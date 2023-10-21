Тур: 11. Стадион: Меркур Арена.
2:1
Конец матча
0'
0:1
4' ГолЛанг Кристоф
1:1
13' ГолЯтта Сиди
16' Желтая карточкаХайль Юрген
2:1
42' ГолПрасс Александр
61' Желтая карточкаКитеишвили Отар
72' Желтая карточкаПрокоп Доминик
73' Желтая карточкаMamadou Sangare
90' Желтая карточкаСеррано Хавьер
90' Желтая карточкаКайнц Тобиас
90'+5
Ход матча
4'
0:1
13'
1:1
16'
42'
2:1
61'
72'
73'
90'
90'
28
Шнегг
Давид
20
Ятта
Сиди
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
26
Ланг
Кристоф
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ятта СидиНападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|4
|0.36
|Китеишвили Отар
|3
|0.27
|Саркария Манприт
|3 (1)
|0.27
|Вютрих Грегори
|2
|0.18
|Прасс Александр
|2
|0.18
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.09
|Газибегович Юсуф
|1
|0.09
|Аффенгрубер Давид
|1
|0.09
|Хорват Томи
|1
|0.09
|Ятта Сиди
|1
|0.09
|Бовинг Виллиам
|0
|0
|Шнегг Давид
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|5
|0.45
|Афдияй Донис
|3
|0.27
|Ланг Кристоф
|3
|0.27
|Прокоп Доминик
|1
|0.09
|Провиденс Рубен
|1
|0.09
|Christoph Urdl
|1
|0.09
|Диаките Усман
|1
|0.09
|Maximilian Fillafer
|1
|0.09
|Фризер Доминик
|0
|0
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|6
|0
|Хирлендер Штефан
|4
|0
|Горенц-Станкович Йон
|4
|0
|Вютрих Грегори
|3
|0
|Прасс Александр
|3
|0
|Шнегг Давид
|1
|1
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Серрано Хавьер
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Christian Ilzer
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаките Усман
|5
|1
|Хайль Юрген
|4
|0
|Mamadou Sangare
|2
|1
|Прокоп Доминик
|3
|0
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Маркус Шопп
|2
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Энтруп Максимилиан
|1
|0
|Провиденс Рубен
|1
|0
|Хальвахс Юлиан
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
|Ibane Bowat
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Хартберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Штурм Грац
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Хартберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
11
7
Штурм Грац
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Хартберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
13
11
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
18%
2
25%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
4
50%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
50%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
3
27%
3
38%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Пропущено
1
11
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
100%
2
18%
76-90
Забито
22
16
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
14%
2
13%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
5
23%
3
19%
31-45
5
23%
3
19%
46-60
3
14%
5
31%
61-75
3
14%
1
6%
76-90
Пропущено
5
16
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
40%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
20%
3
19%
61-75
1
20%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:1 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0
Леобендорф - Штурм Грац 0:3 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Страсбург - Штурм Грац 3:0 САК Клагенфурт - Штурм Грац 2:7 Штурм Грац - Маккаби Петах-Тиква 0:2
Хартберг
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Хартберг - Домжале 2:1 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Хартберг - Альтах 0:0 Адмира - Хартберг 0:1
ЛАСК - Хартберг 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Флоридсдорфер 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Хартберг - Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Леобен - Хартберг 0:0 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Хартберг - Гразер 0:0 Гляйсдорф 09 - Хартберг 1:1
Результаты матчей
Штурм Грац
Хартберг
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
33
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
74
56
29
38
110
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|7
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (4)
|Зальцбург
|Конате Карим
|5 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|5 (1)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6
|ЛАСК
|Хорват Саша
|5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|5