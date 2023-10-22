Тур: 9. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Айрольди Джованни
Прогноз на матч от Liveresult
52
Бове
Эдоардо
22
Ауа
Уссем
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Ауа УссемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Челик МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Азмун СердарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рома
Монца
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|5
|0.63
|Белотти Андреа
|3
|0.38
|Кристанте Бриан
|2
|0.25
|Дибала Пауло
|2 (1)
|0.25
|Ауа Уссем
|2
|0.25
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.13
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.13
|Манчини Джанлука
|1
|0.13
|Саншеш Ренату
|1
|0.13
|Паредес Леандро
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Кристенсен Расмус
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колпани Андреа
|4
|0.5
|Гальярдини Роберто
|1
|0.13
|Коломбо Лоренцо
|1
|0.13
|Пессина Маттео
|1 (1)
|0.13
|Виньято Самуэле
|1
|0.13
|Кальдирола Лука
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|4
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Манчини Джанлука
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|Бове Эдоардо
|1
|0
|Жозе Моуринью
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальдирола Лука
|2
|1
|Мари Пабло
|3
|0
|Иццо Армандо
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Биринделли Самуэле
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Пессина Маттео
|1
|0
|Перейра Педру II
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
Результаты матчей
Рома
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Монца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
1
Рома
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Монца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
6
Рома
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Монца
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
11
2
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
6
55%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
3
43%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
18
8
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
2
11%
1
13%
1-15
5
28%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
22%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
6
33%
1
13%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
3
23%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1
Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1 Севилья - Рома 1:1 Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0
Монца
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1
Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1
Результаты матчей
Рома
Монца
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Рома
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
26
17
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|24 - 5
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 8
|21
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|19 - 12
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|1 - 16
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 17
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 4
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|11 (1)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|6
|Фиорентина
|Гонсалес Николас
|5 (1)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|5 (1)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|5
|Милан
|Эрнандес Тео
|5
|Ювентус
|Рабио Адриен
|4
|Рома
|Паредес Леандро
|4
|Эмполи
|Мале Юссеф
|4
|Верона
|Маньяни Джанджакомо
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома - Монца
Исход игры
Рома
97.4% (114)
Ничья
2.6% (3)
Монца
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.64% (50)
Меньше
55.36% (62)
Обе команды забьют
Да
41.07% (46)
Нет
58.93% (66)
Популярный счёт
2:0 Рома
38.5% (45)
2:1 Рома
35% (41)
1:0 Рома
12% (14)
3:0 Рома
4.3% (5)
3:1 Рома
2.6% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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