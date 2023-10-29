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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Магдебург
1:2
Конец матча
Эльвeрсберг
0'
0:1
12' Гол
Jannik Rochelt
0:2
35' Гол
Maurice Neubauer
59' Желтая карточка
Daniel Heber
1:2
70' Гол
Connor Krempicki
90' Желтая карточка
Якобсен Торе
90' Желтая карточка
Сикингер Карло
90' Желтая карточка
Атик Бариш
90' Желтая карточка
Ито Тацуя
90'+10

Ход матча

12'
0:1
Jannik Rochelt
(Luca Pascal Schnellbacher)
34'
Кастаньос Люк
Шулер Лука
 
34'
Гнака Силас
Конде Амара
 
35'
0:2
Maurice Neubauer
(Robin Fellhauer)
46'
Connor Krempicki
Alexander Nollenberger
 
46'
Хоти Анди
Лоуренс Джеймс
 
46'
 
Manuel Feil
Ваннер Пауль
57'
Ито Тацуя
Кастаньос Люк
 
59'
Daniel Heber
 
66'
 
Мартинович Доминик
Luca Pascal Schnellbacher
70'
Connor Krempicki
(Бокхорн Эберт)
1:2
76'
 
Боямба Джозеф
Paul Stock
82'
 
Якобсен Торе
Jannik Rochelt
90'
 
Якобсен Торе
90'
 
Сикингер Карло
90'
Атик Бариш
 
90'
Ито Тацуя
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 679 Количество передач 257
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
1
Райманн
Доминик
5
Лоуренс
Джеймс
6
Daniel
Elfadli
15
Daniel
Heber
7
Бокхорн
Эберт
17
Alexander
Nollenberger
29
Конде
Амара
19
Leon
Bell
10
Jason
Ceka
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
23
Сикингер
Карло
5
Якель
Фредерик
33
Maurice
Neubauer
14
Robin
Fellhauer
8
Semih
Sahin
17
Ваннер
Пауль
21
Paul
Stock
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
Магдебург
3-4-3
Эльвeрсберг
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 4 0.36
Гнака Силас 3 0.27
Кастаньос Люк 3 0.27
Connor Krempicki 2 0.18
Арслан Ахмет 2 0.18
Атик Бариш 1 0.09
Jason Ceka 1 0.09
Конде Амара 1 0.09
Leon Bell 1 0.09
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.09
Югоне Жан 1 0.09
Бокхорн Эберт 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фагир Вахид 3 0.27
Luca Pascal Schnellbacher 2 0.18
Jannik Rochelt 2 0.18
Manuel Feil 2 0.18
Paul Stock 1 0.09
Сикингер Карло 1 0.09
Semih Sahin 1 0.09
Ваннер Пауль 1 0.09
Якобсен Торе 1 (1) 0.09
Коррейя Марсель 1 0.09
Боямба Джозеф 1 0.09
Maurice Neubauer 1 0.09
Якель Фредерик 0 0
Robin Fellhauer 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 6 0
Daniel Heber 4 1
Leon Bell 3 0
Югоне Жан 3 0
Пиччини Кристиано 2 0
Кастаньос Люк 2 0
Бокхорн Эберт 2 0
Jason Ceka 2 0
Шулер Лука 2 0
Connor Krempicki 1 0
Арслан Ахмет 1 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Гнака Силас 1 0
Ито Тацуя 1 0
Daniel Elfadli 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Торе 5 0
Сикингер Карло 4 0
Semih Sahin 3 0
Manuel Feil 2 0
Jannik Rochelt 2 0
Paul Stock 2 0
Антонич Нико 1 0
Maurice Neubauer 1 0
Вандермерш Юго 1 0
Lukas Pinckert 1 0

Результаты матчей

Магдебург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Эльвeрсберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
5
Магдебург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Эльвeрсберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

5
6
Магдебург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Эльвeрсберг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
2
18%
2
20%
76-90

Пропущено

9
7
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
11%
2
29%
1-15
4
44%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
10%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
1
11%
61-75
1
10%
4
44%
76-90

Забито

20
17
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
2
10%
3
18%
1-15
5
25%
3
18%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
4
20%
2
12%
61-75
3
15%
3
18%
76-90

Пропущено

19
16
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
21%
3
19%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
5
26%
3
19%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
4
21%
3
19%
61-75
2
11%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0
Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14 Магдебург - Арминия 4:0
Эльвeрсберг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1
Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2

Результаты матчей

Магдебург
Эльвeрсберг

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:4
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
6:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
6
5
3
8
2.5
1
10
2
9
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 22 - 9 23
2.
Фортуна
 11 6 3 2 23 - 11 21
3.
Гамбург
 11 6 3 2 22 - 13 21
4.
Хольштайн Киль
 11 6 1 4 18 - 18 19
5.
Ганновер 96
 11 5 3 3 24 - 15 18
6.
Кайзерслаутерн
 11 5 3 3 24 - 21 18
7.
Эльвeрсберг
 11 5 3 3 17 - 16 18
8.
Нюрнберг
 11 5 3 3 18 - 19 18
9.
Герта
 11 5 0 6 22 - 20 15
10.
Гройтер Фюрт
 11 4 3 4 18 - 17 15
11.
Веен Висбаден
 11 4 3 4 10 - 11 15
12.
Падерборн
 11 4 3 4 17 - 20 15
13.
Магдебург
 11 3 4 4 20 - 19 13
14.
Ганза
 11 4 0 7 11 - 17 12
15.
Карлсруэ
 11 3 3 5 17 - 18 12
16.
Шальке 04
 11 3 1 7 17 - 25 10
17.
Оснабрюк
 11 1 3 7 11 - 27 6
18.
Айнтрахт Бр
 11 1 2 8 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Санкт-Паули
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Кайзерслаутерн
 6 4 1 1 16 - 10 13
5.
Нюрнберг
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Фортуна
 6 3 2 1 11 - 8 11
7.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
8.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
9.
Шальке 04
 5 3 0 2 11 - 9 9
10.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Веен Висбаден
 6 2 3 1 5 - 5 9
12.
Карлсруэ
 5 2 2 1 8 - 5 8
13.
Магдебург
 5 2 2 1 11 - 9 8
14.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
15.
Эльвeрсберг
 5 2 1 2 7 - 9 7
16.
Хольштайн Киль
 6 2 1 3 9 - 12 7
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 6 1 1 4 8 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Эльвeрсберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
3.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
4.
Санкт-Паули
 5 2 3 0 7 - 5 9
5.
Ганновер 96
 6 2 2 2 11 - 11 8
6.
Падерборн
 6 2 1 3 8 - 13 7
7.
Нюрнберг
 6 2 1 3 9 - 14 7
8.
Веен Висбаден
 5 2 0 3 5 - 6 6
9.
Герта
 6 2 0 4 10 - 16 6
10.
Гамбург
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
13.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
14.
Ганза
 5 1 0 4 3 - 8 3
15.
Гройтер Фюрт
 5 0 2 3 3 - 11 2
16.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
17.
Шальке 04
 6 0 1 5 6 - 16 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
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  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
Падерборн Муслия Флоран 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 7
Магдебург Атик Бариш 6
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 4
Магдебург Daniel Heber 1 4
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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