Первый тайм

8' Ахмедханов исполнил и третий угловой удар волгоградцев. Прошла скидка на Пяткина, который ногой с линии вратарской площади пробил рядом с ближней штангой.

7' Второй угловой у гостей исполнил Ахмедханов. Опасным и этот "стандарт" не получился. Хозяева выбили мяч за боковую линию поля.

6' Дальний удар Пяткина Шабанов отразил.

4' Прищепа исполнил первый угловой удар в матче. Навес на ближнюю штангу получился слабым, и хозяева выбили мяч.

3' Команды осторожно начали встречу. "Ротор" старается действовать немного настойчивее.

2' "Динамо" играет в синей форме, "Ротор" - в белых футболках и чёрных трусах.