Тур: 11. Стадион: Брита-Арена.
0:0
Перерыв
Ход матча
32'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
34
Чатич
Амар
20
Hyun-ju
Lee
33
Айдэйл
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Hyun-ju LeeПолузащитник
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Защитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
-
30 Фроэзе КианзНападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
-
17 Давид ЙонасЗащитник
-
26 Бахманн ЯникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Веен Висбаден
Ганза
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
20 матчей
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.1
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.7
1.2
Среднее время на гол
52
75
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.4
1.1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
64
81
Бомбардиры внутри турнира
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|2
|0.18
|Hyun-ju Lee
|2
|0.18
|Хессер Робин
|1
|0.09
|Фроэзе Кианз
|1
|0.09
|Райнталер Макс
|1
|0.09
|Вукотич Александар
|1
|0.09
|Гюнтер Лассе
|1
|0.09
|Гоппел Теймен
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.27
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.18
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.09
|Прёгер Кай
|1
|0.09
|Фролинг Нильс
|1
|0.09
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.09
|Brumado Junior
|1
|0.09
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Карточки
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|4
|1
|Фехнер Джино
|4
|0
|Карстенс Флориан
|4
|0
|Вукотич Александар
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Пртайин Иван
|3
|0
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Матисен Маркус
|2
|0
|Фроэзе Кианз
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Бэтцнер Ник
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Дамиан
|4
|0
|Ингельссон Сванте
|4
|0
|Россипаль Александер
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Прёгер Кай
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Василиадис Себастиан
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Давид Йонас
|1
|0
|Dennis Dressel
|1
|0
Результаты матчей
Веен Висбаден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ганза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Веен Висбаден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Ганза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
3
5
Веен Висбаден
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Ганза
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Пропущено
11
16
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
3
27%
5
31%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Веен Висбаден
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0
Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0
Ганза
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0
Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0
Результаты матчей
Веен Висбаден
Ганза
Точный счет
1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Веен Висбаден
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
19
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|5
|0
|22 - 9
|23
|2.
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|3.
|11
|6
|3
|2
|22 - 13
|21
|4.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|11
|5
|3
|3
|24 - 15
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|24 - 21
|18
|7.
|2:0
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|8.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|16 - 19
|16
|9.
|11
|5
|0
|6
|22 - 20
|15
|10.
|11
|4
|3
|4
|18 - 17
|15
|11.
|11
|4
|3
|4
|17 - 20
|15
|12.
|0:0
|11
|4
|1
|6
|11 - 16
|13
|13.
|0:2
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|14.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 11
|13
|15.
|11
|3
|3
|5
|17 - 18
|12
|16.
|11
|3
|1
|7
|17 - 25
|10
|17.
|11
|1
|3
|7
|11 - 27
|6
|18.
|11
|1
|2
|8
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|16 - 10
|13
|5.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|12 - 4
|9
|9.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|10.
|0:0
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|11.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|12.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|13.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|14.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|15.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|16.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|17.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|2.
|2:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|4.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|6.
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|7.
|0:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|8.
|6
|2
|0
|4
|10 - 16
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|11.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|12.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 14
|5
|13.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|16.
|5
|0
|2
|3
|3 - 15
|2
|17.
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 11
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|9 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Падерборн
|Муслия Флоран
|6 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|6
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 4
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Герта
|Ляйстнер Тони
|1 3