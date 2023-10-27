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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Интер Милан
 
Позже
Рома
Прогнозы 53
Интер Милан 84.9% (45)
X 9.4% (5)
Рома 5.7% (3)
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Интер Милан
Ничья
Рома
1.65
4.10
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Интер Милан
Рома

История личных встреч

Интер Милан
Рома

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
37.5%
4.2%
14 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

42 матча

38.1%
33.3%
28.6%
16 побед 14 ничьих 12 побед

Первый тайм

38.1%
28.6%
33.3%
16 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
45.2%
21.5%
14 побед 19 ничьих 9 побед

История матчей

СA
0:2
СA
1:2
СA
3:1
К
2:0
СA
0:3
СA
3:1
СA
2:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:2
МКЧ
0:2
СA
0:0
СA
0:3
К
2:3
К
2:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:0
СA
0:0
К
1:1
К
0:1
СA
5:3
СA
1:0
С
3:1
К
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:3
К
2:1
СA
0:4
С
2:2
К
2:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

37
29

Голов в среднем за матч

1.61
1.53

Среднее время на гол

55
58

Всего голов

26
32

Голов в среднем за матч

1.37
1.39

Среднее время на гол

65
64

Всего голов

63
61

Голов в среднем за матч

1.5
1.45

Тотал матчей

2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 83%
Меньше 17%
7
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
16
Больше 38%
Меньше 62%
26
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

60
61

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 11 (1) 1.22
Тюрам Маркус 3 0.33
Чалханоглу Хакан 3 (3) 0.33
Дюмфрис Дензел 2 0.22
Мхитарян Генрих 2 0.22
Димарко Федерико 1 0.11
Ачерби Франческо 1 0.11
Фраттези Давиде 1 0.11
Арнаутович Марко 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Барелла Николо 0 0
Аугусто Карлос 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 5 0.56
Белотти Андреа 3 0.33
Кристанте Бриан 2 0.22
Дибала Пауло 2 (1) 0.22
Ауа Уссем 2 0.22
Спинаццола Леонардо 1 0.11
Эль-Шаарави Стефан 1 0.11
Пеллегрини Лоренцо 1 0.11
Манчини Джанлука 1 0.11
Саншеш Ренату 1 0.11
Паредес Леандро 0 0
Льоренте Диего 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Бове Эдоардо 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Барелла Николо 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 4 0
Ауа Уссем 3 0
Жозе Моуринью 1 1
Дибала Пауло 2 0
Манчини Джанлука 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Бове Эдоардо 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Рома
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
3
Интер Милан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Рома
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

10
11
Интер Милан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Рома
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
3
43%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
3
43%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

10
12
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
7
58%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

24
19
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
4
17%
2
11%
1-15
3
13%
5
26%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
7
29%
29%
7
37%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
3
60%
2
15%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0
Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0
Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1 Севилья - Рома 1:1 Фиорентина - Рома 2:1

Результаты матчей

Интер Милан
Рома

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
7
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
1
4
2
3
3.5
1
4
1
4
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
4
5
4
5
2.5
2
7
3
6
3.5
2
7
1
8
4.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 24 - 5 22
2.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 16 - 9 21
3.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 15 - 6 20
4.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
5.
Фиорентина
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 15 - 8 16
7.
Рома
 Заявка 9 4 2 3 20 - 12 14
8.
Болонья
 Заявка 9 3 5 1 10 - 7 14
9.
Лацио
 Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
10.
Лечче
 Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
11.
Монца
 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
12.
Фрозиноне
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
13.
Дженоа
 1:0 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
14.
Сассуоло
 Заявка 9 3 1 5 12 - 16 10
15.
Торино
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
16.
Верона
 Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
17.
Эмполи
 Заявка 9 2 1 6 3 - 16 7
18.
Удинезе
 Заявка 9 0 6 3 5 - 13 6
19.
Салернитана
 0:1 Заявка 10 0 4 6 6 - 20 4
20.
Кальяри
 Заявка 9 0 3 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
2.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
4.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
5.
Болонья
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Лечче
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
8.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
9.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
10.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Дженоа
 1:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Наполи
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
14.
Сассуоло
 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
15.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19.
Салернитана
 0:1 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
3.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
9.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
11.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
12.
Дженоа
 1:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Торино
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
16.
Лечче
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 0:1 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Рома Лукаку Ромелу 5
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 5
Фрозиноне Маццители Лука 1 3
Милан Тиав Малик 1 3
Удинезе Кабаселе Кристиан 4
Ювентус Рабио Адриен 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2023, осталось 1 день 21 час 21 минуту.

    Главный судья: Мареска Фабио

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 43 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 53
    Интер Милан 84.9% (45)
    X 9.4% (5)
    Рома 5.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Рома
    1.65
    4.10
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    6.00
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Рома

    Исход игры
    Интер Милан
    85.2% (46)
    Ничья
    9.3% (5)
    Рома
    5.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.13% (43)
    Меньше
    18.87% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    84.91% (45)
    Нет
    15.09% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    63% (34)
    1:0 Интер Милан
    9.3% (5)
    3:1 Интер Милан
    5.6% (3)
    1:1 Ничья
    3.7% (2)
    3:2 Интер Милан
    3.7% (2)
    2:0 Интер Милан
    3.7% (2)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
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