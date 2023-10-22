Тур: 9. Стадион: Аречи. Главный судья: Чиффи Даниэле
2:2
Конец матча
0'
52' Желтая карточкаКастанос Григорис
71' Желтая карточкаПрати Маттео
0:1
79' ГолЛувумбо Зито
79' Желтая карточкаМартеджани Агустин
80' Желтая карточкаДзаппа Габриэле
1:1
86' ГолДиа Булайе
1:2
88' ГолВиола Николас
89' Желтая карточкаДейола Алессандро
2:2
90' ПенальтиДиа Булайе
90' Желтая карточкаМакумбу Антуан
90' Желтая карточкаДьомбер Норберт
90'+12
Ход матча
71'
79'
0:1
80'
86'
88'
1:2
90'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
9 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 6
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
321 Количество передач 348
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Чауна ЛумНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Салернитана
Кальяри
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|3 (1)
|0.33
|Кандрева Антонио
|2
|0.22
|Кабрал Жоване
|1
|0.11
|Кулибали Лассана
|0
|0
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лувумбо Зито
|3
|0.33
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.11
|Виола Николас
|1
|0.11
|Янкто Якуб
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
|Шомуродов Элдор
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|0
|Кастанос Григорис
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Брадарич Домагой
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Кандрева Антонио
|1
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Пирола Лоренцо
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Паволетти Леонардо
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Макумбу Антуан
|2
|0
|Лувумбо Зито
|2
|0
|Сулемана Ибрахим
|2
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
|Прати Маттео
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Кальяри
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Салернитана
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Кальяри
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
2
0
Салернитана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Кальяри
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Пропущено
11
8
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
5
63%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
4
44%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
50%
76-90
Пропущено
19
17
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
21%
1
6%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
8
42%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1
Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Фиорентина 3:3
Кальяри
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0
Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1
Результаты матчей
Салернитана
Кальяри
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
45
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|24 - 5
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 8
|21
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 12
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|1 - 16
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 19
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|7.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|9.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|10.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 4
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
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|Маццители Лука
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|Ювентус
|Рабио Адриен
|4
|Рома
|Паредес Леандро
|4
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Салернитана 2:2 Кальяри
Исход игры
Салернитана
42.7% (50)
Ничья
45.3% (53)
Кальяри
12% (14)
Тотал 2.5
Больше
30.7% (35)
Меньше
69.3% (79)
Обе команды забьют
Да
66.67% (76)
Нет
33.33% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (41)
1:0 Салернитана
21.4% (25)
2:1 Салернитана
18.8% (22)
1:2 Кальяри
9.4% (11)
0:0 Ничья
7.7% (9)
0:1 Кальяри
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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