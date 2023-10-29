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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Хольштайн Киль
0:0
Перерыв
Нюрнберг
0'
33' Желтая карточка
Окунуки Кандзи

Ход матча

33'
 
Окунуки Кандзи

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Нюрнберг
3.05
4.05
3.30
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Все Коэффициенты
1
Вайнер
Тимон
15
Шульц
Марвин
34
Colin
Kleine-Bekel
3
Коменда
Марко
17
Беккер
Тимо
16
Зандер
Филипп
18
Роте
Том
22
Nicolai
Remberg
10
Холтби
Льюис
19
Фридьонссон
Хольмберт
20
Арп
Янн-Фите
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
3
Гюрлеен
Ахмет
38
Хорн
Яннес
29
Хандверкер
Тим
17
Кастроп
Йенс
6
Флик
Флориан
36
Шлаймер
Лукас
14
Голлер
Беньямин
42
Can
Uzun
11
Окунуки
Кандзи
Хольштайн Киль
3-3-2-2
Нюрнберг
4-3-3

История личных встреч

Хольштайн Киль
Нюрнберг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

120%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
2:1
Б2
2:3
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:3
Б2
2:2

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.8

Среднее время на гол

56
50

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.7
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 3 (1) 0.27
Пихлер Бенедикт 3 0.27
Роте Том 2 0.18
Матино Сюто 2 (1) 0.18
Беккер Тимо 2 0.18
Холтби Льюис 1 0.09
Зандер Филипп 1 0.09
Фридьонссон Хольмберт 1 0.09
Арп Янн-Фите 1 0.09
Стернер Йонас 1 0.09
Nicolai Remberg 1 0.09
Шульц Марвин 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 4 (2) 0.36
Шлаймер Лукас 2 0.18
Голлер Беньямин 2 0.18
Окунуки Кандзи 2 0.18
Хандверкер Тим 1 (1) 0.09
Лохкемпер Феликс 1 0.09
Гиамера Ян 1 0.09
Хаяси Даити 1 0.09
Кастроп Йенс 1 0.09
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Порат Финн 4 0
Холтби Льюис 3 0
Роте Том 3 0
Шульц Марвин 1 1
Юханссон Карл II 1 1
Симакала Ба-Муака 2 0
Зандер Филипп 2 0
Беккер Тимо 2 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Матино Сюто 1 0
Nicolai Remberg 1 0
Marko Ivezic 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 6 0
Матения Кристиан 2 1
Маркес Иван 1 1
Гюрлеен Ахмет 1 1
Гиамера Ян 2 0
Хорн Яннес 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Окунуки Кандзи 2 0
Голлер Беньямин 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Браун Натаниэль 1 0
Дели Матс Мёллер 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Флик Флориан 1 0
Хаяси Даити 1 0
Лоун Али 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Нюрнберг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
4
Хольштайн Киль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Нюрнберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

8
8
Хольштайн Киль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Нюрнберг
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

13
12

Голы по времени матча

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
33%
4
57%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
1
7%
1-15
2
20%
4
29%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
2
20%
4
29%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
4
44%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
2
33%
3
50%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

18
15
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
22%
5
33%
31-45
7
39%
2
13%
46-60
3
17%
3
20%
61-75
1
6%
4
27%
76-90

Пропущено

16
20
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
4
25%
4
20%
1-15
3
19%
5
25%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
3
19%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2
Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Вайхе - Хольштайн Киль 0:1 Ранцау - Хольштайн Киль 0:9 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5
Нюрнберг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2
Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Нюрнберг

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
5
5
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 22 - 9 23
2.
Фортуна
 11 6 3 2 23 - 11 21
3.
Гамбург
 11 6 3 2 22 - 13 21
4.
Хольштайн Киль
 0:0 11 6 2 3 18 - 16 20
5.
Ганновер 96
 11 5 3 3 24 - 15 18
6.
Кайзерслаутерн
 11 5 3 3 24 - 21 18
7.
Эльвeрсберг
 2:0 11 5 3 3 17 - 15 18
8.
Нюрнберг
 0:0 11 4 4 3 16 - 19 16
9.
Герта
 11 5 0 6 22 - 20 15
10.
Гройтер Фюрт
 11 4 3 4 18 - 17 15
11.
Падерборн
 11 4 3 4 17 - 20 15
12.
Ганза
 0:0 11 4 1 6 11 - 16 13
13.
Магдебург
 0:2 11 3 4 4 19 - 19 13
14.
Веен Висбаден
 0:0 11 3 4 4 9 - 11 13
15.
Карлсруэ
 11 3 3 5 17 - 18 12
16.
Шальке 04
 11 3 1 7 17 - 25 10
17.
Оснабрюк
 11 1 3 7 11 - 27 6
18.
Айнтрахт Бр
 11 1 2 8 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Санкт-Паули
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Кайзерслаутерн
 6 4 1 1 16 - 10 13
5.
Нюрнберг
 0:0 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Фортуна
 6 3 2 1 11 - 8 11
7.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
8.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
9.
Шальке 04
 5 3 0 2 11 - 9 9
10.
Ганза
 0:0 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Карлсруэ
 5 2 2 1 8 - 5 8
12.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
13.
Магдебург
 0:2 5 2 2 1 10 - 9 8
14.
Хольштайн Киль
 0:0 6 2 2 2 9 - 10 8
15.
Эльвeрсберг
 2:0 5 2 1 2 7 - 9 7
16.
Веен Висбаден
 0:0 6 1 4 1 4 - 5 7
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 6 1 1 4 8 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 0:0 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Эльвeрсберг
 2:0 6 3 2 1 10 - 6 11
3.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
4.
Санкт-Паули
 5 2 3 0 7 - 5 9
5.
Ганновер 96
 6 2 2 2 11 - 11 8
6.
Падерборн
 6 2 1 3 8 - 13 7
7.
Веен Висбаден
 0:0 5 2 0 3 5 - 6 6
8.
Герта
 6 2 0 4 10 - 16 6
9.
Гамбург
 6 1 3 2 9 - 10 6
10.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
11.
Магдебург
 0:2 6 1 2 3 9 - 10 5
12.
Нюрнберг
 0:0 6 1 2 3 7 - 14 5
13.
Ганза
 0:0 5 1 1 3 3 - 7 4
14.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Гройтер Фюрт
 5 0 2 3 3 - 11 2
16.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
17.
Шальке 04
 6 0 1 5 6 - 16 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
Падерборн Муслия Флоран 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 6
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 4
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Герта Ляйстнер Тони 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Окунуки Кандзи получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Нюрнберг
3.05
4.05
3.30
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