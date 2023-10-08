Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

Валид Кеддира нанес удар, но тот был заблокирован.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Валид Кеддира и попал в перекладину!

42' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

40' Амионе Бруно - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

39' Удар от ворот произведет Фрозиноне

37' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Соуле Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Удар от ворот произведет Верона

35' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Соуле Матиас и попал в перекладину!

34' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Удар от ворот произведет Верона

33' Соуле Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Нгонж Сириль из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Околи Меме совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

30' Удар от ворот произведет Верона

30' Маццители Лука не смог попасть в створ ударом издали

30' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Коппола Диего - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

28' Соуле Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Ойоно Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч возобновлен

22' Нгонж Сириль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

20' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Верона

18' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Лазович Дарко из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Удар от ворот произведет Фрозиноне

16' Терраччано Филиппо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Фрозиноне

10' Марчицца Риккардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Верона

9' Соуле Матиас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

7' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Верона

4' Оооо... вот это был удар! Марчицца Риккардо должен был забить с этой позиции.

4' Соуле Матиас из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Фолоруншо Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Барренечеа Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Фрозиноне начинает с центра поля