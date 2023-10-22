Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Удар от ворот произведет Аталанта

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Пушкаш Георге из команды Дженоа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

90' Дзаппакоста Давиде получил желтую карточку от судьи

89' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Хатебур Ханс получает желтую карточку за неспортивное поведение

84' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Гудмундссон Альберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Васкес Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Аталанта

77' Близко! Гудмундссон Альберт нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

77' Карнесекки Марко взял и забрал мяч на выходе

76' Сабелли Стефано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Экубан Калеб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Дженоа

73' Удар от ворот произведет Аталанта

73' Малиновский Руслан не смог попасть в створ ударом издали

72' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Аталанта

71' Рефери не любит споров - именно за это Джилардино Альберто сейчас получил желтую

68' Команда Аталанта забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

68' Г О О О О Л - Лукман Адемола забивает ударом с правой ноги!

68' Скамакка Джанлука из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Дзаппакоста Давиде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Аталанта

67' Торсби Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Бани Маттиа нанес удар головой, но Марко Карнесекки спокойно отбил мяч.

64' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Хорошую попытку сделал Лукман Адемола . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Миранчук Алексей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

63' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Аталанта

62' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Миранчук Алексей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Френдруп Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Хорошую попытку сделал Гудмундссон Альберт . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Сабелли Стефано из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Дженоа

57' Карнесекки Марко взял и забрал мяч на выходе

57' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Дрэгушин Раду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Гудмундссон Альберт получил желтую карточку от судьи

55' Леали Никола взял и забрал мяч на выходе

55' Удар от ворот произведет Аталанта

54' Малиновский Руслан из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Матч возобновлен

53' Гудмундссон Альберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Толой Рафаэл получил желтую карточку от судьи

52' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Карнесекки Марко взял и забрал мяч на выходе

50' Удар от ворот произведет Аталанта

50' Хапс Ридгесиано не смог попасть в створ ударом издали

50' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Бани Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Дженоа

48' ШТАНГА! Пробил головой Скальвини Джорджио прямо в каркас ворот!

48' Лукман Адемола из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Хорошую попытку сделал Скамакка Джанлука . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Миранчук Алексей из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Удар от ворот произведет Аталанта

47' Малиновский Руслан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно