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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Милан
0:0
Первый тайм: 45+'
Ювентус
0'
40' Красная карточка
Тиав Малик

Ход матча

40'
Тиав Малик
 
43'
Калюлю Пьер
Пулишич Кристиан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 139
Милан 48.9% (68)
X 38.1% (53)
Ювентус 12.9% (18)
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Милан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
83
Миранте
Антонио
2
Калабрия
Давиде
28
Тиав
Малик
23
Томори
Фикайо
42
Флоренци
Алессандро
80
Муса
Юнус
7
Адли
Ясин
14
Рейндерс
Тиджани
11
Пулишич
Кристиан
9
Жиру
Оливье
10
Леау
Рафаэл
1
Щесны
Войцех
4
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
24
Ругани
Даниэле
22
Веа
Тимоти
16
Маккенни
Уэстон
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
11
Костич
Филип
14
Милик
Аркадиуш
18
Кин
Мойзе
Милан
4-3-3
Ювентус
3-5-2

История личных встреч

Милан
Ювентус

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
70%
11 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
45%
12 побед 9 ничьих 0 побед

32 матча

9.4%
90.6%
0 побед 3 ничьи 29 побед

Первый тайм

46.9%
53.1%
0 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 26 побед

52 матча

28.8%
15.4%
55.8%
15 побед 8 ничьих 29 побед

Первый тайм

21.2%
55.8%
23%
11 побед 29 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.1%
26.9%
50%
12 побед 14 ничьих 26 побед

История матчей

ТМК
2:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:3
СA
4:2
К
0:0
К
1:1
СA
1:0
СA
2:1
С
1:0
СA
0:2
К
4:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1
К
2:1
С
1:1
СA
1:0
К
0:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
3:2
0:0
СA
1:0
К
2:1
СA
1:0
СБ
2:3
1:0
К
2:2
СA
1:1
К
1:2
СA
2:0
ТМС
2:1
СA
0:1
СA
1:2
ТМС
4:5
ТМС
1:1
СA
3:0
СA
0:3
ТМС
1:1
ТМС
2:0
СA
1:1
СA
4:2
ТМС
4:1
СA
3:2
СA
0:0

Голы

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

1.23
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

43
34

Голов в среднем за матч

1.65
1.31

Среднее время на гол

54
68

Всего голов

75
60

Голов в среднем за матч

1.44
1.15

Тотал матчей

2.5
48
Больше 92%
Меньше 8%
4
37
Больше 71%
Меньше 29%
15
24
Больше 46%
Меньше 54%
28
13
Больше 25%
Меньше 75%
39
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

62
78

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 4 (3) 0.44
Пулишич Кристиан 4 0.44
Леау Рафаэл 3 0.33
Окафор Ноа 2 0.22
Лофтус-Чик Рубен 1 0.11
Томори Фикайо 1 0.11
Эрнандес Тео 1 0.11
Калабрия Давиде 0 0
Рейндерс Тиджани 0 0
Муса Юнус 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (1) 0.44
Кьеза Федерико 4 0.44
Милик Аркадиуш 2 0.22
Рабио Адриен 1 0.11
Данило Луис 1 0.11
Гатти Федерико 1 0.11
Костич Филип 0 0
Локателли Мануэль 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Айлинг Самуэль 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 5 0
Томори Фикайо 2 1
Тиав Малик 3 0
Меньян Майк 1 1
Флоренци Алессандро 2 0
Лофтус-Чик Рубен 2 0
Муса Юнус 2 0
Крунич Раде 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Адли Ясин 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Окафор Ноа 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 4 0
Данило Луис 3 0
Локателли Мануэль 2 0
Влахович Душан 2 0
Гатти Федерико 2 0
Миретти Фабио 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Бремер Глейсон 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Милан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ювентус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

8
7
Милан
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ювентус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

16
14
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
3
19%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
5
31%
1
7%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3
Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1
Ювентус
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2
Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1

Результаты матчей

Милан
Ювентус

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Милан
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
5
3
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 24 - 5 22
2.
Милан
 0:0 Заявка 9 7 1 1 16 - 8 22
3.
Ювентус
 0:0 Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
4.
Фиорентина
 Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
5.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
6.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 15 - 8 16
7.
Рома
 Заявка 9 4 2 3 20 - 12 14
8.
Болонья
 Заявка 9 3 5 1 10 - 7 14
9.
Лацио
 Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
10.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
11.
Монца
 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
12.
Фрозиноне
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
13.
Сассуоло
 Заявка 9 3 1 5 12 - 16 10
14.
Торино
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Верона
 Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
17.
Удинезе
 Заявка 8 0 5 3 4 - 12 5
18.
Эмполи
 Заявка 8 1 1 6 1 - 16 4
19.
Салернитана
 Заявка 9 0 4 5 6 - 19 4
20.
Кальяри
 Заявка 9 0 3 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
2.
Милан
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Ювентус
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
5.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
6.
Болонья
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Лечче
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
9.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
10.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
11.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Наполи
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
13.
Сассуоло
 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
14.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
15.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
19.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2.
Милан
 0:0 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
3.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Ювентус
 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
9.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
11.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
12.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Торино
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
16.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Фрозиноне
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Рома Лукаку Ромелу 5
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 5
Фрозиноне Маццители Лука 1 3
Ювентус Рабио Адриен 4
Рома Паредес Леандро 4
Дженоа Бани Маттиа 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Милан" - "Ювентус" - 0:0.
  • 45'
    Прострел Веа слева к воротам перехватил Калюлю.
  • 45'
    Жиру слева пяткой оставил мяч Леау, удар которого заблокировал Ругани.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Мариани в первом тайме.
  • Опасный момент
    45'
    Рабио слева прострелил к дальней штанге, где Кин в касание не смог точно пробить в угол.
  • 44'
    "Милан" перестраивается и удерживает мяч на своей половине поля.
  • Замена
    43'
    Замена в составе "Милана": вместо Кристиана Пулишича на поле вышел Пьер Калюлю.
  • 42'
    Костич справа со штрафного навесил к воротам, откуда хозяева мяч выбили.
  • Красная карточка
    41'
    КРАСНАЯ КАРТОЧКА! Тиав на фланге руками схватил убегавшего в отрыв Кина. "Милан" больше тайма будет играть в меньшинстве.
  • 40'
    Кин слева ворвался в штрафную площадь хозяев, но Калабрия смог выбить мяч у Мойзе.
  • 39'
    Леау слева навесил к дальней штанге, где Пулишич не смог головой прицельно пробить по воротам.
  • 38'
    Костич не позволил Мусе продвинуться вперёд по правому флангу.
  • 37'
    Флоренци отличным пасом слева отправил в штрафную площадь Леау, прострел которого в центр соперники заблокировали.
  • Опасный момент
    36'
    Костич слева вывел к воротам Рабио, который пробил рядом с дальней штангой.
  • 35'
    "Ювентус" покомбинировал в центре поля без продвижения вперёд.
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    • Фол, нарушение
      34'
      Тиав на чужой половине поля сбил Кина.
    • 33'
      Навес Пулишича справа в штрафную площадь получился низким и соперники мяч перехватили.
    • Фол, нарушение
      32'
      Кин на левом фланге атаки сбил Тиава.
    • 30'
      Передача Леау слева в штрафную площадь стала неожиданностью для партнёров, который с рывками запоздали.
    • 29'
      Кин слева ушёл к угловому флангу, откуда не смог прострелить к воротам, упустив мяч за пределы поля.
    • 27'
      Первая половина тайма прошла с преимуществом хозяев. При этом команды обменялись опасными моментами. Бьют по воротам точно игроки очень редко.
    • 26'
      Леау слева навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.
    • 25'
      Адли по центру прошёл вперёд и слабо сделал пас налево на Леау. Гости мяч перехватили.
    • Опасный момент
      24'
      Милик со штрафного пробил в стенку. На подборе сыграл Костич, с двадцати пяти метров пробивший немного правее ворот.
    • Фол, нарушение
      23'
      Пулишичу мяч попал в руку. До ворот двадцать шесть метров.
    • Угловой
      22'
      Костич от углового флага навесил к воротам, где Мирантен не позволил пробить головой Кину.
    • 20'
      Леау слева совершил ещё один рывок вперёд, но его прострел к воротам заблокирован.
    • Травма, повреждение
      19'
      У центрального круга Кин держится за голову после верховой борьбы с Тиавом. Арбитр фола в эпизоде не усмотрел.
    • Фол, нарушение
      18'
      Локателли в центре поля ударил по ногам Леау.
    • Угловой
      17'
      Хозяева исполнили угловой удар. Подача последовала в центр штрафной площади, где борьбу вверху выиграли чёрно-белые.
    • Травма, повреждение
      16'
      Рабио потребовалась помощь медиков после неудачного приземления в борьбе с Рейндресом. Небольшая пауза в матче.
    • Опасный момент
      15'
      Леау слева прошёл вперёд и сделал пас в штрафную площадь на Жиру. Оливье с разворота пробил в дальний угол, но Щесны успел сложиться и отбить мяч.
    • 14'
      Адли на фланге встретил Веа и аккуратно выбил мяч. Флоренци сыграл на подборе.
    • 13'
      Леау слева навесил к дальней штанге, где борьбу вверху выиграл Костич и мяч от ворот выбил.
    • 12'
      Подачу Пулишича справа к воротам заблокировал Рабио.
    • Угловой
      11'
      Пулишич заработал угловой удар. Подача последовала на Тиава, которому головой не удалось пробить в сторону ворот.
    • 10'
      Стартовые минуты встречи увереннее проводит "Милан". Хозяева больше контролируют мяч и чаще атакуют. Не хватает в этой встречи острых моментов и ударов по воротам.
    • 9'
      Кости слева прострелил на Веа, чей удар с линии штрафной площади пришёлся в партнёра.
    • 8'
      Рейндерс слева сместился в центр и с двадцати двух метров пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      7'
      Томори на чужой половине поля завалил на газон Милика.
    • Угловой
      6'
      Второй угловой удар исполнил Флоренци несильной подачей к ближней штанге. Гости выбили мяч к центральному кругу.
    • Угловой
      5'
      Угловой удар хозяева разыграли быстро. Навес с фланге на Жиру привёл к следующему "стандарту".
    • 4'
      Леау прошёл вперёд и прострелил к воротам, чем заработал первый угловой удар в матче.
    • 3'
      Первую атаку организовали гости. На обеих флангах команда из Турина отметилась только аутами.
    • 2'
      "Милан" играет в красно-чёрной форме, "Ювентус" - в бело-чёрной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Сан-Сиро"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 27.1% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан 0:0 Ювентус

    Исход игры
    Милан
    49.3% (69)
    Ничья
    37.9% (53)
    Ювентус
    12.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.49% (53)
    Меньше
    53.51% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    78.07% (89)
    Нет
    21.93% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    27.1% (38)
    1:1 Ничья
    25.7% (36)
    1:0 Милан
    14.3% (20)
    2:2 Ничья
    7.1% (10)
    1:2 Ювентус
    3.6% (5)
    0:2 Ювентус
    1.4% (2)
    0:1 Ювентус
    1.4% (2)
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