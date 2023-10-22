Тур: 9. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Маринелли Ливио
0'
42' Желтая карточкаЛукман Адемола
53' Желтая карточкаТолой Рафаэл
56' Желтая карточкаГудмундссон Альберт
1:0
68' ГолЛукман Адемола
71' Желтая карточкаДжилардино Альберто
85' Желтая карточкаХатебур Ханс
90' Желтая карточкаДзаппакоста Давиде
2:0
90' ГолЭдерсон Хонорато
Ход матча
42'
53'
68'
1:0
85'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
332 Количество передач 180
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Леали
Никола
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
18
Экубан
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Полузащитник
-
25 Адопо НдариПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Леали НиколаВратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Нападающий
-
-
40 Seydou Fini
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Аталанта
Дженоа
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
28 матчей
35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
32.1%
50%
17.9%
9 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
24
Голов в среднем за матч
1.14
1.71
Среднее время на гол
78
52
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
36
38
Голов в среднем за матч
1.29
1.36
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
70
66
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|3
|0.33
|Копмейнерс Тëн
|2
|0.22
|Эдерсон Хонорато
|2
|0.22
|Скамакка Джанлука
|2
|0.22
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0.11
|Сапата Дуван
|1
|0.11
|Колашинац Сеад
|1
|0.11
|Пашалич Марио
|1
|0.11
|Цортеа Надир
|1
|0.11
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Муриэль Луис
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|3
|0.33
|Гудмундссон Альберт
|3
|0.33
|Торсби Мортен
|1
|0.11
|Бани Маттиа
|1
|0.11
|Бираски Давиде
|1
|0.11
|Мессиас Жуниор
|1
|0.11
|Френдруп Мортен
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
|Дрэгушин Раду
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Джимсити Берат
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Хольм Эмиль
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосеп
|2
|1
|Бани Маттиа
|3
|0
|Ретеги Матео
|3
|0
|Де Винтер Кони
|3
|0
|Аарон Мартин
|1
|1
|Джилардино Альберто
|2
|0
|Стротман Кевин
|2
|0
|Бадель Милан
|2
|0
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Френдруп Мортен
|2
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Гудмундссон Альберт
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дженоа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Аталанта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Дженоа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
3
6
Аталанта
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Дженоа
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
29%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
14%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
4
29%
3
27%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
3
21%
2
18%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
29%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1
Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0 Аталанта - Локарно 10:0 Аталанта - Монца 5:2 Интер Милан - Аталанта 3:2 Аталанта - Верона 3:1
Дженоа
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0
Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0
Результаты матчей
Аталанта
Дженоа
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
53
35
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|24 - 5
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 8
|21
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|6.
|1:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 12
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|15.
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 13
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|1 - 16
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 19
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|8.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|10.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 4
|6
|15.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|11.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
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|4
|Рома
|Паредес Леандро
|4
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта 2:0 Дженоа
Исход игры
Аталанта
91.9% (113)
Ничья
6.5% (8)
Дженоа
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.04% (65)
Меньше
41.96% (47)
Обе команды забьют
Да
60.71% (68)
Нет
39.29% (44)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
43.9% (54)
2:0 Аталанта
25.2% (31)
1:0 Аталанта
8.1% (10)
3:1 Аталанта
4.1% (5)
1:1 Ничья
3.3% (4)
3:2 Аталанта
2.4% (3)
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