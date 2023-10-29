  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Магдебург
0:2
Перерыв
Эльвeрсберг
0'
0:1
12' Гол
Jannik Rochelt
0:2
35' Гол
Maurice Neubauer

Ход матча

12'
0:1
Jannik Rochelt
(Luca Pascal Schnellbacher)
34'
Кастаньос Люк
Шулер Лука
 
34'
Гнака Силас
Конде Амара
 
35'
0:2
Maurice Neubauer
(Robin Fellhauer)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
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Магдебург
Ничья
Эльвeрсберг
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Все Коэффициенты
1
Райманн
Доминик
5
Лоуренс
Джеймс
6
Daniel
Elfadli
15
Daniel
Heber
7
Бокхорн
Эберт
17
Alexander
Nollenberger
29
Конде
Амара
19
Leon
Bell
10
Jason
Ceka
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
23
Сикингер
Карло
5
Якель
Фредерик
33
Maurice
Neubauer
14
Robin
Fellhauer
8
Semih
Sahin
17
Ваннер
Пауль
21
Paul
Stock
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
Магдебург
3-4-3
Эльвeрсберг
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 4 0.36
Гнака Силас 3 0.27
Кастаньос Люк 3 0.27
Арслан Ахмет 2 0.18
Атик Бариш 1 0.09
Jason Ceka 1 0.09
Connor Krempicki 1 0.09
Конде Амара 1 0.09
Leon Bell 1 0.09
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.09
Югоне Жан 1 0.09
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фагир Вахид 3 0.27
Luca Pascal Schnellbacher 2 0.18
Jannik Rochelt 2 0.18
Manuel Feil 2 0.18
Paul Stock 1 0.09
Сикингер Карло 1 0.09
Semih Sahin 1 0.09
Ваннер Пауль 1 0.09
Якобсен Торе 1 (1) 0.09
Коррейя Марсель 1 0.09
Боямба Джозеф 1 0.09
Maurice Neubauer 1 0.09
Якель Фредерик 0 0
Robin Fellhauer 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 5 0
Daniel Heber 3 1
Leon Bell 3 0
Югоне Жан 3 0
Пиччини Кристиано 2 0
Кастаньос Люк 2 0
Бокхорн Эберт 2 0
Jason Ceka 2 0
Шулер Лука 2 0
Connor Krempicki 1 0
Арслан Ахмет 1 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Гнака Силас 1 0
Daniel Elfadli 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Торе 4 0
Сикингер Карло 3 0
Semih Sahin 3 0
Manuel Feil 2 0
Jannik Rochelt 2 0
Paul Stock 2 0
Антонич Нико 1 0
Maurice Neubauer 1 0
Вандермерш Юго 1 0
Lukas Pinckert 1 0

Результаты матчей

Магдебург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Эльвeрсберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
5
Магдебург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

5
6
Магдебург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Эльвeрсберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
11%
2
29%
1-15
4
44%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
10%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
1
11%
61-75
1
10%
4
44%
76-90

Забито

19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
11%
2
13%
1-15
5
26%
3
20%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
21%
3
20%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
3
16%
3
20%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
18%
3
20%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
4
24%
3
20%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
2
12%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0
Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14 Магдебург - Арминия 4:0
Эльвeрсберг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1
Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2

Результаты матчей

Магдебург
Эльвeрсберг

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
6:4
1 раз 25%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
6:4
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
2
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
5
5
3
7
2.5
1
9
2
8
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 22 - 9 23
2.
Фортуна
 11 6 3 2 23 - 11 21
3.
Гамбург
 11 6 3 2 22 - 13 21
4.
Хольштайн Киль
 0:0 11 6 2 3 18 - 16 20
5.
Ганновер 96
 11 5 3 3 24 - 15 18
6.
Кайзерслаутерн
 11 5 3 3 24 - 21 18
7.
Эльвeрсберг
 2:0 11 5 3 3 17 - 15 18
8.
Нюрнберг
 0:0 11 4 4 3 16 - 19 16
9.
Герта
 11 5 0 6 22 - 20 15
10.
Гройтер Фюрт
 11 4 3 4 18 - 17 15
11.
Падерборн
 11 4 3 4 17 - 20 15
12.
Ганза
 0:0 11 4 1 6 11 - 16 13
13.
Магдебург
 0:2 11 3 4 4 19 - 19 13
14.
Веен Висбаден
 0:0 11 3 4 4 9 - 11 13
15.
Карлсруэ
 11 3 3 5 17 - 18 12
16.
Шальке 04
 11 3 1 7 17 - 25 10
17.
Оснабрюк
 11 1 3 7 11 - 27 6
18.
Айнтрахт Бр
 11 1 2 8 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Санкт-Паули
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Кайзерслаутерн
 6 4 1 1 16 - 10 13
5.
Нюрнберг
 0:0 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Фортуна
 6 3 2 1 11 - 8 11
7.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
8.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
9.
Шальке 04
 5 3 0 2 11 - 9 9
10.
Ганза
 0:0 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Карлсруэ
 5 2 2 1 8 - 5 8
12.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
13.
Магдебург
 0:2 5 2 2 1 10 - 9 8
14.
Хольштайн Киль
 0:0 6 2 2 2 9 - 10 8
15.
Эльвeрсберг
 2:0 5 2 1 2 7 - 9 7
16.
Веен Висбаден
 0:0 6 1 4 1 4 - 5 7
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 6 1 1 4 8 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 0:0 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Эльвeрсберг
 2:0 6 3 2 1 10 - 6 11
3.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
4.
Санкт-Паули
 5 2 3 0 7 - 5 9
5.
Ганновер 96
 6 2 2 2 11 - 11 8
6.
Падерборн
 6 2 1 3 8 - 13 7
7.
Веен Висбаден
 0:0 5 2 0 3 5 - 6 6
8.
Герта
 6 2 0 4 10 - 16 6
9.
Гамбург
 6 1 3 2 9 - 10 6
10.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
11.
Магдебург
 0:2 6 1 2 3 9 - 10 5
12.
Нюрнберг
 0:0 6 1 2 3 7 - 14 5
13.
Ганза
 0:0 5 1 1 3 3 - 7 4
14.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Гройтер Фюрт
 5 0 2 3 3 - 11 2
16.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
17.
Шальке 04
 6 0 1 5 6 - 16 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
Падерборн Муслия Флоран 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 6
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 4
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Герта Ляйстнер Тони 1 3
Весь список
  • Судья начинает матч
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Магдебург
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