  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Штурм Грац
2:1
Второй тайм: 62'
Хартберг
0'
0:1
4' Гол
Ланг Кристоф
1:1
13' Гол
Ятта Сиди
16' Желтая карточка
Хайль Юрген
2:1
43' Гол
Прасс Александр
61' Желтая карточка
Китеишвили Отар

Ход матча

4'
0:1
Ланг Кристоф
(Фризер Доминик)
13'
Ятта Сиди
(Китеишвили Отар)
1:1
16'
 
Хайль Юрген
43'
Прасс Александр
2:1
46'
 
Провиденс Рубен
Афдияй Донис
61'
Китеишвили Отар
 
Лучшие коэффициенты
Штурм Грац
Ничья
Хартберг
1.67
Реклама, ligastavok.ru
6.10
Реклама, betcity.ru
4.80
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
28
Шнегг
Давид
10
Китеишвили
Отар
4
Горенц-Станкович
Йон
24
Лавале
Димитри
8
Прасс
Александр
11
Саркария
Манприт
20
Ятта
Сиди
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
33
Фризер
Доминик
26
Ланг
Кристоф
45
Mamadou
Sangare
27
Прокоп
Доминик
10
Афдияй
Донис
Штурм Грац
4-4-2
Хартберг
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 4 0.36
Китеишвили Отар 3 0.27
Саркария Манприт 3 (1) 0.27
Вютрих Грегори 2 0.18
Прасс Александр 2 0.18
Фусейни Мохаммед II 1 0.09
Газибегович Юсуф 1 0.09
Аффенгрубер Давид 1 0.09
Хорват Томи 1 0.09
Ятта Сиди 1 0.09
Бовинг Виллиам 0 0
Шнегг Давид 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 5 0.45
Афдияй Донис 3 0.27
Ланг Кристоф 3 0.27
Прокоп Доминик 1 0.09
Провиденс Рубен 1 0.09
Christoph Urdl 1 0.09
Диаките Усман 1 0.09
Maximilian Fillafer 1 0.09
Фризер Доминик 0 0
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Хайль Юрген 0 0
Компош Пауль 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 5 0
Хирлендер Штефан 4 0
Горенц-Станкович Йон 4 0
Вютрих Грегори 3 0
Прасс Александр 3 0
Шнегг Давид 1 1
Газибегович Юсуф 2 0
Схерпен Кьелл 1 0
Саркария Манприт 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Christian Ilzer 1 0
Серрано Хавьер 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаките Усман 5 1
Хайль Юрген 4 0
Mamadou Sangare 1 1
Прокоп Доминик 2 0
Афдияй Донис 2 0
Ланг Кристоф 2 0
Маркус Шопп 2 0
Кайнц Тобиас 1 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Энтруп Максимилиан 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Хальвахс Юлиан 1 0
Christoph Urdl 1 0
Ibane Bowat 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Хартберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Штурм Грац
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Хартберг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

11
7
Штурм Грац
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Хартберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
4
57%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
3
27%
3
38%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Пропущено

1
11
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
100%
2
18%
76-90

Забито

20
15
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
10%
1
7%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
5
25%
3
20%
46-60
3
15%
5
33%
61-75
3
15%
1
7%
76-90

Пропущено

4
14
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
25%
3
21%
61-75
1
25%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:1 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0
Леобендорф - Штурм Грац 0:3 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Страсбург - Штурм Грац 3:0 САК Клагенфурт - Штурм Грац 2:7 Штурм Грац - Маккаби Петах-Тиква 0:2
Хартберг
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Хартберг - Домжале 2:1 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Хартберг - Альтах 0:0 Адмира - Хартберг 0:1
ЛАСК - Хартберг 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Флоридсдорфер 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Хартберг - Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Леобен - Хартберг 0:0 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Хартберг - Гразер 0:0 Гляйсдорф 09 - Хартберг 1:1

Результаты матчей

Штурм Грац
Хартберг

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
3
3
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
4
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
5
5
2
8
2.5
3
7
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 2:1 11 8 3 0 20 - 7 27
2.
Зальцбург
 0:1 11 7 2 2 24 - 8 23
3.
ЛАСК
 1:0 11 6 3 2 14 - 7 21
4.
Хартберг
 1:2 11 4 4 3 16 - 16 16
5.
Аустрия Клагенфурт
 10 3 6 1 15 - 11 15
6.
Рапид Вена
 10 3 5 2 20 - 9 14
7.
Вольфсбергер
 10 3 4 3 15 - 17 13
8.
Альтах
 10 3 3 4 9 - 12 12
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 11 2 4 5 11 - 23 10
10.
Аустрия Вена
 10 2 3 5 10 - 13 9
11.
Сваровски Тироль
 10 1 2 7 10 - 22 5
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 11 0 3 8 5 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 1:0 6 4 2 0 8 - 1 14
2.
Штурм Грац
 2:1 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Зальцбург
 0:1 5 3 0 2 7 - 2 9
4.
Хартберг
 1:2 6 2 2 2 8 - 11 8
5.
Вольфсбергер
 6 2 1 3 7 - 10 7
6.
Альтах
 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Рапид Вена
 5 1 3 1 9 - 6 6
8.
Аустрия Вена
 5 1 3 1 6 - 5 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 5 0 4 1 4 - 9 4
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 6 - 11 1
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 6 0 0 6 2 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 0:1 6 4 2 0 17 - 6 14
2.
Штурм Грац
 2:1 5 4 1 0 9 - 3 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Рапид Вена
 5 2 2 1 11 - 3 8
5.
Хартберг
 1:2 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
ЛАСК
 1:0 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
Вольфсбергер
 4 1 3 0 8 - 7 6
8.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 6 2 0 4 7 - 14 6
9.
Альтах
 6 1 3 2 5 - 7 6
10.
Сваровски Тироль
 6 1 1 4 4 - 11 4
11.
Аустрия Вена
 5 1 0 4 4 - 8 3
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 5 0 3 2 3 - 6 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Вена Грубер Андреас 7
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (4)
Зальцбург Конате Карим 5 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 5 (1)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
ЛАСК Хорват Саша 5
Альтах Mike-Steven Baehre 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Штурм Грац
Ничья
Хартберг
1.67
Реклама, ligastavok.ru
6.10
Реклама, betcity.ru
4.80
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Штурм Грац 2:1 Хартберг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Штурм Грац
Хартберг
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 