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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Веен Висбаден
1:0
Конец матча
Ганза
0'
30' Желтая карточка
Штритцель Флориан
0:0
32' Не забитый пенальти
Кинсомби Кристиан
1:0
89' Гол
Пртайин Иван
90'+5

Ход матча

30'
Штритцель Флориан
 
32'
0:0
Кинсомби Кристиан
65'
Пртайин Иван
Айдэйл Джон
 
72'
 
Прёгер Кай
Переа Хуан
72'
 
Брумадо Жуниор
Фролинг Нильс
78'
Фроэзе Кианз
Бэтцнер Ник
 
78'
Мокенхаупт Саша
Гоппел Теймен
 
78'
Гюнтер Лассе
Чатич Амар
 
85'
 
Бахманн Яник
Ингельссон Сванте
89'
Пртайин Иван
1:0
90'
Якобсен Бьярке
Хессер Робин
 
90'
 
Serhat-Semih Gueler
Кинсомби Кристиан
90'
 
Хинтерзеер Лукас
Шумахер Кевин

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 12
  • 6 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 11
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 480 Количество передач 309
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
16
Штритцель
Флориан
2
Анга-Лётшер
Мартин
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
34
Чатич
Амар
7
Хессер
Робин
6
Фехнер
Джино
8
Бэтцнер
Ник
20
Hyun-ju
Lee
33
Айдэйл
Джон
1
Кольке
Маркус
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
4
Россбах
Дамиан
21
Россипаль
Александер
24
Штраус
Джон-Патрик
6
Dennis
Dressel
13
Шумахер
Кевин
14
Ингельссон
Сванте
27
Кинсомби
Кристиан
10
Фролинг
Нильс
18
Переа
Хуан
Веен Висбаден
3-4-2-1
Ганза
3-3-2-2

История личных встреч

Веен Висбаден
Ганза

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

20 матчей

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

Б3
1:1
Б3
2:1
Б3
2:0
Б3
3:2
Б3
2:0
Б3
0:1
Б3
1:3
Б3
1:1
Б3
4:0
Б3
0:0
Б3
1:2
Б3
0:1
Б3
1:1
Б3
1:3
Б3
2:1
Б3
1:1
Б3
3:1
Б3
1:2
Б2
1:1
Б2
1:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.1
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.7
1.2

Среднее время на гол

52
75

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

64
81

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 3 0.27
Hyun-ju Lee 2 0.18
Хессер Робин 1 0.09
Фроэзе Кианз 1 0.09
Райнталер Макс 1 0.09
Вукотич Александар 1 0.09
Гюнтер Лассе 1 0.09
Гоппел Теймен 0 0
Фехнер Джино 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.27
Ван дер Верфф Яспер 2 0.18
Штраус Джон-Патрик 1 0.09
Прёгер Кай 1 0.09
Фролинг Нильс 1 0.09
Кинсомби Кристиан 1 0.09
Brumado Junior 1 0.09
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Россбах Дамиан 0 0
Ингельссон Сванте 0 0
Шумахер Кевин 0 0

Карточки

Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 4 1
Фехнер Джино 4 0
Карстенс Флориан 4 0
Вукотич Александар 2 1
Hyun-ju Lee 2 1
Пртайин Иван 3 0
Штритцель Флориан 2 0
Матисен Маркус 2 0
Фроэзе Кианз 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Бэтцнер Ник 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 4 0
Ингельссон Сванте 4 0
Россипаль Александер 4 0
Найдхарт Нико 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Прёгер Кай 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Переа Хуан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Кольке Маркус 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Василиадис Себастиан 1 0
Бахманн Яник 1 0
Давид Йонас 1 0
Dennis Dressel 1 0

Результаты матчей

Веен Висбаден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ганза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Веен Висбаден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Ганза
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

3
5
Веен Висбаден
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Ганза
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
50%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Пропущено

11
17
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
3
27%
5
29%
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Веен Висбаден
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0
Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0
Ганза
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0
Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0

Результаты матчей

Веен Висбаден
Ганза

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
8 раз 73%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Веен Висбаден
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
1
10
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 22 - 9 23
2.
Фортуна
 11 6 3 2 23 - 11 21
3.
Гамбург
 11 6 3 2 22 - 13 21
4.
Хольштайн Киль
 11 6 1 4 18 - 18 19
5.
Ганновер 96
 11 5 3 3 24 - 15 18
6.
Кайзерслаутерн
 11 5 3 3 24 - 21 18
7.
Эльвeрсберг
 11 5 3 3 17 - 16 18
8.
Нюрнберг
 11 5 3 3 18 - 19 18
9.
Герта
 11 5 0 6 22 - 20 15
10.
Гройтер Фюрт
 11 4 3 4 18 - 17 15
11.
Веен Висбаден
 11 4 3 4 10 - 11 15
12.
Падерборн
 11 4 3 4 17 - 20 15
13.
Магдебург
 11 3 4 4 20 - 19 13
14.
Ганза
 11 4 0 7 11 - 17 12
15.
Карлсруэ
 11 3 3 5 17 - 18 12
16.
Шальке 04
 11 3 1 7 17 - 25 10
17.
Оснабрюк
 11 1 3 7 11 - 27 6
18.
Айнтрахт Бр
 11 1 2 8 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Санкт-Паули
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Кайзерслаутерн
 6 4 1 1 16 - 10 13
5.
Нюрнберг
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Фортуна
 6 3 2 1 11 - 8 11
7.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
8.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
9.
Шальке 04
 5 3 0 2 11 - 9 9
10.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Веен Висбаден
 6 2 3 1 5 - 5 9
12.
Карлсруэ
 5 2 2 1 8 - 5 8
13.
Магдебург
 5 2 2 1 11 - 9 8
14.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
15.
Эльвeрсберг
 5 2 1 2 7 - 9 7
16.
Хольштайн Киль
 6 2 1 3 9 - 12 7
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 6 1 1 4 8 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Эльвeрсберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
3.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
4.
Санкт-Паули
 5 2 3 0 7 - 5 9
5.
Ганновер 96
 6 2 2 2 11 - 11 8
6.
Падерборн
 6 2 1 3 8 - 13 7
7.
Нюрнберг
 6 2 1 3 9 - 14 7
8.
Веен Висбаден
 5 2 0 3 5 - 6 6
9.
Герта
 6 2 0 4 10 - 16 6
10.
Гамбург
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
13.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
14.
Ганза
 5 1 0 4 3 - 8 3
15.
Гройтер Фюрт
 5 0 2 3 3 - 11 2
16.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
17.
Шальке 04
 6 0 1 5 6 - 16 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
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Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
Падерборн Муслия Флоран 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 7
Магдебург Атик Бариш 6
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 4
Магдебург Daniel Heber 1 4
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Кинсомби Кристиан пробил пенальти, но не смог забить!
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