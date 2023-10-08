  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Фрозиноне
2:1
Конец матча
Верона
0'
28' Желтая карточка
Коппола Диего
30' Желтая карточка
Околи Меме
39' Желтая карточка
Дуда Ондрей
40' Желтая карточка
Амионе Бруно
1:0
45' Гол
Рейньер Жезус
2:0
66' Гол
Соуле Матиас
79' Желтая карточка
Суслов Томаш
2:1
90' Гол
Джурич Милан
90'+11

Ход матча

28'
 
Коппола Диего
30'
Околи Меме
 
39'
 
Дуда Ондрей
40'
 
Амионе Бруно
45'
Рейньер Жезус
1:0
60'
 
Джурич Милан
Сапонара Риккардо
60'
 
Фараони Марко
Коппола Диего
61'
 
Сердар Суат
Дуда Ондрей
66'
Соуле Матиас
(Марчицца Риккардо)
2:0
76'
Романьоли Симоне
Рейньер Жезус
 
77'
Брешанини Марко
Гарритано Лука
 
77'
 
Бонаццоли Федерико
Нгонж Сириль
79'
 
Суслов Томаш
83'
 
Тчатчуа Джексон
Лазович Дарко
83'
Бурабия Мехди
Барренечеа Энцо
 
90'
Ибрагимович Арийон
Соуле Матиас
 
90'
Лирола Поль
Маццители Лука
 
90'
2:1
Джурич Милан
(Тчатчуа Джексон)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 431 Количество передач 374
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Фрозиноне 45.2% (57)
X 36.5% (46)
Верона 18.3% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
80
Турати
Стефано
22
Ойоно
Энтони
30
Монтеризи
Иларио
5
Околи
Меме
3
Марчицца
Риккардо
36
Маццители
Лука
45
Барренечеа
Энцо
16
Гарритано
Лука
18
Соуле
Матиас
70
Хеддира
Валид
12
Рейньер
Жезус
1
Монтипо
Лоренцо
23
Маньяни
Джанджакомо
42
Коппола
Диего
2
Амионе
Бруно
24
Терраччано
Филиппо
8
Лазович
Дарко
31
Суслов
Томаш
90
Фолоруншо
Майкл
20
Сапонара
Риккардо
33
Дуда
Ондрей
26
Нгонж
Сириль
Фрозиноне
4-3-3
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Фрозиноне
Верона

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:0
СB
2:0
СA
1:2
СA
3:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 2 0.25
Маццители Лука 2 0.25
Харрауи Абдау 2 (1) 0.25
Романьоли Симоне 1 0.13
Хеддира Валид 1 (1) 0.13
Лирола Поль 1 0.13
Рейньер Жезус 1 0.13
Монтеризи Иларио 1 0.13
Марчицца Риккардо 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 0.25
Дуда Ондрей 1 0.13
Бонаццоли Федерико 1 0.13
Джурич Милан II 1 0.13
Фараони Марко 0 0
Тчатчуа Джексон 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Околи Меме 3 0
Барренечеа Энцо 3 0
Маццители Лука 2 0
Джелли Франческо 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Ойоно Энтони 2 0
Соуле Матиас 2 0
Романьоли Симоне 1 0
Баэс Хайме 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маньяни Джанджакомо 3 0
Марко Барони 3 0
Фараони Марко 2 0
Дуда Ондрей 2 0
Давидович Павел 2 0
Суслов Томаш 2 0
Коппола Диего 2 0
Хиен Исак 0 1
Бонаццоли Федерико 1 0
Сердар Суат 1 0
Фолоруншо Майкл 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Дойг Джош 1 0
Амионе Бруно 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Верона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
2
Фрозиноне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Верона
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
2
Фрозиноне
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Верона
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
2
33%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
3
27%
1
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
9%
3
38%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2
Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1
Верона
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0
Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1

Результаты матчей

Фрозиноне
Верона

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 16 - 8 21
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7.
Монца
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Фрозиноне
 Заявка 8 3 3 2 11 - 11 12
9.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Рома
 2:0 Заявка 8 3 2 3 17 - 11 11
11.
Болонья
 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
12.
Сассуоло
 Заявка 8 3 1 4 12 - 14 10
13.
Лацио
 Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
14.
Торино
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
15.
Дженоа
 Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
16.
Верона
 Заявка 8 2 2 4 5 - 8 8
17.
Удинезе
 Заявка 8 0 5 3 4 - 12 5
18.
Эмполи
 Заявка 8 1 1 6 1 - 16 4
19.
Салернитана
 Заявка 8 0 3 5 4 - 17 3
20.
Кальяри
 0:2 Заявка 8 0 2 6 2 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
3.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
4.
Лечче
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
5.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
6.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
7.
Аталанта
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
8.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9.
Рома
 2:0 Заявка 4 2 1 1 12 - 4 7
10.
Болонья
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
13.
Сассуоло
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
14.
Торино
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
15.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
20.
Кальяри
 0:2 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
2.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Наполи
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Рома
 2:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
9.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
12.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Торино
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
16.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Фрозиноне
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Салернитана
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Кальяри
 0:2 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 10 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Наполи Осимхен Виктор 5
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Милан Пулишич Кристиан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 5
Ювентус Рабио Адриен 4
Рома Паредес Леандро 4
Эмполи Мале Юссеф 4
Монца Кальдирола Лука 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Фрозиноне: 55%, Верона: 45%.
  • 101'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 101'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Верона.
  • 100'
    Судья сигнализирует, что Валид Кеддира из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Суслов Томаш
  • 100'
    Суслов Томаш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 99'
    Романьоли Симоне из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 97'
      Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 96'
      Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 96'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 96'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Верона.
    • 94'
      Тчатчуа Джексон сделал результативную передачу.
    • 94'
      ГОООООЛ - Джурич Милан II Верона забивает ударом головой
    • 94'
      Тчатчуа Джексон из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 94'
      Верона пытается что-то создать.
    • 94'
      Удар от ворот произведет Фрозиноне
    • 94'
      Бонаццоли Федерико из команды Верона не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Фрозиноне 45.2% (57)
    X 36.5% (46)
    Верона 18.3% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Фрозиноне 2:1 Верона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрозиноне 2:1 Верона

    Исход игры
    Фрозиноне
    45.2% (57)
    Ничья
    36.5% (46)
    Верона
    18.3% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.14% (26)
    Меньше
    78.86% (97)
    Обе команды забьют
    Да
    55.28% (68)
    Нет
    44.72% (55)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (42)
    1:0 Фрозиноне
    30.2% (38)
    2:1 Фрозиноне
    10.3% (13)
    1:2 Верона
    8.7% (11)
    0:1 Верона
    6.3% (8)
    0:0 Ничья
    3.2% (4)
    0:2 Верона
    2.4% (3)
    3:1 Фрозиноне
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     