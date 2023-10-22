Тур: 10. Стадион: Ostseestadion. Зрители: 26000
1:3
Конец матча
0'
1:0
18' ГолКинсомби Кристиан
1:1
33' ГолАрп Янн-Фите
36' Желтая карточкаБеккер Тимо
54' Желтая карточкаЮханссон Карл
1:2
56' ГолNicolai Remberg
1:3
59' ГолБеккер Тимо
63' Желтая карточкаNicolai Remberg
69' Желтая карточкаКинсомби Кристиан
82' Вторая желтая карточкаЮханссон Карл
90'+8
Ход матча
18'
33'
1:1
36'
54'
56'
1:2
59'
1:3
63'
82'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 5
-
9 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
456 Количество передач 362
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
17
Беккер
Тимо
18
Роте
Том
20
Арп
Янн-Фите
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
-
26 Бахманн ЯникЗащитник
- Защитник
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
18 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Роте ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Меес ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
-
13 Матино СютоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
История личных встреч
Ганза
Хольштайн Киль
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.13
Среднее время на гол
77
80
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.25
2.17
Среднее время на гол
72
41
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
1.21
1.57
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
74
57
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.3
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.2
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.1
|Прёгер Кай
|1
|0.1
|Фролинг Нильс
|1
|0.1
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.1
|Brumado Junior
|1
|0.1
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|3 (1)
|0.3
|Пихлер Бенедикт
|3
|0.3
|Роте Том
|2
|0.2
|Матино Сюто
|2 (1)
|0.2
|Беккер Тимо
|2
|0.2
|Холтби Льюис
|1
|0.1
|Зандер Филипп
|1
|0.1
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.1
|Арп Янн-Фите
|1
|0.1
|Стернер Йонас
|1
|0.1
|Nicolai Remberg
|1
|0.1
|Шульц Марвин
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Дамиан
|4
|0
|Ингельссон Сванте
|4
|0
|Россипаль Александер
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Прёгер Кай
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Василиадис Себастиан
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Давид Йонас
|1
|0
|Dennis Dressel
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Порат Финн
|4
|0
|Холтби Льюис
|3
|0
|Роте Том
|3
|0
|Шульц Марвин
|1
|1
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Беккер Тимо
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Матино Сюто
|1
|0
|Nicolai Remberg
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Хольштайн Киль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
1
Ганза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хольштайн Киль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
2
5
Ганза
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Хольштайн Киль
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
4
44%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
2
20%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
11
18
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
3
27%
4
22%
31-45
1
9%
7
39%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
3
27%
1
6%
76-90
Пропущено
16
16
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
6%
4
25%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
3
19%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1
Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2
Хольштайн Киль
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3
Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Вайхе - Хольштайн Киль 0:1 Ранцау - Хольштайн Киль 0:9 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4
Результаты матчей
Ганза
Хольштайн Киль
Точный счет
1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ганза
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
37
73
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|6
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 4
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3