65
Паризи
Фабьяно
6
Мело
Артур
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
5
Бонавентура
Джакомо
77
Брекало
Йосип
18
Нзола
М'Бала
Наполи
4-3-3
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Наполи
Фиорентина

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

35 матчей

51.4%
25.7%
22.9%
18 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
60%
11.4%
10 побед 21 ничья 4 победы

Второй тайм

42.9%
31.4%
25.7%
15 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:0
СA
2:3
К
2:5
СA
1:2
СA
0:2
СA
6:0
СA
0:2
СA
3:4
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
0:0
СA
4:1
К
1:0
СA
3:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
К
1:3
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:3
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.61
1.47

Среднее время на гол

55
61

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.06
1

Среднее время на гол

85
90

Всего голов

47
43

Голов в среднем за матч

1.34
1.23

Тотал матчей

2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

67
73

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 5 (1) 0.63
Политано Маттео 3 (1) 0.38
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.25
Кварацхелия Хвича 1 0.13
Ди Лоренцо Джованни 1 0.13
Распадори Джакомо 1 0.13
Симеоне Джованни 1 0.13
Эстигор Лео 1 0.13
Гаэтано Джанлука 1 0.13
Каюсте Йенс 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 4 0.5
Бонавентура Джакомо 3 0.38
Мартинес Лукас II 2 0.25
Дункан Альфред 1 0.13
Бираги Кристиано 1 0.13
Мандрагора Роландо 1 0.13
Нзола М'Бала 1 0.13
Брекало Йосип 1 0.13
Куаме Кристиан 1 0.13
Мело Артур 0 0
Бельтран Лукас 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симеоне Джованни 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Каюсте Йенс 2 0
Кварацхелия Хвича 2 0
Руди Гарсия 2 0
Руй Мариу 1 0
Политано Маттео 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миленкович Никола 2 0
Раньери Лука 2 0
Паризи Фабьяно 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Инфантино Джино 1 0

Результаты матчей

Наполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Наполи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
7
Наполи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Фиорентина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
50%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
2
29%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
4
29%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
3
21%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
5
45%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0
Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2
Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Фиорентина - Парма 1:1 Фиорентина - Вест Хэм 1:2

Результаты матчей

Наполи
Фиорентина

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Наполи
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
5
2
3
4
2.5
3
4
2
5
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 16 - 8 21
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
Фиорентина
 1:0 Заявка 8 5 2 1 16 - 10 17
5.
Наполи
 0:1 Заявка 8 4 2 2 16 - 7 14
6.
Аталанта
 Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7.
Монца
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Фрозиноне
 Заявка 8 3 3 2 11 - 11 12
9.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Рома
 Заявка 8 3 2 3 19 - 12 11
11.
Болонья
 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
12.
Сассуоло
 Заявка 8 3 1 4 12 - 14 10
13.
Лацио
 Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
14.
Торино
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
15.
Дженоа
 Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
16.
Верона
 Заявка 8 2 2 4 5 - 8 8
17.
Удинезе
 Заявка 8 0 5 3 4 - 12 5
18.
Эмполи
 Заявка 8 1 1 6 1 - 16 4
19.
Салернитана
 Заявка 8 0 3 5 4 - 17 3
20.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 3 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
3.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
4.
Лечче
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
5.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
6.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
7.
Аталанта
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
8.
Фиорентина
 1:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9.
Рома
 Заявка 4 2 1 1 12 - 4 7
10.
Болонья
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Наполи
 0:1 Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
13.
Сассуоло
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
14.
Торино
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
15.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
2.
Фиорентина
 1:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
3.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
4.
Наполи
 0:1 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
5.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
9.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
12.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Торино
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
16.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Фрозиноне
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Салернитана
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 10 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Рома Лукаку Ромелу 5
Наполи Осимхен Виктор 5
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 5
Ювентус Рабио Адриен 4
Рома Паредес Леандро 4
Эмполи Мале Юссеф 4
Монца Кальдирола Лука 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Распадори и Оливейра разогнали атаку по левому флангу, но в итоге Джакомо всё же накрыл Кайоде, который перехватил мяч. 
  • Замена
    32'
    В составе "Наполи" произошла замена. Вместо Андре-Франка Замбо-Ангисса на поле вышел Джакомо Распадори. 
  • Травма, повреждение
    31'
    Дункан также жалуется на мышечные поли в области спины, но всё же пока полузащитник "Фиорентины" замену не просит. 
  • Травма, повреждение
    30'
    Замбо-Ангисса присел на газон в центре поля и держится за заднюю поверхность бедра, в составе "Наполи" уже постепенно готовится замена. 
  • 29'
    Паризи совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел не очень удачно, в итоге никто из партнёров по команде не смог добраться до него в пределах штрафной. 
  • 28'
    Постепенно у нас игра стала разбиваться на отрезки из-за пауз, но всё же при этом команды продолжают попытки показывать атакующий футбол. 
  • Опасный момент
    27'
    Лоботка совершил рывок к линии штрафной площади по правой половине поля и плотно пробил в ближний угол ворот, Терраччиано в прыжке отбил мяч в сторону от своих владений. 
  • 26'
    Поднялся Ди Лоренцо после паузы, показал капитан "Наполи", что с ним всё нормально, он готов продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    25'
    Ди Лоренцо получил повреждение в борьбе с Брекало в своей штрафной площади. Вышли на поле врачи "Наполи", пауза в игре. 
  • 24'
    Кайоде из аута с правого фланга вбросил мяч в штрафную площадь "Наполи", защитники неаполитанского клуба сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Офсайд
    23'
    Политано и Осимхен разогнали атаку по правой половине поля, далее уже Осимхену не удалось как следует пробить по воротам, мяч был доставлен в центр штрафной площади, Кварацхелия не смог пробить по воротам, у Хвичи поехала нога, но продолжилась очень опасная атака "Наполи", далее мяч от Кварацхелии отскочил к Оливейре, который сделал всё, чтобы забил Осимхен, но при этом сам Матиас был в офсайде. 
  • 22'
    Дункан прошёл вперёд по левой половине поля и выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Бонавентура пробил по воротам, мяч попал в защитника "Наполи". 
  • 21'
    Паризи совершил рывок вперёд по левому флангу и от лицевой линии поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Нзола под давлением защитников "Наполи" не смог зацепиться за мяч. 
  • 20'
    Мерет попал под прессинг в своей штрафной площади вновь, на этот раз Алекс выбил мяч в аут на своей половине поля. 
  • 19'
    Политано со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
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    • Фол, нарушение
      18'
      Мартинес теперь уже на правой половине поля нарушил правила против Осимхена. "Наполи" вновь не стал спешить при розыгрыше мяча. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Нзола перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Наполи", правила были нарушены против Натана. 
    • 16'
      Кварацхелия попытался теперь уже что-то придумать на левом фланге, но Кайоде очень хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Дункан в центральном круге нарушил правила против Кварацхелии. Игроки "Наполи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 14'
      Оливейра прошёл вперёд по левому флангу, но затем под давлением двух соперников Матиас потерял мяч. 
    • 13'
      Не получается пока что у команд играть за счёт длинных забросов вперёд, оборона "Наполи" и "Фиорентины" к подобному готова хорошо. 
    • 12'
      Вновь "Фиорентина" вернула себе контроль над мячом, но теперь уже гости дальше центра поля продвинуться не могут. 
    • 11'
      Игроки "Фиорентины" после забитого мяча отдали контроль "Наполи", "лилии" готовы попробовать сыграть от обороны и ловить хозяев поля на контратаках. 
    • 10'
      Удалось "Наполи" и "Фиорентине" сразу же включиться на полную в центральном матче тура, теперь и "Наполи" конечно же уже придётся пытаться играть явным первым номером. 
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Брекало!!! Бонавентура с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартинес очень удачно коленом направил мяч в правый угол ворот, мяч попал в штангу и отскочил к левому углу вратарской, где первым на подборе оказался Брекало, Йосип решился на удар по воротам с острого угла и в итоге мяч пролетел между ног Мерету, который толком не успел переместиться. 
    • 8'
      Паризи пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с левой половины поля, мяч попал в Натана и ушёл на левый фланг. 
    • Опасный момент
      7'
      Осимхен выполнил передачу на правый угол штрафной площади от радиуса штрафной площади, Политано вытянул на себя Брекало и выполнил короткий пас на подключившегося Ди Лоренцо, Джованни сразу же сильно пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 6'
      Бонавентура со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы Мартинес в падении через себя пробил по воротам, мяч попал в Осимхена. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Кварацхелия на правом фланге нарушил правила против Бонавентуры. "Фиорентина" тщательно готовится к стандарту. 
    • 4'
      Достаточно спокойно начинается наш матч, пока что обе команды присматриваются друг к другу. 
    • 3'
      Нзола отправился прессинговать Мерета в штрафную площадь "Наполи", Алекс сыграл без ошибок и отправил мяч на правый фланг своему партнёру по команде. 
    • Офсайд
      2'
      Брекало из центра поля выполнил заброс на ход Нзола по центру, форвард "Фиорентины" оказался в небольшом офсайде. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки в Неаполе. Болельщики "Наполи" очень хорошо заполнили стадион имени "Диего Марадоны" и конечно же ждут от своей команды только победы. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 0:1 Фиорентина

    Исход игры
    Наполи
    91.9% (125)
    Ничья
    7.4% (10)
    Фиорентина
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.67% (92)
    Меньше
    23.33% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    79.17% (95)
    Нет
    20.83% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    50.7% (69)
    3:1 Наполи
    8.8% (12)
    2:0 Наполи
    8.1% (11)
    1:0 Наполи
    8.1% (11)
    1:1 Ничья
    4.4% (6)
    3:2 Наполи
    3.7% (5)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    4:0 Наполи
    1.5% (2)
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    Фиорентина
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