Тур: 11. Стадион: МДСС-Арена.
0:2
Перерыв
Ход матча
12'
35'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
15
Daniel
Heber
29
Конде
Амара
19
Leon
Bell
10
Jason
Ceka
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
17
Ваннер
Пауль
21
Paul
Stock
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
-
19 Leon BellПолузащитник
-
10 Jason CekaНападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Noah Kruth
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
-
26 Зикер АрнеЗащитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|4
|0.36
|Гнака Силас
|3
|0.27
|Кастаньос Люк
|3
|0.27
|Арслан Ахмет
|2
|0.18
|Атик Бариш
|1
|0.09
|Jason Ceka
|1
|0.09
|Connor Krempicki
|1
|0.09
|Конде Амара
|1
|0.09
|Leon Bell
|1
|0.09
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.09
|Югоне Жан
|1
|0.09
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фагир Вахид
|3
|0.27
|Luca Pascal Schnellbacher
|2
|0.18
|Jannik Rochelt
|2
|0.18
|Manuel Feil
|2
|0.18
|Paul Stock
|1
|0.09
|Сикингер Карло
|1
|0.09
|Semih Sahin
|1
|0.09
|Ваннер Пауль
|1
|0.09
|Якобсен Торе
|1 (1)
|0.09
|Коррейя Марсель
|1
|0.09
|Боямба Джозеф
|1
|0.09
|Maurice Neubauer
|1
|0.09
|Якель Фредерик
|0
|0
|Robin Fellhauer
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|5
|0
|Daniel Heber
|3
|1
|Leon Bell
|3
|0
|Югоне Жан
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Кастаньос Люк
|2
|0
|Бокхорн Эберт
|2
|0
|Jason Ceka
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Connor Krempicki
|1
|0
|Арслан Ахмет
|1
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Гнака Силас
|1
|0
|Daniel Elfadli
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якобсен Торе
|4
|0
|Сикингер Карло
|3
|0
|Semih Sahin
|3
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Jannik Rochelt
|2
|0
|Paul Stock
|2
|0
|Антонич Нико
|1
|0
|Maurice Neubauer
|1
|0
|Вандермерш Юго
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Эльвeрсберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
5
Магдебург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
5
6
Магдебург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Эльвeрсберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
11%
2
29%
1-15
4
44%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
10%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
1
11%
61-75
1
10%
4
44%
76-90
Забито
19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
11%
2
13%
1-15
5
26%
3
20%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
21%
3
20%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
3
16%
3
20%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
18%
3
20%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
4
24%
3
20%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
2
12%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0
Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14 Магдебург - Арминия 4:0
Эльвeрсберг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1
Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2
Результаты матчей
Магдебург
Эльвeрсберг
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
6:4
1 раз 25%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
6:4
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
13
14
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
32
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
46
55
37
19
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|5
|0
|22 - 9
|23
|2.
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|3.
|11
|6
|3
|2
|22 - 13
|21
|4.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|11
|5
|3
|3
|24 - 15
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|24 - 21
|18
|7.
|2:0
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|8.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|16 - 19
|16
|9.
|11
|5
|0
|6
|22 - 20
|15
|10.
|11
|4
|3
|4
|18 - 17
|15
|11.
|11
|4
|3
|4
|17 - 20
|15
|12.
|0:0
|11
|4
|1
|6
|11 - 16
|13
|13.
|0:2
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|14.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 11
|13
|15.
|11
|3
|3
|5
|17 - 18
|12
|16.
|11
|3
|1
|7
|17 - 25
|10
|17.
|11
|1
|3
|7
|11 - 27
|6
|18.
|11
|1
|2
|8
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|16 - 10
|13
|5.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|12 - 4
|9
|9.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|10.
|0:0
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|11.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|12.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|13.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|14.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|15.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|16.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|17.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|2.
|2:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|4.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|6.
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|7.
|0:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|8.
|6
|2
|0
|4
|10 - 16
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|11.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|12.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 14
|5
|13.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|16.
|5
|0
|2
|3
|3 - 15
|2
|17.
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 11
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|9 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Падерборн
|Муслия Флоран
|6 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|6
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 4
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Герта
|Ляйстнер Тони
|1 3