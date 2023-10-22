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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Салернитана
0:0
Второй тайм: 49'
Кальяри
0'

Ход матча

46'
 
Дзаппа Габриэле
Нандес Найтан
46'
 
Виола Николас
Манкозу Марко

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 171 Количество передач 168
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 117
Салернитана 42.7% (50)
X 45.3% (53)
Кальяри 12% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Кальяри
3.15
3.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
56
Костиль
Бенуа
30
Маццокки
Паскуале
17
Фасио
Федерико
23
Дьомбер
Норберт
3
Брадарич
Домагой
18
Кулибали
Лассана
25
Маджоре
Джулио
20
Кастанос
Григорис
87
Кандрева
Антонио
21
Кабрал
Жоване
10
Диа
Булайе
22
Скуффет
Симоне
8
Нандес
Найтан
3
Гольданига
Эдоардо
4
Доссена
Альберто
27
Ауджелло
Томмазо
29
Макумбу
Антуан
16
Прати
Маттео
14
Дейола
Алессандро
5
Манкозу
Марко
19
Ористанио
Гаэтано
77
Лувумбо
Зито
Салернитана
4-3-2-1
Кальяри
4-3-1-2

История личных встреч

Салернитана
Кальяри

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СB
3:0
СB
0:2

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 2 0.22
Кабрал Жоване 1 0.11
Диа Булайе 1 0.11
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбо Зито 2 0.22
Нандес Найтан 1 (1) 0.11
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 3 0
Фасио Федерико 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Брадарич Домагой 2 0
Ловато Маттео 2 0
Кандрева Антонио 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Пирола Лоренцо 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 2 1
Паволетти Леонардо 2 0
Лувумбо Зито 2 0
Сулемана Ибрахим 2 0
Дейола Алессандро 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Макумбу Антуан 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0

Результаты матчей

Салернитана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кальяри
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Салернитана
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Кальяри
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

2
0
Салернитана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Кальяри
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
4
44%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
24%
1
7%
1-15
2
12%
4
27%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
2
12%
4
27%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
35%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1
Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Фиорентина 3:3
Кальяри
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0
Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1

Результаты матчей

Салернитана
Кальяри

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
3
5
1
7
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 24 - 5 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 16 - 8 21
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
Фиорентина
 Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
5.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
6.
Рома
 Заявка 9 4 2 3 20 - 12 14
7.
Болонья
 2:0 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
8.
Аталанта
 Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
9.
Лацио
 Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
10.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
11.
Монца
 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
12.
Фрозиноне
 0:2 Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
13.
Сассуоло
 Заявка 9 3 1 5 12 - 16 10
14.
Торино
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
15.
Дженоа
 Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
16.
Верона
 Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
17.
Удинезе
 Заявка 8 0 5 3 4 - 12 5
18.
Эмполи
 Заявка 8 1 1 6 1 - 16 4
19.
Салернитана
 0:0 Заявка 9 0 4 5 4 - 17 4
20.
Кальяри
 0:0 Заявка 9 0 3 6 3 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
3.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
4.
Болонья
 2:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Фрозиноне
 0:2 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
6.
Лечче
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
7.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
8.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
9.
Аталанта
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
10.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
11.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Наполи
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
13.
Сассуоло
 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
14.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
15.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Салернитана
 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
20.
Кальяри
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
3.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
10.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11.
Болонья
 2:0 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
12.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Торино
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
16.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Фрозиноне
 0:2 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
18.
Кальяри
 0:0 Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
19.
Салернитана
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Рома Лукаку Ромелу 5
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 5
Ювентус Рабио Адриен 4
Рома Паредес Леандро 4
Эмполи Мале Юссеф 4
Верона Маньяни Джанджакомо 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Салернитана: 56%, Кальяри: 44%.
    • 47'
      Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Брадарич Домагой из команды Салернитана перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 46'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Гольданига Эдоардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Контроль мяча: Салернитана: 58%, Кальяри: 42%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится ничьей.
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      2.41 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 117
    Салернитана 42.7% (50)
    X 45.3% (53)
    Кальяри 12% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Кальяри
    3.15
    3.25
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    3.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана 0:0 Кальяри

    Исход игры
    Салернитана
    42.7% (50)
    Ничья
    45.3% (53)
    Кальяри
    12% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.7% (35)
    Меньше
    69.3% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (76)
    Нет
    33.33% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35% (41)
    1:0 Салернитана
    21.4% (25)
    2:1 Салернитана
    18.8% (22)
    1:2 Кальяри
    9.4% (11)
    0:0 Ничья
    7.7% (9)
    0:1 Кальяри
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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    Салернитана
    Кальяри
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