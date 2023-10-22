Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Тактическая замена. Валид Кеддира уходит с поля и его заменяет Marvin Cuni

Marvin Cuni нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Гарритано Лука из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Валид Кеддира нанес удар головой, но Лукаш Скорупский спокойно отбил мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Болонья

46' Барренечеа Энцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Соуле Матиас из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Ойоно Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Маццители Лука пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

41' Маццители Лука пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

40' Соуле Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

36' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

33' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Болонья

32' Соуле Матиас не смог попасть в створ ударом издали

32' Валид Кеддира из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Салемакерс Алексис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Хорошую попытку сделал Орсолини Риккардо . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Орсолини Риккардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Эбишер Мишель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Валид Кеддира выиграл воздушное противоборство у Бёкема Сэм

30' Марчицца Риккардо из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Болонья

29' Соуле Матиас из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Матч возобновится спорным мячом

27' Эбишер Мишель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Удар от ворот произведет Болонья

25' Фройлер Ремо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Фрозиноне

22' Стефано Турати плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

22' Стефано Турати из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Г О О О О О Л - Фергюсон Льюис из команды Болонья легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

19' Салемакерс Алексис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Зиркзее Джошуа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Хорошую попытку сделал Ойоно Энтони . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Ойоно Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Болонья

13' Хорошую попытку сделал Фройлер Ремо . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Матч возобновится спорным мячом

11' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

10' Фройлер Ремо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Орсолини Риккардо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Удар от ворот произведет Болонья

6' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Бёкема Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Фройлер Ремо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Болонья

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Болонья начинает с центра поля