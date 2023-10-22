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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Аталанта
2:0
Конец матча
Дженоа
0'
42' Желтая карточка
Лукман Адемола
53' Желтая карточка
Толой Рафаэл
56' Желтая карточка
Гудмундссон Альберт
1:0
68' Гол
Лукман Адемола
71' Желтая карточка
Джилардино Альберто
85' Желтая карточка
Хатебур Ханс
90' Желтая карточка
Дзаппакоста Давиде
2:0
90' Гол
Эдерсон Хонорато
90' Желтая карточка
Бани Маттиа
90'+9

Ход матча

42'
Лукман Адемола
 
46'
Миранчук Алексей
Де Кетеларе Шарль
 
53'
Толой Рафаэл
 
56'
 
Гудмундссон Альберт
68'
Лукман Адемола
1:0
71'
 
Джилардино Альберто
79'
Муриэль Луис
Скамакка Джанлука
 
79'
Пашалич Марио
Лукман Адемола
 
83'
 
Гальдамес Пабло
Малиновский Руслан
83'
 
Пушкаш Георге
Торсби Мортен
85'
Хатебур Ханс
 
87'
 
Seydou Fini
Сабелли Стефано
89'
Колашинац Сеад
Руджери Маттео
 
90'
Дзаппакоста Давиде
 
90'
Хатебур Ханс
Дзаппакоста Давиде
 
90'
 
Фольякко Алессандро
Экубан Калеб
90'
Эдерсон Хонорато
(Пашалич Марио)
2:0
90'
 
Бани Маттиа

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 553 Количество передач 409
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Аталанта 91.9% (113)
X 6.5% (8)
Дженоа 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
29
Карнесекки
Марко
2
Толой
Рафаэл
19
Джимсити
Берат
42
Скальвини
Джорджио
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
17
Де
Кетеларе
Шарль
11
Лукман
Адемола
90
Скамакка
Джанлука
16
Леали
Никола
5
Дрэгушин
Раду
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
2
Торсби
Мортен
32
Френдруп
Мортен
17
Малиновский
Руслан
55
Хапс
Ридгесиано
11
Гудмундссон
Альберт
18
Экубан
Калеб
Аталанта
3-4-2-1
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Аталанта
Дженоа

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

28 матчей

35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

32.1%
50%
17.9%
9 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

СA
0:0
СA
0:0
СA
3:4
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:5
СA
3:0
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:4
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

16
24

Голов в среднем за матч

1.14
1.71

Среднее время на гол

78
52

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

36
38

Голов в среднем за матч

1.29
1.36

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

70
66

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдерсон Хонорато 3 0.33
Лукман Адемола 3 0.33
Копмейнерс Тëн 2 0.22
Скамакка Джанлука 2 0.22
Де Кетеларе Шарль 1 0.11
Пашалич Марио 1 0.11
Сапата Дуван 1 0.11
Колашинац Сеад 1 0.11
Цортеа Надир 1 0.11
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Муриэль Луис 0 0
Адопо Ндари 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 3 0.33
Гудмундссон Альберт 3 0.33
Торсби Мортен 1 0.11
Бани Маттиа 1 0.11
Бираски Давиде 1 0.11
Мессиас Жуниор 1 0.11
Френдруп Мортен 0 0
Стротман Кевин 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Дрэгушин Раду 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 3 0
Толой Рафаэл 2 0
Джимсити Берат 2 0
Лукман Адемола 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Хольм Эмиль 1 0
Руджери Маттео 1 0
Цортеа Надир 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 4 0
Мартинес Хосеп 2 1
Ретеги Матео 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Аарон Мартин 1 1
Джилардино Альберто 2 0
Стротман Кевин 2 0
Бадель Милан 2 0
Малиновский Руслан 2 0
Френдруп Мортен 2 0
Сабелли Стефано 1 0
Торсби Мортен 1 0
Гудмундссон Альберт 1 0

Результаты матчей

Аталанта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Дженоа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Аталанта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Дженоа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

3
6
Аталанта
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Дженоа
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
29%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Забито

16
11
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
13%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
4
25%
3
27%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
4
25%
2
18%
76-90

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 8
2
29%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1
Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0 Аталанта - Локарно 10:0 Аталанта - Монца 5:2 Интер Милан - Аталанта 3:2 Аталанта - Верона 3:1
Дженоа
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0
Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0

Результаты матчей

Аталанта
Дженоа

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
6
3
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 24 - 5 22
2.
Милан
 0:0 Заявка 9 7 1 1 16 - 8 22
3.
Ювентус
 0:0 Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
4.
Фиорентина
 Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
5.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
6.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 15 - 8 16
7.
Рома
 Заявка 9 4 2 3 20 - 12 14
8.
Болонья
 Заявка 9 3 5 1 10 - 7 14
9.
Лацио
 Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
10.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
11.
Монца
 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
12.
Фрозиноне
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
13.
Сассуоло
 Заявка 9 3 1 5 12 - 16 10
14.
Торино
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Верона
 Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
17.
Удинезе
 Заявка 8 0 5 3 4 - 12 5
18.
Эмполи
 Заявка 8 1 1 6 1 - 16 4
19.
Салернитана
 Заявка 9 0 4 5 6 - 19 4
20.
Кальяри
 Заявка 9 0 3 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
2.
Милан
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Ювентус
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
5.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
6.
Болонья
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Лечче
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
9.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
10.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
11.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Наполи
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
13.
Сассуоло
 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
14.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
15.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
19.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2.
Милан
 0:0 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
3.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Ювентус
 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
9.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
11.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
12.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Торино
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
16.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Фрозиноне
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Рома Лукаку Ромелу 5
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 5
Фрозиноне Маццители Лука 1 3
Ювентус Рабио Адриен 4
Рома Паредес Леандро 4
Дженоа Бани Маттиа 4
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 123
    Аталанта 91.9% (113)
    X 6.5% (8)
    Дженоа 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта 2:0 Дженоа

    Исход игры
    Аталанта
    91.9% (113)
    Ничья
    6.5% (8)
    Дженоа
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.04% (65)
    Меньше
    41.96% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    60.71% (68)
    Нет
    39.29% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    43.9% (54)
    2:0 Аталанта
    25.2% (31)
    1:0 Аталанта
    8.1% (10)
    3:1 Аталанта
    4.1% (5)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    3:2 Аталанта
    2.4% (3)
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