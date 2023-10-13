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  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 14.
Ротор
 
Позже
Волга Ульяновск
Прогнозы 50
Ротор 86% (43)
X 10% (5)
Волга Ульяновск 4% (2)
Все прогнозы

История личных встреч

Ротор
Волга Ульяновск

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ВЛА
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арсентьев Даниил 4 0.31
Зуйков Сергей 3 0.23
Гаджимурадов Рамазан 2 0.15
Никитин Алексей 1 0.08
Дворецков Филипп 1 0.08
Магомедов Рашид 1 0.08
Агеев Михаил 1 0.08
Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Махмутов Руслан 2 0.15
Дашаев Аслан 1 0.08
Хабибуллин Айдар 1 0.08
Дибиргаджиев Джамал 1 0.08
Воронин Евгений 1 0.08
Кирсанов Никита 1 0.08
Рахманов Денис 1 0.08
Максименков Илья 1 0.08
Альсултанов Ислам 1 0.08
Паскин Герман 1 0.08
Билалов Билал 1 0.08
Магомадов Чингиз 1 (1) 0.08

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Волга Ульяновск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Воронин Евгений 0 1

Результаты матчей

Ротор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Волга Ульяновск
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
2
Ротор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Волга Ульяновск
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

4
5
Ротор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Волга Ульяновск
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
4
50%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
4
57%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Забито

13
13
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
15%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
6
46%
5
38%
61-75
2
15%
2
15%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
2
14%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краснодар-2 - Ротор 3:1 Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0
Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1
Волга Ульяновск
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Волга Ульяновск - Муром 1:1 Чайка Песчанокопское - Волга Ульяновск 1:0 Волга Ульяновск - Спартак Кострома 0:0 Динамо Брянск - Волга Ульяновск 0:1
Волга Ульяновск - Уфа 0:0 Краснодар-2 - Волга Ульяновск 1:2 Волга Ульяновск - Иртыш Омск 2:1 Уфа - Волга Ульяновск 0:1 Университет Ульяновск - Волга Ульяновск 0:6 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Муром - Волга Ульяновск 1:0 Волга Ульяновск - Чайка Песчанокопское 1:2 Спартак Кострома - Волга Ульяновск 3:2 Волга Ульяновск - Динамо Брянск 1:0 Волга Ульяновск - Велес Москва 1:0 Енисей - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Волга Ульяновск 0:2 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Акрон - Волга Ульяновск 1:0

Результаты матчей

Ротор
Волга Ульяновск

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Ротор
Волга Ульяновск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
1
6
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
2
11
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
3.5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 Заявка 13 7 4 2 20 - 15 25
2.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 6 2 5 13 - 12 20
3.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
4.
Уфа
 Заявка 13 5 3 5 16 - 9 18
5.
Динамо Брянск
 Заявка 13 5 2 6 13 - 16 17
6.
Ротор
 Заявка 13 4 5 4 13 - 15 17
7.
Муром
 Заявка 13 4 5 4 15 - 18 17
8.
Иртыш Омск
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
9.
Велес Москва
 Заявка 13 4 4 5 10 - 15 16
10.
Спартак Кострома
 Заявка 13 2 4 7 11 - 16 10

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 13 8 3 2 16 - 9 27
2.
Родина-2 Москва
 13 6 5 2 11 - 8 23
3.
Авангард Курск
 13 6 3 4 22 - 12 21
4.
Текстильщик
 13 4 7 2 18 - 12 19
5.
Амкар Пермь
 13 4 6 3 12 - 11 18
6.
Челябинск
 13 4 5 4 14 - 14 17
7.
Чертаново
 13 3 6 4 15 - 11 15
8.
Форте
 13 4 2 7 16 - 23 14
9.
Металлург Липецк
 13 3 5 5 11 - 19 14
10.
Салют
 13 1 2 10 11 - 27 5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
2.
Велес Москва
 Заявка 6 3 3 0 7 - 2 12
3.
Краснодар-2
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
5.
Волга Ульяновск
 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6.
Динамо Брянск
 Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
7.
Муром
 Заявка 7 3 1 3 7 - 11 10
8.
Ротор
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9.
Иртыш Омск
 Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Спартак Кострома
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина-2 Москва
 7 5 1 1 9 - 3 16
2.
Новосибирск
 7 5 1 1 9 - 4 16
3.
Челябинск
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Текстильщик
 6 3 3 0 12 - 3 12
5.
Чертаново
 7 3 3 1 12 - 3 12
6.
Авангард Курск
 7 3 3 1 16 - 7 12
7.
Форте
 6 3 1 2 8 - 7 10
8.
Амкар Пермь
 6 1 4 1 3 - 3 7
9.
Металлург Липецк
 6 1 4 1 5 - 6 7
10.
Салют
 7 1 1 5 7 - 11 4

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 Заявка 7 4 2 1 10 - 9 14
2.
Волга Ульяновск
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
3.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
4.
Иртыш Омск
 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
5.
Ротор
 Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
6.
Динамо Брянск
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
7.
Муром
 Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
8.
Уфа
 Заявка 7 1 2 4 5 - 6 5
9.
Велес Москва
 Заявка 7 1 1 5 3 - 13 4
10.
Спартак Кострома
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 6 3 2 1 7 - 5 11
2.
Амкар Пермь
 7 3 2 2 9 - 8 11
3.
Авангард Курск
 6 3 0 3 6 - 5 9
4.
Родина-2 Москва
 6 1 4 1 2 - 5 7
5.
Металлург Липецк
 7 2 1 4 6 - 13 7
6.
Текстильщик
 7 1 4 2 6 - 9 7
7.
Форте
 7 1 1 5 8 - 16 4
8.
Челябинск
 7 0 4 3 3 - 7 4
9.
Чертаново
 6 0 3 3 3 - 8 3
10.
Салют
 6 0 1 5 4 - 16 1

Топ бомбардиров
Краснодар-2 Муллин Камиль 5
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 5
Авангард Курск Мухин Евгений 5
Текстильщик Скворцов Алексей 5
Форте Лаврищев Дмитрий 5
Весь список

Топ нарушителей
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Муром Бутаков Евгений 1
Чайка Песчанокопское Шахтиев Халид 1
Форте Муслуев Идрис 1
Чайка Песчанокопское Ивашин Андрей 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Волга Ульяновск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2023, осталось 2 дня 9 часов 9 минут.



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    • Прогнозы 50
    Ротор 86% (43)
    X 10% (5)
    Волга Ульяновск 4% (2)
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    Прогнозы на матч Ротор - Волга Ульяновск

    Исход игры
    Ротор
    86% (43)
    Ничья
    10% (5)
    Волга Ульяновск
    4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.78% (16)
    Меньше
    65.22% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    43.48% (20)
    Нет
    56.52% (26)
    Популярный счёт
    1:0 Ротор
    40% (20)
    2:1 Ротор
    32% (16)
    2:0 Ротор
    8% (4)
    1:1 Ничья
    8% (4)
    0:1 Волга Ульяновск
    4% (2)
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    Ротор
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