Замена в составе "Милана": вместо Кристиана Пулишича на поле вышел Пьер Калюлю.

"Милан" перестраивается и удерживает мяч на своей половине поля.

Рабио слева прострелил к дальней штанге, где Кин в касание не смог точно пробить в угол.

"Ювентус" покомбинировал в центре поля без продвижения вперёд.

Костич слева вывел к воротам Рабио, который пробил рядом с дальней штангой.

Флоренци отличным пасом слева отправил в штрафную площадь Леау, прострел которого в центр соперники заблокировали.

Костич не позволил Мусе продвинуться вперёд по правому флангу.

Леау слева навесил к дальней штанге, где Пулишич не смог головой прицельно пробить по воротам.

Кин слева ворвался в штрафную площадь хозяев, но Калабрия смог выбить мяч у Мойзе.

КРАСНАЯ КАРТОЧКА! Тиав на фланге руками схватил убегавшего в отрыв Кина. "Милан" больше тайма будет играть в меньшинстве.

Костич справа со штрафного навесил к воротам, откуда хозяева мяч выбили.

Пулишичу мяч попал в руку. До ворот двадцать шесть метров.

Милик со штрафного пробил в стенку. На подборе сыграл Костич, с двадцати пяти метров пробивший немного правее ворот.

Адли по центру прошёл вперёд и слабо сделал пас налево на Леау. Гости мяч перехватили.

Леау слева навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.

Первая половина тайма прошла с преимуществом хозяев. При этом команды обменялись опасными моментами. Бьют по воротам точно игроки очень редко.

Кин слева ушёл к угловому флангу, откуда не смог прострелить к воротам, упустив мяч за пределы поля.

Передача Леау слева в штрафную площадь стала неожиданностью для партнёров, который с рывками запоздали.

Навес Пулишича справа в штрафную площадь получился низким и соперники мяч перехватили.

22' Костич от углового флага навесил к воротам, где Мирантен не позволил пробить головой Кину.

20' Леау слева совершил ещё один рывок вперёд, но его прострел к воротам заблокирован.

19' У центрального круга Кин держится за голову после верховой борьбы с Тиавом. Арбитр фола в эпизоде не усмотрел.

18' Локателли в центре поля ударил по ногам Леау.

17' Хозяева исполнили угловой удар. Подача последовала в центр штрафной площади, где борьбу вверху выиграли чёрно-белые.

16' Рабио потребовалась помощь медиков после неудачного приземления в борьбе с Рейндресом. Небольшая пауза в матче.

15' Леау слева прошёл вперёд и сделал пас в штрафную площадь на Жиру. Оливье с разворота пробил в дальний угол, но Щесны успел сложиться и отбить мяч.

14' Адли на фланге встретил Веа и аккуратно выбил мяч. Флоренци сыграл на подборе.

13' Леау слева навесил к дальней штанге, где борьбу вверху выиграл Костич и мяч от ворот выбил.

12' Подачу Пулишича справа к воротам заблокировал Рабио.

11' Пулишич заработал угловой удар. Подача последовала на Тиава, которому головой не удалось пробить в сторону ворот.

10' Стартовые минуты встречи увереннее проводит "Милан". Хозяева больше контролируют мяч и чаще атакуют. Не хватает в этой встречи острых моментов и ударов по воротам.

9' Кости слева прострелил на Веа, чей удар с линии штрафной площади пришёлся в партнёра.

8' Рейндерс слева сместился в центр и с двадцати двух метров пробил выше ворот.

7' Томори на чужой половине поля завалил на газон Милика.

6' Второй угловой удар исполнил Флоренци несильной подачей к ближней штанге. Гости выбили мяч к центральному кругу.

5' Угловой удар хозяева разыграли быстро. Навес с фланге на Жиру привёл к следующему "стандарту".

4' Леау прошёл вперёд и прострелил к воротам, чем заработал первый угловой удар в матче.

3' Первую атаку организовали гости. На обеих флангах команда из Турина отметилась только аутами.

2' "Милан" играет в красно-чёрной форме, "Ювентус" - в бело-чёрной.