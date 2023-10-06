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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Наполи
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 44
Наполи 90.9% (40)
X 6.8% (3)
Фиорентина 2.3% (1)
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Фиорентина

История личных встреч

Наполи
Фиорентина

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

35 матчей

51.4%
25.7%
22.9%
18 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
60%
11.4%
10 побед 21 ничья 4 победы

Второй тайм

42.9%
31.4%
25.7%
15 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:0
СA
2:3
К
2:5
СA
1:2
СA
0:2
СA
6:0
СA
0:2
СA
3:4
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
0:0
СA
4:1
К
1:0
СA
3:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
К
1:3
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:3
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.61
1.47

Среднее время на гол

55
61

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.06
1

Среднее время на гол

85
90

Всего голов

47
43

Голов в среднем за матч

1.34
1.23

Тотал матчей

2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

67
73

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 5 (1) 0.71
Политано Маттео 3 (1) 0.43
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.29
Кварацхелия Хвича 1 0.14
Ди Лоренцо Джованни 1 0.14
Распадори Джакомо 1 0.14
Симеоне Джованни 1 0.14
Эстигор Лео 1 0.14
Гаэтано Джанлука 1 0.14
Каюсте Йенс 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 4 0.57
Бонавентура Джакомо 3 0.43
Мартинес Лукас II 2 0.29
Дункан Альфред 1 0.14
Бираги Кристиано 1 0.14
Мандрагора Роландо 1 0.14
Нзола М'Бала 1 0.14
Куаме Кристиан 1 0.14
Мело Артур 0 0
Бельтран Лукас 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симеоне Джованни 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Каюсте Йенс 2 0
Кварацхелия Хвича 2 0
Руди Гарсия 2 0
Руй Мариу 1 0
Политано Маттео 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миленкович Никола 2 0
Раньери Лука 2 0
Паризи Фабьяно 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Инфантино Джино 1 0

Результаты матчей

Наполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Наполи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
7
Наполи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Фиорентина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
50%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
2
29%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
4
29%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
3
21%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
5
45%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0
Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2
Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Фиорентина - Парма 1:1 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Сассуоло - Фиорентина 1:3

Результаты матчей

Наполи
Фиорентина

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Наполи
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
5
2
3
4
2.5
3
4
2
5
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 0 1 19 - 3 18
2.
Милан
 Заявка 7 6 0 1 15 - 8 18
3.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
4.
Ювентус
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
7.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
8.
Болонья
 Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
9.
Сассуоло
 Заявка 7 3 0 4 11 - 13 9
10.
Фрозиноне
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11.
Торино
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
12.
Монца
 Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
13.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
14.
Дженоа
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Верона
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
16.
Лацио
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
17.
Удинезе
 Заявка 7 0 4 3 4 - 12 4
18.
Эмполи
 Заявка 7 1 0 6 1 - 16 3
19.
Салернитана
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
20.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
3.
Лечче
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
4.
Аталанта
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Рома
 Заявка 4 2 1 1 12 - 4 7
8.
Болонья
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
11.
Сассуоло
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12.
Торино
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
13.
Монца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
14.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
16.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
18.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
20.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
3.
Наполи
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
7.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
10.
Торино
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Фрозиноне
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 9 (1)
Наполи Осимхен Виктор 5
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Фиорентина Гонсалес Николас 4 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ювентус Рабио Адриен 4
Милан Эрнандес Тео 4
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
Лечче Каба Мохамед 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2023, осталось 2 дня 13 часов 12 минут.

    Главный судья: Ла Пенья Федерико

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    • Прогнозы 44
    Наполи 90.9% (40)
    X 6.8% (3)
    Фиорентина 2.3% (1)
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    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Фиорентина
    5.75
    4.30
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    5.50
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    Прогнозы на матч Наполи - Фиорентина

    Исход игры
    Наполи
    90.9% (40)
    Ничья
    6.8% (3)
    Фиорентина
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.05% (29)
    Меньше
    30.95% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    76.19% (32)
    Нет
    23.81% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    50% (22)
    1:0 Наполи
    15.9% (7)
    3:1 Наполи
    9.1% (4)
    2:0 Наполи
    6.8% (3)
    3:2 Наполи
    6.8% (3)
    1:1 Ничья
    6.8% (3)
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