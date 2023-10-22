Тур: 9. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Довери Даниэле
0'
1:0
19' ГолФергюсон Льюис
2:0
22' ГолДе Сильвестри Лоренцо
59' Желтая карточкаЭбишер Мишель
2:1
63' ПенальтиСоуле Матиас
88' Желтая карточкаМаццители Лука
88' Желтая карточкаЗиркзее Джошуа
90' Вторая желтая карточкаМаццители Лука
90'+6
Ход матча
19'
1:0
22'
59'
63'
2:1
88'
88'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
473 Количество передач 383
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёкема
Сэм
22
Ойоно
Энтони
18
Соуле
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндой ДанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ойоно ЭнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чуни МарвинНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Болонья
Фрозиноне
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.75
1.4
Среднее время на гол
120
64
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.89
0.89
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
101
101
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.44
|Фергюсон Льюис
|2
|0.22
|Зиркзее Джошуа
|2
|0.22
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.11
|Фаббиан Джованни
|1
|0.11
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|3 (1)
|0.33
|Маццители Лука
|2
|0.22
|Харрауи Абдау
|2 (1)
|0.22
|Романьоли Симоне
|1
|0.11
|Хеддира Валид
|1 (1)
|0.11
|Лирола Поль
|1
|0.11
|Рейньер Жезус
|1
|0.11
|Монтеризи Иларио
|1
|0.11
|Марчицца Риккардо
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эбишер Мишель
|3
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|1
|Мотта Тьяго
|2
|0
|Фергюсон Льюис
|2
|0
|Пош Штефан
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Ндой Дан
|2
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Бёкема Сэм
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маццители Лука
|3
|1
|Околи Меме
|3
|0
|Барренечеа Энцо
|3
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Ойоно Энтони
|2
|0
|Соуле Матиас
|2
|0
|Романьоли Симоне
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фрозиноне
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фрозиноне
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
9
Болонья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Фрозиноне
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
67%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
2
67%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
3
25%
1-15
5
50%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
4
33%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Пропущено
7
13
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
3
43%
1
8%
1-15
2
29%
6
46%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0
Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1
Фрозиноне
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1
Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0
Результаты матчей
Болонья
Фрозиноне
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Болонья
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
45
36
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|24 - 5
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 8
|21
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 12
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|1 - 16
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 19
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|7.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|9.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|10.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 4
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
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|Берарди Доменико
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|Рома
|Лукаку Ромелу
|5
|Милан
|Эрнандес Тео
|5
|Фрозиноне
|Маццители Лука
|1 3
|Ювентус
|Рабио Адриен
|4
|Рома
|Паредес Леандро
|4
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болонья 2:1 Фрозиноне
Исход игры
Болонья
87.1% (101)
Ничья
11.2% (13)
Фрозиноне
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
29.82% (34)
Меньше
70.18% (80)
Обе команды забьют
Да
39.47% (45)
Нет
60.53% (69)
Популярный счёт
1:0 Болонья
45.7% (53)
2:1 Болонья
25% (29)
2:0 Болонья
12.9% (15)
1:1 Ничья
9.5% (11)
3:2 Болонья
1.7% (2)
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