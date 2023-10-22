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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Карлсруэ
2:0
Первый тайм: 38'
Шальке 04
0'
1:0
22' Гол
Штиндль Ларс
2:0
37' Гол
Матанович Игорь

Ход матча

22'
Штиндль Ларс
(Матанович Игорь)
1:0
37'
Матанович Игорь
2:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Шальке 04
2.69
6.00
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8.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
32
Бормут
Робин
28
Франке
Марсель
20
Херольд
Дэвид
26
Небель
Пауль
8
Гондорф
Жером
10
Ванитцек
Марвин
13
Штиндль
Ларс
9
Матанович
Игорь
24
Шлойзенер
Фабиан
1
Ферманн
Ральф
26
Калаш
Томаш
25
Баумгартль
Тимо
35
Каминьски
Марцин
17
Yusuf
Kabadayi
2
Оуведжан
Томас
7
Зегуйн
Пауль
10
Темпельман
Лино
43
Форсан
Эудраого
11
Ласм
Бриан
9
Теродде
Симон
Карлсруэ
4-3-1-2
Шальке 04
3-4-1-2

История личных встреч

Карлсруэ
Шальке 04

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:2
К
0:2
Б
2:0
Б
0:3
Б
0:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 4 0.4
Ванитцек Марвин 4 (1) 0.4
Штиндль Ларс 2 0.2
Зивзивадзе Буду 1 0.1
Бурнич Дженис 1 0.1
Бормут Робин 1 0.1
Йенсен Леон 1 0.1
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Небель Пауль 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 3 (1) 0.3
Теродде Симон 2 0.2
Оуведжан Томас 2 0.2
Yusuf Kabadayi 2 0.2
Караман Кенан 1 0.1
Мёркин Дерри 1 0.1
Мор Тобиас 1 0.1
Ласм Бриан 1 0.1
Форсан Эудраого 1 0.1
Зегуйн Пауль 0 0
Шалленберг Рон 0 0
Темпельман Лино 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 4 0
Хайзе Филип 2 0
Гондорф Жером 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Йенсен Леон 2 0
Небель Пауль 2 0
Юнг Себастьян 1 0
Франке Марсель 1 0
Бормут Робин 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 3 1
Каминьски Марцин 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Караман Кенан 1 1
Сиссе Ибраима II 1 1
Полтер Себастьян 2 0
Оуведжан Томас 2 0
Латца Данни 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Yusuf Kabadayi 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Шальке 04
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6
Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Шальке 04
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

4
7
Карлсруэ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Шальке 04
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Забито

9
8
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
4
44%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
4
40%
1
14%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
14
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
5
36%
1
7%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
2
14%
4
29%
76-90

Пропущено

15
20
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
5
33%
1
5%
1-15
3
20%
5
25%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
13%
6
30%
46-60
4
27%
1
5%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3
Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18
Шальке 04
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1
Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0

Результаты матчей

Карлсруэ
Шальке 04

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 10 6 2 2 19 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 8 20
3.
Ганновер 96
 10 5 3 2 22 - 12 18
4.
Фортуна
 10 5 3 2 19 - 10 18
5.
Кайзерслаутерн
 10 5 2 3 21 - 18 17
6.
Хольштайн Киль
 1:1 10 5 2 3 16 - 16 17
7.
Герта
 1:0 10 5 0 5 19 - 16 15
8.
Эльвeрсберг
 10 4 3 3 15 - 15 15
9.
Падерборн
 10 4 3 3 16 - 17 15
10.
Ганза
 1:1 10 4 1 5 11 - 14 13
11.
Магдебург
 10 3 4 3 19 - 17 13
12.
Карлсруэ
 1:0 10 3 3 4 14 - 16 12
13.
Веен Висбаден
 10 3 3 4 9 - 11 12
14.
Гройтер Фюрт
 10 3 3 4 14 - 17 12
15.
Нюрнберг
 0:1 10 3 3 4 13 - 19 12
16.
Шальке 04
 0:1 10 2 1 7 14 - 21 7
17.
Оснабрюк
 10 1 3 6 11 - 23 6
18.
Айнтрахт Бр
 10 1 2 7 6 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Кайзерслаутерн
 5 4 0 1 13 - 7 12
3.
Санкт-Паули
 5 3 2 0 13 - 3 11
4.
Фортуна
 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
6.
Гройтер Фюрт
 5 3 1 1 11 - 6 10
7.
Ганза
 1:1 6 3 1 2 8 - 7 10
8.
Магдебург
 4 2 2 0 10 - 7 8
9.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
10.
Нюрнберг
 0:1 5 2 2 1 6 - 5 8
11.
Карлсруэ
 1:0 5 2 2 1 6 - 5 8
12.
Хольштайн Киль
 1:1 5 2 1 2 9 - 10 7
13.
Эльвeрсберг
 5 2 1 2 7 - 9 7
14.
Герта
 1:0 4 2 0 2 9 - 3 6
15.
Шальке 04
 0:1 4 2 0 2 8 - 7 6
16.
Веен Висбаден
 5 1 3 1 4 - 5 6
17.
Айнтрахт Бр
 5 1 2 2 5 - 7 5
18.
Оснабрюк
 6 1 1 4 8 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 1:1 5 3 1 1 7 - 6 10
2.
Санкт-Паули
 5 2 3 0 7 - 5 9
3.
Герта
 1:0 6 3 0 3 10 - 13 9
4.
Эльвeрсберг
 5 2 2 1 8 - 6 8
5.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 8 8
6.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
7.
Падерборн
 5 2 1 2 7 - 10 7
8.
Веен Висбаден
 5 2 0 3 5 - 6 6
9.
Гамбург
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
11.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
12.
Карлсруэ
 1:0 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Нюрнберг
 0:1 5 1 1 3 7 - 14 4
14.
Ганза
 1:1 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Оснабрюк
 4 0 2 2 3 - 11 2
16.
Гройтер Фюрт
 5 0 2 3 3 - 11 2
17.
Шальке 04
 0:1 6 0 1 5 6 - 14 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Герта Табакович Харис 7 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
Гамбург Глацель Роберт 6 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Весь список

Топ нарушителей
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 4
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Шальке 04
2.69
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Карлсруэ
Шальке 04
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