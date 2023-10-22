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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Болонья
2:0
Второй тайм: 49'
Фрозиноне

Ход матча

19'
Фергюсон Льюис
1:0
22'
Де Сильвестри Лоренцо
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 252 Количество передач 230
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 116
Болонья 87.1% (101)
X 11.2% (13)
Фрозиноне 1.7% (2)
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28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
31
Бёкема
Сэм
33
Калафьори
Рикардо
22
Ликояннис
Хараламбос
8
Фройлер
Ремо
20
Эбишер
Мишель
7
Орсолини
Риккардо
19
Фергюсон
Льюис
56
Салемакерс
Алексис
9
Зиркзее
Джошуа
80
Турати
Стефано
22
Ойоно
Энтони
6
Романьоли
Симоне
5
Околи
Меме
3
Марчицца
Риккардо
36
Маццители
Лука
45
Барренечеа
Энцо
18
Соуле
Матиас
12
Рейньер
Жезус
16
Гарритано
Лука
70
Хеддира
Валид
Болонья
4-2-3-1
Фрозиноне
4-2-3-1

История личных встреч

Болонья
Фрозиноне

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:4
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:0
СB
2:1
СB
2:2
К
0:0
СB
2:1
СB
0:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.75
1.4

Среднее время на гол

120
64

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
0.89

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

101
101

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.44
Фергюсон Льюис 2 0.22
Зиркзее Джошуа 2 0.22
Де Сильвестри Лоренцо 1 0.11
Фаббиан Джованни 1 0.11
Кристиансен Виктор 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 2 0.22
Маццители Лука 2 0.22
Харрауи Абдау 2 (1) 0.22
Романьоли Симоне 1 0.11
Хеддира Валид 1 (1) 0.11
Лирола Поль 1 0.11
Рейньер Жезус 1 0.11
Монтеризи Иларио 1 0.11
Марчицца Риккардо 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салемакерс Алексис 1 1
Мотта Тьяго 2 0
Фергюсон Льюис 2 0
Эбишер Мишель 2 0
Пош Штефан 2 0
Ндой Дан 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Бёкема Сэм 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Эль-Аззузи Уссама 1 0
Корацца Томмазо 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Околи Меме 3 0
Барренечеа Энцо 3 0
Маццители Лука 2 0
Джелли Франческо 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Ойоно Энтони 2 0
Соуле Матиас 2 0
Романьоли Симоне 1 0
Баэс Хайме 1 0

Результаты матчей

Болонья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Фрозиноне
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фрозиноне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
9
Болонья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Фрозиноне
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
2
67%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
2
67%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
3
27%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Пропущено

6
11
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
3
50%
1
9%
1-15
2
33%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0
Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1
Фрозиноне
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1
Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0

Результаты матчей

Болонья
Фрозиноне

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Болонья
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
2
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 24 - 5 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 16 - 8 21
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
Фиорентина
 Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
5.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
6.
Рома
 Заявка 9 4 2 3 20 - 12 14
7.
Болонья
 2:0 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
8.
Аталанта
 Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
9.
Лацио
 Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
10.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
11.
Монца
 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
12.
Фрозиноне
 0:2 Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
13.
Сассуоло
 Заявка 9 3 1 5 12 - 16 10
14.
Торино
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
15.
Дженоа
 Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
16.
Верона
 Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
17.
Удинезе
 Заявка 8 0 5 3 4 - 12 5
18.
Эмполи
 Заявка 8 1 1 6 1 - 16 4
19.
Салернитана
 0:0 Заявка 9 0 4 5 4 - 17 4
20.
Кальяри
 0:0 Заявка 9 0 3 6 3 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
3.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
4.
Болонья
 2:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Фрозиноне
 0:2 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
6.
Лечче
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
7.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
8.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
9.
Аталанта
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
10.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
11.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Наполи
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
13.
Сассуоло
 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
14.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
15.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Салернитана
 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
20.
Кальяри
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
3.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
10.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11.
Болонья
 2:0 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
12.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Торино
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
16.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Фрозиноне
 0:2 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
18.
Кальяри
 0:0 Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
19.
Салернитана
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Рома Лукаку Ромелу 5
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 5
Ювентус Рабио Адриен 4
Рома Паредес Леандро 4
Эмполи Мале Юссеф 4
Верона Маньяни Джанджакомо 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Зиркзее Джошуа из команды Болонья в офсайде
  • 48'
    Удар от ворот произведет Фрозиноне
  • 47'
    Болонья пытается что-то создать.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Болонья
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Болонья: 61%, Фрозиноне: 39%.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится ничьей.
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    Прогнозы 116
    Болонья 87.1% (101)
    X 11.2% (13)
    Фрозиноне 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Фрозиноне
    3.90
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    3.90
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    5.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 2:0 Фрозиноне

    Исход игры
    Болонья
    87.1% (101)
    Ничья
    11.2% (13)
    Фрозиноне
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.82% (34)
    Меньше
    70.18% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    39.47% (45)
    Нет
    60.53% (69)
    Популярный счёт
    1:0 Болонья
    45.7% (53)
    2:1 Болонья
    25% (29)
    2:0 Болонья
    12.9% (15)
    1:1 Ничья
    9.5% (11)
    3:2 Болонья
    1.7% (2)
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    Болонья
    Фрозиноне
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