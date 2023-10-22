Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' 'Г О О О О О Л - Диа Булайе из команды Салернитана забивает с пенальти! Он пробил правой. Симоне Скуффет был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

93' После проверки VAR судья изменил решение - Салернитана пробьет пенальти!

92' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Салернитана

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Шомуродов Элдор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Шомуродов Элдор из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Г О О О О Л - Диа Булайе забивает с правой ноги!

86' Брадарич Домагой из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Иквуемеси Чуквубуикем создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Оберт Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Мартеджани Агустин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Маджоре Джулио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Мартеджани Агустин получил желтую карточку от судьи

79' Г О О О О Л - Лувумбо Зито забивает с левой ноги!

79' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Виола Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Кальяри

75' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Матч возобновлен

74' Доссена Альберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Доссена Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Прати Маттео тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

71' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Прати Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Гольданига Эдоардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Прати Маттео навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Доссена Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Кандрева Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Прати Маттео навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Макумбу Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Салернитана

62' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Кулибали Лассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Доссена Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

59' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Удар от ворот произведет Кальяри

58' Кандрева Антонио не смог попасть в створ ударом издали

58' Маджоре Джулио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Игрок из команды Салернитана делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

56' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Тактическая замена. Кабрал Жоване уходит с поля и его заменяет Trivante Stewart

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Дейола Алессандро пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем

54' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Доссена Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Кабрал Жоване выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

52' Кастанос Григорис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

51' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Салернитана

49' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Виола Николас из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Доссена Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Кандрева Антонио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля