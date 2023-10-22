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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Ганза
1:1
Первый тайм: 37'
Хольштайн Киль
0'
1:0
18' Гол
Кинсомби Кристиан
1:1
33' Гол
Арп Янн-Фите
36' Желтая карточка

Ход матча

18'
Кинсомби Кристиан
(Россипаль Александер)
1:0
33'
1:1
Арп Янн-Фите
36'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Хольштайн Киль
3.55
4.00
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6.40
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Все Коэффициенты
1
Кольке
Маркус
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
4
Россбах
Дамиан
21
Россипаль
Александер
7
Найдхарт
Нико
13
Шумахер
Кевин
10
Фролинг
Нильс
6
Dennis
Dressel
14
Ингельссон
Сванте
27
Кинсомби
Кристиан
49
Брумадо
Жуниор
1
Вайнер
Тимон
17
Беккер
Тимо
34
Colin
Kleine-Bekel
3
Коменда
Марко
8
Порат
Финн
18
Роте
Том
16
Зандер
Филипп
5
Юханссон
Карл
II
22
Nicolai
Remberg
9
Пихлер
Бенедикт
20
Арп
Янн-Фите
Ганза
3-4-2-1
Хольштайн Киль
3-4-1-2

История личных встреч

Ганза
Хольштайн Киль

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
2:3
Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
0:2
ТМС
3:1
Б3
2:1
Б3
1:4
Б3
1:0
Б3
0:0
Б3
0:4
Б3
2:0
Б3
2:2
Б3
0:0
К
0:2

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.13

Среднее время на гол

77
80

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.25
2.17

Среднее время на гол

72
41

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1.21
1.57

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

74
57

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.3
Ван дер Верфф Яспер 2 0.2
Штраус Джон-Патрик 1 0.1
Прёгер Кай 1 0.1
Фролинг Нильс 1 0.1
Кинсомби Кристиан 1 0.1
Brumado Junior 1 0.1
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Россбах Дамиан 0 0
Ингельссон Сванте 0 0
Шумахер Кевин 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 3 (1) 0.3
Пихлер Бенедикт 3 0.3
Роте Том 2 0.2
Матино Сюто 2 (1) 0.2
Холтби Льюис 1 0.1
Фридьонссон Хольмберт 1 0.1
Арп Янн-Фите 1 0.1
Зандер Филипп 1 0.1
Беккер Тимо 1 0.1
Стернер Йонас 1 0.1
Шульц Марвин 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 4 0
Ингельссон Сванте 4 0
Россипаль Александер 4 0
Найдхарт Нико 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Прёгер Кай 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Переа Хуан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Кольке Маркус 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Василиадис Себастиан 1 0
Бахманн Яник 1 0
Давид Йонас 1 0
Кинсомби Кристиан 1 0
Dennis Dressel 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Порат Финн 4 0
Холтби Льюис 3 0
Роте Том 3 0
Шульц Марвин 1 1
Симакала Ба-Муака 2 0
Зандер Филипп 2 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Матино Сюто 1 0
Беккер Тимо 1 0
Marko Ivezic 1 0

Результаты матчей

Ганза
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хольштайн Киль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Ганза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хольштайн Киль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

2
5
Ганза
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Хольштайн Киль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
2
20%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
3
30%
3
20%
31-45
1
10%
5
33%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
3
30%
1
7%
76-90

Пропущено

13
15
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
4
27%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
23%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1
Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2
Хольштайн Киль
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3
Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Вайхе - Хольштайн Киль 0:1 Ранцау - Хольштайн Киль 0:9 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4

Результаты матчей

Ганза
Хольштайн Киль

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
6 раз 67%
1
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Ганза
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
6
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 10 6 2 2 19 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 8 20
3.
Ганновер 96
 10 5 3 2 22 - 12 18
4.
Фортуна
 10 5 3 2 19 - 10 18
5.
Кайзерслаутерн
 10 5 2 3 21 - 18 17
6.
Хольштайн Киль
 1:1 10 5 2 3 16 - 16 17
7.
Герта
 1:0 10 5 0 5 19 - 16 15
8.
Эльвeрсберг
 10 4 3 3 15 - 15 15
9.
Падерборн
 10 4 3 3 16 - 17 15
10.
Ганза
 1:1 10 4 1 5 11 - 14 13
11.
Магдебург
 10 3 4 3 19 - 17 13
12.
Карлсруэ
 1:0 10 3 3 4 14 - 16 12
13.
Веен Висбаден
 10 3 3 4 9 - 11 12
14.
Гройтер Фюрт
 10 3 3 4 14 - 17 12
15.
Нюрнберг
 0:1 10 3 3 4 13 - 19 12
16.
Шальке 04
 0:1 10 2 1 7 14 - 21 7
17.
Оснабрюк
 10 1 3 6 11 - 23 6
18.
Айнтрахт Бр
 10 1 2 7 6 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Кайзерслаутерн
 5 4 0 1 13 - 7 12
3.
Санкт-Паули
 5 3 2 0 13 - 3 11
4.
Фортуна
 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
6.
Гройтер Фюрт
 5 3 1 1 11 - 6 10
7.
Ганза
 1:1 6 3 1 2 8 - 7 10
8.
Магдебург
 4 2 2 0 10 - 7 8
9.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
10.
Нюрнберг
 0:1 5 2 2 1 6 - 5 8
11.
Карлсруэ
 1:0 5 2 2 1 6 - 5 8
12.
Хольштайн Киль
 1:1 5 2 1 2 9 - 10 7
13.
Эльвeрсберг
 5 2 1 2 7 - 9 7
14.
Герта
 1:0 4 2 0 2 9 - 3 6
15.
Шальке 04
 0:1 4 2 0 2 8 - 7 6
16.
Веен Висбаден
 5 1 3 1 4 - 5 6
17.
Айнтрахт Бр
 5 1 2 2 5 - 7 5
18.
Оснабрюк
 6 1 1 4 8 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 1:1 5 3 1 1 7 - 6 10
2.
Санкт-Паули
 5 2 3 0 7 - 5 9
3.
Герта
 1:0 6 3 0 3 10 - 13 9
4.
Эльвeрсберг
 5 2 2 1 8 - 6 8
5.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 8 8
6.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
7.
Падерборн
 5 2 1 2 7 - 10 7
8.
Веен Висбаден
 5 2 0 3 5 - 6 6
9.
Гамбург
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
11.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
12.
Карлсруэ
 1:0 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Нюрнберг
 0:1 5 1 1 3 7 - 14 4
14.
Ганза
 1:1 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Оснабрюк
 4 0 2 2 3 - 11 2
16.
Гройтер Фюрт
 5 0 2 3 3 - 11 2
17.
Шальке 04
 0:1 6 0 1 5 6 - 14 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Герта Табакович Харис 7 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
Гамбург Глацель Роберт 6 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
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Топ нарушителей
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 4
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
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Ганза
Ничья
Хольштайн Киль
3.55
4.00
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6.40
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Ганза
Хольштайн Киль
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