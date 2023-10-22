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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Нюрнберг
0:1
Первый тайм: 38'
Герта
0'
13' Желтая карточка
Голлер Беньямин
0:1
15' Гол
Превляк Смаил
31' Желтая карточка
Табакович Харис

Ход матча

13'
Голлер Беньямин
 
15'
0:1
Превляк Смаил
31'
 
Табакович Харис

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Герта
5.30
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Все Коэффициенты
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
27
Браун
Натаниэль
38
Хорн
Яннес
17
Кастроп
Йенс
6
Флик
Флориан
42
Can
Uzun
14
Голлер
Беньямин
36
Шлаймер
Лукас
11
Окунуки
Кандзи
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
20
Кемпф
Марк-Оливер
6
Карбовник
Михал
5
Бухалакис
Андреас
31
Дордой
Мартон
34
Зефёйк
Дейовайсио
9
Превляк
Смаил
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
Нюрнберг
4-2-1-3
Герта
4-2-3-1

История личных встреч

Нюрнберг
Герта

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

Б
1:3
Б
1:0
К
0:2
Б
1:3
Б
2:2
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
1:0
Б
2:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.33

Среднее время на гол

112
67

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.27
1.27

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

70
70

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 4 (2) 0.4
Шлаймер Лукас 2 0.2
Голлер Беньямин 2 0.2
Окунуки Кандзи 2 0.2
Хандверкер Тим 1 (1) 0.1
Лохкемпер Феликс 1 0.1
Гиамера Ян 1 0.1
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0
Хаяси Даити 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 7 (1) 0.7
Превляк Смаил 4 0.4
Резе Фабиан 3 (1) 0.3
Marten Winkler 2 0.2
Бухалакис Андреас 1 0.1
Дардаи Палко 1 0.1
Шерхант Дерри 1 0.1
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Кристенсен Густав 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 5 0
Матения Кристиан 2 1
Гюрлеен Ахмет 1 1
Гиамера Ян 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Голлер Беньямин 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Браун Натаниэль 1 0
Дели Матс Мёллер 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Хорн Яннес 1 0
Маркес Иван 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Флик Флориан 1 0
Хаяси Даити 1 0
Лоун Али 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 2 0
Дардаи Палко 2 0
Дордой Мартон 2 0
Marten Winkler 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Bence Dardai 2 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Бухалакис Андреас 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Рихтер Марко 1 0
Карбовник Михал 1 0
Клеменс Паскаль 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Герта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
4
Нюрнберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Герта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

5
8
Нюрнберг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Герта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Пропущено

4
13
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
50%
1
8%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
25%
5
38%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
4
57%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

14
3
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
33%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
33%
61-75
4
29%
1
33%
76-90

Забито

13
18
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
0
0%
1
6%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
5
38%
6
33%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
3
23%
3
17%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
17%
1
6%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
4
22%
5
31%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
4
22%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1
Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0
Герта
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3
Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6 Вольфсбург - Герта 1:2 Герта - Бохум 1:1

Результаты матчей

Нюрнберг
Герта

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
5
4
1
8
2.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 10 6 2 2 19 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 8 20
3.
Ганновер 96
 10 5 3 2 22 - 12 18
4.
Фортуна
 10 5 3 2 19 - 10 18
5.
Кайзерслаутерн
 10 5 2 3 21 - 18 17
6.
Хольштайн Киль
 1:1 10 5 2 3 16 - 16 17
7.
Герта
 1:0 10 5 0 5 19 - 16 15
8.
Эльвeрсберг
 10 4 3 3 15 - 15 15
9.
Падерборн
 10 4 3 3 16 - 17 15
10.
Ганза
 1:1 10 4 1 5 11 - 14 13
11.
Магдебург
 10 3 4 3 19 - 17 13
12.
Карлсруэ
 1:0 10 3 3 4 14 - 16 12
13.
Веен Висбаден
 10 3 3 4 9 - 11 12
14.
Гройтер Фюрт
 10 3 3 4 14 - 17 12
15.
Нюрнберг
 0:1 10 3 3 4 13 - 19 12
16.
Шальке 04
 0:1 10 2 1 7 14 - 21 7
17.
Оснабрюк
 10 1 3 6 11 - 23 6
18.
Айнтрахт Бр
 10 1 2 7 6 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Кайзерслаутерн
 5 4 0 1 13 - 7 12
3.
Санкт-Паули
 5 3 2 0 13 - 3 11
4.
Фортуна
 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
6.
Гройтер Фюрт
 5 3 1 1 11 - 6 10
7.
Ганза
 1:1 6 3 1 2 8 - 7 10
8.
Магдебург
 4 2 2 0 10 - 7 8
9.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
10.
Нюрнберг
 0:1 5 2 2 1 6 - 5 8
11.
Карлсруэ
 1:0 5 2 2 1 6 - 5 8
12.
Хольштайн Киль
 1:1 5 2 1 2 9 - 10 7
13.
Эльвeрсберг
 5 2 1 2 7 - 9 7
14.
Герта
 1:0 4 2 0 2 9 - 3 6
15.
Шальке 04
 0:1 4 2 0 2 8 - 7 6
16.
Веен Висбаден
 5 1 3 1 4 - 5 6
17.
Айнтрахт Бр
 5 1 2 2 5 - 7 5
18.
Оснабрюк
 6 1 1 4 8 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 1:1 5 3 1 1 7 - 6 10
2.
Санкт-Паули
 5 2 3 0 7 - 5 9
3.
Герта
 1:0 6 3 0 3 10 - 13 9
4.
Эльвeрсберг
 5 2 2 1 8 - 6 8
5.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 8 8
6.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
7.
Падерборн
 5 2 1 2 7 - 10 7
8.
Веен Висбаден
 5 2 0 3 5 - 6 6
9.
Гамбург
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
11.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
12.
Карлсруэ
 1:0 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Нюрнберг
 0:1 5 1 1 3 7 - 14 4
14.
Ганза
 1:1 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Оснабрюк
 4 0 2 2 3 - 11 2
16.
Гройтер Фюрт
 5 0 2 3 3 - 11 2
17.
Шальке 04
 0:1 6 0 1 5 6 - 14 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
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  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Герта Табакович Харис 7 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
Гамбург Глацель Роберт 6 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Весь список

Топ нарушителей
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 4
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Табакович Харис получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Г О О О О Л - Превляк Смаил бьет в цель!
  • 13'
    Голлер Беньямин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Герта.
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Нюрнберг
Ничья
Герта
5.30
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Нюрнберг
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