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  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 15.
Динамо Брянск
 
Позже
Ротор
Прогнозы 57
Динамо Брянск 26.3% (15)
X 47.4% (27)
Ротор 26.3% (15)
Все прогнозы

История личных встреч

Динамо Брянск
Ротор

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ВЛА
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Брянск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купцов Дмитрий 4 0.29
Пикатов Дмитрий 2 0.14
Луппа Данил 2 0.14
Кудряшов Павел 1 0.07
Фасхутдинов Владислав 1 0.07
Гордеев Кирилл 1 0.07
Илюхин Дмитрий 1 0.07
Новиков Максим 1 0.07
Медведев Артем 1 0.07
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арсентьев Даниил 4 0.29
Зуйков Сергей 3 0.21
Никитин Алексей 2 0.14
Гаджимурадов Рамазан 2 0.14
Дворецков Филипп 1 0.07
Магомедов Рашид 1 0.07
Агеев Михаил 1 0.07

Карточки

Динамо Брянск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Динамо Брянск
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ротор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Динамо Брянск
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Ротор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

6
8
Динамо Брянск
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Ротор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
5
56%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Пропущено

12
7
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
1
7%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
1
7%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
3
21%
7
50%
61-75
3
21%
2
14%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
21%
1
7%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
4
21%
4
27%
61-75
4
21%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Брянск
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Муром - Динамо Брянск 3:1 Динамо Брянск - Чайка Песчанокопское 1:4 Спартак Кострома - Динамо Брянск 3:1 Динамо Брянск - Шинник 1:3
Велес Москва - Динамо Брянск 2:1 Динамо Брянск - Волга Ульяновск 0:1 Динамо Брянск - Калуга 0:0 Иртыш Омск - Динамо Брянск 1:3 Динамо Брянск - Уфа 1:0 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Спартак Тамбов - Динамо Брянск 1:3 Динамо Брянск - Муром 1:0 Чайка Песчанокопское - Динамо Брянск 1:2 Динамо Брянск - Спартак Кострома 1:0 Динамо Брянск - Велес Москва 0:1 Волга Ульяновск - Динамо Брянск 1:0 Динамо Брянск - Краснодар-2 1:1 Сокол - Динамо Брянск 1:2 Динамо Брянск - Калуга 7:0 Космос Долгопрудный - Динамо Брянск 0:0
Ротор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1 Ротор - Иртыш Омск 1:0
Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0

Результаты матчей

Динамо Брянск
Ротор

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Динамо Брянск
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
2
12
1.5
2
12
1
13
2.5
1
13

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 Заявка 13 7 4 2 20 - 15 25
2.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 6 3 5 14 - 13 21
3.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 14 5 5 4 20 - 15 20
4.
Муром
 Заявка 14 5 5 4 18 - 19 20
5.
Велес Москва
 Заявка 14 5 4 5 11 - 15 19
6.
Уфа
 Заявка 13 5 3 5 16 - 9 18
7.
Ротор
 Заявка 14 4 6 4 14 - 16 18
8.
Динамо Брянск
 Заявка 14 5 2 7 14 - 19 17
9.
Иртыш Омск
 Заявка 14 4 4 6 11 - 13 16
10.
Спартак Кострома
 Заявка 14 3 4 7 13 - 17 13

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 14 9 3 2 19 - 11 30
2.
Родина-2 Москва
 14 7 5 2 12 - 8 26
3.
Авангард Курск
 14 7 3 4 23 - 12 24
4.
Текстильщик
 14 4 7 3 18 - 13 19
5.
Чертаново
 14 4 6 4 16 - 11 18
6.
Амкар Пермь
 14 4 6 4 12 - 12 18
7.
Челябинск
 14 4 5 5 14 - 15 17
8.
Металлург Липецк
 14 4 5 5 12 - 19 17
9.
Форте
 14 4 2 8 16 - 24 14
10.
Салют
 14 1 2 11 13 - 30 5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
2.
Муром
 Заявка 8 4 1 3 10 - 12 13
3.
Велес Москва
 Заявка 6 3 3 0 7 - 2 12
4.
Краснодар-2
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5.
Волга Ульяновск
 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
7.
Динамо Брянск
 Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
8.
Ротор
 Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
9.
Спартак Кострома
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
10.
Иртыш Омск
 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 8 6 1 1 12 - 6 19
2.
Родина-2 Москва
 7 5 1 1 9 - 3 16
3.
Челябинск
 7 4 1 2 11 - 8 13
4.
Чертаново
 7 3 3 1 12 - 3 12
5.
Авангард Курск
 7 3 3 1 16 - 7 12
6.
Текстильщик
 7 3 3 1 12 - 4 12
7.
Форте
 6 3 1 2 8 - 7 10
8.
Металлург Липецк
 7 2 4 1 6 - 6 10
9.
Амкар Пермь
 7 1 4 2 3 - 4 7
10.
Салют
 7 1 1 5 7 - 11 4

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 Заявка 7 4 2 1 10 - 9 14
2.
Волга Ульяновск
 Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
3.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
4.
Иртыш Омск
 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
5.
Ротор
 Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
6.
Муром
 Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
7.
Динамо Брянск
 Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
8.
Велес Москва
 Заявка 8 2 1 5 4 - 13 7
9.
Уфа
 Заявка 7 1 2 4 5 - 6 5
10.
Спартак Кострома
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Авангард Курск
 7 4 0 3 7 - 5 12
2.
Новосибирск
 6 3 2 1 7 - 5 11
3.
Амкар Пермь
 7 3 2 2 9 - 8 11
4.
Родина-2 Москва
 7 2 4 1 3 - 5 10
5.
Металлург Липецк
 7 2 1 4 6 - 13 7
6.
Текстильщик
 7 1 4 2 6 - 9 7
7.
Чертаново
 7 1 3 3 4 - 8 6
8.
Челябинск
 7 0 4 3 3 - 7 4
9.
Форте
 8 1 1 6 8 - 17 4
10.
Салют
 7 0 1 6 6 - 19 1

Топ бомбардиров
Муром Агуреев Даниил 6
Краснодар-2 Муллин Камиль 5
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 5
Муром Азявин Илья 5
Салют Максимчук Артур 5
Весь список

Топ нарушителей
Велес Москва Макеев Евгений 1
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Муром Бутаков Евгений 1
Чайка Песчанокопское Шахтиев Халид 1
Форте Муслуев Идрис 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Брянск - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2023, осталось 2 дня 7 часов 53 минуты.



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    • Прогнозы 57
    Динамо Брянск 26.3% (15)
    X 47.4% (27)
    Ротор 26.3% (15)
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    Где смотреть матч Динамо Брянск - Ротор онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Брянск - Ротор

    Исход игры
    Динамо Брянск
    26.3% (15)
    Ничья
    47.4% (27)
    Ротор
    26.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (13)
    Меньше
    75% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    71.15% (37)
    Нет
    28.85% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.1% (24)
    1:0 Динамо Брянск
    12.3% (7)
    0:1 Ротор
    12.3% (7)
    2:1 Динамо Брянск
    10.5% (6)
    1:2 Ротор
    8.8% (5)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
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