  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Болонья
2:1
Конец матча
Фрозиноне
0'
1:0
19' Гол
Фергюсон Льюис
2:0
22' Гол
Де Сильвестри Лоренцо
59' Желтая карточка
Эбишер Мишель
2:1
63' Пенальти
Соуле Матиас
88' Желтая карточка
Маццители Лука
88' Желтая карточка
Зиркзее Джошуа
90' Вторая желтая карточка
Маццители Лука
90'+6

Ход матча

19'
Фергюсон Льюис
1:0
22'
Де Сильвестри Лоренцо
2:0
56'
 
Баэс Хайме
Гарритано Лука
56'
 
Чуни Марвин
Хеддира Валид
59'
Эбишер Мишель
 
63'
2:1
Соуле Матиас
74'
Ндой Дан
Орсолини Риккардо
 
74'
Кристиансен Виктор
Ликояннис Хараламбос
 
75'
 
Ибрагимович Арийон
Рейньер Жезус
75'
 
Брешанини Марко
Барренечеа Энцо
83'
Моро Никола
Салемакерс Алексис
 
84'
Корацца Томмазо
Де Сильвестри Лоренцо
 
84'
Эль-Аззузи Уссама
Фройлер Ремо
 
85'
 
Жорже Кайо
Ойоно Энтони
88'
 
Маццители Лука
88'
Зиркзее Джошуа
 
90'
 
Маццители Лука

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 473 Количество передач 383
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Болонья 87.1% (101)
X 11.2% (13)
Фрозиноне 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
31
Бёкема
Сэм
33
Калафьори
Рикардо
22
Ликояннис
Хараламбос
8
Фройлер
Ремо
20
Эбишер
Мишель
7
Орсолини
Риккардо
19
Фергюсон
Льюис
56
Салемакерс
Алексис
9
Зиркзее
Джошуа
80
Турати
Стефано
22
Ойоно
Энтони
6
Романьоли
Симоне
5
Околи
Меме
3
Марчицца
Риккардо
36
Маццители
Лука
45
Барренечеа
Энцо
18
Соуле
Матиас
12
Рейньер
Жезус
16
Гарритано
Лука
70
Хеддира
Валид
Болонья
4-2-3-1
Фрозиноне
4-2-3-1

История личных встреч

Болонья
Фрозиноне

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:4
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:0
СB
2:1
СB
2:2
К
0:0
СB
2:1
СB
0:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.75
1.4

Среднее время на гол

120
64

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
0.89

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

101
101

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.44
Фергюсон Льюис 2 0.22
Зиркзее Джошуа 2 0.22
Де Сильвестри Лоренцо 1 0.11
Фаббиан Джованни 1 0.11
Кристиансен Виктор 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 3 (1) 0.33
Маццители Лука 2 0.22
Харрауи Абдау 2 (1) 0.22
Романьоли Симоне 1 0.11
Хеддира Валид 1 (1) 0.11
Лирола Поль 1 0.11
Рейньер Жезус 1 0.11
Монтеризи Иларио 1 0.11
Марчицца Риккардо 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эбишер Мишель 3 0
Салемакерс Алексис 1 1
Мотта Тьяго 2 0
Фергюсон Льюис 2 0
Пош Штефан 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Ндой Дан 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Бёкема Сэм 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Эль-Аззузи Уссама 1 0
Корацца Томмазо 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маццители Лука 3 1
Околи Меме 3 0
Барренечеа Энцо 3 0
Джелли Франческо 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Ойоно Энтони 2 0
Соуле Матиас 2 0
Романьоли Симоне 1 0
Баэс Хайме 1 0

Результаты матчей

Болонья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фрозиноне
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фрозиноне
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
9
Болонья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Фрозиноне
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
67%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
2
67%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
3
25%
1-15
5
50%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
4
33%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
3
43%
1
8%
1-15
2
29%
6
46%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0
Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1
Фрозиноне
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1
Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0

Результаты матчей

Болонья
Фрозиноне

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Болонья
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 24 - 5 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 16 - 8 21
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
Фиорентина
 Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
5.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
6.
Рома
 Заявка 9 4 2 3 20 - 12 14
7.
Болонья
 Заявка 9 3 5 1 10 - 7 14
8.
Аталанта
 Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
9.
Лацио
 Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
10.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
11.
Монца
 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
12.
Фрозиноне
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
13.
Сассуоло
 Заявка 9 3 1 5 12 - 16 10
14.
Торино
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
15.
Дженоа
 Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
16.
Верона
 Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
17.
Удинезе
 Заявка 8 0 5 3 4 - 12 5
18.
Эмполи
 Заявка 8 1 1 6 1 - 16 4
19.
Салернитана
 Заявка 9 0 4 5 6 - 19 4
20.
Кальяри
 Заявка 9 0 3 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
3.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
4.
Болонья
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
6.
Лечче
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
7.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
8.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
9.
Аталанта
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
10.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
11.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Наполи
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
13.
Сассуоло
 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
14.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
15.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
19.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
3.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
10.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
12.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Торино
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
16.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Фрозиноне
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Рома Лукаку Ромелу 5
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 5
Фрозиноне Маццители Лука 1 3
Ювентус Рабио Адриен 4
Рома Паредес Леандро 4
Салернитана Дьомбер Норберт 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Болонья 87.1% (101)
    X 11.2% (13)
    Фрозиноне 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Болонья 2:1 Фрозиноне онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 2:1 Фрозиноне

    Исход игры
    Болонья
    87.1% (101)
    Ничья
    11.2% (13)
    Фрозиноне
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.82% (34)
    Меньше
    70.18% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    39.47% (45)
    Нет
    60.53% (69)
    Популярный счёт
    1:0 Болонья
    45.7% (53)
    2:1 Болонья
    25% (29)
    2:0 Болонья
    12.9% (15)
    1:1 Ничья
    9.5% (11)
    3:2 Болонья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     