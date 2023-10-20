Тур: 15.
Позже
История личных встреч
Динамо Брянск
Ротор
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Брянск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купцов Дмитрий
|4
|0.29
|Пикатов Дмитрий
|2
|0.14
|Луппа Данил
|2
|0.14
|Кудряшов Павел
|1
|0.07
|Фасхутдинов Владислав
|1
|0.07
|Гордеев Кирилл
|1
|0.07
|Илюхин Дмитрий
|1
|0.07
|Новиков Максим
|1
|0.07
|Медведев Артем
|1
|0.07
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арсентьев Даниил
|4
|0.29
|Зуйков Сергей
|3
|0.21
|Никитин Алексей
|2
|0.14
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.14
|Дворецков Филипп
|1
|0.07
|Магомедов Рашид
|1
|0.07
|Агеев Михаил
|1
|0.07
Карточки
Динамо Брянск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Динамо Брянск
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ротор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Динамо Брянск
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Ротор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
6
8
Динамо Брянск
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Ротор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
5
56%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Пропущено
12
7
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
1
7%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
1
7%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
3
21%
7
50%
61-75
3
21%
2
14%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
21%
1
7%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
4
21%
4
27%
61-75
4
21%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Брянск
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Муром - Динамо Брянск 3:1 Динамо Брянск - Чайка Песчанокопское 1:4 Спартак Кострома - Динамо Брянск 3:1 Динамо Брянск - Шинник 1:3
Велес Москва - Динамо Брянск 2:1 Динамо Брянск - Волга Ульяновск 0:1 Динамо Брянск - Калуга 0:0 Иртыш Омск - Динамо Брянск 1:3 Динамо Брянск - Уфа 1:0 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Спартак Тамбов - Динамо Брянск 1:3 Динамо Брянск - Муром 1:0 Чайка Песчанокопское - Динамо Брянск 1:2 Динамо Брянск - Спартак Кострома 1:0 Динамо Брянск - Велес Москва 0:1 Волга Ульяновск - Динамо Брянск 1:0 Динамо Брянск - Краснодар-2 1:1 Сокол - Динамо Брянск 1:2 Динамо Брянск - Калуга 7:0 Космос Долгопрудный - Динамо Брянск 0:0
Ротор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1 Ротор - Иртыш Омск 1:0
Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0
Результаты матчей
Динамо Брянск
Ротор
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Динамо Брянск
Ротор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
212
212
113
113
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 15
|25
|2.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 13
|21
|3.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 15
|20
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 19
|20
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 15
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 9
|18
|7.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 16
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 19
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 13
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 17
|13
Группа серебро
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|2.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 12
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|2.
|7
|5
|1
|1
|9 - 3
|16
|3.
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|12 - 3
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|16 - 7
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|12 - 4
|12
|7.
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|9.
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|10.
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 9
|14
|2.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|3.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|4.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|5.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|6.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|8.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 13
|7
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|0
|3
|7 - 5
|12
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|4.
|7
|2
|4
|1
|3 - 5
|10
|5.
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|6.
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|7.
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|8.
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|9.
|8
|1
|1
|6
|8 - 17
|4
|10.
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
|Муром
|Агуреев Даниил
|6
|Краснодар-2
|Муллин Камиль
|5
|Чайка Песчанокопское
|Долгов Павел
|5
|Муром
|Азявин Илья
|5
|Салют
|Максимчук Артур
|5
|Велес Москва
|Макеев Евгений
|1
|Волга Ульяновск
|Воронин Евгений
|1
|Муром
|Бутаков Евгений
|1
|Чайка Песчанокопское
|Шахтиев Халид
|1
|Форте
|Муслуев Идрис
|1
Прогнозы на матч Динамо Брянск - Ротор
Исход игры
Динамо Брянск
26.3% (15)
Ничья
47.4% (27)
Ротор
26.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
25% (13)
Меньше
75% (39)
Обе команды забьют
Да
71.15% (37)
Нет
28.85% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.1% (24)
1:0 Динамо Брянск
12.3% (7)
0:1 Ротор
12.3% (7)
2:1 Динамо Брянск
10.5% (6)
1:2 Ротор
8.8% (5)
2:2 Ничья
3.5% (2)
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