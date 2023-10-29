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  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 16.
Ротор
0:0
Первый тайм: 29'
Спартак Кострома
0'
Прогнозы 127
Ротор 94.5% (120)
X 5.5% (7)
Спартак Кострома 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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История личных встреч

Ротор
Спартак Кострома

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ВЛА
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арсентьев Даниил 4 0.25
Зуйков Сергей 3 0.19
Никитин Алексей 2 0.13
Гаджимурадов Рамазан 2 0.13
Дворецков Филипп 1 0.06
Магомедов Рашид 1 0.06
Агеев Михаил 1 0.06
Шмаков Иван 1 0.06
Спартак Кострома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудряшов Иван 4 0.25
Кубышкин Илья 1 0.06
Соловьёв Алексей 1 0.06
Бугриёв Сергей 1 0.06
Саплинов Александр (sapa) 1 0.06
Укомский Артемий 1 0.06
Вегеря Роман 1 0.06
Марьянов Андрей 1 0.06
Чурсин Кирилл 1 0.06

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спартак Кострома
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Ротор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Спартак Кострома
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
3
Ротор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Спартак Кострома
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

5
7
Ротор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Спартак Кострома
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
75%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
5
56%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
4
36%
61-75
2
22%
1
9%
76-90

Забито

15
12
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
6
50%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
7
47%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Пропущено

16
21
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
6%
4
19%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
4
25%
5
24%
61-75
3
19%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1
Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6
Спартак Кострома
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Спартак Кострома - Муром 0:3 Чайка Песчанокопское - Спартак Кострома 1:2 Велес Москва - Спартак Кострома 2:1 Спартак Кострома - Динамо Брянск 3:1
Волга Ульяновск - Спартак Кострома 0:0 Спартак Кострома - Краснодар-2 0:1 Уфа - Спартак Кострома 2:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Муром - Спартак Кострома 2:1 Динамо Вологда - Спартак Кострома 0:0 Спартак Кострома - Чайка Песчанокопское 1:1 Спартак Кострома - Велес Москва 0:0 Динамо Брянск - Спартак Кострома 1:0 Спартак Кострома - Волга Ульяновск 3:2 Краснодар-2 - Спартак Кострома 1:1 Спартак Кострома - Иртыш Омск 1:2 Спартак Кострома - Луки-Энергия 0:2 Ленинградец - Спартак Кострома 3:0 Спартак Кострома - Енисей-2 4:1 Зоркий Красногорск - Спартак Кострома 1:3

Результаты матчей

Ротор
Спартак Кострома

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ротор
Спартак Кострома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1
6
1.5
2
6
1
6
2.5
2
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
7
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
7
2
13
1.5
3
12
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 3:1 Заявка 15 8 4 3 23 - 18 28
2.
Уфа
 Заявка 15 7 3 5 20 - 9 24
3.
Муром
 Заявка 15 6 5 4 21 - 19 23
4.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 16 6 4 6 14 - 16 22
5.
Велес Москва
 1:3 Заявка 16 6 4 6 14 - 18 22
6.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 15 5 5 5 20 - 17 20
7.
Иртыш Омск
 0:0 Заявка 16 5 5 6 13 - 13 20
8.
Ротор
 0:0 Заявка 16 4 8 4 15 - 17 20
9.
Динамо Брянск
 Заявка 16 5 3 8 15 - 21 18
10.
Спартак Кострома
 0:0 Заявка 16 3 5 8 13 - 20 14

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 16 9 4 3 20 - 13 31
2.
Родина-2 Москва
 16 8 5 3 14 - 10 29
3.
Авангард Курск
 16 7 3 6 25 - 16 24
4.
Челябинск
 16 6 5 5 18 - 15 23
5.
Металлург Липецк
 16 6 5 5 15 - 20 23
6.
Текстильщик
 16 5 7 4 20 - 15 22
7.
Амкар Пермь
 16 5 6 5 18 - 15 21
8.
Форте
 16 6 2 8 21 - 26 20
9.
Чертаново
 16 4 7 5 19 - 16 19
10.
Салют
 16 1 2 13 14 - 38 5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 7 5 1 1 12 - 3 16
2.
Велес Москва
 1:3 Заявка 7 4 3 0 9 - 2 15
3.
Краснодар-2
 3:1 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
4.
Муром
 Заявка 8 4 1 3 10 - 12 13
5.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
6.
Динамо Брянск
 Заявка 8 3 2 3 6 - 8 11
7.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 9 11
8.
Ротор
 0:0 Заявка 8 2 5 1 9 - 7 11
9.
Иртыш Омск
 0:0 Заявка 8 2 3 3 5 - 7 9
10.
Спартак Кострома
 0:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина-2 Москва
 8 6 1 1 11 - 4 19
2.
Новосибирск
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Форте
 8 5 1 2 13 - 9 16
4.
Челябинск
 8 5 1 2 12 - 8 16
5.
Текстильщик
 8 4 3 1 14 - 5 15
6.
Чертаново
 8 3 4 1 13 - 4 13
7.
Металлург Липецк
 8 3 4 1 7 - 6 13
8.
Авангард Курск
 8 3 3 2 17 - 9 12
9.
Амкар Пермь
 8 2 4 2 8 - 5 10
10.
Салют
 8 1 1 6 7 - 14 4

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 3:1 Заявка 7 4 2 1 10 - 9 14
2.
Иртыш Омск
 0:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 6 11
3.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
4.
Муром
 Заявка 7 2 4 1 11 - 7 10
5.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
6.
Ротор
 0:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 10 9
7.
Уфа
 Заявка 8 2 2 4 8 - 6 8
8.
Динамо Брянск
 Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
9.
Велес Москва
 1:3 Заявка 9 2 1 6 5 - 16 7
10.
Спартак Кострома
 0:0 Заявка 8 1 3 4 5 - 9 6

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Авангард Курск
 8 4 0 4 8 - 7 12
2.
Новосибирск
 8 3 3 2 8 - 7 12
3.
Амкар Пермь
 8 3 2 3 10 - 10 11
4.
Металлург Липецк
 8 3 1 4 8 - 14 10
5.
Родина-2 Москва
 8 2 4 2 3 - 6 10
6.
Челябинск
 8 1 4 3 6 - 7 7
7.
Текстильщик
 8 1 4 3 6 - 10 7
8.
Чертаново
 8 1 3 4 6 - 12 6
9.
Форте
 8 1 1 6 8 - 17 4
10.
Салют
 8 0 1 7 7 - 24 1

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 7
Муром Агуреев Даниил 7
Форте Лаврищев Дмитрий 7
Краснодар-2 Муллин Камиль 5
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 5
Весь список

Топ нарушителей
Велес Москва Макеев Евгений 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Муром Бутаков Евгений 1
Чайка Песчанокопское Шахтиев Халид 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    28'
    Сильный удар из-за штрафной в створ ворот Баринова, не без проблем, но голкипер отбивает! Еще одна подача и удар головой, здесь уже выше цели. 
  • 27'
    Пелих сильно вбрасывает из-за боковой, Зуйков получает мяч и отыгрывает спокойно назад.
  • 26'
    То ли удар, то ли прострел от Прищепы, так или иначе его сокомандник не подоспел на мяч. Розыгрыш от ворот. 
  • 25'
    Генчу сильно вбрасывает из-за боковой в штрафную, классная идея, однако она не реализуется, удара нет. 
  • 24'
    Высокая свечка над штрафной "Ротора", Кубышкин в борьбе за мяч, не получается. Аут будет. 
  • Угловой
    23'
    Навес в зону 11-метровой, оборона снимает "второй этаж". "Спартак" с мячом. 
  • Угловой
    22'
    Подача с угла поля, рикошет, удар Родионова вторым касанием... Еще один угловой будет. 
  • Опасный момент
    21'
    Гаджимурадов открылся на фланге, получил мяч, сам сместился в центр и с левой пробил в ближний, Баринов потащил!
  • 20'
    После очередной подачи в штрафную "Спартака" состоялся удар. Бугриев лицом принял этот "выстрел", но поднялся сам. 
  • 19'
    Навес в зону 11-метровой "Спартака", мяч выскочил на правый фланг, а там очень активный сегодня Пелих отвоевывает мяч. 
  • 18'
    Родионов грузит в штрафную, мяч остается в ней, Арсентьев на маленьком пространстве удерживает мяч, пытается подать, но попадает только в защитника. Еще и без углового... Арбитру виднее. 
  • 17'
    Завезён в роли разыгрывающего, отдает налево, не проходит там. Дальше диагональ на Пелиха, того быстро накрывают, аут. 
  • 15'
     Передача на Пелиха верхом, чуть сильнее, чем было нужно, мяч уходит за лицевую. Удар от ворот. 
  • 14'
    Медленно разгоняется матч, "Ротор" играет первым номером, у гостей в атаке пока очень трудно. 
  • 13'
    Баринов сильно выбил из своей штрафной, спартаковцы не зацепились, но и "Ротор" не перехватил, защитник перестраховался и выбил в аут. 
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    • 12'
      "Спартак" на правом фланге, Земсков очень странный пас отдает и ошибается. Перехват "Ротора".
    • 11'
      Пелих на Гаджимурадова, тот подает, Арсентьев поймал мяч в штрафной, удара не состоялось. 
    • 10'
      Спартаковцы сумели отобрать, был шанс на контратаку 3 в 3, но один неточный пас все перекрыл. 
    • 9'
      Подача волгоградцев с правого фланга, слишком сильно получилось, мяч перелетел через всех футболистов. 
    • 8'
      "Ротор" ожидаемо лучше начинает встречу, больше контролируя мяч и проводя больше времени на чужой половине. 
    • 7'
      Пас на Гаджимурадова направо, на коротке он пытается отыграть, оборона выбивает в аут. 
    • 6'
      Гаджимурадов ловко сместился в центр и заметил забегание партнера, передача в разрез, не дошло до форварда. 
    • 5'
      Генчу на правом фланге, обыграл один в один и диагональ налево, короткий пас Вегере, подача в штрафную... верх снят. 
    • 4'
      Дальний удар "Ротора" из опорной зоны соперника. Мяч попал в голову защитника. 
    • 3'
      Вязников получил мяч у левой бровки, продлил атаку пасом вперед, обратный пас пошел, однако его Вязников не прочитал. 
    • 2'
      Пелих от правой бровки в центр, дальше сфера дошла до штрафной, но совсем ненадолго. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался. 
    • До матча

    • Приветствую вас на матче Второй лиги А "Ротор" - "Спартак" Кострома. Волгоград находится на восьмом месте с 19 баллами в активе. "Спартак" же главный аутсайдер золотой группы и имеет 13 баллов в кармане. 

      - Команды трижды играли между собой с разницей мячей 3:0. 
      - Прошлая встреча была совсем недавно - 3 сентября, тогда "Ротор" победил с минимальным счетом.  
      - "Ротор" не выигрывал уже четыре игры подряд. 

      Работать для вас сегодня будет Константин Лицин. 

    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 72% завершится ничьей.
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    Прогнозы 127
    Ротор 94.5% (120)
    X 5.5% (7)
    Спартак Кострома 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Спартак Кострома
    6.80
    4.30
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    7.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ротор 0:0 Спартак Кострома

    Исход игры
    Ротор
    95.2% (119)
    Ничья
    4.8% (6)
    Спартак Кострома
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.78% (28)
    Меньше
    75.22% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    28.32% (32)
    Нет
    71.68% (81)
    Популярный счёт
    1:0 Ротор
    42.4% (53)
    2:0 Ротор
    22.4% (28)
    2:1 Ротор
    20.8% (26)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
    3:1 Ротор
    1.6% (2)
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