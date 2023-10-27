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  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 16.
Ротор
 
Позже
Спартак Кострома
Прогнозы 65
Ротор 96.9% (63)
X 3.1% (2)
Спартак Кострома 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Ротор
Спартак Кострома

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ВЛА
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арсентьев Даниил 4 0.27
Зуйков Сергей 3 0.2
Никитин Алексей 2 0.13
Гаджимурадов Рамазан 2 0.13
Дворецков Филипп 1 0.07
Магомедов Рашид 1 0.07
Агеев Михаил 1 0.07
Шмаков Иван 1 0.07
Спартак Кострома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудряшов Иван 4 0.27
Кубышкин Илья 1 0.07
Соловьёв Алексей 1 0.07
Бугриёв Сергей 1 0.07
Саплинов Александр (sapa) 1 0.07
Укомский Артемий 1 0.07
Вегеря Роман 1 0.07
Марьянов Андрей 1 0.07
Чурсин Кирилл 1 0.07

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спартак Кострома
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Ротор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Спартак Кострома
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
3
Ротор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Спартак Кострома
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

5
7
Ротор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Спартак Кострома
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
75%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
5
56%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
4
36%
61-75
2
22%
1
9%
76-90

Забито

15
12
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
6
50%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
7
47%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Пропущено

16
21
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
6%
4
19%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
4
25%
5
24%
61-75
3
19%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1
Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6
Спартак Кострома
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Спартак Кострома - Муром 0:3 Чайка Песчанокопское - Спартак Кострома 1:2 Велес Москва - Спартак Кострома 2:1 Спартак Кострома - Динамо Брянск 3:1
Волга Ульяновск - Спартак Кострома 0:0 Спартак Кострома - Краснодар-2 0:1 Уфа - Спартак Кострома 2:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Муром - Спартак Кострома 2:1 Динамо Вологда - Спартак Кострома 0:0 Спартак Кострома - Чайка Песчанокопское 1:1 Спартак Кострома - Велес Москва 0:0 Динамо Брянск - Спартак Кострома 1:0 Спартак Кострома - Волга Ульяновск 3:2 Краснодар-2 - Спартак Кострома 1:1 Спартак Кострома - Иртыш Омск 1:2 Спартак Кострома - Луки-Энергия 0:2 Ленинградец - Спартак Кострома 3:0 Спартак Кострома - Енисей-2 4:1 Зоркий Красногорск - Спартак Кострома 1:3

Результаты матчей

Ротор
Спартак Кострома

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ротор
Спартак Кострома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1
6
1.5
2
6
1
6
2.5
2
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
7
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
7
2
13
1.5
3
12
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 Заявка 14 7 4 3 20 - 17 25
2.
Муром
 Заявка 15 6 5 4 21 - 19 23
3.
Велес Москва
 Заявка 15 6 4 5 13 - 15 22
4.
Уфа
 Заявка 14 6 3 5 19 - 9 21
5.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 6 3 6 14 - 16 21
6.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 15 5 5 5 20 - 17 20
7.
Иртыш Омск
 Заявка 15 5 4 6 13 - 13 19
8.
Ротор
 Заявка 15 4 7 4 15 - 17 19
9.
Динамо Брянск
 Заявка 15 5 3 7 15 - 20 18
10.
Спартак Кострома
 Заявка 15 3 4 8 13 - 20 13

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 15 9 4 2 20 - 12 31
2.
Родина-2 Москва
 15 8 5 2 14 - 9 29
3.
Авангард Курск
 15 7 3 5 24 - 14 24
4.
Челябинск
 15 5 5 5 17 - 15 20
5.
Металлург Липецк
 15 5 5 5 14 - 20 20
6.
Чертаново
 15 4 7 4 17 - 12 19
7.
Текстильщик
 15 4 7 4 18 - 14 19
8.
Амкар Пермь
 15 4 6 5 13 - 14 18
9.
Форте
 15 5 2 8 17 - 24 17
10.
Салют
 15 1 2 12 13 - 33 5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Москва
 Заявка 7 4 3 0 9 - 2 15
2.
Уфа
 Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
3.
Муром
 Заявка 8 4 1 3 10 - 12 13
4.
Краснодар-2
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
5.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
6.
Динамо Брянск
 Заявка 8 3 2 3 6 - 8 11
7.
Волга Ульяновск
 Заявка 8 3 2 3 7 - 9 11
8.
Ротор
 Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
9.
Иртыш Омск
 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
10.
Спартак Кострома
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина-2 Москва
 8 6 1 1 11 - 4 19
2.
Новосибирск
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Челябинск
 7 4 1 2 11 - 8 13
4.
Форте
 7 4 1 2 9 - 7 13
5.
Чертаново
 8 3 4 1 13 - 4 13
6.
Текстильщик
 7 3 3 1 12 - 4 12
7.
Авангард Курск
 8 3 3 2 17 - 9 12
8.
Металлург Липецк
 7 2 4 1 6 - 6 10
9.
Амкар Пермь
 7 1 4 2 3 - 4 7
10.
Салют
 8 1 1 6 7 - 14 4

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 Заявка 7 4 2 1 10 - 9 14
2.
Иртыш Омск
 Заявка 8 3 2 3 8 - 6 11
3.
Волга Ульяновск
 Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
4.
Муром
 Заявка 7 2 4 1 11 - 7 10
5.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
6.
Ротор
 Заявка 8 2 3 3 6 - 10 9
7.
Уфа
 Заявка 8 2 2 4 8 - 6 8
8.
Динамо Брянск
 Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
9.
Велес Москва
 Заявка 8 2 1 5 4 - 13 7
10.
Спартак Кострома
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Авангард Курск
 7 4 0 3 7 - 5 12
2.
Новосибирск
 7 3 3 1 8 - 6 12
3.
Амкар Пермь
 8 3 2 3 10 - 10 11
4.
Родина-2 Москва
 7 2 4 1 3 - 5 10
5.
Металлург Липецк
 8 3 1 4 8 - 14 10
6.
Челябинск
 8 1 4 3 6 - 7 7
7.
Текстильщик
 8 1 4 3 6 - 10 7
8.
Чертаново
 7 1 3 3 4 - 8 6
9.
Форте
 8 1 1 6 8 - 17 4
10.
Салют
 7 0 1 6 6 - 19 1

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 7
Муром Агуреев Даниил 7
Форте Лаврищев Дмитрий 6
Краснодар-2 Муллин Камиль 5
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 5
Весь список

Топ нарушителей
Велес Москва Макеев Евгений 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Муром Бутаков Евгений 1
Чайка Песчанокопское Шахтиев Халид 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Спартак Кострома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2023, осталось 1 день 17 часов 22 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 65
    Ротор 96.9% (63)
    X 3.1% (2)
    Спартак Кострома 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ротор - Спартак Кострома онлайн

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    Прогнозы на матч Ротор - Спартак Кострома

    Исход игры
    Ротор
    96.9% (63)
    Ничья
    3.1% (2)
    Спартак Кострома
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.81% (17)
    Меньше
    71.19% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    30.51% (18)
    Нет
    69.49% (41)
    Популярный счёт
    1:0 Ротор
    41.5% (27)
    2:1 Ротор
    24.6% (16)
    2:0 Ротор
    21.5% (14)
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    Ротор
    Спартак Кострома
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