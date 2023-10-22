Тур: 9. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Мариани Маурицио
Ход матча
40'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Тиав
Малик
80
Муса
Юнус
10
Леау
Рафаэл
22
Веа
Тимоти
25
Рабио
Адриен
11
Костич
Филип
18
Кин
Мойзе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Леау РафаэлНападающий
- Запасные игроки
-
69 Нава ЛапоВратарь
- Вратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
15 Йович ЛукаНападающий
-
17 Окафор НоаНападающий
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
-
70 Траоре ЧакаНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
11 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
-
13 Хуйсен ДинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йылдыз КенанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Милан
Ювентус
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
70%
11 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
45%
12 побед 9 ничьих 0 побед
32 матча
9.4%
90.6%
0 побед 3 ничьи 29 побед
Первый тайм
46.9%
53.1%
0 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 26 побед
52 матча
28.8%
15.4%
55.8%
15 побед 8 ничьих 29 побед
Первый тайм
21.2%
55.8%
23%
11 побед 29 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.1%
26.9%
50%
12 побед 14 ничьих 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
1.23
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
43
34
Голов в среднем за матч
1.65
1.31
Среднее время на гол
54
68
Всего голов
75
60
Голов в среднем за матч
1.44
1.15
Тотал матчей
2.5
48
Больше 92%
Меньше 8%
4
37
Больше 71%
Меньше 29%
15
24
Больше 46%
Меньше 54%
28
13
Больше 25%
Меньше 75%
39
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
Среднее время на гол
62
78
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|4 (3)
|0.44
|Пулишич Кристиан
|4
|0.44
|Леау Рафаэл
|3
|0.33
|Окафор Ноа
|2
|0.22
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.11
|Томори Фикайо
|1
|0.11
|Эрнандес Тео
|1
|0.11
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Рейндерс Тиджани
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|4 (1)
|0.44
|Кьеза Федерико
|4
|0.44
|Милик Аркадиуш
|2
|0.22
|Рабио Адриен
|1
|0.11
|Данило Луис
|1
|0.11
|Гатти Федерико
|1
|0.11
|Костич Филип
|0
|0
|Локателли Мануэль
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Камбьясо Андреа
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|5
|0
|Томори Фикайо
|2
|1
|Тиав Малик
|3
|0
|Меньян Майк
|1
|1
|Флоренци Алессандро
|2
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|Муса Юнус
|2
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|4
|0
|Данило Луис
|3
|0
|Локателли Мануэль
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Гатти Федерико
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Бремер Глейсон
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Результаты матчей
Милан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ювентус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
8
7
Милан
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ювентус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
16
14
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
3
19%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
5
31%
1
7%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3
Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1
Ювентус
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2
Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1
Результаты матчей
Милан
Ювентус
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Милан
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
26
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|24 - 5
|22
|2.
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 8
|22
|3.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 8
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 12
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|1 - 16
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 19
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|2.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|10.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 4
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|0:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|11 (1)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|6
|Фиорентина
|Гонсалес Николас
|5 (1)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|5 (1)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|5
|Милан
|Эрнандес Тео
|5
|Фрозиноне
|Маццители Лука
|1 3
|Ювентус
|Рабио Адриен
|4
|Рома
|Паредес Леандро
|4
|Дженоа
|Бани Маттиа
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан 0:0 Ювентус
Исход игры
Милан
49.3% (69)
Ничья
37.9% (53)
Ювентус
12.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
46.49% (53)
Меньше
53.51% (61)
Обе команды забьют
Да
78.07% (89)
Нет
21.93% (25)
Популярный счёт
2:1 Милан
27.1% (38)
1:1 Ничья
25.7% (36)
1:0 Милан
14.3% (20)
2:2 Ничья
7.1% (10)
1:2 Ювентус
3.6% (5)
0:2 Ювентус
1.4% (2)
0:1 Ювентус
1.4% (2)
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