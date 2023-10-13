Тур: 14.
Позже
История личных встреч
Ротор
Волга Ульяновск
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арсентьев Даниил
|4
|0.31
|Зуйков Сергей
|3
|0.23
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.15
|Никитин Алексей
|1
|0.08
|Дворецков Филипп
|1
|0.08
|Магомедов Рашид
|1
|0.08
|Агеев Михаил
|1
|0.08
Волга Ульяновск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Махмутов Руслан
|2
|0.15
|Дашаев Аслан
|1
|0.08
|Хабибуллин Айдар
|1
|0.08
|Дибиргаджиев Джамал
|1
|0.08
|Воронин Евгений
|1
|0.08
|Кирсанов Никита
|1
|0.08
|Рахманов Денис
|1
|0.08
|Максименков Илья
|1
|0.08
|Альсултанов Ислам
|1
|0.08
|Паскин Герман
|1
|0.08
|Билалов Билал
|1
|0.08
|Магомадов Чингиз
|1 (1)
|0.08
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Волга Ульяновск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Воронин Евгений
|0
|1
Результаты матчей
Ротор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Волга Ульяновск
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
2
Ротор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Волга Ульяновск
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
4
5
Ротор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Волга Ульяновск
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
4
50%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
4
57%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Забито
13
13
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
15%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
6
46%
5
38%
61-75
2
15%
2
15%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
2
14%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краснодар-2 - Ротор 3:1 Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0
Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1
Волга Ульяновск
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Волга Ульяновск - Муром 1:1 Чайка Песчанокопское - Волга Ульяновск 1:0 Волга Ульяновск - Спартак Кострома 0:0 Динамо Брянск - Волга Ульяновск 0:1
Волга Ульяновск - Уфа 0:0 Краснодар-2 - Волга Ульяновск 1:2 Волга Ульяновск - Иртыш Омск 2:1 Уфа - Волга Ульяновск 0:1 Университет Ульяновск - Волга Ульяновск 0:6 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Муром - Волга Ульяновск 1:0 Волга Ульяновск - Чайка Песчанокопское 1:2 Спартак Кострома - Волга Ульяновск 3:2 Волга Ульяновск - Динамо Брянск 1:0 Волга Ульяновск - Велес Москва 1:0 Енисей - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Волга Ульяновск 0:2 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Акрон - Волга Ульяновск 1:0
Результаты матчей
Ротор
Волга Ульяновск
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Ротор
Волга Ульяновск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
15
16
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
211
310
112
112
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 15
|25
|2.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|13 - 12
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|4.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 9
|18
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 15
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 18
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|10.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 16
|10
Группа серебро
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|9 - 3
|16
|2.
|7
|5
|1
|1
|9 - 4
|16
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|12 - 3
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|12 - 3
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|16 - 7
|12
|7.
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|8.
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|9.
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|10.
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|3.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|4.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|5.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|7.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|9.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|10.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|2.
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|3.
|6
|3
|0
|3
|6 - 5
|9
|4.
|6
|1
|4
|1
|2 - 5
|7
|5.
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|6.
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|7.
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|8.
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|9.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|10.
|6
|0
|1
|5
|4 - 16
|1
|Краснодар-2
|Муллин Камиль
|5
|Чайка Песчанокопское
|Долгов Павел
|5
|Авангард Курск
|Мухин Евгений
|5
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|5
|Форте
|Лаврищев Дмитрий
|5
|Волга Ульяновск
|Воронин Евгений
|1
|Муром
|Бутаков Евгений
|1
|Чайка Песчанокопское
|Шахтиев Халид
|1
|Форте
|Муслуев Идрис
|1
|Чайка Песчанокопское
|Ивашин Андрей
|1
Прогнозы на матч Ротор - Волга Ульяновск
Исход игры
Ротор
86% (43)
Ничья
10% (5)
Волга Ульяновск
4% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.78% (16)
Меньше
65.22% (30)
Обе команды забьют
Да
43.48% (20)
Нет
56.52% (26)
Популярный счёт
1:0 Ротор
40% (20)
2:1 Ротор
32% (16)
2:0 Ротор
8% (4)
1:1 Ничья
8% (4)
0:1 Волга Ульяновск
4% (2)
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