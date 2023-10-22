Тур: 10. Стадион: Макс-Морлок-Стадион.
0'
13' Желтая карточкаГоллер Беньямин
0:1
15' ГолПревляк Смаил
31' Желтая карточкаТабакович Харис
Ход матча
13'
15'
0:1
31'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
38
Хорн
Яннес
17
Кастроп
Йенс
42
Can
Uzun
12
Эрнст
Тьярк
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Can UzunПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Лоун АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristian Fiel
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Bence Dardai
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Нюрнберг
Герта
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.8
1.33
Среднее время на гол
112
67
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.27
1.27
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
70
70
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|4 (2)
|0.4
|Шлаймер Лукас
|2
|0.2
|Голлер Беньямин
|2
|0.2
|Окунуки Кандзи
|2
|0.2
|Хандверкер Тим
|1 (1)
|0.1
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.1
|Гиамера Ян
|1
|0.1
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
|Хаяси Даити
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|7 (1)
|0.7
|Превляк Смаил
|4
|0.4
|Резе Фабиан
|3 (1)
|0.3
|Marten Winkler
|2
|0.2
|Бухалакис Андреас
|1
|0.1
|Дардаи Палко
|1
|0.1
|Шерхант Дерри
|1
|0.1
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|5
|0
|Матения Кристиан
|2
|1
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Гиамера Ян
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Голлер Беньямин
|2
|0
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Браун Натаниэль
|1
|0
|Дели Матс Мёллер
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Маркес Иван
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Дордой Мартон
|2
|0
|Marten Winkler
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Bence Dardai
|2
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Карбовник Михал
|1
|0
|Клеменс Паскаль
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Герта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
4
Нюрнберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Герта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
5
8
Нюрнберг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Герта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Пропущено
4
13
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
50%
1
8%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
25%
5
38%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
4
57%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
14
3
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
33%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
33%
61-75
4
29%
1
33%
76-90
Забито
13
18
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
0
0%
1
6%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
5
38%
6
33%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
3
23%
3
17%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
17%
1
6%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
4
22%
5
31%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
4
22%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1
Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0
Герта
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3
Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6 Вольфсбург - Герта 1:2 Герта - Бохум 1:1
Результаты матчей
Нюрнберг
Герта
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
45
54
18
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|2.
|10
|5
|5
|0
|20 - 8
|20
|3.
|10
|5
|3
|2
|22 - 12
|18
|4.
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|21 - 18
|17
|6.
|1:1
|10
|5
|2
|3
|16 - 16
|17
|7.
|1:0
|10
|5
|0
|5
|19 - 16
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|16 - 17
|15
|10.
|1:1
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|11.
|10
|3
|4
|3
|19 - 17
|13
|12.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|13.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|15.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|13 - 19
|12
|16.
|0:1
|10
|2
|1
|7
|14 - 21
|7
|17.
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|18.
|10
|1
|2
|7
|6 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|13 - 3
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|7.
|1:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|8.
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|10.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|12.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|13.
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|14.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|15.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|16.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|2.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|3.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|10 - 13
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|12.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|14.
|1:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|16.
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|17.
|0:1
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 11
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 4
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3