Тур: 11. Стадион: МДСС-Арена.
1:2
Конец матча
0'
0:1
12' ГолJannik Rochelt
0:2
35' ГолMaurice Neubauer
59' Желтая карточкаDaniel Heber
1:2
70' ГолConnor Krempicki
90' Желтая карточкаЯкобсен Торе
90' Желтая карточкаСикингер Карло
90' Желтая карточкаАтик Бариш
90' Желтая карточкаИто Тацуя
90'+10
Ход матча
12'
35'
59'
70'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
679 Количество передач 257
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
15
Daniel
Heber
29
Конде
Амара
19
Leon
Bell
10
Jason
Ceka
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
17
Ваннер
Пауль
21
Paul
Stock
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
-
19 Leon BellПолузащитник
-
10 Jason CekaНападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Noah Kruth
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
-
26 Зикер АрнеЗащитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|4
|0.36
|Гнака Силас
|3
|0.27
|Кастаньос Люк
|3
|0.27
|Connor Krempicki
|2
|0.18
|Арслан Ахмет
|2
|0.18
|Атик Бариш
|1
|0.09
|Jason Ceka
|1
|0.09
|Конде Амара
|1
|0.09
|Leon Bell
|1
|0.09
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.09
|Югоне Жан
|1
|0.09
|Бокхорн Эберт
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фагир Вахид
|3
|0.27
|Luca Pascal Schnellbacher
|2
|0.18
|Jannik Rochelt
|2
|0.18
|Manuel Feil
|2
|0.18
|Paul Stock
|1
|0.09
|Сикингер Карло
|1
|0.09
|Semih Sahin
|1
|0.09
|Ваннер Пауль
|1
|0.09
|Якобсен Торе
|1 (1)
|0.09
|Коррейя Марсель
|1
|0.09
|Боямба Джозеф
|1
|0.09
|Maurice Neubauer
|1
|0.09
|Якель Фредерик
|0
|0
|Robin Fellhauer
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|6
|0
|Daniel Heber
|4
|1
|Leon Bell
|3
|0
|Югоне Жан
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Кастаньос Люк
|2
|0
|Бокхорн Эберт
|2
|0
|Jason Ceka
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Connor Krempicki
|1
|0
|Арслан Ахмет
|1
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Гнака Силас
|1
|0
|Ито Тацуя
|1
|0
|Daniel Elfadli
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якобсен Торе
|5
|0
|Сикингер Карло
|4
|0
|Semih Sahin
|3
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Jannik Rochelt
|2
|0
|Paul Stock
|2
|0
|Антонич Нико
|1
|0
|Maurice Neubauer
|1
|0
|Вандермерш Юго
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Эльвeрсберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
5
Магдебург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Эльвeрсберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
5
6
Магдебург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Эльвeрсберг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
Пропущено
9
7
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
11%
2
29%
1-15
4
44%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
10%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
1
11%
61-75
1
10%
4
44%
76-90
Забито
20
17
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
2
10%
3
18%
1-15
5
25%
3
18%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
4
20%
2
12%
61-75
3
15%
3
18%
76-90
Пропущено
19
16
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
21%
3
19%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
5
26%
3
19%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
4
21%
3
19%
61-75
2
11%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0
Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14 Магдебург - Арминия 4:0
Эльвeрсберг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1
Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2
Результаты матчей
Магдебург
Эльвeрсберг
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:4
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
6:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
42
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
47
65
38
110
29
110
110
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|9 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Падерборн
|Муслия Флоран
|6 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|7
|Магдебург
|Атик Бариш
|6
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 4
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 4
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4