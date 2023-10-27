Тур: 10. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Мареска Фабио
Позже
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Главный тренер: Индзаги Симоне
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Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Интер Милан
Рома
24 матча
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
37.5%
4.2%
14 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
42 матча
38.1%
33.3%
28.6%
16 побед 14 ничьих 12 побед
Первый тайм
38.1%
28.6%
33.3%
16 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
33.3%
45.2%
21.5%
14 побед 19 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
29
Голов в среднем за матч
1.61
1.53
Среднее время на гол
55
58
Всего голов
26
32
Голов в среднем за матч
1.37
1.39
Среднее время на гол
65
64
Всего голов
63
61
Голов в среднем за матч
1.5
1.45
Тотал матчей
2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 83%
Меньше 17%
7
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
16
Больше 38%
Меньше 62%
26
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
60
61
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|11 (1)
|1.22
|Тюрам Маркус
|3
|0.33
|Чалханоглу Хакан
|3 (3)
|0.33
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.22
|Мхитарян Генрих
|2
|0.22
|Димарко Федерико
|1
|0.11
|Ачерби Франческо
|1
|0.11
|Фраттези Давиде
|1
|0.11
|Арнаутович Марко
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Барелла Николо
|0
|0
|Аугусто Карлос
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|5
|0.56
|Белотти Андреа
|3
|0.33
|Кристанте Бриан
|2
|0.22
|Дибала Пауло
|2 (1)
|0.22
|Ауа Уссем
|2
|0.22
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.11
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.11
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.11
|Манчини Джанлука
|1
|0.11
|Саншеш Ренату
|1
|0.11
|Паредес Леандро
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Кристенсен Расмус
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|2
|0
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Барелла Николо
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|4
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Жозе Моуринью
|1
|1
|Дибала Пауло
|2
|0
|Манчини Джанлука
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|Бове Эдоардо
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Рома
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
3
Интер Милан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Рома
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
10
11
Интер Милан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Рома
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
3
43%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
3
43%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
10
12
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
7
58%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
24
19
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
4
17%
2
11%
1-15
3
13%
5
26%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
7
29%
29%
7
37%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
3
60%
2
15%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0
Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0
Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1 Севилья - Рома 1:1 Фиорентина - Рома 2:1
Результаты матчей
Интер Милан
Рома
Точный счет
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
7
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
45
27
36
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|24 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 9
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 8
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 12
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|13.
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|3 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|5 - 13
|6
|19.
|0:1 Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 20
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|8.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|12.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 4
|6
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|0:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|12.
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 12
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|11 (1)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|6
|Фиорентина
|Гонсалес Николас
|5 (1)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|5 (1)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|5
|Милан
|Эрнандес Тео
|5
|Фрозиноне
|Маццители Лука
|1 3
|Милан
|Тиав Малик
|1 3
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|4
|Ювентус
|Рабио Адриен
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Рома
Исход игры
Интер Милан
85.2% (46)
Ничья
9.3% (5)
Рома
5.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
81.13% (43)
Меньше
18.87% (10)
Обе команды забьют
Да
84.91% (45)
Нет
15.09% (8)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
63% (34)
1:0 Интер Милан
9.3% (5)
3:1 Интер Милан
5.6% (3)
1:1 Ничья
3.7% (2)
3:2 Интер Милан
3.7% (2)
2:0 Интер Милан
3.7% (2)
2:2 Ничья
3.7% (2)
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