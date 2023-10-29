Подача с угла поля, рикошет, удар Родионова вторым касанием... Еще один угловой будет.

Навес в зону 11-метровой, оборона снимает "второй этаж". "Спартак" с мячом.

Высокая свечка над штрафной "Ротора", Кубышкин в борьбе за мяч, не получается. Аут будет.

Генчу сильно вбрасывает из-за боковой в штрафную, классная идея, однако она не реализуется, удара нет.

То ли удар, то ли прострел от Прищепы, так или иначе его сокомандник не подоспел на мяч. Розыгрыш от ворот.

Пелих сильно вбрасывает из-за боковой, Зуйков получает мяч и отыгрывает спокойно назад.

Сильный удар из-за штрафной в створ ворот Баринова, не без проблем, но голкипер отбивает! Еще одна подача и удар головой, здесь уже выше цели.

21' Гаджимурадов открылся на фланге, получил мяч, сам сместился в центр и с левой пробил в ближний, Баринов потащил!

20' После очередной подачи в штрафную "Спартака" состоялся удар. Бугриев лицом принял этот "выстрел", но поднялся сам.

19' Навес в зону 11-метровой "Спартака", мяч выскочил на правый фланг, а там очень активный сегодня Пелих отвоевывает мяч.

18' Родионов грузит в штрафную, мяч остается в ней, Арсентьев на маленьком пространстве удерживает мяч, пытается подать, но попадает только в защитника. Еще и без углового... Арбитру виднее.

17' Завезён в роли разыгрывающего, отдает налево, не проходит там. Дальше диагональ на Пелиха, того быстро накрывают, аут.

15' Передача на Пелиха верхом, чуть сильнее, чем было нужно, мяч уходит за лицевую. Удар от ворот.

14' Медленно разгоняется матч, "Ротор" играет первым номером, у гостей в атаке пока очень трудно.