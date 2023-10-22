Тур: 10. Стадион: Макс-Морлок-Стадион. Зрители: 37320
0'
13' Желтая карточкаГоллер Беньямин
0:1
15' ГолПревляк Смаил
31' Желтая карточкаТабакович Харис
0:1
39' Не забитый пенальтиCan Uzun
1:1
57' ГолКастроп Йенс
68' Красная карточкаКемпф Марк-Оливер
2:1
72' Гол в свои воротаЛяйстнер Тони
74' Красная карточкаМаркес Иван
78' Желтая карточкаХорн Яннес
81' Желтая карточкаКастроп Йенс
3:1
84' ГолХаяси Даити
90' Желтая карточкаХуссейн Билаль
90'+9
Ход матча
13'
15'
0:1
31'
39'
0:1
57'
1:1
72'
2:1
74'
78'
81'
84'
3:1
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 6
-
11 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
414 Количество передач 360
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
38
Хорн
Яннес
17
Кастроп
Йенс
42
Can
Uzun
12
Эрнст
Тьярк
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Can UzunПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Лоун АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristian Fiel
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Bence Dardai
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Нюрнберг
Герта
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.8
1.33
Среднее время на гол
112
67
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.27
1.27
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
70
70
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|4 (2)
|0.4
|Шлаймер Лукас
|2
|0.2
|Голлер Беньямин
|2
|0.2
|Окунуки Кандзи
|2
|0.2
|Хандверкер Тим
|1 (1)
|0.1
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.1
|Гиамера Ян
|1
|0.1
|Хаяси Даити
|1
|0.1
|Кастроп Йенс
|1
|0.1
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|7 (1)
|0.7
|Превляк Смаил
|4
|0.4
|Резе Фабиан
|3 (1)
|0.3
|Marten Winkler
|2
|0.2
|Бухалакис Андреас
|1
|0.1
|Дардаи Палко
|1
|0.1
|Шерхант Дерри
|1
|0.1
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|6
|0
|Матения Кристиан
|2
|1
|Маркес Иван
|1
|1
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Гиамера Ян
|2
|0
|Хорн Яннес
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Голлер Беньямин
|2
|0
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Браун Натаниэль
|1
|0
|Дели Матс Мёллер
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|1
|Ляйстнер Тони
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Дордой Мартон
|2
|0
|Marten Winkler
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Bence Dardai
|2
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Карбовник Михал
|1
|0
|Клеменс Паскаль
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Герта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
6
Нюрнберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Герта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
5
8
Нюрнберг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Герта
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
8
14
Голы по времени матча
Забито
8
11
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
3
38%
1
9%
76-90
Пропущено
6
15
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
3
50%
1
7%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
17%
6
40%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
4
57%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
14
3
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
33%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
33%
61-75
4
29%
1
33%
76-90
Забито
15
20
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
0
0%
2
10%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
5
33%
6
30%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
3
20%
3
15%
61-75
4
27%
3
15%
76-90
Пропущено
20
18
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
20%
1
6%
1-15
5
25%
1
6%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
4
20%
6
33%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
4
20%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1
Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0
Герта
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3
Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6 Вольфсбург - Герта 1:2 Герта - Бохум 1:1
Результаты матчей
Нюрнберг
Герта
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
23
33
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
55
55
28
46
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|6
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 4
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3