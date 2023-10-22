Тур: 10. Стадион: BBBank Wildpark. Зрители: 33000
0'
1:0
22' ГолШтиндль Ларс
2:0
37' ГолМатанович Игорь
44' Желтая карточкаШлойзенер Фабиан
71' Желтая карточкаФорсан Эудраого
3:0
75' Гол в свои воротаМатричани Хеннинг
90'+5
Ход матча
22'
1:0
37'
2:0
44'
71'
75'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
428 Количество передач 380
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
32
Бормут
Робин
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
26
Калаш
Томаш
11
Ласм
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Карлсруэ
Шальке 04
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.25
1
Среднее время на гол
360
90
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
135
67
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|4
|0.4
|Ванитцек Марвин
|4 (1)
|0.4
|Штиндль Ларс
|2
|0.2
|Матанович Игорь
|1
|0.1
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.1
|Бурнич Дженис
|1
|0.1
|Бормут Робин
|1
|0.1
|Йенсен Леон
|1
|0.1
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.3
|Теродде Симон
|2
|0.2
|Оуведжан Томас
|2
|0.2
|Yusuf Kabadayi
|2
|0.2
|Караман Кенан
|1
|0.1
|Мёркин Дерри
|1
|0.1
|Мор Тобиас
|1
|0.1
|Ласм Бриан
|1
|0.1
|Форсан Эудраого
|1
|0.1
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Шалленберг Рон
|0
|0
|Темпельман Лино
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|4
|0
|Хайзе Филип
|2
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Йенсен Леон
|2
|0
|Небель Пауль
|2
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|Бормут Робин
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|3
|1
|Каминьски Марцин
|3
|0
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Караман Кенан
|1
|1
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Yusuf Kabadayi
|1
|0
|Форсан Эудраого
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Шальке 04
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
7
Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Шальке 04
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
4
7
Карлсруэ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Шальке 04
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
6
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
9
8
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
4
44%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
4
40%
1
14%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
15
12 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
5
31%
1
7%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
1
6%
5
33%
61-75
2
13%
4
27%
76-90
Пропущено
16
22
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
5
31%
1
5%
1-15
3
19%
6
27%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
5
31%
1
5%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3
Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18
Шальке 04
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1
Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0
Результаты матчей
Карлсруэ
Шальке 04
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
22
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
23
15
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
55
37
37
37
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|6
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 4
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3