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  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 15.
Динамо Брянск
0:0
Первый тайм: 7'
Ротор
0'
Прогнозы 121
Динамо Брянск 27.3% (33)
X 45.5% (55)
Ротор 27.3% (33)
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Ротор

История личных встреч

Динамо Брянск
Ротор

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ВЛА
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Брянск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купцов Дмитрий 4 0.29
Пикатов Дмитрий 2 0.14
Луппа Данил 2 0.14
Кудряшов Павел 1 0.07
Фасхутдинов Владислав 1 0.07
Гордеев Кирилл 1 0.07
Илюхин Дмитрий 1 0.07
Новиков Максим 1 0.07
Медведев Артем 1 0.07
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арсентьев Даниил 4 0.29
Зуйков Сергей 3 0.21
Никитин Алексей 2 0.14
Гаджимурадов Рамазан 2 0.14
Дворецков Филипп 1 0.07
Магомедов Рашид 1 0.07
Агеев Михаил 1 0.07

Карточки

Динамо Брянск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Динамо Брянск
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ротор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Динамо Брянск
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Ротор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

6
8
Динамо Брянск
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Ротор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
5
56%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Пропущено

12
7
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
1
7%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
1
7%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
3
21%
7
50%
61-75
3
21%
2
14%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
21%
1
7%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
4
21%
4
27%
61-75
4
21%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Брянск
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Муром - Динамо Брянск 3:1 Динамо Брянск - Чайка Песчанокопское 1:4 Спартак Кострома - Динамо Брянск 3:1 Динамо Брянск - Шинник 1:3
Велес Москва - Динамо Брянск 2:1 Динамо Брянск - Волга Ульяновск 0:1 Динамо Брянск - Калуга 0:0 Иртыш Омск - Динамо Брянск 1:3 Динамо Брянск - Уфа 1:0 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Спартак Тамбов - Динамо Брянск 1:3 Динамо Брянск - Муром 1:0 Чайка Песчанокопское - Динамо Брянск 1:2 Динамо Брянск - Спартак Кострома 1:0 Динамо Брянск - Велес Москва 0:1 Волга Ульяновск - Динамо Брянск 1:0 Динамо Брянск - Краснодар-2 1:1 Сокол - Динамо Брянск 1:2 Динамо Брянск - Калуга 7:0 Космос Долгопрудный - Динамо Брянск 0:0
Ротор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1 Ротор - Иртыш Омск 1:0
Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0

Результаты матчей

Динамо Брянск
Ротор

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Динамо Брянск
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
2
12
1.5
2
12
1
13
2.5
1
13

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 0:0 Заявка 14 7 5 2 20 - 15 26
2.
Муром
 3:0 Заявка 15 6 5 4 21 - 19 23
3.
Велес Москва
 2:0 Заявка 15 6 4 5 13 - 15 22
4.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 6 3 5 14 - 13 21
5.
Чайка Песчанокопское
 0:2 Заявка 15 5 5 5 20 - 17 20
6.
Ротор
 0:0 Заявка 15 4 7 4 14 - 16 19
7.
Уфа
 Заявка 13 5 3 5 16 - 9 18
8.
Динамо Брянск
 0:0 Заявка 15 5 3 7 14 - 19 18
9.
Иртыш Омск
 0:0 Заявка 15 4 5 6 11 - 13 17
10.
Спартак Кострома
 0:3 Заявка 15 3 4 8 13 - 20 13

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 15 9 4 2 20 - 12 31
2.
Родина-2 Москва
 15 8 5 2 14 - 9 29
3.
Авангард Курск
 15 7 3 5 24 - 14 24
4.
Челябинск
 15 5 5 5 17 - 15 20
5.
Металлург Липецк
 15 5 5 5 14 - 20 20
6.
Чертаново
 15 4 7 4 17 - 12 19
7.
Текстильщик
 15 4 7 4 18 - 14 19
8.
Амкар Пермь
 15 4 6 5 13 - 14 18
9.
Форте
 15 5 2 8 17 - 24 17
10.
Салют
 15 1 2 12 13 - 33 5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Москва
 2:0 Заявка 7 4 3 0 9 - 2 15
2.
Уфа
 Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
3.
Муром
 3:0 Заявка 8 4 1 3 10 - 12 13
4.
Краснодар-2
 0:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
5.
Волга Ульяновск
 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6.
Чайка Песчанокопское
 0:2 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
7.
Динамо Брянск
 0:0 Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
8.
Ротор
 0:0 Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
9.
Иртыш Омск
 0:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
10.
Спартак Кострома
 0:3 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина-2 Москва
 8 6 1 1 11 - 4 19
2.
Новосибирск
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Челябинск
 7 4 1 2 11 - 8 13
4.
Форте
 7 4 1 2 9 - 7 13
5.
Чертаново
 8 3 4 1 13 - 4 13
6.
Текстильщик
 7 3 3 1 12 - 4 12
7.
Авангард Курск
 8 3 3 2 17 - 9 12
8.
Металлург Липецк
 7 2 4 1 6 - 6 10
9.
Амкар Пермь
 7 1 4 2 3 - 4 7
10.
Салют
 8 1 1 6 7 - 14 4

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 0:0 Заявка 7 4 2 1 10 - 9 14
2.
Волга Ульяновск
 Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
3.
Муром
 3:0 Заявка 7 2 4 1 11 - 7 10
4.
Чайка Песчанокопское
 0:2 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
5.
Иртыш Омск
 0:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 6 9
6.
Ротор
 0:0 Заявка 8 2 3 3 5 - 9 9
7.
Динамо Брянск
 0:0 Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
8.
Велес Москва
 2:0 Заявка 8 2 1 5 4 - 13 7
9.
Уфа
 Заявка 7 1 2 4 5 - 6 5
10.
Спартак Кострома
 0:3 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Авангард Курск
 7 4 0 3 7 - 5 12
2.
Новосибирск
 7 3 3 1 8 - 6 12
3.
Амкар Пермь
 8 3 2 3 10 - 10 11
4.
Родина-2 Москва
 7 2 4 1 3 - 5 10
5.
Металлург Липецк
 8 3 1 4 8 - 14 10
6.
Челябинск
 8 1 4 3 6 - 7 7
7.
Текстильщик
 8 1 4 3 6 - 10 7
8.
Чертаново
 7 1 3 3 4 - 8 6
9.
Форте
 8 1 1 6 8 - 17 4
10.
Салют
 7 0 1 6 6 - 19 1

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 7
Муром Агуреев Даниил 7
Форте Лаврищев Дмитрий 6
Краснодар-2 Муллин Камиль 5
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 5
Весь список

Топ нарушителей
Велес Москва Макеев Евгений 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Муром Бутаков Евгений 1
Чайка Песчанокопское Шахтиев Халид 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    8'
    Ахмедханов исполнил и третий угловой удар волгоградцев. Прошла скидка на Пяткина, который ногой с линии вратарской площади пробил рядом с ближней штангой.
  • Угловой
    7'
    Второй угловой у гостей исполнил Ахмедханов. Опасным и этот "стандарт" не получился. Хозяева выбили мяч за боковую линию поля.
  • Опасный момент
    6'
    Дальний удар Пяткина Шабанов отразил.
  • Угловой
    4'
    Прищепа исполнил первый угловой удар в матче. Навес на ближнюю штангу получился слабым, и хозяева выбили мяч.
  • 3'
    Команды осторожно начали встречу. "Ротор" старается действовать немного настойчивее.
  • 2'
    "Динамо" играет в синей форме, "Ротор" - в белых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Динамо"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча пятнадцатого тура Российской второй лиги А, в котором сыграют брянское «Динамо» и «Ротор». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.70. Новички получат приятный бонус!
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Прогнозы 121
Динамо Брянск 27.3% (33)
X 45.5% (55)
Ротор 27.3% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Динамо Брянск
Ничья
Ротор
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Динамо Брянск 0:0 Ротор

Исход игры
Динамо Брянск
27% (33)
Ничья
45.9% (56)
Ротор
27% (33)
Тотал 2.5
Больше
29.2% (33)
Меньше
70.8% (80)
Обе команды забьют
Да
72.57% (82)
Нет
27.43% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.2% (49)
2:1 Динамо Брянск
13.9% (17)
0:1 Ротор
13.9% (17)
1:2 Ротор
9.8% (12)
1:0 Динамо Брянск
9% (11)
2:2 Ничья
3.3% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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