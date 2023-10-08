ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

93' Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

93' Джурич Милан II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

93' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

92' Удар от ворот произведет Фрозиноне

90' Джурич Милан II не смог попасть в створ ударом издали

89' Амионе Бруно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

87' Удар от ворот произведет Фрозиноне

87' Суслов Томаш не смог попасть в створ ударом издали

86' Суслов Томаш не смог попасть в створ ударом издали

85' Бонаццоли Федерико пробует нанести удар издали, но Стефано Турати держит все под контролем

84' Удар от ворот произведет Фрозиноне

83' Барренечеа Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Фолоруншо Майкл не смог попасть в створ ударом издали

82' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

80' Монтеризи Иларио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Монтеризи Иларио получил желтую карточку от судьи

79' Суслов Томаш совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Фрозиноне

75' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

75' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Удар от ворот произведет Фрозиноне

74' Лазович Дарко из команды Верона не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

74' Сердар Суат создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Игрок из команды Верона делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Матч возобновлен

69' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

66' Марчицца Риккардо из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Стефано Турати делает важнейший сейв!

66' Сердар Суат нанес удар головой, но Стефано Турати спокойно отбил мяч.

65' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Сердар Суат пробует нанести удар издали, но Стефано Турати держит все под контролем

63' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Верона

62' Оооо... вот это был удар! Соуле Матиас должен был забить с этой позиции.

62' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Соуле Матиас и попал в перекладину!

62' Валид Кеддира создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Удар от ворот произведет Верона

58' Оооо... вот это был удар! Валид Кеддира должен был забить с этой позиции.

58' Валид Кеддира оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Рейньер Жезус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Матч возобновлен

56' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

56' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Удар от ворот произведет Фрозиноне

53' Оооо... вот это был удар! Терраччано Филиппо должен был забить с этой позиции.

53' Сапонара Риккардо из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Удар от ворот произведет Верона

52' Удар от ворот произведет Верона

52' Соуле Матиас из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Фрозиноне

49' Оооо... вот это был удар! Нгонж Сириль должен был забить с этой позиции.

49' Нгонж Сириль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Суслов Томаш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Стефано Турати из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.