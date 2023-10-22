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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Салернитана
2:2
Конец матча
Кальяри
0'
52' Желтая карточка
Кастанос Григорис
71' Желтая карточка
Прати Маттео
0:1
79' Гол
Лувумбо Зито
79' Желтая карточка
Мартеджани Агустин
80' Желтая карточка
Дзаппа Габриэле
1:1
86' Гол
Диа Булайе
1:2
88' Гол
Виола Николас
89' Желтая карточка
Дейола Алессандро
2:2
90' Пенальти
Диа Булайе
90' Желтая карточка
Макумбу Антуан
90' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
90'+12

Ход матча

46'
 
Дзаппа Габриэле
Нандес Найтан
46'
 
Виола Николас
Манкозу Марко
52'
Кастанос Григорис
 
55'
Мартеджани Агустин
Кастанос Григорис
 
56'
Стюарт Триван
Кабрал Жоване
 
64'
 
Янкто Якуб
Ористанио Гаэтано
71'
 
Прати Маттео
74'
 
Оберт Адам
Доссена Альберто
76'
Ленговски Матеуш
Кулибали Лассана
 
76'
Чауна Лум
Кандрева Антонио
 
79'
0:1
Лувумбо Зито
(Янкто Якуб)
79'
Мартеджани Агустин
 
80'
 
Дзаппа Габриэле
83'
Иквуемеси Чуквубуикем
Фасио Федерико
 
84'
 
Шомуродов Элдор
Лувумбо Зито
86'
Диа Булайе
(Иквуемеси Чуквубуикем)
1:1
88'
1:2
Виола Николас
(Шомуродов Элдор)
89'
 
Дейола Алессандро
90'
Диа Булайе
2:2
90'
 
Макумбу Антуан
90'
Дьомбер Норберт
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 321 Количество передач 348
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Салернитана 42.7% (50)
X 45.3% (53)
Кальяри 12% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
56
Костиль
Бенуа
30
Маццокки
Паскуале
17
Фасио
Федерико
23
Дьомбер
Норберт
3
Брадарич
Домагой
18
Кулибали
Лассана
25
Маджоре
Джулио
20
Кастанос
Григорис
87
Кандрева
Антонио
21
Кабрал
Жоване
10
Диа
Булайе
22
Скуффет
Симоне
8
Нандес
Найтан
3
Гольданига
Эдоардо
4
Доссена
Альберто
27
Ауджелло
Томмазо
29
Макумбу
Антуан
16
Прати
Маттео
14
Дейола
Алессандро
5
Манкозу
Марко
19
Ористанио
Гаэтано
77
Лувумбо
Зито
Салернитана
4-3-2-1
Кальяри
4-3-1-2

История личных встреч

Салернитана
Кальяри

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СB
3:0
СB
0:2

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 3 (1) 0.33
Кандрева Антонио 2 0.22
Кабрал Жоване 1 0.11
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0
Иквуемеси Чуквубуикем 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбо Зито 3 0.33
Нандес Найтан 1 (1) 0.11
Виола Николас 1 0.11
Янкто Якуб 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Шомуродов Элдор 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 4 0
Фасио Федерико 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Брадарич Домагой 2 0
Ловато Маттео 2 0
Кандрева Антонио 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Пирола Лоренцо 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 2 1
Паволетти Леонардо 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Макумбу Антуан 2 0
Лувумбо Зито 2 0
Сулемана Ибрахим 2 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0
Прати Маттео 1 0

Результаты матчей

Салернитана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Кальяри
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Салернитана
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Кальяри
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

2
0
Салернитана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Кальяри
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
5
63%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
4
44%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
50%
76-90

Пропущено

19
17
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
21%
1
6%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
8
42%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1
Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Фиорентина 3:3
Кальяри
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0
Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1

Результаты матчей

Салернитана
Кальяри

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 24 - 5 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 16 - 8 21
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
Фиорентина
 Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
5.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
6.
Рома
 Заявка 9 4 2 3 20 - 12 14
7.
Болонья
 Заявка 9 3 5 1 10 - 7 14
8.
Аталанта
 Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
9.
Лацио
 Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
10.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
11.
Монца
 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
12.
Фрозиноне
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
13.
Сассуоло
 Заявка 9 3 1 5 12 - 16 10
14.
Торино
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
15.
Дженоа
 Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
16.
Верона
 Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
17.
Удинезе
 Заявка 8 0 5 3 4 - 12 5
18.
Эмполи
 Заявка 8 1 1 6 1 - 16 4
19.
Салернитана
 Заявка 9 0 4 5 6 - 19 4
20.
Кальяри
 Заявка 9 0 3 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
3.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
4.
Болонья
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
6.
Лечче
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
7.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
8.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
9.
Аталанта
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
10.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
11.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Наполи
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
13.
Сассуоло
 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
14.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
15.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
19.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
3.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
10.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
12.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Торино
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
16.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Фрозиноне
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Рома Лукаку Ромелу 5
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 5
Фрозиноне Маццители Лука 1 3
Ювентус Рабио Адриен 4
Рома Паредес Леандро 4
Салернитана Дьомбер Норберт 4
Весь список
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    Прогнозы 117
    Салернитана 42.7% (50)
    X 45.3% (53)
    Кальяри 12% (14)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана 2:2 Кальяри

    Исход игры
    Салернитана
    42.7% (50)
    Ничья
    45.3% (53)
    Кальяри
    12% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.7% (35)
    Меньше
    69.3% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (76)
    Нет
    33.33% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35% (41)
    1:0 Салернитана
    21.4% (25)
    2:1 Салернитана
    18.8% (22)
    1:2 Кальяри
    9.4% (11)
    0:0 Ничья
    7.7% (9)
    0:1 Кальяри
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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