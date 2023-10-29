Тур: 11. Стадион: Holstein Stadion.
0:2
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаОкунуки Кандзи
59' Желтая карточкаФридьонссон Хольмберт
0:1
68' ГолХандверкер Тим
72' Желтая карточкаФлик Флориан
0:2
77' ГолCan Uzun
78' Желтая карточкаЗандер Филипп
78' Желтая карточкаКастроп Йенс
90' Желтая карточкаДели Матс Мёллер
90'+7
Ход матча
33'
68'
0:1
72'
77'
0:2
78'
78'
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 16
-
1 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
415 Количество передач 355
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
15
Шульц
Марвин
17
Беккер
Тимо
18
Роте
Том
10
Холтби
Льюис
20
Арп
Янн-Фите
38
Хорн
Яннес
17
Кастроп
Йенс
42
Can
Uzun
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Шульц МарвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
-
18 Роте ТомЗащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матино СютоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Can UzunНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Finn Jeltsch
-
Главный тренер: Cristian Fiel
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хольштайн Киль
Нюрнберг
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
120%
6 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.6
1.8
Среднее время на гол
56
50
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.7
1.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
64
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|3 (1)
|0.27
|Пихлер Бенедикт
|3
|0.27
|Роте Том
|2
|0.18
|Матино Сюто
|2 (1)
|0.18
|Беккер Тимо
|2
|0.18
|Холтби Льюис
|1
|0.09
|Зандер Филипп
|1
|0.09
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.09
|Арп Янн-Фите
|1
|0.09
|Стернер Йонас
|1
|0.09
|Nicolai Remberg
|1
|0.09
|Шульц Марвин
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|5 (2)
|0.45
|Хандверкер Тим
|2 (1)
|0.18
|Окунуки Кандзи
|2
|0.18
|Шлаймер Лукас
|2
|0.18
|Голлер Беньямин
|2
|0.18
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.09
|Гиамера Ян
|1
|0.09
|Хаяси Даити
|1
|0.09
|Кастроп Йенс
|1
|0.09
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Порат Финн
|4
|0
|Холтби Льюис
|3
|0
|Зандер Филипп
|3
|0
|Роте Том
|3
|0
|Шульц Марвин
|1
|1
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Беккер Тимо
|2
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Матино Сюто
|1
|0
|Nicolai Remberg
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|7
|0
|Матения Кристиан
|2
|1
|Маркес Иван
|1
|1
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Гиамера Ян
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Хорн Яннес
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Окунуки Кандзи
|2
|0
|Голлер Беньямин
|2
|0
|Флик Флориан
|2
|0
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Браун Натаниэль
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Нюрнберг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
4
Хольштайн Киль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Нюрнберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
8
8
Хольштайн Киль
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Нюрнберг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
13
12
Голы по времени матча
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
33%
4
44%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
4
29%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
33%
1
7%
61-75
3
25%
4
29%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
4
44%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
2
33%
3
50%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
18
17
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
22%
5
29%
29%
31-45
7
39%
2
12%
46-60
3
17%
4
24%
61-75
1
6%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
18
20
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
4
22%
4
20%
1-15
3
17%
5
25%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
4
22%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2
Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Вайхе - Хольштайн Киль 0:1 Ранцау - Хольштайн Киль 0:9 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5
Нюрнберг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2
Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Нюрнберг
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
74
65
110
29
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|9 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Падерборн
|Муслия Флоран
|6 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|7
|Магдебург
|Атик Бариш
|6
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 4
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 4
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4