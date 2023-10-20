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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Айрольди Джованни
Рома
 
Позже
Монца
Прогнозы 55
Рома 98.2% (54)
X 1.8% (1)
Монца 0% (0)
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Рома
Ничья
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Рома
Монца

История личных встреч

Рома
Монца

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
1:1
СA
3:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 5 0.63
Белотти Андреа 3 0.38
Кристанте Бриан 2 0.25
Дибала Пауло 2 (1) 0.25
Ауа Уссем 2 0.25
Спинаццола Леонардо 1 0.13
Пеллегрини Лоренцо 1 0.13
Манчини Джанлука 1 0.13
Саншеш Ренату 1 0.13
Паредес Леандро 0 0
Льоренте Диего 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 4 0.5
Гальярдини Роберто 1 0.13
Коломбо Лоренцо 1 0.13
Пессина Маттео 1 (1) 0.13
Виньято Самуэле 1 0.13
Кальдирола Лука 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 4 0
Ауа Уссем 3 0
Дибала Пауло 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Манчини Джанлука 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Бове Эдоардо 1 0
Жозе Моуринью 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальдирола Лука 2 1
Мари Пабло 3 0
Иццо Армандо 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Биринделли Самуэле 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Гальярдини Роберто 1 0
Пессина Маттео 1 0
Перейра Педру II 1 0
Мота Дани 1 0

Результаты матчей

Рома
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Монца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
1
Рома
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Монца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
6
Рома
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Монца
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

11
2
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
6
55%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
3
43%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

18
8
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
2
11%
1
13%
1-15
5
28%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
22%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
6
33%
1
13%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
3
23%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1
Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1 Севилья - Рома 1:1 Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0
Монца
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1
Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1

Результаты матчей

Рома
Монца

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Рома
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
2
6
2
6
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 16 - 8 21
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
Фиорентина
 Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
5.
Наполи
 Заявка 8 4 2 2 17 - 9 14
6.
Аталанта
 Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7.
Монца
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Фрозиноне
 Заявка 8 3 3 2 11 - 11 12
9.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Рома
 Заявка 8 3 2 3 19 - 12 11
11.
Болонья
 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
12.
Сассуоло
 Заявка 8 3 1 4 12 - 14 10
13.
Лацио
 Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
14.
Торино
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
15.
Дженоа
 Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
16.
Верона
 Заявка 8 2 2 4 5 - 8 8
17.
Удинезе
 Заявка 8 0 5 3 4 - 12 5
18.
Эмполи
 Заявка 8 1 1 6 1 - 16 4
19.
Салернитана
 Заявка 8 0 3 5 4 - 17 3
20.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 3 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
3.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
4.
Лечче
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
5.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
6.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
7.
Аталанта
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
8.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9.
Рома
 Заявка 4 2 1 1 12 - 4 7
10.
Болонья
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Наполи
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
13.
Сассуоло
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
14.
Торино
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
15.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
2.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
3.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
4.
Наполи
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
5.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
9.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
12.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Торино
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
16.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Фрозиноне
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Салернитана
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 10 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Рома Лукаку Ромелу 5
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 5
Ювентус Рабио Адриен 4
Рома Паредес Леандро 4
Эмполи Мале Юссеф 4
Монца Кальдирола Лука 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Монца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2023, осталось 2 дня 6 часов 23 минуты.

    Главный судья: Айрольди Джованни

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 55
    Рома 98.2% (54)
    X 1.8% (1)
    Монца 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Монца
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    Прогнозы на матч Рома - Монца

    Исход игры
    Рома
    98.2% (54)
    Ничья
    1.8% (1)
    Монца
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.74% (22)
    Меньше
    59.26% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    35.19% (19)
    Нет
    64.81% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    43.6% (24)
    2:1 Рома
    30.9% (17)
    1:0 Рома
    12.7% (7)
    3:0 Рома
    5.5% (3)
    3:1 Рома
    3.6% (2)
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