Тур: 10. Стадион: BBBank Wildpark.
Ход матча
22'
1:0
37'
2:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
32
Бормут
Робин
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
26
Калаш
Томаш
11
Ласм
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Карлсруэ
Шальке 04
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.25
1
Среднее время на гол
360
90
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
135
67
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|4
|0.4
|Ванитцек Марвин
|4 (1)
|0.4
|Штиндль Ларс
|2
|0.2
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.1
|Бурнич Дженис
|1
|0.1
|Бормут Робин
|1
|0.1
|Йенсен Леон
|1
|0.1
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.3
|Теродде Симон
|2
|0.2
|Оуведжан Томас
|2
|0.2
|Yusuf Kabadayi
|2
|0.2
|Караман Кенан
|1
|0.1
|Мёркин Дерри
|1
|0.1
|Мор Тобиас
|1
|0.1
|Ласм Бриан
|1
|0.1
|Форсан Эудраого
|1
|0.1
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Шалленберг Рон
|0
|0
|Темпельман Лино
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|4
|0
|Хайзе Филип
|2
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Йенсен Леон
|2
|0
|Небель Пауль
|2
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Бормут Робин
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|3
|1
|Каминьски Марцин
|3
|0
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Караман Кенан
|1
|1
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Yusuf Kabadayi
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Шальке 04
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
6
Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Шальке 04
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
4
7
Карлсруэ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Шальке 04
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Забито
9
8
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
4
44%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
4
40%
1
14%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
14
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
5
36%
1
7%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
2
14%
4
29%
76-90
Пропущено
15
20
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
5
33%
1
5%
1-15
3
20%
5
25%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
13%
6
30%
46-60
4
27%
1
5%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3
Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18
Шальке 04
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1
Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0
Результаты матчей
Карлсруэ
Шальке 04
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
45
36
27
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|2.
|10
|5
|5
|0
|20 - 8
|20
|3.
|10
|5
|3
|2
|22 - 12
|18
|4.
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|21 - 18
|17
|6.
|1:1
|10
|5
|2
|3
|16 - 16
|17
|7.
|1:0
|10
|5
|0
|5
|19 - 16
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|16 - 17
|15
|10.
|1:1
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|11.
|10
|3
|4
|3
|19 - 17
|13
|12.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|13.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|15.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|13 - 19
|12
|16.
|0:1
|10
|2
|1
|7
|14 - 21
|7
|17.
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|18.
|10
|1
|2
|7
|6 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|13 - 3
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|7.
|1:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|8.
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|10.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|12.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|13.
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|14.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|15.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|16.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|2.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|3.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|10 - 13
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|12.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|14.
|1:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|16.
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|17.
|0:1
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 11
|0
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- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 4
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3