Тур: 11. Стадион: Брита-Арена.
1:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаШтритцель Флориан
0:0
32' Не забитый пенальтиКинсомби Кристиан
1:0
89' ГолПртайин Иван
90'+5
Ход матча
32'
72'
89'
1:0
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 12
-
6 Удары в створ 4
-
9 Угловые 11
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
480 Количество передач 309
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
34
Чатич
Амар
20
Hyun-ju
Lee
33
Айдэйл
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Hyun-ju LeeПолузащитник
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Защитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
-
30 Фроэзе КианзНападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
-
17 Давид ЙонасЗащитник
-
26 Бахманн ЯникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Веен Висбаден
Ганза
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
20 матчей
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.1
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.7
1.2
Среднее время на гол
52
75
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.4
1.1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
64
81
Бомбардиры внутри турнира
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|3
|0.27
|Hyun-ju Lee
|2
|0.18
|Хессер Робин
|1
|0.09
|Фроэзе Кианз
|1
|0.09
|Райнталер Макс
|1
|0.09
|Вукотич Александар
|1
|0.09
|Гюнтер Лассе
|1
|0.09
|Гоппел Теймен
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.27
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.18
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.09
|Прёгер Кай
|1
|0.09
|Фролинг Нильс
|1
|0.09
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.09
|Brumado Junior
|1
|0.09
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Карточки
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|4
|1
|Фехнер Джино
|4
|0
|Карстенс Флориан
|4
|0
|Вукотич Александар
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Пртайин Иван
|3
|0
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Матисен Маркус
|2
|0
|Фроэзе Кианз
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Бэтцнер Ник
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Дамиан
|4
|0
|Ингельссон Сванте
|4
|0
|Россипаль Александер
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Прёгер Кай
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Василиадис Себастиан
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Давид Йонас
|1
|0
|Dennis Dressel
|1
|0
Результаты матчей
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ганза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Веен Висбаден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Ганза
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
3
5
Веен Висбаден
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Ганза
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
50%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
4
40%
3
27%
76-90
Пропущено
11
17
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
3
27%
5
29%
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Веен Висбаден
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0
Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0
Ганза
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0
Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0
Результаты матчей
Веен Висбаден
Ганза
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
8 раз 73%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Веен Висбаден
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
110
38
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|9 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Падерборн
|Муслия Флоран
|6 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|7
|Магдебург
|Атик Бариш
|6
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 4
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 4
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4