Тур: 16.
0:0
Первый тайм: 29'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Пяткин ИванПолузащитник
- Нападающий
-
63 Агеев МихаилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Самок СергейВратарь
- Защитник
-
54 Шмаков ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Попков Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
История личных встреч
Ротор
Спартак Кострома
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арсентьев Даниил
|4
|0.25
|Зуйков Сергей
|3
|0.19
|Никитин Алексей
|2
|0.13
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.13
|Дворецков Филипп
|1
|0.06
|Магомедов Рашид
|1
|0.06
|Агеев Михаил
|1
|0.06
|Шмаков Иван
|1
|0.06
Спартак Кострома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кудряшов Иван
|4
|0.25
|Кубышкин Илья
|1
|0.06
|Соловьёв Алексей
|1
|0.06
|Бугриёв Сергей
|1
|0.06
|Саплинов Александр (sapa)
|1
|0.06
|Укомский Артемий
|1
|0.06
|Вегеря Роман
|1
|0.06
|Марьянов Андрей
|1
|0.06
|Чурсин Кирилл
|1
|0.06
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Спартак Кострома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Ротор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Спартак Кострома
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
3
Ротор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Спартак Кострома
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
5
7
Ротор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Спартак Кострома
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
75%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
5
56%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
4
36%
61-75
2
22%
1
9%
76-90
Забито
15
12
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
6
50%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
7
47%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Пропущено
16
21
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
6%
4
19%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
4
25%
5
24%
61-75
3
19%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1
Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6
Спартак Кострома
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Спартак Кострома - Муром 0:3 Чайка Песчанокопское - Спартак Кострома 1:2 Велес Москва - Спартак Кострома 2:1 Спартак Кострома - Динамо Брянск 3:1
Волга Ульяновск - Спартак Кострома 0:0 Спартак Кострома - Краснодар-2 0:1 Уфа - Спартак Кострома 2:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Муром - Спартак Кострома 2:1 Динамо Вологда - Спартак Кострома 0:0 Спартак Кострома - Чайка Песчанокопское 1:1 Спартак Кострома - Велес Москва 0:0 Динамо Брянск - Спартак Кострома 1:0 Спартак Кострома - Волга Ульяновск 3:2 Краснодар-2 - Спартак Кострома 1:1 Спартак Кострома - Иртыш Омск 1:2 Спартак Кострома - Луки-Энергия 0:2 Ленинградец - Спартак Кострома 3:0 Спартак Кострома - Енисей-2 4:1 Зоркий Красногорск - Спартак Кострома 1:3
Результаты матчей
Ротор
Спартак Кострома
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ротор
Спартак Кострома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
16
26
16
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
87
213
312
114
213
114
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|23 - 18
|28
|2.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 9
|24
|3.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 19
|23
|4.
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 16
|22
|5.
|1:3 Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 18
|22
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 17
|20
|7.
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 13
|20
|8.
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|15 - 17
|20
|9.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|15 - 21
|18
|10.
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|13 - 20
|14
Группа серебро
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 3
|16
|2.
|1:3 Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|3.
|3:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 12
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|7.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|8.
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 7
|11
|9.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 7
|9
|10.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|2.
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|3.
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|4.
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|6.
|8
|3
|4
|1
|13 - 4
|13
|7.
|8
|3
|4
|1
|7 - 6
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|17 - 9
|12
|9.
|8
|2
|4
|2
|8 - 5
|10
|10.
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 9
|14
|2.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 6
|11
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|4.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 7
|10
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|6.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|7.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 6
|8
|8.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|9.
|1:3 Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 16
|7
|10.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|0
|4
|8 - 7
|12
|2.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|3.
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|4.
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|5.
|8
|2
|4
|2
|3 - 6
|10
|6.
|8
|1
|4
|3
|6 - 7
|7
|7.
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|8.
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|9.
|8
|1
|1
|6
|8 - 17
|4
|10.
|8
|0
|1
|7
|7 - 24
|1
|Муром
|Азявин Илья
|7
|Муром
|Агуреев Даниил
|7
|Форте
|Лаврищев Дмитрий
|7
|Краснодар-2
|Муллин Камиль
|5
|Чайка Песчанокопское
|Долгов Павел
|5
|Велес Москва
|Макеев Евгений
|1
|Новосибирск
|Ларенц Вячеслав
|1
|Волга Ульяновск
|Воронин Евгений
|1
|Муром
|Бутаков Евгений
|1
|Чайка Песчанокопское
|Шахтиев Халид
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ротор 0:0 Спартак Кострома
Исход игры
Ротор
95.2% (119)
Ничья
4.8% (6)
Спартак Кострома
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
24.78% (28)
Меньше
75.22% (85)
Обе команды забьют
Да
28.32% (32)
Нет
71.68% (81)
Популярный счёт
1:0 Ротор
42.4% (53)
2:0 Ротор
22.4% (28)
2:1 Ротор
20.8% (26)
1:1 Ничья
3.2% (4)
3:1 Ротор
1.6% (2)
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