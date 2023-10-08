Тур: 8. Стадион: Бенито Стирпе. Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
0'
28' Желтая карточкаКоппола Диего
30' Желтая карточкаОколи Меме
39' Желтая карточкаДуда Ондрей
40' Желтая карточкаАмионе Бруно
1:0
45' ГолРейньер Жезус
Ход матча
28'
30'
39'
40'
45'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
228 Количество передач 140
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Ойоно
Энтони
18
Соуле
Матиас
31
Суслов
Томаш
33
Дуда
Ондрей
26
Нгонж
Сириль
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ойоно ЭнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Нападающий
-
11 Чуни МарвинНападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
-
26 Нгонж СирильНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Онгла МартинПолузащитник
-
14 ХоселитоПолузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Мбула ХордиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Фрозиноне
Верона
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маццители Лука
|2
|0.25
|Харрауи Абдау
|2 (1)
|0.25
|Романьоли Симоне
|1
|0.13
|Соуле Матиас
|1
|0.13
|Хеддира Валид
|1 (1)
|0.13
|Лирола Поль
|1
|0.13
|Рейньер Жезус
|1
|0.13
|Монтеризи Иларио
|1
|0.13
|Марчицца Риккардо
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|2
|0.25
|Дуда Ондрей
|1
|0.13
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.13
|Фараони Марко
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Околи Меме
|3
|0
|Барренечеа Энцо
|3
|0
|Маццители Лука
|2
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Ойоно Энтони
|2
|0
|Соуле Матиас
|2
|0
|Романьоли Симоне
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маньяни Джанджакомо
|3
|0
|Марко Барони
|3
|0
|Фараони Марко
|2
|0
|Дуда Ондрей
|2
|0
|Давидович Павел
|2
|0
|Коппола Диего
|2
|0
|Хиен Исак
|0
|1
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Сердар Суат
|1
|0
|Фолоруншо Майкл
|1
|0
|Нгонж Сириль
|1
|0
|Суслов Томаш
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Верона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
1
Фрозиноне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Верона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
2
Фрозиноне
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Верона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
2
50%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
3
33%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
10%
3
50%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2
Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1
Верона
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0
Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1
Результаты матчей
Фрозиноне
Верона
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
25
16
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 8
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|1:2 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|8.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|10.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|11.
|2:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|16.
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|4 - 7
|8
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|1 - 16
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 17
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|3.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|1:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|2:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|12.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|15.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|1:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|11.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|12.
|2:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
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- — Вылет в Серию B
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|10 (1)
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|5 (1)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|5
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (3)
|Милан
|Пулишич Кристиан
|4 (1)
|Милан
|Эрнандес Тео
|5
|Ювентус
|Рабио Адриен
|4
|Эмполи
|Мале Юссеф
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Кальяри
|Ветеска Матеуш
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрозиноне 1:0 Верона
Исход игры
Фрозиноне
45.2% (57)
Ничья
36.5% (46)
Верона
18.3% (23)
Тотал 2.5
Больше
21.14% (26)
Меньше
78.86% (97)
Обе команды забьют
Да
55.28% (68)
Нет
44.72% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (42)
1:0 Фрозиноне
30.2% (38)
2:1 Фрозиноне
10.3% (13)
1:2 Верона
8.7% (11)
0:1 Верона
6.3% (8)
0:0 Ничья
3.2% (4)
0:2 Верона
2.4% (3)
3:1 Фрозиноне
1.6% (2)
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