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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 33000
Карлсруэ
3:0
Конец матча
Шальке 04
0'
1:0
22' Гол
Штиндль Ларс
2:0
37' Гол
Матанович Игорь
44' Желтая карточка
Шлойзенер Фабиан
71' Желтая карточка
Форсан Эудраого
3:0
75' Гол в свои ворота
Матричани Хеннинг
90'+5

Ход матча

22'
Штиндль Ларс
(Матанович Игорь)
1:0
37'
Матанович Игорь
(Небель Пауль)
2:0
44'
Шлойзенер Фабиан
 
46'
 
Матричани Хеннинг
Калаш Томаш
46'
 
Мор Тобиас
Оуведжан Томас
46'
 
Кодзуки Соитиро
Теродде Симон
70'
Зивзивадзе Буду
Матанович Игорь
 
71'
 
Форсан Эудраого
71'
 
Полтер Себастьян
Ласм Бриан
75'
Матричани Хеннинг
3:0
80'
 
Мёркин Дерри
Yusuf Kabadayi
80'
Бурнич Дженис
Шлойзенер Фабиан
 
88'
Йенсен Леон
Гондорф Жером
 
88'
Байфус Марцель
Бормут Робин
 
88'
Тиеде Марко
Небель Пауль
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 428 Количество передач 380
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
32
Бормут
Робин
28
Франке
Марсель
20
Херольд
Дэвид
26
Небель
Пауль
8
Гондорф
Жером
10
Ванитцек
Марвин
13
Штиндль
Ларс
9
Матанович
Игорь
24
Шлойзенер
Фабиан
1
Ферманн
Ральф
26
Калаш
Томаш
25
Баумгартль
Тимо
35
Каминьски
Марцин
17
Yusuf
Kabadayi
2
Оуведжан
Томас
7
Зегуйн
Пауль
10
Темпельман
Лино
43
Форсан
Эудраого
11
Ласм
Бриан
9
Теродде
Симон
Карлсруэ
4-3-1-2
Шальке 04
3-4-1-2

История личных встреч

Карлсруэ
Шальке 04

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:2
К
0:2
Б
2:0
Б
0:3
Б
0:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 4 0.4
Ванитцек Марвин 4 (1) 0.4
Штиндль Ларс 2 0.2
Матанович Игорь 1 0.1
Зивзивадзе Буду 1 0.1
Бурнич Дженис 1 0.1
Бормут Робин 1 0.1
Йенсен Леон 1 0.1
Юнг Себастьян 0 0
Небель Пауль 0 0
Хайзе Филип 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 3 (1) 0.3
Теродде Симон 2 0.2
Оуведжан Томас 2 0.2
Yusuf Kabadayi 2 0.2
Караман Кенан 1 0.1
Мёркин Дерри 1 0.1
Мор Тобиас 1 0.1
Ласм Бриан 1 0.1
Форсан Эудраого 1 0.1
Зегуйн Пауль 0 0
Шалленберг Рон 0 0
Темпельман Лино 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 4 0
Хайзе Филип 2 0
Гондорф Жером 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Йенсен Леон 2 0
Небель Пауль 2 0
Юнг Себастьян 1 0
Франке Марсель 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Бормут Робин 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 3 1
Каминьски Марцин 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Караман Кенан 1 1
Сиссе Ибраима II 1 1
Полтер Себастьян 2 0
Оуведжан Томас 2 0
Латца Данни 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Yusuf Kabadayi 1 0
Форсан Эудраого 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Шальке 04
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
7
Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Шальке 04
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

4
7
Карлсруэ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Шальке 04
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

9
8
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
4
44%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
4
40%
1
14%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
15
12 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
5
31%
1
7%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
1
6%
5
33%
61-75
2
13%
4
27%
76-90

Пропущено

16
22
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
5
31%
1
5%
1-15
3
19%
6
27%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
5
31%
1
5%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3
Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18
Шальке 04
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1
Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0

Результаты матчей

Карлсруэ
Шальке 04

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
2
2
1
4
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
1
5
2
3
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
3
7
3
7
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 10 6 2 2 19 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 8 20
3.
Хольштайн Киль
 10 6 1 3 18 - 16 19
4.
Ганновер 96
 10 5 3 2 22 - 12 18
5.
Фортуна
 10 5 3 2 19 - 10 18
6.
Кайзерслаутерн
 10 5 2 3 21 - 18 17
7.
Эльвeрсберг
 10 4 3 3 15 - 15 15
8.
Падерборн
 10 4 3 3 16 - 17 15
9.
Нюрнберг
 10 4 3 3 16 - 19 15
10.
Магдебург
 10 3 4 3 19 - 17 13
11.
Герта
 10 4 0 6 19 - 19 12
12.
Ганза
 10 4 0 6 11 - 16 12
13.
Карлсруэ
 10 3 3 4 16 - 16 12
14.
Веен Висбаден
 10 3 3 4 9 - 11 12
15.
Гройтер Фюрт
 10 3 3 4 14 - 17 12
16.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 23 7
17.
Оснабрюк
 10 1 3 6 11 - 23 6
18.
Айнтрахт Бр
 10 1 2 7 6 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Кайзерслаутерн
 5 4 0 1 13 - 7 12
3.
Санкт-Паули
 5 3 2 0 13 - 3 11
4.
Нюрнберг
 5 3 2 0 9 - 5 11
5.
Фортуна
 6 3 2 1 11 - 8 11
6.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
7.
Гройтер Фюрт
 5 3 1 1 11 - 6 10
8.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
9.
Магдебург
 4 2 2 0 10 - 7 8
10.
Карлсруэ
 5 2 2 1 8 - 5 8
11.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
12.
Хольштайн Киль
 5 2 1 2 9 - 10 7
13.
Эльвeрсберг
 5 2 1 2 7 - 9 7
14.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
15.
Шальке 04
 4 2 0 2 8 - 7 6
16.
Веен Висбаден
 5 1 3 1 4 - 5 6
17.
Айнтрахт Бр
 5 1 2 2 5 - 7 5
18.
Оснабрюк
 6 1 1 4 8 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Санкт-Паули
 5 2 3 0 7 - 5 9
3.
Эльвeрсберг
 5 2 2 1 8 - 6 8
4.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 8 8
5.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
6.
Падерборн
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Веен Висбаден
 5 2 0 3 5 - 6 6
8.
Герта
 6 2 0 4 10 - 16 6
9.
Гамбург
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
11.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
12.
Карлсруэ
 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Нюрнберг
 5 1 1 3 7 - 14 4
14.
Ганза
 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Оснабрюк
 4 0 2 2 3 - 11 2
16.
Гройтер Фюрт
 5 0 2 3 3 - 11 2
17.
Шальке 04
 6 0 1 5 6 - 16 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Герта Табакович Харис 7 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
Гамбург Глацель Роберт 6 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 6
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 4
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Шлойзенер Фабиан получил желтую карточку от судьи
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